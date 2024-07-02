Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працює ППО, - Повітряні сили

Зранку 2 липня 2024 року над Запорізькою областю зафіксовано рух ворожого розвідувального дрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Запорізька область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби під вогнем ворога перебували 11 населених пунктів у Запорізькій області, поранено дві людини.