Байден перепутал фамилию вице-президента США Гаррис и назвал ее "Трампом"
Президент США Джо Байден во время закрытия саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, перепутал фамилию вице-президента Штатов Камалы Харрис, назвав ее Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Когда журналисты спросили Байдена о том, снимется ли он с выборов и уступит место Камале Харрис, он перепутал ее со своим главным оппонентом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом.
Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию, чтобы быть президентом", - заявил он.
Президент США не заметил своей ошибки и продолжил доказывать, что действующий вице-президент США готова к работе. Кроме того, он исключил свое снятие с гонки и заверил, что он является "наиболее квалифицированным".
Таким образом Байден второй раз за вечер на саммите НАТО публично перепутал фамилию человека, о котором говорит.
Такие ошибки затенили результаты саммита и стали наиболее обсуждаемым в США, добавляет "Европейская правда".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це і є запобіжником від такого стану президента....
У нас же візьмемо всі президенти стараються підмяти під себе парламент і правити одноосібно... і тоді все залежить від необдуманих рішень однієї людини
Видимо, давно в гражданскую войну не играли? Ну ничего, у истории с чувством юмора всё в порядке, доиграетесь.
И такая каша может завариться, что никаких "внешних войск" не понадобится. Даже наоборот - будете молиться, чтобы уж лучше кто-то внешний напал, так хоть нация бы сплотилась.
Никогда не говори "никогда", дорогой товарищ
І Венесуела тому приклад ?
Трамп під час виступу переплутав Ніккі Хейлі з Ненсі Пелосі
Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини
А це що ?
За 90 хвилин дебатів з Байденом, Трамп зробив понад 30 брехливих заяв, - професор Айзенберг
Ось така характеристика срампа від його віцепрезидентки
НІККІ ХЕЙЛІ ЗАМІНИЛАСЯ В РОЗУМОВНОЇ ПРИГОДНОСТІ ТРАМПА ДЛЯ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА США
Ой, а як так , га?
Трамп під час виступу переплутав Ніккі Хейлі з Ненсі Пелосі
Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини
Скоріш за все про це незабаром оголосять на зібранні демпартії. І Камала Гарріс стане повноцінним Президентом США (згідно 25-ї поправки до Конституції США - не в.о.).
У результаті і німецька, і російська імперії розвалилися. І це при тому, що жоден метр Німеччини не був окупований!
І якби банда Байдена дозволяла відповідати дзеркально або хоча б по аеродромах, на 300 км, то у хуьла не було жодних шансів.
А за політики банди Байдена вони є.
Це політика контрольованого зливу України!!!
"Итак, вчера по окончанию Саммита НАТО Байден дал большую пресс-конференцию. Он сделал ее предвыборной речью, чтобы развеять все слухи и сомнения относительно своей возможности и способности быть президентом еще 4 года.
Что сказать? По-моему, он ее провалил. К огромному сожалению.
Мало кто слушал факты и аргументы - все смотрели насколько он может связно говорить, насколько он помнит цифры и названия стран, имена лидеров и тд. И он не впечатлил. Не развеял сомнения.
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден сделал две оговорки: назвал Зеленского Путиным, назвал Камалу Харрис Трампом.
Сами по себе оговорки не смертельны, Трамп не так давно пару раз путал Эрдогана и Орбана, и ничо. Но на фоне разговоров о стремительном старении президента и его (не)способности избраться на следующий срок, они станут очередными гирьками, топящими кандидатские перспективы Джо.
Я хочу снова напомнить - Байден прекрасный человек и отличный политик. У него за эти 4 года тонна мега-достижений:
Он сплотил мир в ответ на агрессию России;
Он дожал Конгресс для помощи Украине;
Он восстановил экономику США, которая сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю;
Он сшил Америку после 4 лет раскола и ненависти, которые посеял Трамп.
Я могу продолжать список достижений Байдена вечно и всё это его заслуга. Но вчера все снова увидели, что возраст и природа не щадят никого.
При всей моей любви и уважении к Джозефу, мне кажется, что ему нужно подумать о том, чтобы уступить дорогу молодым. Так как ставки слишком высоки - приход Трампа был бы катастрофой для всех. И, если закрытые опросы показывают, что другой кандидат от партии бьет Трампа увереннее, чем Байден, он должен уступить.
Я прогнозирую (имею информацию), что после вчерашней ПК мы услышим прямые и открытые призывы к Байдену уступить место от намного большего количества членов Конгресса от партии. И этот вопрос будет решаться далее вплоть до съезда партии через месяц.
Не быть ему президентом США вновь - это уже понятно многим, впрочем и у Трампа тоже мало шансов вновь занять овальный кабинет.
ЧТО ЗА ВЫБОР? Один - маразматик, другой самодур!!!