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Посол США Бринк об ожиданиях от саммита НАТО: Усиление ПВО и мост к Альянсу

Бріджит Брінк про очікування від саміту НАТО

На Саммите НАТО в Вашингтоне будет обсуждаться, в частности усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявила посол США Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

По словам дипломата, от заседания Североатлантического альянса она ожидает трех вещей.

"Я ожидаю, что будут объявления о противовоздушной обороне, которая является для вас чрезвычайно важной, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры здесь, что мы и делаем", - заявила Бринк.

Читайте также: На саммите НАТО США объявят больше способов военной поддержки Украины, - посол Бринк

Другие же два вопроса касаются планов Украины стать членом НАТО. По ее словам, она ожидает объявления, которые будут предлагать что-то, что поможет стране найти свой путь в Альянс.

"Мост в НАТО - это то, о чем уже говорилось ранее, но это что-то, что физически будет работать с украинским правительством и народом, чтобы двигаться к этой цели", - пояснила посол.

В частности Бринк ожидает формулировки, которые будут способствовать шагу Украины в НАТО.

"Итак, это все сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что получится. Но я уверена, что это ясно покажет, что будущее Украины в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО, а также, что важно, покажет, что Альянс в целом стоит за Украиной", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину ждут хорошие новости по системам ПВО на саммите НАТО, - Reuters

Автор: 

НАТО (10082) саммит (1195) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+1
Міст? може, почнемо з віадука? ****** перлякані бюрократи
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05.07.2024 11:39 Ответить
+1
підвісний міст.
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05.07.2024 11:39 Ответить
+1
на яйцях, льохіних, по 18-ть...😕
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05.07.2024 11:41 Ответить
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Міст? може, почнемо з віадука? ****** перлякані бюрократи
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05.07.2024 11:39 Ответить
підвісний міст.
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05.07.2024 11:39 Ответить
на яйцях, льохіних, по 18-ть...😕
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05.07.2024 11:41 Ответить
і на ньому не тільки льоху за них підвісить ))
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05.07.2024 11:43 Ответить
А шо, вже подорожали? Вроді ж по 17 юули...
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05.07.2024 12:39 Ответить
Міст до альянсу буде побудований із Будапештського меморандуму

Чого ж ви такі сцикливі, що не можете дати бодай запрошення ?!! 😈
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05.07.2024 11:40 Ответить
Побудують з "відкритих дверей"
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05.07.2024 13:32 Ответить
китаю не вигідна путінська війна.

ця війна посилює нато.

нато тратило на оборону 1%, тепер буде тратити 2%. нато збільшує кількість віськових, нато купує повно зброї. у нато є план посилитися за 4 роки, щоб бути готовим до війни з росією. нато проводить масштабні військові навчання.

китай вважає нато своїм противником, тому йому це все невигідно.

китай має скомандувати путіну припинити війну.

інакше піднебесній прийдеться включитись в гонку озброєнь. і витрачати на оборонку 2 трлн доларів на рік. а китай краще ці гроші потратив би на більш корисні речі.

так, китай має зараз зиск з росії у вигляді знижки на нафту. китай купує нафти на 300 млрд доларів, зі знижкою десь в 20%. тобто він економить 60 млрд доларів.

але 2 трлн порівняти з 60 млрд? це несумісні речі.

нашому руководству потрібно донести це до китаю, тому що він цього не розуміє.
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05.07.2024 11:41 Ответить
А відчинені двері вже не актуально? Тепер вже міст?
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05.07.2024 11:43 Ответить
Значиться F-16 до наступного саміту чекати?
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05.07.2024 11:48 Ответить
Ф-16 це мрія і надія на роки. Як воювати без надії
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05.07.2024 12:05 Ответить
Стерненко правильно сказав коли нас примуть до НАТО. Коли Україна переможе паРашу, Північну Корею, Іран, може ще й Кітай. І ліквідує власну корупцію, щоб надати приклад Турції та Угорщині
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05.07.2024 12:03 Ответить
 
 