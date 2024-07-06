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Столтенберг назвал пять составляющих помощи НАТО для Украины: Это наиболее срочная задача

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что поддержка Украины будет "самой неотложной задачей" саммита Альянса, который состоится в Вашингтоне.

Об этом руководитель НАТО заявил на пресс-конференции сегодня в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наиболее срочной задачей во время саммита является поддержка Украины. Украина должна победить, и она нуждается в нашей постоянной помощи. Поэтому я ожидаю, что во время саммита на следующей неделе главы государств и правительств согласуют содержательный пакет для Украины", - сказал Столтенберг.

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По его словам, прежде всего, речь идет о программе НАТО относительно помощи по безопасности и тренировки. В частности, НАТО возьмет на себя координацию и поставку Украине большей части международной помощи по безопасности. В Германии будет создано отдельное командование НАТО для Украины во главе с трехзвездочным генералом, под руководством которого будут работать около 700 служащих. Также будут созданы новые логистические узлы в восточной части Альянса. По словам руководителя НАТО, это не сделает Альянс стороной конфликта, но позволит усилить способность Украины к самообороне.

Лидеры стран НАТО в Вашингтоне также будут рассматривать долгосрочные финансовые обязательства.

"Я ожидаю, что союзники подтвердят решимость поддерживать Украину в развитии сил, способных преодолеть российскую агрессию сегодня и сдержать ее в будущем. С начала российского полномасштабного вторжения союзники предоставляли около 40 миллиардов евро военной помощи ежегодно. Союзники согласились, что это является минимальным пределом. Поэтому я ожидаю, что союзники во время саммита решат сохранять этот уровень в течение следующего года", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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Он отметил, что страны-члены НАТО согласуют механизмы распределения финансовой нагрузки исходя из размера ВВП каждого государства, что должно обеспечить предоставление Украине поддержки, достаточной для победы.

"Третья составляющая - это больше немедленной военной поддержки для Украины. Я ожидаю, что союзники предоставят больше систем противовоздушной защиты, больше боеприпасов и других возможностей. Четвертое - заключение большего количества двусторонних соглашений по безопасности с Украиной. Многие уже заключены, я ожидаю, что их станет больше во время саммита", - отметил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, речь идет об углублении взаимосовместимости между Силами обороны Украины и силами НАТО. Это предполагает более тесное сотрудничество, в частности - в рамках нового Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию, который будет создан на территории Польши. Кроме того, союзники будут работать над тем, чтобы способствовать развитию оборонной промышленности Украины и углублять сотрудничество в сфере инноваций.

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Все эти усилия, по убеждению руководителя Альянса, позволят сделать Украину сильнее, более совместимой с силами НАТО и лучше подготовят ее к вступлению в НАТО.

"Я обсуждал эти темы с Президентом Зеленским здесь, в НАТО, несколько дней назад. Мы согласились по всем этим элементам, включая командование НАТО, увеличение финансирования, предоставление большей военной помощи, больше соглашений по безопасности и больше взаимосовместимости. Все это создает (для Украины) мост к членству в НАТО и очень мощный пакет поддержки. Поэтому Украина приближается к НАТО", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Автор: 

НАТО (10082) саммит (1195) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
Маємо унікальну ситуацію !
Перший раз в історії України нам надають потужну підтримку !
Ми не мали її а ні за Козаччини Богдана, а ні за часів УНР, Гетьманату та Директорії, а ні в боротьбі ОУН-УПА.

Тепер наш шанс і наша відповідальність - використати підтримку та відстояти Українську Державу !

.
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06.07.2024 00:23 Ответить
+5
це створює насамперед Генштаб НАТО-України під орудою трьохзіркового генерала (генерал-полковник) із штатом 700 офіцерів і службовців

оце так !
паралельний Генштаб ЗСУ в НАТО!
ЗЄля та дь'Єрмак із своєю бузуглою хай утруться ставити палки в колеса ЗСУ
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06.07.2024 00:08 Ответить
+3
+ розподіл фінансування військової допомоги по країнах,
+ планування складу допомоги,
+..,
+...,

Україна реально стає членом НАТО на пільгових умовах

хутін всєх пєрєіграл ! 🤣
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06.07.2024 00:12 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це створює насамперед Генштаб НАТО-України під орудою трьохзіркового генерала (генерал-полковник) із штатом 700 офіцерів і службовців

оце так !
паралельний Генштаб ЗСУ в НАТО!
ЗЄля та дь'Єрмак із своєю бузуглою хай утруться ставити палки в колеса ЗСУ
показать весь комментарий
06.07.2024 00:08 Ответить
+ розподіл фінансування військової допомоги по країнах,
+ планування складу допомоги,
+..,
+...,

Україна реально стає членом НАТО на пільгових умовах

хутін всєх пєрєіграл ! 🤣
показать весь комментарий
06.07.2024 00:12 Ответить
Маємо унікальну ситуацію !
Перший раз в історії України нам надають потужну підтримку !
Ми не мали її а ні за Козаччини Богдана, а ні за часів УНР, Гетьманату та Директорії, а ні в боротьбі ОУН-УПА.

Тепер наш шанс і наша відповідальність - використати підтримку та відстояти Українську Державу !

.
показать весь комментарий
06.07.2024 00:23 Ответить
де та коли сказав, що через 20 років ?
дже-ре-ло !

чи аби попатякати !
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06.07.2024 00:15 Ответить
Ніяка підтримка не може бути зайва для України у боротьбі з рашистами та й внутрішніх ворогів вистачає.
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06.07.2024 02:50 Ответить
40 млрд$ Україні під час реальної війни з ка.па.ми , й 600млд$ афганістану за х.у.й знай що?
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06.07.2024 04:00 Ответить
Это другое...
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06.07.2024 08:09 Ответить
ваші гроші витрачайте туди, куди ВИ захочете. Нема грошей? йдіть працюте.
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06.07.2024 08:21 Ответить
Ага, ще викладіть невдоволення взагалі всьому Заходу і відмовтеся від допомоги. Китайців тільки не займайте. Вже подоляка хочеш переплюнути, поки він займається закопуванням братця в сиру землю. Ну й гидота ти кацапська!
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08.07.2024 07:54 Ответить
 
 