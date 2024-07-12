Байден помилково представив Зеленського як "президента Путіна" на саміті НАТО. ВIДЕО

Президент США Джо Байден обмовився на полях саміту НАТО і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.

Однак президент США швидко виправився, зазначивши, що дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.

Зеленський посміявся над цією обмовкою та додав, що "він кращий". На це Байден відповів: "Ти набагато кращий".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя Росії Володимира Путіна.