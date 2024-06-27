Китай фактически принял сторону РФ в войне против Украины, он не является нейтральным, - посол США Бернс

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин не является нейтральным в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам дипломата, несмотря на свои заявления о нейтралитете, Китай предоставляет ряд технологий РФ, сохраняя прочные торговые связи с Россией.

Выступая в Китайском финансовом хабе в Шанхае Бернс заявил, что вторжение РФ в Украину, которое продолжается уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

Посол отметил, что Китай "является не нейтральным, а фактически стал на сторону России в этой войне".

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в РФ для усиления и укрепления ее оборонной отрасли в этой жестокой войне", - добавил Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Китая относительно "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, - Си Цзиньпин