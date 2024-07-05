Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Надеюсь, что это будет до 2034 года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина станет членом Североатлантического Альянса в течение следующих 10 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос о возможном расширении Альянса в ближайшие десять лет.
Генсек НАТО отметил необходимость наращивания военной помощи Украине накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - отметил он.
По словам Столтенберга, российский диктатор Владимир Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада.
"Путин считает, что сможет пересидеть нас. Мы должны убедить его в том, что он не сможет пересидеть нас, и тогда это создаст условия для окончания войны", - добавил генсек НАТО.
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, Украине предложат конкретные пути, которые помогут сделать ее более сильным кандидатом на членство в НАТО.
В то же время издание The Telegraph сообщило, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине скажут, что она слишком коррумпирована, чтобы вступить в Альянс.
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І ніяк не менше.
А Гетьманцев помічник Сивковича не агент. А Ярмак помічник Тадеєва не агент. А Татаров зам Захарченка не агент.
А буба який платив податки тільки в раші, не агент.
P.S. "Чому ми досі не в НАТО?" (с)