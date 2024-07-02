До саміту НАТО будуть нові оголошення щодо ППО для України, - Блінкен

Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це станеться ще до саміту НАТО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

"В економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. Звісно, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції.

Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - сказав Блінкен.

За його словами, кінцевим підсумком спільних зусиль з посилення України має стати "успішна країна, і країна, яка є самостійною в цих трьох сферах, а відтак виступає найсильнішою відповіддю Володимиру Путіну".

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