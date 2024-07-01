УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11524 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 150 31

Китай кидає виклик НАТО, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Китай кидає виклик НАТО та розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав очільник альянсу.

Столтенберг також зазначив, що Китай створює небезпеку для Тайваню і сусіднім країнам. Він запідозрив Китай у військовій підтримці Росії та заявив, що Пекін "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, - Сі Цзіньпін

Раніше посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай фактично став на бік РФ у війні проти України, він не є нейтральним

Автор: 

Китай (4681) НАТО (6513) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
В мене є план

- переведіть ще більше промисловості туди бо у вас екологія бачте....таке ніби ми не на одній планеті і ви не дишите тим же що викине Китай

- потім перекиньте туди всі технології

- потім відкрийте всі свої ринки для їх товарів

- потім продавайте їм стратегічні підкприємства

....А може поможе? Ви ж так робили останні 40 років що не помогло?
показати весь коментар
01.07.2024 07:14
+17
Більше заводів там збудуйте та передайте ще більше технологій. Те, що відбувається зараз - це результати недалекоглядної політики Заходу.
показати весь коментар
01.07.2024 07:14
+16
А ви побільше в нього купуйте.
показати весь коментар
01.07.2024 07:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви побільше в нього купуйте.
показати весь коментар
01.07.2024 07:14 Відповісти
В мене є план

- переведіть ще більше промисловості туди бо у вас екологія бачте....таке ніби ми не на одній планеті і ви не дишите тим же що викине Китай

- потім перекиньте туди всі технології

- потім відкрийте всі свої ринки для їх товарів

- потім продавайте їм стратегічні підкприємства

....А може поможе? Ви ж так робили останні 40 років що не помогло?
показати весь коментар
01.07.2024 07:14 Відповісти
І якомога більше іхних студентів навчайте у своїх університетах.
показати весь коментар
01.07.2024 08:54 Відповісти
Так вони не тільки китайців, а ще й усіляких іранців вчать, як з "мирним атомом" працювати. А потім висловлюють занепокоєння, чому ж це Іран уран збагачує і ядерну зброю розробляє.
показати весь коментар
01.07.2024 10:13 Відповісти
Це роблять і зараз, не доходить. А наші ідіоти купують китайські електрокари в перервах між обстрілами.
показати весь коментар
01.07.2024 09:42 Відповісти
Більше заводів там збудуйте та передайте ще більше технологій. Те, що відбувається зараз - це результати недалекоглядної політики Заходу.
показати весь коментар
01.07.2024 07:14 Відповісти
Соплежуй прокинувся.
показати весь коментар
01.07.2024 07:15 Відповісти
Україна не вважатиметься такою, що програла, навіть якщо втратить частину територій.

Такі думки https://www.youtube.com/watch?v=uzhY1uWi_s0 прозвучали під час інтерв'ю близького до Офісу президента політолога Володимира Фесенка телеведучій Наталі Мосейчук

https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/3006-zelenskogo-xochut-zagnati-v-pastku-fesenko-pro-formulu-peremogi-ukraini
показати весь коментар
01.07.2024 09:04 Відповісти
,,Один раз не пі те ас.,, Звучить якось дуже подібно.
показати весь коментар
01.07.2024 09:30 Відповісти
Фесенко промосковська гнида.
показати весь коментар
01.07.2024 12:30 Відповісти
Це все стало можливо завдяки рішучості столтенберга …
показати весь коментар
01.07.2024 07:16 Відповісти
А з НАТО пожежникі як із лайна куля. Доки ви дупи чухаєте Чайна прибирає до рук Афріку, П. Амеріку та Азію. Оберить чергового дідуся у Штатах і буде вам "щастя"
показати весь коментар
01.07.2024 07:19 Відповісти
К сожалению выбирать не из кого .Из доступных кандидатов один беспомощный старый маразматик ,другой недалеко от первого ушедший старый пердун ,который вообще хочет дружить с рашей и Китаем судя с его слов на митинге своих сторонников после дебатов
показати весь коментар
01.07.2024 08:20 Відповісти
Ну, нарешті - саме кетай і є вигодонабувачем цієї "кризи": свою кризу він хоче вирішити руками #уйла для створення one belt, one way через нашу територію до ЄС. Це скоротить і здешевить шляхи доставки кетайських гівнотоварів до Європи. І, до речі, якщо ми таки станемо членом ЄС, то автоматично станемо східною його таможнею. А це і гроші, і вплив на геополітику. Ось тому перемога, це звільнення Криму, навіть без одночасного звільнення південного лівобережжя. З лугандонією, ну а що з ним робити? Чекати, як з нагірним карабахом...
показати весь коментар
01.07.2024 07:20 Відповісти
та це всім ясно
зокрема ЗЕ
який бажає подивитися в очі Сці
показати весь коментар
01.07.2024 07:36 Відповісти
Порівняйте з тим, що наш Кульобо позавчора казав про Китай.
показати весь коментар
01.07.2024 07:56 Відповісти
Щось дідусь Сі не хоче сидіти на березі і чекати поки труп ворога пропливе мимо. Люди, які довго при владі після 70 років стають дуже агресивними!
показати весь коментар
01.07.2024 08:09 Відповісти
Мiстер Рональд, де ви???
показати весь коментар
01.07.2024 08:11 Відповісти
Немає Рейганів,Черчілів,Тетчер....
показати весь коментар
01.07.2024 08:42 Відповісти
Вони відкрито ненавиділи русню. Зараз век толерантності. Ніззя.
показати весь коментар
01.07.2024 09:02 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2024 13:02 Відповісти
Ще трохи часу і ця дешева робоча сила вийде боком... Вже жоден виробник не заслуговує на повагу і довіру якщо виробляє свою продукцію у китаї!
показати весь коментар
01.07.2024 08:12 Відповісти
той гаджет , з якого ти написав цей комент , вироблений в Китаї ...що тепер робити ?
показати весь коментар
01.07.2024 19:18 Відповісти
Китай, як окремішня частина людської цивілізація планети Земля, будує свої стратагеми націлені на майбутнє, на майбутні покоління, на століття, а умовна Європа і держава, яка видає себе за світового шерифа, живуть в суєті сьогодення, пливуть за течією, від виборів до виборів, - вітрильник, в турбуленціях вітрів і течій 21-го століття, біля штурвалу якого змінюються керманичі, які не так опікуються кінцевою метою, долею прийдешніх поколінь і самої планети Земля, як своїми рейтингами в очах ними ж дезорієнтованих мас обивателів, яким тільки треба побільше розкошів і розважальних шоу...

Ситий егоїзм політиків і населення/виборців, сліпота щодо перспектив руйнує європейську цивілізацію.

"Присмерк Європи"/ "Гибель Европи", загибель західного світу - збувається песимістичний прогноз Шпенглера для Європи і США: упадок і загибель на фоні зростання пасіонарності інших народів і їх експансії у всіх сферах людської діяльності, включаючи завоювання військовою силою.

Китай "Розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни", бо йому це вигідно - потугами Росії знекровити умовний Захід...

" у війні проти України, він не є нейтральним.

ОДНАК " не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці".
показати весь коментар
01.07.2024 08:45 Відповісти
Цим займається не тільки Китай
показати весь коментар
01.07.2024 09:14 Відповісти
То вже деталі. Завжди є лідер формальний і не формальний. Часто буває, що насправді формальний лідер - маріонетка в руках не формального. Тепер ніби формальний лідер Кремль, а не формальний Китай. Китай використовує Кремль в своїх стратегічних цілях. (https://librebook.me/the_thirty_six_stratagems__infinite_success_/vol1/1 в Китаї це настільна книга, по якій діють).

Перед другою світовою війною при аморфному умовному заході і США... було два лідера Гітлер і Сталін. Хто з них формальний, а хто неформальний? Вони час від часу мінялися ролями, навіть деякий час браталися "совместно пролитой кровью".

А потім Сталін став постійним лідером і формальним і не формальним і "побудував" після воєнний світ по принципу колгоспу, створив колгосп ООН...

Захід же по сталінському колгоспному принципу творив НАТО, ЄС і все інше... Розпадом СССР умовний Захід і слабким в той час Китаєм не скористався... Тепер в США два престарілих, - боягуз і бувалий пруться в президенти...
показати весь коментар
01.07.2024 09:46 Відповісти
Які століття? Вони он пів століття назад горобців їли, і світлий шлях до камунізьму ледве не привів їх до прірви. І тільки завдяки західним грошам та технологіям вони зараз такі "окремішні". Та і взагалі - хто може сказати, що буде завтра? кетай? ХЗ...
показати весь коментар
01.07.2024 16:38 Відповісти
Не можна віддавати будь-яким комунякам (чито Північна Корея чито кітай чито сересере). Срср загнувся без технологій. Так почали віддавати Китаю.
Зараз навіть ракети не можуть робити без китайського лайна.
Потрібно для всіх китайців поза Китаю обмежити доступ до західних технологій. Відібрати всі ліцензії окрім як на кросівки. Та закрити або перестати все в україну. Зараз в Україні з/п менша ніж в Китаї. Інакше буде як з Україною. Віддали все .Тай отримали війну.
показати весь коментар
01.07.2024 09:15 Відповісти
Китай зараз на голову сильніший за все нато разом взяте, і візьме собі все, що вважатиме своїм - не тільки Тайвань,а й Філіппіни з Малайзією разом з його фабриками ,що виробляють чіпи. Пора вже імпотентам в США і Європі роззути свої оченята і подивитись правді в очі
показати весь коментар
01.07.2024 09:17 Відповісти
це саме той випадок, коли закінчуючи свою карєру шефа НАТО Столтенберг тепер вільно може 3,14здякати про те, за що довгі роки його правління він мовчав, за "маленьке пиво" від куйла і китайців.
показати весь коментар
01.07.2024 10:21 Відповісти
Тепер треба просканувати кожен долар, потрачений Столтенбергом і його ріднею.
Ця падлюка точно брала гроші кремля.
показати весь коментар
01.07.2024 12:36 Відповісти
 
 