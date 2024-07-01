Китай бросает вызов НАТО, - Столтенберг

Китай бросает вызов НАТО и разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - сказал глава альянса.

Столтенберг также отметил, что Китай создает опасность для Тайваня и соседних стран. Он заподозрил Китай в военной поддержке России и заявил, что Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

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Ранее посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай фактически стал на сторону РФ в войне против Украины, он не является нейтральным