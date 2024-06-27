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Новини Війна
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Китай фактично став на бік РФ у війні проти України, він не є нейтральним, - посол США Бернс

Посол США Бернс заявив, що Китай фактично став на бік РФ

Посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Пекін не є нейтральним у війні РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами дипломата, попри свої заяви про нейтралітет, Китай надає низку технологій РФ, зберігаючи міцні торговельні зв’язки з Росією.

Виступаючи у Китайському фінансовому хабі в Шанхаї Бернс заявив, що вторгнення РФ до України, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

Посол зазначив, що Китай "є не нейтральним, а фактично став на бік Росії у цій війні".

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів і нітроцелюлози в РФ для посилення й зміцнення її оборонної галузі в цій жорстокій війні", - додав Бернс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, - Сі Цзіньпін

Автор: 

Китай (4676) росія (65829) США (23290)


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Топ коментарі
+20
Так це фактично давно відомо.
Що можуть вдіяти з цим прості громадяни?
Ну хіба, що не купувати китайські товари та ширпотреб.
Але цей китайський ширпотреб заполонив Україну.
Мій приклад, нещодавно купував смартфон. Принципово не хотів купляти китайський, який був до цього.
Купив самсунг, всеж Південна Корея не ворог Україні як Китай, а навпаки майже союзник.
І що ви думаєте, цей самсунг, виготовлений в Китаї.
Я взагалі, вже не знаю. чи є відомі бренди виробників, які виготовляються не в Китаї?
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27.06.2024 11:37
+15
То позбавте китай технологій, в чому справа?
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27.06.2024 11:39
+9
Китай чудово розуміє, що поки Штати не визнають рф "державою спонсором тероризму", це демонстративне обурення не є щирим.
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27.06.2024 12:52
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Так це фактично давно відомо.
Що можуть вдіяти з цим прості громадяни?
Ну хіба, що не купувати китайські товари та ширпотреб.
Але цей китайський ширпотреб заполонив Україну.
Мій приклад, нещодавно купував смартфон. Принципово не хотів купляти китайський, який був до цього.
Купив самсунг, всеж Південна Корея не ворог Україні як Китай, а навпаки майже союзник.
І що ви думаєте, цей самсунг, виготовлений в Китаї.
Я взагалі, вже не знаю. чи є відомі бренди виробників, які виготовляються не в Китаї?
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27.06.2024 11:37 Відповісти
Якийсь дуже не свіжий то Самсунг.

У мене S23 FE, куплений місяць назад, вже вироблений в Індії.
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27.06.2024 12:00 Відповісти
Свіжий, 2023 року випуску
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27.06.2024 12:03 Відповісти
а індія що - краще?
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27.06.2024 23:38 Відповісти
Взагалі то так.
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28.06.2024 00:05 Відповісти
ні
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28.06.2024 00:19 Відповісти
Ну купуй китайчатину далі.

Цікаво, що ти булеш купувати, коли всі перенесуть виробництво з Китаю в Індію, на Філіпіни у Малазію, як це вже зробив Самсунг.
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28.06.2024 00:38 Відповісти
Постіндустріальна "економіка послуг" зробила Західну цивілізацію заручником матеріального виробництва Китаю.
Мабуть, єдина надія Західної цивілізації - "інструментальна економіка AGI" з ще невідомими наслідками для людства.
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27.06.2024 13:38 Відповісти
Але менше буде понтів у китаю,коли буде трохи менше грошей
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28.06.2024 00:12 Відповісти
Я теж вже 10 років з Самсунгами,і беру не китайські а в'єтнамські.Вони трішечки дорожчі,але й і краще служать
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28.06.2024 00:11 Відповісти
То позбавте китай технологій, в чому справа?
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27.06.2024 11:39 Відповісти
Перед виборами не можна припиняти експорт нафти РФ та експорт промтоварів Китаєм, бо в США піднімуться ціни на бензин і промислові товари.
А виборець звинуватить у цьому діючу владу, що за досвідом призводить до програшу виборів...
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27.06.2024 13:46 Відповісти
Так я ж кажу за технології, а не про сировину.
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27.06.2024 14:45 Відповісти
Позбавити технологій? Як саме? Хто і що є носіями технологій? Персонал, консультанти- власники "ноу-хау", технологічна документація та програмне забезпечення до промислового обладнання.
Як ви пропонуєте позбавити технологій Китай, десятки тисяч діючих виробництв, розташованих на території Китаю та сотні тисяч виробництв в інших країнах, які працюють в технологічному ланцюжку виробництва промислового продукту з написом "Зроблено в Китаї?"
ВІдкликати іноземний персонал,який працює за контрактами, припинити надання консультацій, видачу ліцензій на програмне забезпечення?
У підсумку скоротяться номенклатура та обсяги виробництва експортної продукції Китаю, уповільняться темпи зростання економіки з усіма наслідками...
Експорт падає, виникає дефіцит імпорту з Китаю в США, ціни зростають, політики втрачають голоси виборців...
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27.06.2024 15:34 Відповісти
Производство чипов и оборудование для их производства исклбчительно западное, без этих технологий будет плохо, раз. Два продовольствие, лекарства, гражданские самолеты, приборы для физических и химических исследований (79%), контрольно-измерительные инструменты (64%), станки и оборудование (63%). Например.
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27.06.2024 19:32 Відповісти
китай є одним з найбільших фінансових спонсорів американських університетів, де навчаються безліч китайських студентів

вони б'ють Західну цивілізацію її ж власними козирями
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27.06.2024 15:34 Відповісти
а хто тоді виготовлятиме...
я гадаю, що варто Байдену навістити Сі Дзі Піна, але він зараз того не зробить, а от якщо переоберуть, і "Старий Джо" пояснить Піну свою позицію особисто, все у світі стане на свої місця!
Бо Китай живе в парадигмі вкидів русні, так само й американці!..
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27.06.2024 19:29 Відповісти
З перших днів. Чому так довго визнавали реальність.
До речі, мабуть треба скликати генасамблею ООН з цього приводу.
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27.06.2024 11:54 Відповісти
Да это и коню ясно.
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27.06.2024 11:57 Відповісти
Та нічого лаврову не ясно,він тупий
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28.06.2024 00:14 Відповісти
Капитан Очевидность. 🤓
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27.06.2024 12:04 Відповісти
Світова фабрика - тільки ембарго на торгівлю іх трохи зупинить - але ж і Захід просяде
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27.06.2024 12:23 Відповісти
Якщо робити потихеньку то нічого не просяде, процес вже пішов
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27.06.2024 15:24 Відповісти
Китай чудово розуміє, що поки Штати не визнають рф "державою спонсором тероризму", це демонстративне обурення не є щирим.
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27.06.2024 12:52 Відповісти
Ну да, без одобрения США Китаю плохо видно, спонсирует ли мордор терроризм в Украине или это все наговаривают на мирную страну.
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27.06.2024 13:05 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе - ти помилився країною.
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27.06.2024 13:07 Відповісти
Тунгус - твой папа, у тебя кацапская ментальность, потому что ты шовинист.
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27.06.2024 15:31 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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27.06.2024 15:36 Відповісти
Я украинским владею лучше тебя, ментальный кацап. И пока украинцы воюют за свободу, включая русскоязычных, которых огромное количество в ВСУ, такие как ты крысы, работают на разъединение Украины. По поводу твоего выс.ра в сторону США, нашего союзника, тебе ответить на мой комментарий по сути нечем, вот ты и нашел последнее пристанище негодяя - "патриотизм". Я с такими как ты из принципа не говорю по-украински, и чтоб твоим мордорским собратьям было видно, что русскоязычные украинцы их тут не ждут. Думаю, в твоих генах слишком много азиатских аллелей и ты не чистокровный украинец - это заметно как по уровню твоего шовинизма, так и по латентной любви к Китаю.
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27.06.2024 15:51 Відповісти
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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27.06.2024 16:00 Відповісти
Ну то я те файно відфайдолив, вишкребок смердючий
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27.06.2024 17:28 Відповісти
То может украинцам на четвереньки стать, чтоб не ходить "как кацапы"????
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27.06.2024 20:27 Відповісти
Melina, браво! Молодец! Правда слишком много умных слов, а те кто вам отвечает слишком тупы чтобы их понять и оценить. Увы.
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27.06.2024 20:18 Відповісти
Тому ви зняли податки з Китайської продукції одразу при приході Байдена, то поверніть ті податки і косоокі миттєво припинять підтримку тому що ринок штатів для них важливіший....

один балаган на публіку перед виборами...
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27.06.2024 13:10 Відповісти
Не може бути !? 😁
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27.06.2024 13:13 Відповісти
Главный торговый партнёр Украины это Китай, так что в данном случае запад некорректно упрекать, сами торгуете в полный рост.
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27.06.2024 13:15 Відповісти
Надо просто перестать снабжать Китай чипами и капец.
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27.06.2024 13:16 Відповісти
Китай перестанет продавать редкоземельные металлы и чипов вообще ни у кого не будет.
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27.06.2024 13:20 Відповісти
20 сентября 2023

Reuters: Китай перестал продавать Западу галлий и германий.
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27.06.2024 13:27 Відповісти
Ты видел весь список редкоземельных металлов? Даже вибросигнал на телефоне работает исключительно от какой-то редкоземельной дряни.
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27.06.2024 13:31 Відповісти
РЗЭ, англ. TR, REE, REM) - группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Твой галлий и германий фуфло какое-то.
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27.06.2024 13:38 Відповісти
Какой ты умный. Возьми с полки пирожок.
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28.06.2024 00:30 Відповісти
Ну пускай китайцы тогда кушают свои металлы.
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28.06.2024 00:28 Відповісти
Тому китай і преться в Україну, де ці редкоземельні надра існують !!! Володіти їми це володіти світом ,чого так довго СШАгуляли з китаєм в одній пісочниці ?!
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27.06.2024 13:29 Відповісти
Не лише рідкоземельні а й по оцінкам Блумберг до 25% світового запасу літія
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27.06.2024 13:41 Відповісти
Всё у вас существует, самые богатые и самые умные, 30 лет одно и тоже и главное побольше восклицательных знаков.
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27.06.2024 13:44 Відповісти
Ну як шо китай любить демонструвати шо вони самі багаті скупили половину світового золотого запасу ,то чого українці не можуть казати про себе ,те шо є ... та і тим більше такі розумні а Юж Маш поцюпити китайці хтіли ! А ще куском золота ситим не будеш ,хліб треба , та і взагалі шо ти тут хвіст піднімаєш ботяра ...
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27.06.2024 14:18 Відповісти
Украинцы могут говорить что угодно и сколько угодно, на востоке есть поговорка "Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет".
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27.06.2024 14:36 Відповісти
Та нам ваше "что угодно ",дуже аж нічого... халва це теж українське насіння крім арахісу...сидіть зі своїми поговорками , а до нашого хлібу Засть ! Там у китаї є чим зайнятися ,повичухуйте те шо поз* * ирали, свої землі приводьте до тями ...локшину не аішай я не китайська бабуся ...історию почитай ...
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27.06.2024 15:53 Відповісти
Китай первая экономика в мире, а доля украинской пшеницы в мировой торговле менее 10%, абсолютно бесцельный разговор.
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27.06.2024 16:01 Відповісти
Так в чому справа ? Чого прийшли вбивати українців ? Шо треба, гегемоністи хр* нові !
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27.06.2024 17:21 Відповісти
Я никого не убиваю, оружие не поставляю и даже в ТЦК не работаю.
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27.06.2024 17:32 Відповісти
Зовсім не цікаво шо ви робите ,просто пишить правду ,не треба маніпулювати ,тут всі дорослі ...
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27.06.2024 17:35 Відповісти
Да я вижу какие взрослые, решили Китай нагнуть, решительно и беспощадно.
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27.06.2024 17:39 Відповісти
Вас ніхто в Україну не запрошував...як шо вам хочется займатися мазохізмом ,це ваші справи
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27.06.2024 18:22 Відповісти
Ви провокатор я зрозуміла ,але дешевий та без досвіту ,не пешіть мені від слова ...зовсім
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27.06.2024 18:27 Відповісти
Переживаешь за своих хозяев? За то, что Китай вас использует, как пушечное мясо для установления контроля за украинскими ископаемыми лучше переживай. Дурылка.
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28.06.2024 00:37 Відповісти
Это когда Китай стал первой экономикой в Мире?
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28.06.2024 00:33 Відповісти
Не истери.
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28.06.2024 00:32 Відповісти
Які претензіі до Амеріканських діпломатів.У кожно вкраїнчика на руках смарти(xiaomi,huawei),чайники,драндулети кітайські.Може зробимо флешмоб-"викінь шмурдяк з китаю,не купуй китайське",як це робили з поляками.Чи слабо-гупікі???Ета другоє.Китай-союзник рашкі.
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27.06.2024 13:20 Відповісти
Яку компенсацію економічних втрат отримає Китай у разі, якщо послухає США та суттєво обмежить економічні звʼязки з РФ? Що Китаю пропонують партнери? Санкції?
Всі бачать приклад, як недолугими санкціями з неефективного обмеження імпорту замість ефективного обмеження експорту, зокрема - нафти та газу, наші партнери лише покращили економіку РФ, додали агресору сотні мільярдів доларів на війну з Україною.
Санкції партнерів проти Китаю, поки що, у підсумку такі ж неефективні, як і санкції проти РФ.
Китаю все ще вигідно продовжувати торгувати з РФ, користуватись її суверенною територією, природними ресурсами Сибіру, підтримуючи високотехнологічною, дефіцитною продукцією та юанями війну в Україні.
У підсумку, результати від економічних звʼязків з РФ для Китаю значно перевищують втрати від "санкцій" партнерів.
А тим часом партнери, заявляючи про підтримку України, при фактичному скороченні у рази обсягів військової допомоги, продовжують впевнено рухатись назустріч інтересам агресора, наступаючи на ті самі граблі. Трохи більше трьох місяців лишилось до кінця фінансового року, на протязі якого Конгрес США надав Держдепу фінансові ресурси для військової допомоги Україні. Для вчасного виконання прийнятого Закону США обсяги щомісячної військової допомоги Україні повинні бути збільшені щонайменше у 10 раз.
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27.06.2024 13:24 Відповісти
Спочатку перенесли виробництво усього в Кітай комуняцький . Заповнили усі магазини кітайськими товарами,навіть лопати в Кіта і вироблени ,просто усе що продається в магазинах в штатах вироблено в Кітаі .
А зараз прокинулися і почнуть боротися з Китаєм.?
Цікаво як? Хто ж полиці в магазинах заповнить
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27.06.2024 13:58 Відповісти
А комплектуючі на наші дрони де беруться ,часом не в Китаї ?
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27.06.2024 14:25 Відповісти
судячи з того, як зелений ******** хоче заглянути в анус таварісча сі, для зеленої швалі це твердження американського дипломата ніц не очевидне!!
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27.06.2024 14:27 Відповісти
Китай не став на бік *********, він на її стороні був, від самого початку. Більш того, Китай є одним з головних організаторів цього вторгнення.
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27.06.2024 14:55 Відповісти
Бенефіціаром - можливо, так. Організатором - навряд чи.
Китай ******** і вміє вичікувати, отримуючи бенефіти без особистих зусиль так, щоб їх надавач не помічав, як його ресурси падають у рота і дуже повільно проковтуються величезним Китаєм.
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27.06.2024 16:06 Відповісти
Ну так чого ж Україна бере комплектуючі до наших дронів в "одного з головних організаторів цього вторгнення" ,от Китай пошле нас нахрін ,то з чого будемо робити мільйон дронів ?
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28.06.2024 16:55 Відповісти
Борьба з продукцією із Китаю можлива лише конкуренцією!!!
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27.06.2024 15:06 Відповісти
Захід зараз не може конкурувати з Китаєм аналогічним за якістю товаром, бо собівартість виробництва в країнах Заходу вища, ніж в Китаї через високу зарплатню, адміністративні витрати, податки та "екологічні" обмеження для виробництв Заходу.
ВІдомо, що через це західні виробництва і "переїхали" до Китаю та інших країн.
Вихід у застосуванні Заходом повністю роботизованих виробництв із значно меншою, ніж в Китаї долею людської праці у виробництві. Все, повʼязане з такими виробництвами на Заході повинне отримати пріоритет розвитку, охоронятися, як державна таємниця через екзистенціальну важливість для Західної цивілізації. Бо Китай робитиме те саме.
Хто програє цю гонку - цивілізаційно зникне.
Відповідно нижча, ніж в Китаї собівартість виробництва призведе до насичення ринку товаром високої якості за ціною, нижчою за китайську.
Штучний інтелект, тотально роботизовані виробництва, повернення матеріального виробництва на Захід у новій, більш досконалій формі - "постінструментальної економіки" має стати відповіддю Заходу товарній експансії Китаю.
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27.06.2024 16:00 Відповісти
Было бы странно если бы смертельный враг Запада стал на его сторону. Что за глупые претензии.
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27.06.2024 16:03 Відповісти
Аж дивно - США все ще вважають себе лідером цієї планети, учителем, ментором, єдиним дорослим серед дітей? - пора, давно вже пора тихо і спокійно робити як Велика Британія при переході до Англії - краще тихо і спокійно, бо альтернативний варіант буде сумним для всіх
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27.06.2024 16:22 Відповісти
Кацапику, ти пишеш під ВПН США, тобі, таваріщ, за таку халтуру грошей не дадуть
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27.06.2024 18:42 Відповісти
Випускайте Арахамію, він пояснить цьому дипломату, як треба переймати "досвід" компартії китаю.
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27.06.2024 18:40 Відповісти
1. Єрмак та Кулеба є горе-дипломатами. Вони провалили роботу у КНР, Індії, Болгарії, Угорщині. У Ірані та Бразілії. Єрмак призначив секс-тренера дипломатом у Болгарію, "яйця по 17" теж призначив послом у ключову країну...

2. Але заробітчан Єрмак та Кулеба кошмарять, на це в них час є. Заблокували отримання загранпаспортів українцями у ЄС, що подали заяви ще у лютому 2024.

Що маємо: горе-дипломати Єрмака, що здатний ларьками керувати лише.
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27.06.2024 18:41 Відповісти
В себестоимость продукции ещё входят технология и рабочие руки.В Европе технологии дешевле,а руки дороже.В Китае технологии дороже, а руки дешевле.Но есть ещё цена и потребитель.На западе предпочтут отвёртку свою,а не китайскую, которая намного быстрее сломается.Продукция и товар это абсолютно разные вещи.Прошло каких то лет 20-25,а покупная способнось продукции Китая снизилась.Раньше он её достигал за счёт низкой цены на продукцию.Автопрому Китая далеко, да и навряд ли получится, чтобы выдержать конкуренцию у Запада,Южной Корее,Японии.Да и продукция Китая по качеству отличается в зависимости, куда её продукция поставляется.В третьи страны,рф третьесортная,в Европу второй сорт,в США высший сорт.Вот в США обиходной продукции американской почти не найдёщь.Всё китайское,В Европе китайской значительно стало меньше в сравнение с нулевыми годами.Много конкурентов у них стало (малазия,вьетнам,сингапур,вангладеш,индия,бывшие страны варшавского договора и т.п.).Китаю на сегодня закидать продукцией весь мир не трудно из-за дешёвых рабочих рук.Но времена меняются.На покупательную способность есть ещё такое понятие как мода.И здесь Китай не такой поворотливый.И где_то сам себе и вредит.Бум товаврной экспанции Китаем упал!!!Осталось наполнение продукцией и потребитель стал не таким падким на дешёвую продукцию,а больше уделять внимание качеству.Экономика Также Китай при своих технологиях в пищевой промышленности,пожалуй кроме чая,не способен конкурировать с Западом.В модный *штучный интеллект* где помощником есть компьютер, необходимо кому-то вкладывать алгоритм.А у Китая,грубо скажу, с этим беда. Экономика - это есть фундамент для любых обществ.А она развивается благодаря товарообороту,а не количеством продукции.Товарооборот свойствен демократическим обшествам,а насыщения продукцией авторитарным.При рыночных отношениях цивилизация не исчезнит.Просто Китай рано или поздно вынужденно станет другим,тем более с таким количеством населения.
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27.06.2024 19:11 Відповісти
приношу извинения за описки.Спешка и не проверял что набирал.
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27.06.2024 19:18 Відповісти
Олег,приятно слышать.Это благодаря высшему образованию в техническом вузе.Для инженера главным предметом - это не предметы по специальности,а политэкономия.Там сразу становится понятным - для чего работать?На мой взгляд,к сожалению,моим соотечественникам этого не понять.Поэтому после диплома, мне в силу необходимости, пришлось в работе всю ответственность брать на себя.Для меня не нужны не президенты иль будь какие начальники.Стал востребован при любой власти.Хотя мы все зависим от них.
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28.06.2024 12:48 Відповісти
китай знайшов дірку через яку годує рф - ця дірка кндр.нас імєють,гнилі золотоординці.пора говорити правду.
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27.06.2024 21:21 Відповісти
Happy Andie!
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27.06.2024 21:52 Відповісти
unhappy katnikov
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28.06.2024 09:57 Відповісти
ooo, the cock of Katnikov is digging a hole of his own kind.
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29.06.2024 08:05 Відповісти
Як казав відомий персонаж, - дивись в коріння, а корінь в нашому випадкові це щира зрада рідноно сакрально - язичницького життєвого укладу і правління, звід ціля і всі проблеми.
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28.06.2024 11:07 Відповісти
 
 