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Новини Війна
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Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працює ППО, - Повітряні сили

Робота ППО на Запоріжжі

Зранку 2 липня 2024 року над Запорізькою областю зафіксовано рух ворожого розвідувального дрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Запорізька область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби під вогнем ворога перебували 11 населених пунктів у Запорізькій області, поранено дві людини.

Автор: 

ППО (3267) Запорізька область (3727) дрони (4876) Повітряні сили (2744)


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В мене питання: якщо бачать розвіддрон, то чому він ще літає? Чому розпіарили поставки зенітних установок з Німеччини та Британії, Італії та Португалії; екіпажі готовили по два місяці - де результат? Хлопці сидять на базах картоплю чистять і в караули ходять. А, ще гібони ставлять та траншеї копають.
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02.07.2024 08:39 Відповісти
Потому что к уничтожению дронов надо привлекать частных подрядчиков. Бо толку не будет.
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02.07.2024 11:30 Відповісти
Может это тот дрон, который вчера над Миргородом висел ? Игнат у себя на фейсбуке уверяет что не все так плохо, все зашибись, что самолетики целые, ну почти целые. Ему даже Безугла ответила - брехня !
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02.07.2024 11:36 Відповісти


Kurt Wootz

@vinnicanin

В Миргород ворог знову продемонстрував показове знищення літаків ЗСУ. Добу ворожі безпілотники висіли над летовищем ,а потім прилетіла ворожа ракета . Тепер питання,: а чому ми досі не в НАТО? Всю техніку ЗСУ просто навмисно підставляють під удар ворога. Це ж просто ЗРАДА.
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02.07.2024 11:30 Відповісти
https://t.me/censor_net/52921?single Окупанти показали наслідки удару "Іскандерами-М" з касетною бойовою частиною по аеродрому в Миргороді Рашисти заявляють, що було знищено два Су-27, ще чотири пошкоджено. Повідомляють, що перед цим в Полтавській області над аеродромом кружляв ворожий безпілотник, який навів ракети.
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02.07.2024 11:41 Відповісти
 
 