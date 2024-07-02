До саммита НАТО будут новые объявления о ПВО для Украины, - Блинкен
Соединенные Штаты работают над усилением ПВО Украины. Вероятно, это произойдет еще до саммита НАТО.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
"У экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях. Конечно, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, надо обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции.
Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - сказал Блинкен.
По его словам, конечным итогом совместных усилий по усилению Украины должна стать "успешная страна, и страна, которая является самостоятельной в этих трех сферах, а затем выступает сильнейшим ответом Владимиру Путину".
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Після Трампа буде вде піздно щось виправляти…
Потрібні швидки та фективні дії.
Чи можуть демократи це зробити??? На жаль- ні.
прохіддвір.)
Нідерланди незабаром передадуть Україні винищувачі F-16
Оновлення: 02-07-2024 (13:58)
Влада Нідерландів найближчим часом поставить Україні перший із обіцяних 24 винищувачів F-16.
Згідно з листом, опублікованим на сайті Палати представників, Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів 19 червня видало ліцензію на експорт 24 винищувачів F-16 та семи авіаційних двигунів до них.