Китай кидає виклик НАТО, - Столтенберг

Китай кидає виклик НАТО та розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав очільник альянсу.

Столтенберг також зазначив, що Китай створює небезпеку для Тайваню і сусіднім країнам. Він запідозрив Китай у військовій підтримці Росії та заявив, що Пекін "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".

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