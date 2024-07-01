Китай кидає виклик НАТО, - Столтенберг
Китай кидає виклик НАТО та розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав очільник альянсу.
Столтенберг також зазначив, що Китай створює небезпеку для Тайваню і сусіднім країнам. Він запідозрив Китай у військовій підтримці Росії та заявив, що Пекін "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".
Раніше посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай фактично став на бік РФ у війні проти України, він не є нейтральним
Топ коментарі
+31 Михайло Иляш
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+17 Tychus Findlay
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+16 Марта Шепель #549182
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- переведіть ще більше промисловості туди бо у вас екологія бачте....таке ніби ми не на одній планеті і ви не дишите тим же що викине Китай
- потім перекиньте туди всі технології
- потім відкрийте всі свої ринки для їх товарів
- потім продавайте їм стратегічні підкприємства
....А може поможе? Ви ж так робили останні 40 років що не помогло?
Такі думки https://www.youtube.com/watch?v=uzhY1uWi_s0 прозвучали під час інтерв'ю близького до Офісу президента політолога Володимира Фесенка телеведучій Наталі Мосейчук
https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
зокрема ЗЕ
який бажає подивитися в очі Сці
Ситий егоїзм політиків і населення/виборців, сліпота щодо перспектив руйнує європейську цивілізацію.
"Присмерк Європи"/ "Гибель Европи", загибель західного світу - збувається песимістичний прогноз Шпенглера для Європи і США: упадок і загибель на фоні зростання пасіонарності інших народів і їх експансії у всіх сферах людської діяльності, включаючи завоювання військовою силою.
Китай "Розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни", бо йому це вигідно - потугами Росії знекровити умовний Захід...
" у війні проти України, він не є нейтральним.
ОДНАК " не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці".
Перед другою світовою війною при аморфному умовному заході і США... було два лідера Гітлер і Сталін. Хто з них формальний, а хто неформальний? Вони час від часу мінялися ролями, навіть деякий час браталися "совместно пролитой кровью".
А потім Сталін став постійним лідером і формальним і не формальним і "побудував" після воєнний світ по принципу колгоспу, створив колгосп ООН...
Захід же по сталінському колгоспному принципу творив НАТО, ЄС і все інше... Розпадом СССР умовний Захід і слабким в той час Китаєм не скористався... Тепер в США два престарілих, - боягуз і бувалий пруться в президенти...
Зараз навіть ракети не можуть робити без китайського лайна.
Потрібно для всіх китайців поза Китаю обмежити доступ до західних технологій. Відібрати всі ліцензії окрім як на кросівки. Та закрити або перестати все в україну. Зараз в Україні з/п менша ніж в Китаї. Інакше буде як з Україною. Віддали все .Тай отримали війну.
Ця падлюка точно брала гроші кремля.