Байден помилково представив Зеленського як "президента Путіна" на саміті НАТО. ВIДЕО
Президент США Джо Байден обмовився на полях саміту НАТО і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.
Однак президент США швидко виправився, зазначивши, що дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.
Зеленський посміявся над цією обмовкою та додав, що "він кращий". На це Байден відповів: "Ти набагато кращий".
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя Росії Володимира Путіна.
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.07.2024 08:53 Відповісти Посилання
+30 Полтава и Харьков
показати весь коментар12.07.2024 08:54 Відповісти Посилання
+27 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.07.2024 08:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Політика - це справи? Не смішіть мої тапочки. Це коли (особливо у нас) когось обирали за справи?
Ви мабуть досі живете у вигаданому вами ідеальному світі.
Але, дійсно у нас політика це бла-бла-бла, але ж ми про США? Чи ні
Але, на жаль, у нас ми досі маємо "какаяразніцу".
вважаючи на проросійське оточення Гетьманцев, Татаров, той же Єрмак з батьком генералом ФСБ.... може Зе і прямо не співпрацює але багато чого покладає на людей які явно шкодять економіці та виробництву озброєння
"Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом", - заявив він
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/12/7190053
- от же цей Байден. йшов би вже спати
на додаток до блазня та злодія на чолі нашої держави, державу-найбільшого військового партнера очолює старий маразматик, який не те що адекватних рішень прийняти не може, а скоро забуде як ложку пхати собі до писка.... і воно ще не другий термін пнеться.... демократи геть подуріли