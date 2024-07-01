РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5734 посетителя онлайн
Новости Война
12 150 31

Китай бросает вызов НАТО, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Китай бросает вызов НАТО и разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - сказал глава альянса.

Столтенберг также отметил, что Китай создает опасность для Тайваня и соседних стран. Он заподозрил Китай в военной поддержке России и заявил, что Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Читайте также: Позиция Китая относительно "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, - Си Цзиньпин

Ранее посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай фактически стал на сторону РФ в войне против Украины, он не является нейтральным

Автор: 

Китай (3034) НАТО (10057) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
В мене є план

- переведіть ще більше промисловості туди бо у вас екологія бачте....таке ніби ми не на одній планеті і ви не дишите тим же що викине Китай

- потім перекиньте туди всі технології

- потім відкрийте всі свої ринки для їх товарів

- потім продавайте їм стратегічні підкприємства

....А може поможе? Ви ж так робили останні 40 років що не помогло?
показать весь комментарий
01.07.2024 07:14
+17
Більше заводів там збудуйте та передайте ще більше технологій. Те, що відбувається зараз - це результати недалекоглядної політики Заходу.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:14
+16
А ви побільше в нього купуйте.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ви побільше в нього купуйте.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:14 Ответить
В мене є план

- переведіть ще більше промисловості туди бо у вас екологія бачте....таке ніби ми не на одній планеті і ви не дишите тим же що викине Китай

- потім перекиньте туди всі технології

- потім відкрийте всі свої ринки для їх товарів

- потім продавайте їм стратегічні підкприємства

....А може поможе? Ви ж так робили останні 40 років що не помогло?
показать весь комментарий
01.07.2024 07:14 Ответить
І якомога більше іхних студентів навчайте у своїх університетах.
показать весь комментарий
01.07.2024 08:54 Ответить
Так вони не тільки китайців, а ще й усіляких іранців вчать, як з "мирним атомом" працювати. А потім висловлюють занепокоєння, чому ж це Іран уран збагачує і ядерну зброю розробляє.
показать весь комментарий
01.07.2024 10:13 Ответить
Це роблять і зараз, не доходить. А наші ідіоти купують китайські електрокари в перервах між обстрілами.
показать весь комментарий
01.07.2024 09:42 Ответить
Більше заводів там збудуйте та передайте ще більше технологій. Те, що відбувається зараз - це результати недалекоглядної політики Заходу.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:14 Ответить
Соплежуй прокинувся.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:15 Ответить
Україна не вважатиметься такою, що програла, навіть якщо втратить частину територій.

Такі думки https://www.youtube.com/watch?v=uzhY1uWi_s0 прозвучали під час інтерв'ю близького до Офісу президента політолога Володимира Фесенка телеведучій Наталі Мосейчук

https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
показать весь комментарий
01.07.2024 09:04 Ответить
,,Один раз не пі те ас.,, Звучить якось дуже подібно.
показать весь комментарий
01.07.2024 09:30 Ответить
Фесенко промосковська гнида.
показать весь комментарий
01.07.2024 12:30 Ответить
Це все стало можливо завдяки рішучості столтенберга …
показать весь комментарий
01.07.2024 07:16 Ответить
А з НАТО пожежникі як із лайна куля. Доки ви дупи чухаєте Чайна прибирає до рук Афріку, П. Амеріку та Азію. Оберить чергового дідуся у Штатах і буде вам "щастя"
показать весь комментарий
01.07.2024 07:19 Ответить
К сожалению выбирать не из кого .Из доступных кандидатов один беспомощный старый маразматик ,другой недалеко от первого ушедший старый пердун ,который вообще хочет дружить с рашей и Китаем судя с его слов на митинге своих сторонников после дебатов
показать весь комментарий
01.07.2024 08:20 Ответить
Ну, нарешті - саме кетай і є вигодонабувачем цієї "кризи": свою кризу він хоче вирішити руками #уйла для створення one belt, one way через нашу територію до ЄС. Це скоротить і здешевить шляхи доставки кетайських гівнотоварів до Європи. І, до речі, якщо ми таки станемо членом ЄС, то автоматично станемо східною його таможнею. А це і гроші, і вплив на геополітику. Ось тому перемога, це звільнення Криму, навіть без одночасного звільнення південного лівобережжя. З лугандонією, ну а що з ним робити? Чекати, як з нагірним карабахом...
показать весь комментарий
01.07.2024 07:20 Ответить
та це всім ясно
зокрема ЗЕ
який бажає подивитися в очі Сці
показать весь комментарий
01.07.2024 07:36 Ответить
Порівняйте з тим, що наш Кульобо позавчора казав про Китай.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:56 Ответить
Щось дідусь Сі не хоче сидіти на березі і чекати поки труп ворога пропливе мимо. Люди, які довго при владі після 70 років стають дуже агресивними!
показать весь комментарий
01.07.2024 08:09 Ответить
Мiстер Рональд, де ви???
показать весь комментарий
01.07.2024 08:11 Ответить
Немає Рейганів,Черчілів,Тетчер....
показать весь комментарий
01.07.2024 08:42 Ответить
Вони відкрито ненавиділи русню. Зараз век толерантності. Ніззя.
показать весь комментарий
01.07.2024 09:02 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2024 13:02 Ответить
Ще трохи часу і ця дешева робоча сила вийде боком... Вже жоден виробник не заслуговує на повагу і довіру якщо виробляє свою продукцію у китаї!
показать весь комментарий
01.07.2024 08:12 Ответить
той гаджет , з якого ти написав цей комент , вироблений в Китаї ...що тепер робити ?
показать весь комментарий
01.07.2024 19:18 Ответить
Китай, як окремішня частина людської цивілізація планети Земля, будує свої стратагеми націлені на майбутнє, на майбутні покоління, на століття, а умовна Європа і держава, яка видає себе за світового шерифа, живуть в суєті сьогодення, пливуть за течією, від виборів до виборів, - вітрильник, в турбуленціях вітрів і течій 21-го століття, біля штурвалу якого змінюються керманичі, які не так опікуються кінцевою метою, долею прийдешніх поколінь і самої планети Земля, як своїми рейтингами в очах ними ж дезорієнтованих мас обивателів, яким тільки треба побільше розкошів і розважальних шоу...

Ситий егоїзм політиків і населення/виборців, сліпота щодо перспектив руйнує європейську цивілізацію.

"Присмерк Європи"/ "Гибель Европи", загибель західного світу - збувається песимістичний прогноз Шпенглера для Європи і США: упадок і загибель на фоні зростання пасіонарності інших народів і їх експансії у всіх сферах людської діяльності, включаючи завоювання військовою силою.

Китай "Розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни", бо йому це вигідно - потугами Росії знекровити умовний Захід...

" у війні проти України, він не є нейтральним.

ОДНАК " не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці".
показать весь комментарий
01.07.2024 08:45 Ответить
Цим займається не тільки Китай
показать весь комментарий
01.07.2024 09:14 Ответить
То вже деталі. Завжди є лідер формальний і не формальний. Часто буває, що насправді формальний лідер - маріонетка в руках не формального. Тепер ніби формальний лідер Кремль, а не формальний Китай. Китай використовує Кремль в своїх стратегічних цілях. (https://librebook.me/the_thirty_six_stratagems__infinite_success_/vol1/1 в Китаї це настільна книга, по якій діють).

Перед другою світовою війною при аморфному умовному заході і США... було два лідера Гітлер і Сталін. Хто з них формальний, а хто неформальний? Вони час від часу мінялися ролями, навіть деякий час браталися "совместно пролитой кровью".

А потім Сталін став постійним лідером і формальним і не формальним і "побудував" після воєнний світ по принципу колгоспу, створив колгосп ООН...

Захід же по сталінському колгоспному принципу творив НАТО, ЄС і все інше... Розпадом СССР умовний Захід і слабким в той час Китаєм не скористався... Тепер в США два престарілих, - боягуз і бувалий пруться в президенти...
показать весь комментарий
01.07.2024 09:46 Ответить
Які століття? Вони он пів століття назад горобців їли, і світлий шлях до камунізьму ледве не привів їх до прірви. І тільки завдяки західним грошам та технологіям вони зараз такі "окремішні". Та і взагалі - хто може сказати, що буде завтра? кетай? ХЗ...
показать весь комментарий
01.07.2024 16:38 Ответить
Не можна віддавати будь-яким комунякам (чито Північна Корея чито кітай чито сересере). Срср загнувся без технологій. Так почали віддавати Китаю.
Зараз навіть ракети не можуть робити без китайського лайна.
Потрібно для всіх китайців поза Китаю обмежити доступ до західних технологій. Відібрати всі ліцензії окрім як на кросівки. Та закрити або перестати все в україну. Зараз в Україні з/п менша ніж в Китаї. Інакше буде як з Україною. Віддали все .Тай отримали війну.
показать весь комментарий
01.07.2024 09:15 Ответить
Китай зараз на голову сильніший за все нато разом взяте, і візьме собі все, що вважатиме своїм - не тільки Тайвань,а й Філіппіни з Малайзією разом з його фабриками ,що виробляють чіпи. Пора вже імпотентам в США і Європі роззути свої оченята і подивитись правді в очі
показать весь комментарий
01.07.2024 09:17 Ответить
це саме той випадок, коли закінчуючи свою карєру шефа НАТО Столтенберг тепер вільно може 3,14здякати про те, за що довгі роки його правління він мовчав, за "маленьке пиво" від куйла і китайців.
показать весь комментарий
01.07.2024 10:21 Ответить
Тепер треба просканувати кожен долар, потрачений Столтенбергом і його ріднею.
Ця падлюка точно брала гроші кремля.
показать весь комментарий
01.07.2024 12:36 Ответить
 
 