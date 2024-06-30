Удар россиян по Вольнянску: Число пострадавших возросло до 36, среди них 9 детей. Погибли 7 человек

По обновленной информации о российском ударе по Вольнянску в Запорожье, погибли 7 человек, травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены дома и торговые помещения.

Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Погибли 7 человек (3 мужчин, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла 7 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает мобильный пункт приема обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию 102.

Продолжают работу коммунальные службы.

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Ракетный удар по Вольнянску

Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Также Цензор.НЕТ информировал, что поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены. По данным ГСЧС, погибло 7 человек, среди них 2 ребенка, 36 человек, в том числе 9 детей, травмированы. 30 июня в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску.