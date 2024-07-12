УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9439 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 945 149

Байден помилково представив Зеленського як "президента Путіна" на саміті НАТО. ВIДЕО

Президент США Джо Байден обмовився на полях саміту НАТО і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.

Однак президент США швидко виправився, зазначивши, що дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.

Зеленський посміявся над цією обмовкою та додав, що "він кращий". На це Байден відповів: "Ти набагато кращий".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден 

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя Росії Володимира Путіна.

Автор: 

Байден Джо (2899) Зеленський Володимир (25542) путін володимир (24833) саміт (828)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
зеленский? согласен!
показати весь коментар
12.07.2024 08:53 Відповісти
+30
По Фрейду.
показати весь коментар
12.07.2024 08:54 Відповісти
+27
Дед красава, затралил Боневтика
показати весь коментар
12.07.2024 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так отож. Хоче продовжувати працювати - нехай працює радником у нового, адекватного президента.
Політика - це справи? Не смішіть мої тапочки. Це коли (особливо у нас) когось обирали за справи?
Ви мабуть досі живете у вигаданому вами ідеальному світі.
показати весь коментар
12.07.2024 10:29 Відповісти
Дякую, посміхнувся. Можливо, мій світ ідеальний, бо я його сам створив.
Але, дійсно у нас політика це бла-бла-бла, але ж ми про США? Чи ні
показати весь коментар
12.07.2024 10:36 Відповісти
Нажаль, там теж популісти почали лізти вгору. Мені теж хочеться, щоб кожен політик ніс відповідальність і за слова, і за справи.
Але, на жаль, у нас ми досі маємо "какаяразніцу".
показати весь коментар
12.07.2024 10:40 Відповісти
Але там є партії, яки дуже слідкують за іміджем, і популізм це як один з інструментів, ось коли у нас з'являться ідеологині партії, популізму вже буде менше
показати весь коментар
12.07.2024 10:54 Відповісти
Я не розумію навіщо його сімʼя його держить на цій ролі, йому у кріслі качалці на сонечку грітись, а вони його як ляльку наражають в піджак ітягають Щось тут не те.
показати весь коментар
12.07.2024 09:21 Відповісти
Какая разница !
показати весь коментар
12.07.2024 09:21 Відповісти
По Фрейду
показати весь коментар
12.07.2024 09:23 Відповісти
А подивимся на це з точки зору старого діда... може він і вийшов вже з розуму але такі розмови можуть бути серез його оточення тому він і оговорився....

вважаючи на проросійське оточення Гетьманцев, Татаров, той же Єрмак з батьком генералом ФСБ.... може Зе і прямо не співпрацює але багато чого покладає на людей які явно шкодять економіці та виробництву озброєння
показати весь коментар
12.07.2024 09:31 Відповісти
Так вони дійсно однакові. Принаймні для України
показати весь коментар
12.07.2024 09:32 Відповісти
Зеленський-Пуцелейба це вирок смерті України !
показати весь коментар
12.07.2024 09:32 Відповісти
Про який хочаб мирний договір може йти з тим хто нелегітивний і наркоман.
показати весь коментар
12.07.2024 09:34 Відповісти
Джорджа Клуни у президенти! Дивно, чому демократи не хочуть замінити Байдена на Клуни? Він дуже політично активний, його знає увесь світ, а американці взагалі його обожнюють. Рейган же довів, що актор Голлівуду може стати найкращим президентом за всю #сторію Америки.
показати весь коментар
12.07.2024 09:34 Відповісти
Старому давно пора на відпочинок.
показати весь коментар
12.07.2024 09:39 Відповісти
Он тоже Вова ,какаяразницца
показати весь коментар
12.07.2024 09:39 Відповісти
до чого дійшла велика Америка - претендентами на Президента є ****.тий популіст Трамп і ...Байден!"
показати весь коментар
12.07.2024 09:42 Відповісти
Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом
"Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом", - заявив він
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053

показати весь коментар
12.07.2024 09:54 Відповісти
".. Цинічні бандери... бандити, в мілітарній формі зі зброєю в руках. Грабували українців, таємно вбивали їх. .."
- от же цей Байден. йшов би вже спати
показати весь коментар
12.07.2024 10:06 Відповісти
****@ діду(здадуть в будинок для літніх людей ще до виборів(
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
Дід щось знає)
показати весь коментар
12.07.2024 10:17 Відповісти
Це не помилка,а натяк зєзиденту,який дідусь Джо вбив кувалдой у макитру зє!
показати весь коментар
12.07.2024 10:20 Відповісти
А може й не випадково?Бо по факту зе пуйловська маріонетка.
показати весь коментар
12.07.2024 10:23 Відповісти
А чого всі так возбудили свої пісєчки? Що він не так сказав? Невже ще є довбойоби які вважають що тряпка - це не проект *****?
показати весь коментар
12.07.2024 10:23 Відповісти
а біден-то зрить в корінь так сказать! я вже давно просік, що зєлєнскій і пукін - це одна гоп-компанія.
показати весь коментар
12.07.2024 10:25 Відповісти
Комплімент кварталісту. Зрівняв Зелю з його кумиром.
показати весь коментар
12.07.2024 10:30 Відповісти
Просто ржу. NO COMMENT.
показати весь коментар
12.07.2024 10:33 Відповісти
це просто жах

на додаток до блазня та злодія на чолі нашої держави, державу-найбільшого військового партнера очолює старий маразматик, який не те що адекватних рішень прийняти не може, а скоро забуде як ложку пхати собі до писка.... і воно ще не другий термін пнеться.... демократи геть подуріли
показати весь коментар
12.07.2024 10:40 Відповісти
Так Володя Херпіду Невтікович чотирижди і не образився, бо для нього це навіть заохочення, він старається бути схожим на російського диктатора. Поки що розтоптав Конституцію і знищив ЗМІ, поступово веде нас туди, куди пуйло привело кацапів. Шлях підсвічує телемрафон і татаровим зі своєю "гвардією".
показати весь коментар
12.07.2024 11:07 Відповісти
Ніяка не помилка,а тонкий байденівський гумор,сказаний на вищому офіційному рівні,в т.ч. і по Трампу.
показати весь коментар
12.07.2024 11:29 Відповісти
Вот вы тут все ржете с Байдена, я на вас, бл, посмотрю когда вам будет 82 года
показати весь коментар
12.07.2024 11:33 Відповісти

показати весь коментар
12.07.2024 11:37 Відповісти
Байден приступил к работе не приходя в сознание - Карин Жан Пьер.
показати весь коментар
12.07.2024 12:00 Відповісти
дід вже стабільно у двох вимірах.. навіщо мучити себе та інших?
показати весь коментар
12.07.2024 12:13 Відповісти
маразматік... шкода, але так
показати весь коментар
12.07.2024 12:41 Відповісти
Один стенда-пер передал слово другому стенда-перу
показати весь коментар
12.07.2024 12:47 Відповісти
Президент Джо Альцгеймер!
показати весь коментар
12.07.2024 13:47 Відповісти
Краще вже такий, ніж фсбешна ****.
показати весь коментар
12.07.2024 14:07 Відповісти
Це не помилково! Треба глядіти правді в очі!
показати весь коментар
12.07.2024 15:04 Відповісти
Не дуже помилився. Маленький бородатий пі*арас *****
показати весь коментар
12.07.2024 15:48 Відповісти
Колись оди достатньо відомий баянист, чи акардеоніст, назвав яника-хамла Віктором Андрійовичем Ющенко.
показати весь коментар
12.07.2024 16:16 Відповісти
Ну это уже запахло нафталином не по детски , мда..
показати весь коментар
12.07.2024 17:14 Відповісти
Геронтократія страшна штука.
показати весь коментар
12.07.2024 17:32 Відповісти
Это не ошибка , он был прав, мы говорим зеленский - подразумеваем - путин... и на оборот.....
показати весь коментар
12.07.2024 19:43 Відповісти
На ішака вже не реагують, як на президента. Це чмо виконує лише демостративні функції, і не більше.
показати весь коментар
12.07.2024 20:54 Відповісти
Не здійснює помилок тільки той хто нічого не робить, але тільки розумна і мужня людина визнає власні помилки .
показати весь коментар
12.07.2024 21:00 Відповісти
Могу сказать , ШО И НЕ ОБМОЛВИЛСЯ , И НЕ СЛУЧАЙНО. НАВПАКЫ, ДЛЯ вАВЫ - КОНКРЕТНЫЙ СИГНАЛ, ЧТОБЫ УХОДИЛ, пока еще можно.
показати весь коментар
13.07.2024 01:01 Відповісти
Дід вже заплутався в паскудах.
показати весь коментар
13.07.2024 23:33 Відповісти
Дарагой Леонид Ильич Байден))
показати весь коментар
13.07.2024 23:41 Відповісти
Не знаю, случайно чи специально, но деду пора на покой.
показати весь коментар
14.07.2024 01:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 