Удар россиян по Вольнянску: Число пострадавших возросло до 36, среди них 9 детей. Погибли 7 человек
По обновленной информации о российском ударе по Вольнянску в Запорожье, погибли 7 человек, травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены дома и торговые помещения.
Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Погибли 7 человек (3 мужчин, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла 7 автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает мобильный пункт приема обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию 102.
Продолжают работу коммунальные службы.
Ракетный удар по Вольнянску
Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Также Цензор.НЕТ информировал, что поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены. По данным ГСЧС, погибло 7 человек, среди них 2 ребенка, 36 человек, в том числе 9 детей, травмированы. 30 июня в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску.
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