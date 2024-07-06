Столтенберг назвал пять составляющих помощи НАТО для Украины: Это наиболее срочная задача

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что поддержка Украины будет "самой неотложной задачей" саммита Альянса, который состоится в Вашингтоне.

Об этом руководитель НАТО заявил на пресс-конференции сегодня в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наиболее срочной задачей во время саммита является поддержка Украины. Украина должна победить, и она нуждается в нашей постоянной помощи. Поэтому я ожидаю, что во время саммита на следующей неделе главы государств и правительств согласуют содержательный пакет для Украины", - сказал Столтенберг.

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По его словам, прежде всего, речь идет о программе НАТО относительно помощи по безопасности и тренировки. В частности, НАТО возьмет на себя координацию и поставку Украине большей части международной помощи по безопасности. В Германии будет создано отдельное командование НАТО для Украины во главе с трехзвездочным генералом, под руководством которого будут работать около 700 служащих. Также будут созданы новые логистические узлы в восточной части Альянса. По словам руководителя НАТО, это не сделает Альянс стороной конфликта, но позволит усилить способность Украины к самообороне.

Лидеры стран НАТО в Вашингтоне также будут рассматривать долгосрочные финансовые обязательства.

"Я ожидаю, что союзники подтвердят решимость поддерживать Украину в развитии сил, способных преодолеть российскую агрессию сегодня и сдержать ее в будущем. С начала российского полномасштабного вторжения союзники предоставляли около 40 миллиардов евро военной помощи ежегодно. Союзники согласились, что это является минимальным пределом. Поэтому я ожидаю, что союзники во время саммита решат сохранять этот уровень в течение следующего года", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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Он отметил, что страны-члены НАТО согласуют механизмы распределения финансовой нагрузки исходя из размера ВВП каждого государства, что должно обеспечить предоставление Украине поддержки, достаточной для победы.

"Третья составляющая - это больше немедленной военной поддержки для Украины. Я ожидаю, что союзники предоставят больше систем противовоздушной защиты, больше боеприпасов и других возможностей. Четвертое - заключение большего количества двусторонних соглашений по безопасности с Украиной. Многие уже заключены, я ожидаю, что их станет больше во время саммита", - отметил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, речь идет об углублении взаимосовместимости между Силами обороны Украины и силами НАТО. Это предполагает более тесное сотрудничество, в частности - в рамках нового Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию, который будет создан на территории Польши. Кроме того, союзники будут работать над тем, чтобы способствовать развитию оборонной промышленности Украины и углублять сотрудничество в сфере инноваций.

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Все эти усилия, по убеждению руководителя Альянса, позволят сделать Украину сильнее, более совместимой с силами НАТО и лучше подготовят ее к вступлению в НАТО.

"Я обсуждал эти темы с Президентом Зеленским здесь, в НАТО, несколько дней назад. Мы согласились по всем этим элементам, включая командование НАТО, увеличение финансирования, предоставление большей военной помощи, больше соглашений по безопасности и больше взаимосовместимости. Все это создает (для Украины) мост к членству в НАТО и очень мощный пакет поддержки. Поэтому Украина приближается к НАТО", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.