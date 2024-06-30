Удар росіян по Вільнянську: Кількість постраждалих зросла до 36, серед них 9 дітей. Загинуло 7 осіб

За оновленою інформацією щодо російського удару по Вільнянську на Запоріжжі, загинули 7 людей, травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджено будинки і торговельні приміщення.

Про це повідомили в МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Загинули 7 людей (3 чоловіків, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись по допомогу або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію 102.

Продовжують роботу комунальні служби.

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Ракетний удар по Вільнянську

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Також Цензор.НЕТ інформував, що пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершено. За даними ДСНС, загинуло 7 людей, серед них 3 дитини, 36 осіб, зокрема 9 дітей, травмовано. 30 червня у Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.