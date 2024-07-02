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Новости Война
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До саммита НАТО будут новые объявления о ПВО для Украины, - Блинкен

США працюють над посиленням ППО України

Соединенные Штаты работают над усилением ПВО Украины. Вероятно, это произойдет еще до саммита НАТО.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

"У экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях. Конечно, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, надо обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции.

Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - сказал Блинкен.

По его словам, конечным итогом совместных усилий по усилению Украины должна стать "успешная страна, и страна, которая является самостоятельной в этих трех сферах, а затем выступает сильнейшим ответом Владимиру Путину".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен сказал, как США понимают успех Украины: страна, которая может стоять на собственных ногах в военной и экономической сферах

Автор: 

ПВО (2824) США (27094) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
Пане Блінкін - поговоріть з сімʼєю ДЖО , йдіть на вибори !
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02.07.2024 15:26
+1
В вересні -жовтні Україна повина видати результат. Хоча б заради дєда.
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02.07.2024 15:37
+1
А зачем нам F-16 и ППО если Зеленский с Орбаном вот-вот заключит *временный мир*?
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02.07.2024 15:49
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Пане Блінкін - поговоріть з сімʼєю ДЖО , йдіть на вибори !
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02.07.2024 15:26 Ответить
В вересні -жовтні Україна повина видати результат. Хоча б заради дєда.
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02.07.2024 15:37 Ответить
що називається з язика зняли - дєд повниен теж постаратись'
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02.07.2024 16:32 Ответить
Ти що Блінкін не Розуміешь - США валяться з свого пьедісталу.

Після Трампа буде вде піздно щось виправляти…
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02.07.2024 16:49 Ответить
Часу вже нема.

Потрібні швидки та фективні дії.

Чи можуть демократи це зробити??? На жаль- ні.
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02.07.2024 16:51 Ответить
Там все абама вирішує. До барака нехай звертається...
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02.07.2024 17:04 Ответить
Буде оголошено про будівництво другого мосту та другої двері з виходом в задній прохід двір.)
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02.07.2024 15:32 Ответить
Так тільки оголошення, чи і поставки? А то ми вже два роеи байки про Ф16 слухаємо, а віз і нині там. Вже почався другий місяць літа, млять!
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02.07.2024 15:45 Ответить
А зачем нам F-16 и ППО если Зеленский с Орбаном вот-вот заключит *временный мир*?
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02.07.2024 15:49 Ответить
Для мирного неба над головой.
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02.07.2024 15:57 Ответить
Ніякого миру з кацапами бути не може після того, що вони натворили в Україні
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02.07.2024 16:01 Ответить
Вам та кацапам F-16 и ППО не потрібно , а українцям дуже дуже потрібно.
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02.07.2024 16:10 Ответить
Украіна - це шо вам дошка оголошень - поставляите зброю - а то піару більше
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02.07.2024 15:49 Ответить
Оголошення нахер - ППО давайте прямо зараз
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02.07.2024 15:56 Ответить
Шкода, що Україна не знає геть усіх правил цієї захопливої американської гри!
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02.07.2024 16:04 Ответить
із "моста" для України в НАТО.американські аферисти будуть Україні.та її народу обіцяти що хочеш і скільки хочеш...Головне, щоб виконати підкилимні домовленості з куйлом і Україну з її народом залишити на "американському мості" для знищення куйлом...
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02.07.2024 16:11 Ответить
Чудова новина:
Нідерланди незабаром передадуть Україні винищувачі F-16
Оновлення: 02-07-2024 (13:58)
Влада Нідерландів найближчим часом поставить Україні перший із обіцяних 24 винищувачів F-16.

Згідно з листом, опублікованим на сайті Палати представників, Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів 19 червня видало ліцензію на експорт 24 винищувачів F-16 та семи авіаційних двигунів до них.
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02.07.2024 17:00 Ответить
 
 