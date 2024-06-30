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Новости Война
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Удар РФ по Вольнянску: госпитализированы 12 человек, 6 - в тяжелом состоянии

У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи

12 человек, раненых в результате удара россиян по Вольнянску Запорожской области, сейчас в больницах. Состояние шестерых из них медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, у госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.

"Общее количество пострадавших возросло до 36. К врачам самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома. Среди раненых беременная женщина и девять детей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Удар россиян по Вольнянску: Количество пострадавших возросло до 36, среди них 9 детей. Погибло 7 человек

Ракетный удар по Вольнянску

Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Также Цензор.НЕТ информировал, что поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены. По данным ГСЧС, погибло 7 человек, среди них 2 ребенка, 36 человек, в том числе 9 детей, травмированы. 30 июня в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску.

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обстрел (27672) Запорожская область (3172)


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