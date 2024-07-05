Посол США Брінк про очікування від саміту НАТО: Посилення ППО та міст до Альянсу
На Саміті НАТО У Вашингтоні обговорюватиметься, зокрема посилення протиповітряної оборони України.
Про це заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами дипломатки, від засідання Північноатлантичного альянсу вона очікує трьох речей.
"Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури тут, що ми й робимо", - заявила Брінк.
Інші ж два питання стосуються планів України стати членом НАТО. За її словами, вона очікує на оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе країні знайти свій шлях до Альянсу.
"Міст до НАТО - це те, про що вже говорилося раніше, але це щось, що фізично працюватиме з українським урядом і народом, щоб рухатися до цієї мети", - пояснила посол.
Зокрема Брінк очікує на формулювання, які сприятимуть кроку України до НАТО.
"Отже, це все зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що вийде. Але я впевнена, що це ясно покаже, що майбутнє України в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО, а також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому стоїть за Україною", - підсумувала вона.
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Чого ж ви такі сцикливі, що не можете дати бодай запрошення ?!! 😈
ця війна посилює нато.
нато тратило на оборону 1%, тепер буде тратити 2%. нато збільшує кількість віськових, нато купує повно зброї. у нато є план посилитися за 4 роки, щоб бути готовим до війни з росією. нато проводить масштабні військові навчання.
китай вважає нато своїм противником, тому йому це все невигідно.
китай має скомандувати путіну припинити війну.
інакше піднебесній прийдеться включитись в гонку озброєнь. і витрачати на оборонку 2 трлн доларів на рік. а китай краще ці гроші потратив би на більш корисні речі.
так, китай має зараз зиск з росії у вигляді знижки на нафту. китай купує нафти на 300 млрд доларів, зі знижкою десь в 20%. тобто він економить 60 млрд доларів.
але 2 трлн порівняти з 60 млрд? це несумісні речі.
нашому руководству потрібно донести це до китаю, тому що він цього не розуміє.