РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11023 посетителя онлайн
Новости Война
10 826 92

Китай фактически принял сторону РФ в войне против Украины, он не является нейтральным, - посол США Бернс

Посол США Бернс заявив, що Китай фактично став на бік РФ

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин не является нейтральным в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам дипломата, несмотря на свои заявления о нейтралитете, Китай предоставляет ряд технологий РФ, сохраняя прочные торговые связи с Россией.

Выступая в Китайском финансовом хабе в Шанхае Бернс заявил, что вторжение РФ в Украину, которое продолжается уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

Посол отметил, что Китай "является не нейтральным, а фактически стал на сторону России в этой войне".

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в РФ для усиления и укрепления ее оборонной отрасли в этой жестокой войне", - добавил Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Китая относительно "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, - Си Цзиньпин

Автор: 

Китай (3023) россия (96018) США (27043)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Так це фактично давно відомо.
Що можуть вдіяти з цим прості громадяни?
Ну хіба, що не купувати китайські товари та ширпотреб.
Але цей китайський ширпотреб заполонив Україну.
Мій приклад, нещодавно купував смартфон. Принципово не хотів купляти китайський, який був до цього.
Купив самсунг, всеж Південна Корея не ворог Україні як Китай, а навпаки майже союзник.
І що ви думаєте, цей самсунг, виготовлений в Китаї.
Я взагалі, вже не знаю. чи є відомі бренди виробників, які виготовляються не в Китаї?
показать весь комментарий
27.06.2024 11:37
+15
То позбавте китай технологій, в чому справа?
показать весь комментарий
27.06.2024 11:39
+9
Китай чудово розуміє, що поки Штати не визнають рф "державою спонсором тероризму", це демонстративне обурення не є щирим.
показать весь комментарий
27.06.2024 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це фактично давно відомо.
Що можуть вдіяти з цим прості громадяни?
Ну хіба, що не купувати китайські товари та ширпотреб.
Але цей китайський ширпотреб заполонив Україну.
Мій приклад, нещодавно купував смартфон. Принципово не хотів купляти китайський, який був до цього.
Купив самсунг, всеж Південна Корея не ворог Україні як Китай, а навпаки майже союзник.
І що ви думаєте, цей самсунг, виготовлений в Китаї.
Я взагалі, вже не знаю. чи є відомі бренди виробників, які виготовляються не в Китаї?
показать весь комментарий
27.06.2024 11:37 Ответить
Якийсь дуже не свіжий то Самсунг.

У мене S23 FE, куплений місяць назад, вже вироблений в Індії.
показать весь комментарий
27.06.2024 12:00 Ответить
Свіжий, 2023 року випуску
показать весь комментарий
27.06.2024 12:03 Ответить
а індія що - краще?
показать весь комментарий
27.06.2024 23:38 Ответить
Взагалі то так.
показать весь комментарий
28.06.2024 00:05 Ответить
ні
показать весь комментарий
28.06.2024 00:19 Ответить
Ну купуй китайчатину далі.

Цікаво, що ти булеш купувати, коли всі перенесуть виробництво з Китаю в Індію, на Філіпіни у Малазію, як це вже зробив Самсунг.
показать весь комментарий
28.06.2024 00:38 Ответить
Постіндустріальна "економіка послуг" зробила Західну цивілізацію заручником матеріального виробництва Китаю.
Мабуть, єдина надія Західної цивілізації - "інструментальна економіка AGI" з ще невідомими наслідками для людства.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:38 Ответить
Але менше буде понтів у китаю,коли буде трохи менше грошей
показать весь комментарий
28.06.2024 00:12 Ответить
Я теж вже 10 років з Самсунгами,і беру не китайські а в'єтнамські.Вони трішечки дорожчі,але й і краще служать
показать весь комментарий
28.06.2024 00:11 Ответить
То позбавте китай технологій, в чому справа?
показать весь комментарий
27.06.2024 11:39 Ответить
Перед виборами не можна припиняти експорт нафти РФ та експорт промтоварів Китаєм, бо в США піднімуться ціни на бензин і промислові товари.
А виборець звинуватить у цьому діючу владу, що за досвідом призводить до програшу виборів...
показать весь комментарий
27.06.2024 13:46 Ответить
Так я ж кажу за технології, а не про сировину.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:45 Ответить
Позбавити технологій? Як саме? Хто і що є носіями технологій? Персонал, консультанти- власники "ноу-хау", технологічна документація та програмне забезпечення до промислового обладнання.
Як ви пропонуєте позбавити технологій Китай, десятки тисяч діючих виробництв, розташованих на території Китаю та сотні тисяч виробництв в інших країнах, які працюють в технологічному ланцюжку виробництва промислового продукту з написом "Зроблено в Китаї?"
ВІдкликати іноземний персонал,який працює за контрактами, припинити надання консультацій, видачу ліцензій на програмне забезпечення?
У підсумку скоротяться номенклатура та обсяги виробництва експортної продукції Китаю, уповільняться темпи зростання економіки з усіма наслідками...
Експорт падає, виникає дефіцит імпорту з Китаю в США, ціни зростають, політики втрачають голоси виборців...
показать весь комментарий
27.06.2024 15:34 Ответить
Производство чипов и оборудование для их производства исклбчительно западное, без этих технологий будет плохо, раз. Два продовольствие, лекарства, гражданские самолеты, приборы для физических и химических исследований (79%), контрольно-измерительные инструменты (64%), станки и оборудование (63%). Например.
показать весь комментарий
27.06.2024 19:32 Ответить
китай є одним з найбільших фінансових спонсорів американських університетів, де навчаються безліч китайських студентів

вони б'ють Західну цивілізацію її ж власними козирями
показать весь комментарий
27.06.2024 15:34 Ответить
а хто тоді виготовлятиме...
я гадаю, що варто Байдену навістити Сі Дзі Піна, але він зараз того не зробить, а от якщо переоберуть, і "Старий Джо" пояснить Піну свою позицію особисто, все у світі стане на свої місця!
Бо Китай живе в парадигмі вкидів русні, так само й американці!..
показать весь комментарий
27.06.2024 19:29 Ответить
З перших днів. Чому так довго визнавали реальність.
До речі, мабуть треба скликати генасамблею ООН з цього приводу.
показать весь комментарий
27.06.2024 11:54 Ответить
Да это и коню ясно.
показать весь комментарий
27.06.2024 11:57 Ответить
Та нічого лаврову не ясно,він тупий
показать весь комментарий
28.06.2024 00:14 Ответить
Капитан Очевидность. 🤓
показать весь комментарий
27.06.2024 12:04 Ответить
Світова фабрика - тільки ембарго на торгівлю іх трохи зупинить - але ж і Захід просяде
показать весь комментарий
27.06.2024 12:23 Ответить
Якщо робити потихеньку то нічого не просяде, процес вже пішов
показать весь комментарий
27.06.2024 15:24 Ответить
Китай чудово розуміє, що поки Штати не визнають рф "державою спонсором тероризму", це демонстративне обурення не є щирим.
показать весь комментарий
27.06.2024 12:52 Ответить
Ну да, без одобрения США Китаю плохо видно, спонсирует ли мордор терроризм в Украине или это все наговаривают на мирную страну.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:05 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе - ти помилився країною.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:07 Ответить
Тунгус - твой папа, у тебя кацапская ментальность, потому что ты шовинист.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:31 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
27.06.2024 15:36 Ответить
Я украинским владею лучше тебя, ментальный кацап. И пока украинцы воюют за свободу, включая русскоязычных, которых огромное количество в ВСУ, такие как ты крысы, работают на разъединение Украины. По поводу твоего выс.ра в сторону США, нашего союзника, тебе ответить на мой комментарий по сути нечем, вот ты и нашел последнее пристанище негодяя - "патриотизм". Я с такими как ты из принципа не говорю по-украински, и чтоб твоим мордорским собратьям было видно, что русскоязычные украинцы их тут не ждут. Думаю, в твоих генах слишком много азиатских аллелей и ты не чистокровный украинец - это заметно как по уровню твоего шовинизма, так и по латентной любви к Китаю.
показать весь комментарий
27.06.2024 15:51 Ответить
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
показать весь комментарий
27.06.2024 16:00 Ответить
Ну то я те файно відфайдолив, вишкребок смердючий
показать весь комментарий
27.06.2024 17:28 Ответить
То может украинцам на четвереньки стать, чтоб не ходить "как кацапы"????
показать весь комментарий
27.06.2024 20:27 Ответить
Melina, браво! Молодец! Правда слишком много умных слов, а те кто вам отвечает слишком тупы чтобы их понять и оценить. Увы.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:18 Ответить
Тому ви зняли податки з Китайської продукції одразу при приході Байдена, то поверніть ті податки і косоокі миттєво припинять підтримку тому що ринок штатів для них важливіший....

один балаган на публіку перед виборами...
показать весь комментарий
27.06.2024 13:10 Ответить
Не може бути !? 😁
показать весь комментарий
27.06.2024 13:13 Ответить
Главный торговый партнёр Украины это Китай, так что в данном случае запад некорректно упрекать, сами торгуете в полный рост.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:15 Ответить
Надо просто перестать снабжать Китай чипами и капец.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:16 Ответить
Китай перестанет продавать редкоземельные металлы и чипов вообще ни у кого не будет.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:20 Ответить
20 сентября 2023

Reuters: Китай перестал продавать Западу галлий и германий.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:27 Ответить
Ты видел весь список редкоземельных металлов? Даже вибросигнал на телефоне работает исключительно от какой-то редкоземельной дряни.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:31 Ответить
РЗЭ, англ. TR, REE, REM) - группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Твой галлий и германий фуфло какое-то.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:38 Ответить
Какой ты умный. Возьми с полки пирожок.
показать весь комментарий
28.06.2024 00:30 Ответить
Ну пускай китайцы тогда кушают свои металлы.
показать весь комментарий
28.06.2024 00:28 Ответить
Тому китай і преться в Україну, де ці редкоземельні надра існують !!! Володіти їми це володіти світом ,чого так довго СШАгуляли з китаєм в одній пісочниці ?!
показать весь комментарий
27.06.2024 13:29 Ответить
Не лише рідкоземельні а й по оцінкам Блумберг до 25% світового запасу літія
показать весь комментарий
27.06.2024 13:41 Ответить
Всё у вас существует, самые богатые и самые умные, 30 лет одно и тоже и главное побольше восклицательных знаков.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:44 Ответить
Ну як шо китай любить демонструвати шо вони самі багаті скупили половину світового золотого запасу ,то чого українці не можуть казати про себе ,те шо є ... та і тим більше такі розумні а Юж Маш поцюпити китайці хтіли ! А ще куском золота ситим не будеш ,хліб треба , та і взагалі шо ти тут хвіст піднімаєш ботяра ...
показать весь комментарий
27.06.2024 14:18 Ответить
Украинцы могут говорить что угодно и сколько угодно, на востоке есть поговорка "Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет".
показать весь комментарий
27.06.2024 14:36 Ответить
Та нам ваше "что угодно ",дуже аж нічого... халва це теж українське насіння крім арахісу...сидіть зі своїми поговорками , а до нашого хлібу Засть ! Там у китаї є чим зайнятися ,повичухуйте те шо поз* * ирали, свої землі приводьте до тями ...локшину не аішай я не китайська бабуся ...історию почитай ...
показать весь комментарий
27.06.2024 15:53 Ответить
Китай первая экономика в мире, а доля украинской пшеницы в мировой торговле менее 10%, абсолютно бесцельный разговор.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:01 Ответить
Так в чому справа ? Чого прийшли вбивати українців ? Шо треба, гегемоністи хр* нові !
показать весь комментарий
27.06.2024 17:21 Ответить
Я никого не убиваю, оружие не поставляю и даже в ТЦК не работаю.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:32 Ответить
Зовсім не цікаво шо ви робите ,просто пишить правду ,не треба маніпулювати ,тут всі дорослі ...
показать весь комментарий
27.06.2024 17:35 Ответить
Да я вижу какие взрослые, решили Китай нагнуть, решительно и беспощадно.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:39 Ответить
Вас ніхто в Україну не запрошував...як шо вам хочется займатися мазохізмом ,це ваші справи
показать весь комментарий
27.06.2024 18:22 Ответить
Ви провокатор я зрозуміла ,але дешевий та без досвіту ,не пешіть мені від слова ...зовсім
показать весь комментарий
27.06.2024 18:27 Ответить
Переживаешь за своих хозяев? За то, что Китай вас использует, как пушечное мясо для установления контроля за украинскими ископаемыми лучше переживай. Дурылка.
показать весь комментарий
28.06.2024 00:37 Ответить
Это когда Китай стал первой экономикой в Мире?
показать весь комментарий
28.06.2024 00:33 Ответить
Не истери.
показать весь комментарий
28.06.2024 00:32 Ответить
Які претензіі до Амеріканських діпломатів.У кожно вкраїнчика на руках смарти(xiaomi,huawei),чайники,драндулети кітайські.Може зробимо флешмоб-"викінь шмурдяк з китаю,не купуй китайське",як це робили з поляками.Чи слабо-гупікі???Ета другоє.Китай-союзник рашкі.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:20 Ответить
Яку компенсацію економічних втрат отримає Китай у разі, якщо послухає США та суттєво обмежить економічні звʼязки з РФ? Що Китаю пропонують партнери? Санкції?
Всі бачать приклад, як недолугими санкціями з неефективного обмеження імпорту замість ефективного обмеження експорту, зокрема - нафти та газу, наші партнери лише покращили економіку РФ, додали агресору сотні мільярдів доларів на війну з Україною.
Санкції партнерів проти Китаю, поки що, у підсумку такі ж неефективні, як і санкції проти РФ.
Китаю все ще вигідно продовжувати торгувати з РФ, користуватись її суверенною територією, природними ресурсами Сибіру, підтримуючи високотехнологічною, дефіцитною продукцією та юанями війну в Україні.
У підсумку, результати від економічних звʼязків з РФ для Китаю значно перевищують втрати від "санкцій" партнерів.
А тим часом партнери, заявляючи про підтримку України, при фактичному скороченні у рази обсягів військової допомоги, продовжують впевнено рухатись назустріч інтересам агресора, наступаючи на ті самі граблі. Трохи більше трьох місяців лишилось до кінця фінансового року, на протязі якого Конгрес США надав Держдепу фінансові ресурси для військової допомоги Україні. Для вчасного виконання прийнятого Закону США обсяги щомісячної військової допомоги Україні повинні бути збільшені щонайменше у 10 раз.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:24 Ответить
Спочатку перенесли виробництво усього в Кітай комуняцький . Заповнили усі магазини кітайськими товарами,навіть лопати в Кіта і вироблени ,просто усе що продається в магазинах в штатах вироблено в Кітаі .
А зараз прокинулися і почнуть боротися з Китаєм.?
Цікаво як? Хто ж полиці в магазинах заповнить
показать весь комментарий
27.06.2024 13:58 Ответить
А комплектуючі на наші дрони де беруться ,часом не в Китаї ?
показать весь комментарий
27.06.2024 14:25 Ответить
судячи з того, як зелений ******** хоче заглянути в анус таварісча сі, для зеленої швалі це твердження американського дипломата ніц не очевидне!!
показать весь комментарий
27.06.2024 14:27 Ответить
Китай не став на бік *********, він на її стороні був, від самого початку. Більш того, Китай є одним з головних організаторів цього вторгнення.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:55 Ответить
Бенефіціаром - можливо, так. Організатором - навряд чи.
Китай ******** і вміє вичікувати, отримуючи бенефіти без особистих зусиль так, щоб їх надавач не помічав, як його ресурси падають у рота і дуже повільно проковтуються величезним Китаєм.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:06 Ответить
Ну так чого ж Україна бере комплектуючі до наших дронів в "одного з головних організаторів цього вторгнення" ,от Китай пошле нас нахрін ,то з чого будемо робити мільйон дронів ?
показать весь комментарий
28.06.2024 16:55 Ответить
Борьба з продукцією із Китаю можлива лише конкуренцією!!!
показать весь комментарий
27.06.2024 15:06 Ответить
Захід зараз не може конкурувати з Китаєм аналогічним за якістю товаром, бо собівартість виробництва в країнах Заходу вища, ніж в Китаї через високу зарплатню, адміністративні витрати, податки та "екологічні" обмеження для виробництв Заходу.
ВІдомо, що через це західні виробництва і "переїхали" до Китаю та інших країн.
Вихід у застосуванні Заходом повністю роботизованих виробництв із значно меншою, ніж в Китаї долею людської праці у виробництві. Все, повʼязане з такими виробництвами на Заході повинне отримати пріоритет розвитку, охоронятися, як державна таємниця через екзистенціальну важливість для Західної цивілізації. Бо Китай робитиме те саме.
Хто програє цю гонку - цивілізаційно зникне.
Відповідно нижча, ніж в Китаї собівартість виробництва призведе до насичення ринку товаром високої якості за ціною, нижчою за китайську.
Штучний інтелект, тотально роботизовані виробництва, повернення матеріального виробництва на Захід у новій, більш досконалій формі - "постінструментальної економіки" має стати відповіддю Заходу товарній експансії Китаю.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:00 Ответить
Было бы странно если бы смертельный враг Запада стал на его сторону. Что за глупые претензии.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:03 Ответить
Аж дивно - США все ще вважають себе лідером цієї планети, учителем, ментором, єдиним дорослим серед дітей? - пора, давно вже пора тихо і спокійно робити як Велика Британія при переході до Англії - краще тихо і спокійно, бо альтернативний варіант буде сумним для всіх
показать весь комментарий
27.06.2024 16:22 Ответить
Кацапику, ти пишеш під ВПН США, тобі, таваріщ, за таку халтуру грошей не дадуть
показать весь комментарий
27.06.2024 18:42 Ответить
Випускайте Арахамію, він пояснить цьому дипломату, як треба переймати "досвід" компартії китаю.
показать весь комментарий
27.06.2024 18:40 Ответить
1. Єрмак та Кулеба є горе-дипломатами. Вони провалили роботу у КНР, Індії, Болгарії, Угорщині. У Ірані та Бразілії. Єрмак призначив секс-тренера дипломатом у Болгарію, "яйця по 17" теж призначив послом у ключову країну...

2. Але заробітчан Єрмак та Кулеба кошмарять, на це в них час є. Заблокували отримання загранпаспортів українцями у ЄС, що подали заяви ще у лютому 2024.

Що маємо: горе-дипломати Єрмака, що здатний ларьками керувати лише.
показать весь комментарий
27.06.2024 18:41 Ответить
В себестоимость продукции ещё входят технология и рабочие руки.В Европе технологии дешевле,а руки дороже.В Китае технологии дороже, а руки дешевле.Но есть ещё цена и потребитель.На западе предпочтут отвёртку свою,а не китайскую, которая намного быстрее сломается.Продукция и товар это абсолютно разные вещи.Прошло каких то лет 20-25,а покупная способнось продукции Китая снизилась.Раньше он её достигал за счёт низкой цены на продукцию.Автопрому Китая далеко, да и навряд ли получится, чтобы выдержать конкуренцию у Запада,Южной Корее,Японии.Да и продукция Китая по качеству отличается в зависимости, куда её продукция поставляется.В третьи страны,рф третьесортная,в Европу второй сорт,в США высший сорт.Вот в США обиходной продукции американской почти не найдёщь.Всё китайское,В Европе китайской значительно стало меньше в сравнение с нулевыми годами.Много конкурентов у них стало (малазия,вьетнам,сингапур,вангладеш,индия,бывшие страны варшавского договора и т.п.).Китаю на сегодня закидать продукцией весь мир не трудно из-за дешёвых рабочих рук.Но времена меняются.На покупательную способность есть ещё такое понятие как мода.И здесь Китай не такой поворотливый.И где_то сам себе и вредит.Бум товаврной экспанции Китаем упал!!!Осталось наполнение продукцией и потребитель стал не таким падким на дешёвую продукцию,а больше уделять внимание качеству.Экономика Также Китай при своих технологиях в пищевой промышленности,пожалуй кроме чая,не способен конкурировать с Западом.В модный *штучный интеллект* где помощником есть компьютер, необходимо кому-то вкладывать алгоритм.А у Китая,грубо скажу, с этим беда. Экономика - это есть фундамент для любых обществ.А она развивается благодаря товарообороту,а не количеством продукции.Товарооборот свойствен демократическим обшествам,а насыщения продукцией авторитарным.При рыночных отношениях цивилизация не исчезнит.Просто Китай рано или поздно вынужденно станет другим,тем более с таким количеством населения.
показать весь комментарий
27.06.2024 19:11 Ответить
приношу извинения за описки.Спешка и не проверял что набирал.
показать весь комментарий
27.06.2024 19:18 Ответить
Олег,приятно слышать.Это благодаря высшему образованию в техническом вузе.Для инженера главным предметом - это не предметы по специальности,а политэкономия.Там сразу становится понятным - для чего работать?На мой взгляд,к сожалению,моим соотечественникам этого не понять.Поэтому после диплома, мне в силу необходимости, пришлось в работе всю ответственность брать на себя.Для меня не нужны не президенты иль будь какие начальники.Стал востребован при любой власти.Хотя мы все зависим от них.
показать весь комментарий
28.06.2024 12:48 Ответить
китай знайшов дірку через яку годує рф - ця дірка кндр.нас імєють,гнилі золотоординці.пора говорити правду.
показать весь комментарий
27.06.2024 21:21 Ответить
Happy Andie!
показать весь комментарий
27.06.2024 21:52 Ответить
unhappy katnikov
показать весь комментарий
28.06.2024 09:57 Ответить
ooo, the cock of Katnikov is digging a hole of his own kind.
показать весь комментарий
29.06.2024 08:05 Ответить
Як казав відомий персонаж, - дивись в коріння, а корінь в нашому випадкові це щира зрада рідноно сакрально - язичницького життєвого укладу і правління, звід ціля і всі проблеми.
показать весь комментарий
28.06.2024 11:07 Ответить
 
 