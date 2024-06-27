Китай фактично став на бік РФ у війні проти України, він не є нейтральним, - посол США Бернс

Посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Пекін не є нейтральним у війні РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами дипломата, попри свої заяви про нейтралітет, Китай надає низку технологій РФ, зберігаючи міцні торговельні зв’язки з Росією.

Виступаючи у Китайському фінансовому хабі в Шанхаї Бернс заявив, що вторгнення РФ до України, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

Посол зазначив, що Китай "є не нейтральним, а фактично став на бік Росії у цій війні".

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів і нітроцелюлози в РФ для посилення й зміцнення її оборонної галузі в цій жорстокій війні", - додав Бернс.

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