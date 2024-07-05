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Посол США Брінк про очікування від саміту НАТО: Посилення ППО та міст до Альянсу

Бріджит Брінк про очікування від саміту НАТО

На Саміті НАТО У Вашингтоні обговорюватиметься, зокрема посилення протиповітряної оборони України.

Про це заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами дипломатки, від засідання Північноатлантичного альянсу вона очікує трьох речей.

"Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури тут, що ми й робимо", - заявила Брінк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва на саміті НАТО у Вашингтоні ставитиме питання членства України: Українці відстоюють безпеку Європи і вони хочуть іншого меседжу

Інші ж два питання стосуються планів України стати членом НАТО. За її словами, вона очікує на оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе країні знайти свій шлях до Альянсу.

"Міст до НАТО - це те, про що вже говорилося раніше, але це щось, що фізично працюватиме з українським урядом і народом, щоб рухатися до цієї мети", - пояснила посол.

Зокрема Брінк очікує на формулювання, які сприятимуть кроку України до НАТО.

"Отже, це все зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що вийде. Але я впевнена, що це ясно покаже, що майбутнє України в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО, а також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому стоїть за Україною", - підсумувала вона.

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Автор: 

НАТО (6547) саміт (790) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
+1
Міст? може, почнемо з віадука? ****** перлякані бюрократи
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05.07.2024 11:39 Відповісти
+1
підвісний міст.
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05.07.2024 11:39 Відповісти
+1
на яйцях, льохіних, по 18-ть...😕
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05.07.2024 11:41 Відповісти
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Міст? може, почнемо з віадука? ****** перлякані бюрократи
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05.07.2024 11:39 Відповісти
підвісний міст.
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05.07.2024 11:39 Відповісти
на яйцях, льохіних, по 18-ть...😕
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05.07.2024 11:41 Відповісти
і на ньому не тільки льоху за них підвісить ))
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05.07.2024 11:43 Відповісти
А шо, вже подорожали? Вроді ж по 17 юули...
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05.07.2024 12:39 Відповісти
Міст до альянсу буде побудований із Будапештського меморандуму

Чого ж ви такі сцикливі, що не можете дати бодай запрошення ?!! 😈
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05.07.2024 11:40 Відповісти
Побудують з "відкритих дверей"
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05.07.2024 13:32 Відповісти
китаю не вигідна путінська війна.

ця війна посилює нато.

нато тратило на оборону 1%, тепер буде тратити 2%. нато збільшує кількість віськових, нато купує повно зброї. у нато є план посилитися за 4 роки, щоб бути готовим до війни з росією. нато проводить масштабні військові навчання.

китай вважає нато своїм противником, тому йому це все невигідно.

китай має скомандувати путіну припинити війну.

інакше піднебесній прийдеться включитись в гонку озброєнь. і витрачати на оборонку 2 трлн доларів на рік. а китай краще ці гроші потратив би на більш корисні речі.

так, китай має зараз зиск з росії у вигляді знижки на нафту. китай купує нафти на 300 млрд доларів, зі знижкою десь в 20%. тобто він економить 60 млрд доларів.

але 2 трлн порівняти з 60 млрд? це несумісні речі.

нашому руководству потрібно донести це до китаю, тому що він цього не розуміє.
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05.07.2024 11:41 Відповісти
А відчинені двері вже не актуально? Тепер вже міст?
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05.07.2024 11:43 Відповісти
Значиться F-16 до наступного саміту чекати?
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05.07.2024 11:48 Відповісти
Ф-16 це мрія і надія на роки. Як воювати без надії
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05.07.2024 12:05 Відповісти
Стерненко правильно сказав коли нас примуть до НАТО. Коли Україна переможе паРашу, Північну Корею, Іран, може ще й Кітай. І ліквідує власну корупцію, щоб надати приклад Турції та Угорщині
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05.07.2024 12:03 Відповісти
 
 