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Новини Війна
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До саміту НАТО будуть нові оголошення щодо ППО для України, - Блінкен

США працюють над посиленням ППО України

Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це станеться ще до саміту НАТО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

"В економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. Звісно, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції.

Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - сказав Блінкен.

За його словами, кінцевим підсумком спільних зусиль з посилення України має стати "успішна країна, і країна, яка є самостійною в цих трьох сферах, а відтак виступає найсильнішою відповіддю Володимиру Путіну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен сказав, як США розуміють успіх України: країна, яка може стояти на власних ногах у військовій та економічній сферах

Автор: 

ППО (3270) США (23360) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
Пане Блінкін - поговоріть з сімʼєю ДЖО , йдіть на вибори !
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02.07.2024 15:26 Відповісти
+1
В вересні -жовтні Україна повина видати результат. Хоча б заради дєда.
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02.07.2024 15:37 Відповісти
+1
А зачем нам F-16 и ППО если Зеленский с Орбаном вот-вот заключит *временный мир*?
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02.07.2024 15:49 Відповісти
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Пане Блінкін - поговоріть з сімʼєю ДЖО , йдіть на вибори !
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02.07.2024 15:26 Відповісти
В вересні -жовтні Україна повина видати результат. Хоча б заради дєда.
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02.07.2024 15:37 Відповісти
що називається з язика зняли - дєд повниен теж постаратись'
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02.07.2024 16:32 Відповісти
Ти що Блінкін не Розуміешь - США валяться з свого пьедісталу.

Після Трампа буде вде піздно щось виправляти…
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02.07.2024 16:49 Відповісти
Часу вже нема.

Потрібні швидки та фективні дії.

Чи можуть демократи це зробити??? На жаль- ні.
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02.07.2024 16:51 Відповісти
Там все абама вирішує. До барака нехай звертається...
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02.07.2024 17:04 Відповісти
Буде оголошено про будівництво другого мосту та другої двері з виходом в задній прохід двір.)
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02.07.2024 15:32 Відповісти
Так тільки оголошення, чи і поставки? А то ми вже два роеи байки про Ф16 слухаємо, а віз і нині там. Вже почався другий місяць літа, млять!
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02.07.2024 15:45 Відповісти
А зачем нам F-16 и ППО если Зеленский с Орбаном вот-вот заключит *временный мир*?
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02.07.2024 15:49 Відповісти
Для мирного неба над головой.
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02.07.2024 15:57 Відповісти
Ніякого миру з кацапами бути не може після того, що вони натворили в Україні
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02.07.2024 16:01 Відповісти
Вам та кацапам F-16 и ППО не потрібно , а українцям дуже дуже потрібно.
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02.07.2024 16:10 Відповісти
Украіна - це шо вам дошка оголошень - поставляите зброю - а то піару більше
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02.07.2024 15:49 Відповісти
Оголошення нахер - ППО давайте прямо зараз
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02.07.2024 15:56 Відповісти
Шкода, що Україна не знає геть усіх правил цієї захопливої американської гри!
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02.07.2024 16:04 Відповісти
із "моста" для України в НАТО.американські аферисти будуть Україні.та її народу обіцяти що хочеш і скільки хочеш...Головне, щоб виконати підкилимні домовленості з куйлом і Україну з її народом залишити на "американському мості" для знищення куйлом...
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02.07.2024 16:11 Відповісти
Чудова новина:
Нідерланди незабаром передадуть Україні винищувачі F-16
Оновлення: 02-07-2024 (13:58)
Влада Нідерландів найближчим часом поставить Україні перший із обіцяних 24 винищувачів F-16.

Згідно з листом, опублікованим на сайті Палати представників, Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів 19 червня видало ліцензію на експорт 24 винищувачів F-16 та семи авіаційних двигунів до них.
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02.07.2024 17:00 Відповісти
 
 