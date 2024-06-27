Китай фактически принял сторону РФ в войне против Украины, он не является нейтральным, - посол США Бернс
Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин не является нейтральным в войне РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По словам дипломата, несмотря на свои заявления о нейтралитете, Китай предоставляет ряд технологий РФ, сохраняя прочные торговые связи с Россией.
Выступая в Китайском финансовом хабе в Шанхае Бернс заявил, что вторжение РФ в Украину, которое продолжается уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.
Посол отметил, что Китай "является не нейтральным, а фактически стал на сторону России в этой войне".
"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в РФ для усиления и укрепления ее оборонной отрасли в этой жестокой войне", - добавил Бернс.
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Що можуть вдіяти з цим прості громадяни?
Ну хіба, що не купувати китайські товари та ширпотреб.
Але цей китайський ширпотреб заполонив Україну.
Мій приклад, нещодавно купував смартфон. Принципово не хотів купляти китайський, який був до цього.
Купив самсунг, всеж Південна Корея не ворог Україні як Китай, а навпаки майже союзник.
І що ви думаєте, цей самсунг, виготовлений в Китаї.
Я взагалі, вже не знаю. чи є відомі бренди виробників, які виготовляються не в Китаї?
У мене S23 FE, куплений місяць назад, вже вироблений в Індії.
Цікаво, що ти булеш купувати, коли всі перенесуть виробництво з Китаю в Індію, на Філіпіни у Малазію, як це вже зробив Самсунг.
Мабуть, єдина надія Західної цивілізації - "інструментальна економіка AGI" з ще невідомими наслідками для людства.
А виборець звинуватить у цьому діючу владу, що за досвідом призводить до програшу виборів...
Як ви пропонуєте позбавити технологій Китай, десятки тисяч діючих виробництв, розташованих на території Китаю та сотні тисяч виробництв в інших країнах, які працюють в технологічному ланцюжку виробництва промислового продукту з написом "Зроблено в Китаї?"
ВІдкликати іноземний персонал,який працює за контрактами, припинити надання консультацій, видачу ліцензій на програмне забезпечення?
У підсумку скоротяться номенклатура та обсяги виробництва експортної продукції Китаю, уповільняться темпи зростання економіки з усіма наслідками...
Експорт падає, виникає дефіцит імпорту з Китаю в США, ціни зростають, політики втрачають голоси виборців...
вони б'ють Західну цивілізацію її ж власними козирями
я гадаю, що варто Байдену навістити Сі Дзі Піна, але він зараз того не зробить, а от якщо переоберуть, і "Старий Джо" пояснить Піну свою позицію особисто, все у світі стане на свої місця!
Бо Китай живе в парадигмі вкидів русні, так само й американці!..
До речі, мабуть треба скликати генасамблею ООН з цього приводу.
один балаган на публіку перед виборами...
Reuters: Китай перестал продавать Западу галлий и германий.
Всі бачать приклад, як недолугими санкціями з неефективного обмеження імпорту замість ефективного обмеження експорту, зокрема - нафти та газу, наші партнери лише покращили економіку РФ, додали агресору сотні мільярдів доларів на війну з Україною.
Санкції партнерів проти Китаю, поки що, у підсумку такі ж неефективні, як і санкції проти РФ.
Китаю все ще вигідно продовжувати торгувати з РФ, користуватись її суверенною територією, природними ресурсами Сибіру, підтримуючи високотехнологічною, дефіцитною продукцією та юанями війну в Україні.
У підсумку, результати від економічних звʼязків з РФ для Китаю значно перевищують втрати від "санкцій" партнерів.
А тим часом партнери, заявляючи про підтримку України, при фактичному скороченні у рази обсягів військової допомоги, продовжують впевнено рухатись назустріч інтересам агресора, наступаючи на ті самі граблі. Трохи більше трьох місяців лишилось до кінця фінансового року, на протязі якого Конгрес США надав Держдепу фінансові ресурси для військової допомоги Україні. Для вчасного виконання прийнятого Закону США обсяги щомісячної військової допомоги Україні повинні бути збільшені щонайменше у 10 раз.
А зараз прокинулися і почнуть боротися з Китаєм.?
Цікаво як? Хто ж полиці в магазинах заповнить
Китай ******** і вміє вичікувати, отримуючи бенефіти без особистих зусиль так, щоб їх надавач не помічав, як його ресурси падають у рота і дуже повільно проковтуються величезним Китаєм.
ВІдомо, що через це західні виробництва і "переїхали" до Китаю та інших країн.
Вихід у застосуванні Заходом повністю роботизованих виробництв із значно меншою, ніж в Китаї долею людської праці у виробництві. Все, повʼязане з такими виробництвами на Заході повинне отримати пріоритет розвитку, охоронятися, як державна таємниця через екзистенціальну важливість для Західної цивілізації. Бо Китай робитиме те саме.
Хто програє цю гонку - цивілізаційно зникне.
Відповідно нижча, ніж в Китаї собівартість виробництва призведе до насичення ринку товаром високої якості за ціною, нижчою за китайську.
Штучний інтелект, тотально роботизовані виробництва, повернення матеріального виробництва на Захід у новій, більш досконалій формі - "постінструментальної економіки" має стати відповіддю Заходу товарній експансії Китаю.
2. Але заробітчан Єрмак та Кулеба кошмарять, на це в них час є. Заблокували отримання загранпаспортів українцями у ЄС, що подали заяви ще у лютому 2024.
Що маємо: горе-дипломати Єрмака, що здатний ларьками керувати лише.