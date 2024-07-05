Посол США Бринк об ожиданиях от саммита НАТО: Усиление ПВО и мост к Альянсу
На Саммите НАТО в Вашингтоне будет обсуждаться, в частности усиление противовоздушной обороны Украины.
Об этом заявила посол США Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
По словам дипломата, от заседания Североатлантического альянса она ожидает трех вещей.
"Я ожидаю, что будут объявления о противовоздушной обороне, которая является для вас чрезвычайно важной, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры здесь, что мы и делаем", - заявила Бринк.
Другие же два вопроса касаются планов Украины стать членом НАТО. По ее словам, она ожидает объявления, которые будут предлагать что-то, что поможет стране найти свой путь в Альянс.
"Мост в НАТО - это то, о чем уже говорилось ранее, но это что-то, что физически будет работать с украинским правительством и народом, чтобы двигаться к этой цели", - пояснила посол.
В частности Бринк ожидает формулировки, которые будут способствовать шагу Украины в НАТО.
"Итак, это все сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что получится. Но я уверена, что это ясно покажет, что будущее Украины в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО, а также, что важно, покажет, что Альянс в целом стоит за Украиной", - подытожила она.
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Чого ж ви такі сцикливі, що не можете дати бодай запрошення ?!! 😈
ця війна посилює нато.
нато тратило на оборону 1%, тепер буде тратити 2%. нато збільшує кількість віськових, нато купує повно зброї. у нато є план посилитися за 4 роки, щоб бути готовим до війни з росією. нато проводить масштабні військові навчання.
китай вважає нато своїм противником, тому йому це все невигідно.
китай має скомандувати путіну припинити війну.
інакше піднебесній прийдеться включитись в гонку озброєнь. і витрачати на оборонку 2 трлн доларів на рік. а китай краще ці гроші потратив би на більш корисні речі.
так, китай має зараз зиск з росії у вигляді знижки на нафту. китай купує нафти на 300 млрд доларів, зі знижкою десь в 20%. тобто він економить 60 млрд доларів.
але 2 трлн порівняти з 60 млрд? це несумісні речі.
нашому руководству потрібно донести це до китаю, тому що він цього не розуміє.