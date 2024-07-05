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Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Надеюсь, что это будет до 2034 года

Єнс Столтенберг про членство України в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина станет членом Североатлантического Альянса в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос о возможном расширении Альянса в ближайшие десять лет.

Генсек НАТО отметил необходимость наращивания военной помощи Украине накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - отметил он.

Также читайте: Китай бросает вызов НАТО, - Столтенберг

По словам Столтенберга, российский диктатор Владимир Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада.

"Путин считает, что сможет пересидеть нас. Мы должны убедить его в том, что он не сможет пересидеть нас, и тогда это создаст условия для окончания войны", - добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, Украине предложат конкретные пути, которые помогут сделать ее более сильным кандидатом на членство в НАТО.

В то же время издание The Telegraph сообщило, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине скажут, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в Альянс.

Читайте также: Украине предложат "конкретные пути" к членству в НАТО, - Госдеп США

Автор: 

НАТО (10082) членство в НАТО (1534) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
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05.07.2024 12:08 Ответить
+7
тобто зєлєнський збирається царювати до 2034 року?
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05.07.2024 12:01 Ответить
+6
" В країні з мудрим нарідом - Деркач агент, Сивкович агент, Дубінський агент.
А Гетьманцев помічник Сивковича не агент. А Ярмак помічник Тадеєва не агент. А Татаров зам Захарченка не агент.
А буба який платив податки тільки в раші, не агент.

P.S. "Чому ми досі не в НАТО?" (с)
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05.07.2024 12:24 Ответить
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тобто зєлєнський збирається царювати до 2034 року?
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05.07.2024 12:01 Ответить
А што, он молодой нелох еще, 46 годиков только, не то что деды-колдуны из США. десяточку легко еще отмотает . только вот отмотаем ли мы десяточку это вопрос(
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05.07.2024 12:05 Ответить
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05.07.2024 12:08 Ответить
Ні, уе говорить про те, що Україні треба розраховувати на свої сили. Не киздити, всіх хиьрпоптх ''бізьньєсмьєнів'', корумпованих чиновників садити на голодний пайок. Скиздив - реальний срок, все майно під арешт, вченим та обдарованим конструкторам та винахідникам віддавати награбоване майно відібране у корупціонерів. Треба озброєти країну так, щоб ні у якого ***** навіть думка не виникла нападати.
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05.07.2024 12:14 Ответить
швидше прилетять іншопланетяни та всіх переможуть
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05.07.2024 13:38 Ответить
І всі на це згодні.
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05.07.2024 12:20 Ответить
Вступ до НАТО буде такий самий як зараз безвіз до ЄС?
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05.07.2024 12:02 Ответить
Не зрозуміле питання- безвіз до ЕС вже 8 років працює
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05.07.2024 12:03 Ответить
Придурок. Якщо не хочете нести витрати на озброення 10 років, ПРИЙМАЙТЕ ЦЬОГО РОКУ.
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05.07.2024 12:02 Ответить
Сподіваюсь нато до 2034 не розвалиться
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05.07.2024 12:03 Ответить
Ага, вот когда ожидается окончание войны. Ясненько.
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05.07.2024 12:05 Ответить
То абдристович був правий?
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05.07.2024 12:10 Ответить
Не може бути. Він жеж агент кремля. І в 2019-му казав, що записування НАТО в Конституцію призведе до війни з росією. Ну хоть паржалі.
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05.07.2024 12:17 Ответить
брехня! абдристович прогнозував закінчення війни ще до осені 2022 року))))
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05.07.2024 12:32 Ответить
https://www.unian.net/war/arestovich-utverzhdaet-chto-voyna-s-rossiey-prodlitsya-do-2035-goda-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-amp-11781531.html
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05.07.2024 12:40 Ответить
Точно агент.
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05.07.2024 12:45 Ответить
не треба так поспішати бо можлива ескалація !
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05.07.2024 12:05 Ответить
Ага а до 34 року як відомо, чи віслюк чи падишах
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05.07.2024 12:07 Ответить
Такі заяви тільки ще більше деморалізують українців і ще більш заохочують ***** і його засраних кацапів далі воювати проти нас.
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05.07.2024 12:08 Ответить
все по-мирному плану пуйла??
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05.07.2024 12:09 Ответить
Ви там визнайтесь, ******* дешеві. Ви приймите Україну якщо вона переможе РФ чи у вас строк "морковки" просто черговий здвинувся і навіть після закінчення війни з "перемогою" ніяке НАТО не дасть.
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05.07.2024 12:10 Ответить
Может хватит уже издеваться.
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05.07.2024 12:11 Ответить
Ви не зрозуміли. Впродовж іще наступних 10 років має тривати війна між Україною і пітьмою.
І ніяк не менше.
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05.07.2024 12:14 Ответить
Незламний готовий ще 10 років в кріслі гідранта посідєть
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05.07.2024 12:16 Ответить
та чогож - чудово зрозуміли. навіть більше: за 10 років або пуйло здохне, або України не стане і проблема відпаде сама собою.
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05.07.2024 12:30 Ответить
Космічна швидкість🗼
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05.07.2024 12:14 Ответить
" В країні з мудрим нарідом - Деркач агент, Сивкович агент, Дубінський агент.
А Гетьманцев помічник Сивковича не агент. А Ярмак помічник Тадеєва не агент. А Татаров зам Захарченка не агент.
А буба який платив податки тільки в раші, не агент.

P.S. "Чому ми досі не в НАТО?" (с)
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05.07.2024 12:24 Ответить
вишак! питання, чи буде тоді кого приймати???
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05.07.2024 12:28 Ответить
Україна аж бігом
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05.07.2024 12:30 Ответить
Тобто НАТО вповні влаштовує, що українців убиватимуть ще 10 років
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05.07.2024 12:49 Ответить
Не в той бік мислите. НАТО цілковито влаштовує ситуація, коли українці стирають військовий потенціал росії. Що у тому випадку відбувається з українцями - нікого не хвилює.
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05.07.2024 13:05 Ответить
Куда уж Украине до члена НАТО - Черногории, например!
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05.07.2024 12:58 Ответить
Закройте на-куй эту тему, мираж 2024 , живем до 2034 г, будет прилет F-16 .
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05.07.2024 13:02 Ответить
"Наша песня хороша, начинай сначала".
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05.07.2024 13:17 Ответить
Молодець, гарно пожартував. Чи це був не жарт?
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05.07.2024 14:02 Ответить
А Мона на рождество в 33 г? Ну очень **** охота!
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05.07.2024 16:21 Ответить
 
 