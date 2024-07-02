Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працює ППО, - Повітряні сили
Зранку 2 липня 2024 року над Запорізькою областю зафіксовано рух ворожого розвідувального дрона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Запорізька область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби під вогнем ворога перебували 11 населених пунктів у Запорізькій області, поранено дві людини.
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Kurt Wootz
@vinnicanin
В Миргород ворог знову продемонстрував показове знищення літаків ЗСУ. Добу ворожі безпілотники висіли над летовищем ,а потім прилетіла ворожа ракета . Тепер питання,: а чому ми досі не в НАТО? Всю техніку ЗСУ просто навмисно підставляють під удар ворога. Це ж просто ЗРАДА.