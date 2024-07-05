Посол США Бринк об ожиданиях от саммита НАТО: Усиление ПВО и мост к Альянсу

На Саммите НАТО в Вашингтоне будет обсуждаться, в частности усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявила посол США Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

По словам дипломата, от заседания Североатлантического альянса она ожидает трех вещей.

"Я ожидаю, что будут объявления о противовоздушной обороне, которая является для вас чрезвычайно важной, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры здесь, что мы и делаем", - заявила Бринк.

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Другие же два вопроса касаются планов Украины стать членом НАТО. По ее словам, она ожидает объявления, которые будут предлагать что-то, что поможет стране найти свой путь в Альянс.

"Мост в НАТО - это то, о чем уже говорилось ранее, но это что-то, что физически будет работать с украинским правительством и народом, чтобы двигаться к этой цели", - пояснила посол.

В частности Бринк ожидает формулировки, которые будут способствовать шагу Украины в НАТО.

"Итак, это все сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что получится. Но я уверена, что это ясно покажет, что будущее Украины в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО, а также, что важно, покажет, что Альянс в целом стоит за Украиной", - подытожила она.

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