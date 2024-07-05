Посол США Брінк про очікування від саміту НАТО: Посилення ППО та міст до Альянсу

На Саміті НАТО У Вашингтоні обговорюватиметься, зокрема посилення протиповітряної оборони України.

Про це заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами дипломатки, від засідання Північноатлантичного альянсу вона очікує трьох речей.

"Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури тут, що ми й робимо", - заявила Брінк.

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Інші ж два питання стосуються планів України стати членом НАТО. За її словами, вона очікує на оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе країні знайти свій шлях до Альянсу.

"Міст до НАТО - це те, про що вже говорилося раніше, але це щось, що фізично працюватиме з українським урядом і народом, щоб рухатися до цієї мети", - пояснила посол.

Зокрема Брінк очікує на формулювання, які сприятимуть кроку України до НАТО.

"Отже, це все зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що вийде. Але я впевнена, що це ясно покаже, що майбутнє України в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО, а також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому стоїть за Україною", - підсумувала вона.

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