7 136 77

Байден перепутал фамилию вице-президента США Гаррис и назвал ее "Трампом"

Джо Байден випадково назвав Камалу Гарріс Трапмпом

Президент США Джо Байден во время закрытия саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, перепутал фамилию вице-президента Штатов Камалы Харрис, назвав ее Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Когда журналисты спросили Байдена о том, снимется ли он с выборов и уступит место Камале Харрис, он перепутал ее со своим главным оппонентом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом.

Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию, чтобы быть президентом", - заявил он.

Также смотрите: Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО

Президент США не заметил своей ошибки и продолжил доказывать, что действующий вице-президент США готова к работе. Кроме того, он исключил свое снятие с гонки и заверил, что он является "наиболее квалифицированным".

Таким образом Байден второй раз за вечер на саммите НАТО публично перепутал фамилию человека, о котором говорит.

Такие ошибки затенили результаты саммита и стали наиболее обсуждаемым в США, добавляет "Европейская правда".

Также читайте: Байден: Я тот, кто остановил Путина

Автор: 

Байден Джо (2801) США (27938) Трамп Дональд (6647) Харрис Камала (122)
Топ комментарии
+13
Ось і черговий доказ прогресуючої хвороби-йому лікуватись потрібно а не керувати країною...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:09 Ответить
+11
Навіть деменційний Байден набагато кращий президент ніж хриплий блазень.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:16 Ответить
+10
Це було б дуже смішно, якби не було так страшно.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось і черговий доказ прогресуючої хвороби-йому лікуватись потрібно а не керувати країною...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:09 Ответить
Навіть деменційний Байден набагато кращий президент ніж хриплий блазень.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:16 Ответить
америка - далеко, до америки ніхто не може добратись своїми військами, тому американці можуть вибирати собі в президенти навіть маразматиків і нічого їм не буде!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:20 Ответить
Тому що в штатах президенти не правлять так як у нас одноосібно, там править еліта... Байден сам не приймає ці рішення, в нього є радники які діють згідно волі керівництва демів...

це і є запобіжником від такого стану президента....

У нас же візьмемо всі президенти стараються підмяти під себе парламент і правити одноосібно... і тоді все залежить від необдуманих рішень однієї людини
показать весь комментарий
12.07.2024 10:43 Ответить
Ничего не будет. Но после пары таких историй некоторые штаты могу захотеть отделиться, об этом не думали?

Видимо, давно в гражданскую войну не играли? Ну ничего, у истории с чувством юмора всё в порядке, доиграетесь.

И такая каша может завариться, что никаких "внешних войск" не понадобится. Даже наоборот - будете молиться, чтобы уж лучше кто-то внешний напал, так хоть нация бы сплотилась.

Никогда не говори "никогда", дорогой товарищ
показать весь комментарий
12.07.2024 14:06 Ответить
америка - далеко, до америки ніхто не може добратись своїми військами, тому американці можуть вибирати собі в президенти навіть маразматиків і нічого їм не буде!

І Венесуела тому приклад ?
показать весь комментарий
12.07.2024 19:20 Ответить
Мага-чорт тоді що це таке ?

Трамп під час виступу переплутав Ніккі Хейлі з Ненсі Пелосі

Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини

А це що ?

За 90 хвилин дебатів з Байденом, Трамп зробив понад 30 брехливих заяв, - професор Айзенберг

Ось така характеристика срампа від його віцепрезидентки

НІККІ ХЕЙЛІ ЗАМІНИЛАСЯ В РОЗУМОВНОЇ ПРИГОДНОСТІ ТРАМПА ДЛЯ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА США
показать весь комментарий
12.07.2024 11:32 Ответить
Якийсь пздц - нагадує пізній совок на чолі з маразматиками і "гонка на лафетах"...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:11 Ответить
З таким перебігом дід ризикує не те, що другий -- до кінця першого не досидіти.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:12 Ответить
В цьому разі в нього виростають шанси перемоги в перегонах. Олди пам'ятають пречудовий фільм "Вікенд у Барні".
показать весь комментарий
12.07.2024 10:26 Ответить
Спочатку затролив зе! назвавши його ******, а тепер затролив трампа назвавши його віцепрезиденткою! Схоже, він вже своє "отжог"
показать весь комментарий
12.07.2024 10:12 Ответить
Діду йди вже десь на дворі у доміно грай ...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:13 Ответить
"Чернокожая женщина" уже совсем плох... Хоть до выборов дотянет?
показать весь комментарий
12.07.2024 10:14 Ответить
Це було б дуже смішно, якби не було так страшно.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:15 Ответить
Biden übergab ihm das Wort: «Meine Damen und Herren - Präsident Putin!»Цитата,а далі "Це кінець",-пише журналіст.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:16 Ответить
Це *******, написав журналіст, це точний переклад з німецької ...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:40 Ответить
Я не настільки знаю німецьку,щоб знати значення ще якесь словосполучення «Das ist das Ende»)
показать весь комментарий
12.07.2024 18:42 Ответить
Та ви не ображайтесь. Я сам тільки вчу німецьку. Нещодавна узнав що Ja, Ja в Німеччині означає Та пішов ти.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:12 Ответить
Та я не образився,а просто подумав,ну раз ви знаєте,то ви огого))/А на рахунок "я я",то ваше розуміння є синонімічне,але я б ц назвав ігноруванням звертання до особи,скоріше"ну ну,порозказуй мені".Щодо мене то вчив інтенсивно сам,але толку не бачу.Тут одна вчителька порадила зробити паузу,ось я на увесь чемпіонат по футболу і зробив паузу))Помогло,правда не в мові ,а в самооцінці)))
показать весь комментарий
12.07.2024 21:23 Ответить
Вчительку часом не Божена звати?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:04 Ответить
Бінго)))Її також дивився часом,але сам муштрую дойче веле))))
показать весь комментарий
12.07.2024 22:07 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 10:18 Ответить
Нажаль, у цьому випадку не ісправлєни, і неісправіми: дегенеративні зміни феритових кілець -- ремонту не підлягають.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:37 Ответить
Кілька днів тому Байден назвав Україну Ураном, а себе він назвав першою чорною жінкою, яка стала віцепрезидентом
показать весь комментарий
12.07.2024 10:20 Ответить
Раптом шо - його ровесник трамп такими помилками грішить не менше. Це вже не кажучи про брехню, на якій лише на дебатах трампа зловвили 28 раз (за один вечір).
показать весь комментарий
12.07.2024 10:24 Ответить
It's not a matter of if, but when - this week or next - Biden will finally concede. He must step aside, and he will. It will not help the Democrats keep the presidency - neither Harris, nor Newson, or Whitmer for that matter stand a chance. But it might give them a shadow of hope of not being completely decimated in the Senate and House elections. And for the rest of his term, he will be not just a lame duck, but a dead duck.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:24 Ответить
Це 1 оговірка, в Байдена на таку одну 100, байденолох.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:40 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 10:24 Ответить
Русня склепала картинку, а ви радо її побігли репостити її на український форум.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:03 Ответить
Це просто жарт, Байдену бажаю лише всього найкращого.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:23 Ответить
НІККІ ХЕЙЛІ ЗАМІНИЛАСЯ В РОЗУМОВНОЇ ПРИГОДНОСТІ ТРАМПА ДЛЯ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА США

Ой, а як так , га?

Трамп під час виступу переплутав Ніккі Хейлі з Ненсі Пелосі

Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини
показать весь комментарий
12.07.2024 11:36 Ответить
Та з Трампом все ясно, а от Байден на жаль дійсно викликає занепокоєння.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:22 Ответить
Подяка дідулі за багато гарних справ ( але, але... ПЕНСІОН ))).
показать весь комментарий
12.07.2024 10:24 Ответить
Зрозуміло, Джо все плутає, коли він каже НІ ударам по рашистам нашою зброєю, то він має на увазі ТАК
показать весь комментарий
12.07.2024 10:26 Ответить
Це якийсь триндець! Зашквари йдуть як з кулемета.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:27 Ответить
Та вже назвав би путіна і трампа "******" та не ходив би кругами, не плутався.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:29 Ответить
гидко читати деякі коменти про Байдена. мабуть,у людей зовсім голови немає,або чекають московських братів разом з Трампом. НЕ ДОЧЕКАЄТЕСЬ
показать весь комментарий
12.07.2024 10:30 Ответить
Так він і членограя путіним назвав..
показать весь комментарий
12.07.2024 10:31 Ответить
Тю, так Хєрзе хіба не представник путлєра в Україні? Якого милого тоді він з орбаном зустрічався та передавав йому секретні дані про українську ППО, які той швиденько відвіз їхньому фюреру путлєру
показать весь комментарий
12.07.2024 15:03 Ответить
До речі, не тільки старий Байден плутає прізвища. Багато блогерів зовсім не старих називають трампа прізвищем *****, або Байденом, Україну називають рф, та я сама вчора назвала свою кицьку собакою.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:34 Ответить
Всім вже очевидно, що Байдену пора у дострокову відставку з теперішньої посади, не кажучи вже про балртування й ймовірне обіймання цієї посади на новий 4-річний строк.
Скоріш за все про це незабаром оголосять на зібранні демпартії. І Камала Гарріс стане повноцінним Президентом США (згідно 25-ї поправки до Конституції США - не в.о.).
показать весь комментарий
12.07.2024 10:34 Ответить
" на відкритті своєї пресконференції Байден замість віцепрезидентки Камали Гарріс назвав прізвище свого опонента на виборах від партії республіканців Дональда Трампа: Зокрема, він заявив, що "не вибрав би віцепрезидента Трампа на цю посаду, якби вважав, що той не підходить". Сам Трамп, коментуючи обмовку, написав у своїй соцмережі Truth Social: "Відмінна робота, Джо!"
показать весь комментарий
12.07.2024 10:38 Ответить
і зустрівся з Орбаном. теж відмінна робота. замарався в гімно. як ти там писав раніше - Орбан вербує Трампа по заказу ху йла? то або Трамп такий лох, що дозволяє собі такі зустрічі з Орбаном, ну або він з Орбаном і ху йлом в одній команді раз вони вже кілька разів зустрічались.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:46 Ответить
Зеленський зустрічався з Орбаном - він з Орбаном і ху йлом в одній команді?
показать весь комментарий
12.07.2024 16:52 Ответить
нууу. хз, хз.. багато чуток про сепаратні переговори. і такі сепаратні переговори не думаю, що не ведуться. питання в торгах, умовах. і саме той ранковий обстріл лікарні дуже корелюється з візитом Орбана до Вови, а потім відразу до ху йла. обстріл і є реаакція ху йла на те, що Вова відхилив надмірні вимоги ху йла. Орбан тут хто? він просто посланець/кур'єр у цьому процесі. хто головні діячі? ху йло, Сі, Трамп... а ти що писав тоді про обстріл? що у ху йла проблеми на фронті. а це ж брехня. на фронті у ху йла все йде як йде, ні успіхів, ні провалів. вони просуваються потрошки по всіх напрямках. тобто цей ранковий обстріл не корелюється з твоїм висером про проблеми ху йла на фронті. і дуже співпав з візитом Орбана. таких співпадінь не буває. і це не співпадіння, а реакція ху йла на те, що Зеленський не прийняв тих умов, які йому передав Орбан.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:09 Ответить
у ху йла проблеми на фронті, навчені солдати і техніка всі вибиті. Наступати нічим. Склалася така сама ситуація на фронті, як у першу світову. Ні німці, ні росіяни не могли просуватися. Кілька сот метрів не мають значення.
У результаті і німецька, і російська імперії розвалилися. І це при тому, що жоден метр Німеччини не був окупований!
показать весь комментарий
12.07.2024 17:15 Ответить
тобто ти вважаєш, що цей показовий обстріл корелюється саме з проблемами на фронті, а не з візитом Орбана до Вови і відразу до ху йла?
показать весь комментарий
12.07.2024 17:24 Ответить
цей показовий обстріл корелюється із залякуванням і геноцидом. Це ж очевидно, шахеди і ракети приземляються не на нулі, а на цивільних об'єктах. Це фірмовий метод ведення війни кремлядей - згадай зображення Грозного, Алеппо. Вони випалюють і видавлюють із територій.

І якби банда Байдена дозволяла відповідати дзеркально або хоча б по аеродромах, на 300 км, то у хуьла не було жодних шансів.

А за політики банди Байдена вони є.

Це політика контрольованого зливу України!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 17:43 Ответить
все вірно. саме із залякуванням і помстою за те, що Вова відхилив передані Орбаном пропозиції капітуляції від ху йла. все інше - то просто відволікти від цього увагу і обісрати ще раз Байдена. хоча вина у цьому обстрілі лежить на Орбані і на тих, хто передав через Орбана свій план "миру". і ти тут своїми висерами працюєш на прикриття цієї лінії.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:58 Ответить
спишуть все на 'недоліки' демократії, які не дали могутньому Заходу успішно протидіяти російському фашизму. Західні політики ще й фашизмом не назвали путінське правління, хоча воно кожного дня на весь світ доводить, що є фашизмом. Все сподіваються, що їх лякалки утихомирять путіна і сі, ну хоча б виснажать до того моменту, коли вони займуться кордонами НАТО
показать весь комментарий
12.07.2024 10:41 Ответить
Діду пора на пенсію
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/bolshaya-pk-bajdena-11-07-2024/ Олег Пономарь, ярий симпатик Демпартії та противник трампа :
"Итак, вчера по окончанию Саммита НАТО Байден дал большую пресс-конференцию. Он сделал ее предвыборной речью, чтобы развеять все слухи и сомнения относительно своей возможности и способности быть президентом еще 4 года.
Что сказать? По-моему, он ее провалил. К огромному сожалению.
Мало кто слушал факты и аргументы - все смотрели насколько он может связно говорить, насколько он помнит цифры и названия стран, имена лидеров и тд. И он не впечатлил. Не развеял сомнения.
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден сделал две оговорки: назвал Зеленского Путиным, назвал Камалу Харрис Трампом.
Сами по себе оговорки не смертельны, Трамп не так давно пару раз путал Эрдогана и Орбана, и ничо. Но на фоне разговоров о стремительном старении президента и его (не)способности избраться на следующий срок, они станут очередными гирьками, топящими кандидатские перспективы Джо.
Я хочу снова напомнить - Байден прекрасный человек и отличный политик. У него за эти 4 года тонна мега-достижений:
Он сплотил мир в ответ на агрессию России;
Он дожал Конгресс для помощи Украине;
Он восстановил экономику США, которая сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю;
Он сшил Америку после 4 лет раскола и ненависти, которые посеял Трамп.
Я могу продолжать список достижений Байдена вечно и всё это его заслуга. Но вчера все снова увидели, что возраст и природа не щадят никого.
При всей моей любви и уважении к Джозефу, мне кажется, что ему нужно подумать о том, чтобы уступить дорогу молодым. Так как ставки слишком высоки - приход Трампа был бы катастрофой для всех. И, если закрытые опросы показывают, что другой кандидат от партии бьет Трампа увереннее, чем Байден, он должен уступить.
Я прогнозирую (имею информацию), что после вчерашней ПК мы услышим прямые и открытые призывы к Байдену уступить место от намного большего количества членов Конгресса от партии. И этот вопрос будет решаться далее вплоть до съезда партии через месяц.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:43 Ответить
Пізно Ріта пити борджомі...
показать весь комментарий
12.07.2024 11:03 Ответить
Блин, ну что перебор уже... Жалко деда, но на выборы ему идти не стоит... Чёт как он сдает сильно
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
діду Байдену пропонують знятись з виборів на користь іншого кандидата від демократів. Все ж поважний вік, і час вже зайнятись сімейними справами. але ж дід впирається та вигляда посьміховиськом, а трампу це тільки на руку, Байдена він гарантовано переможе.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:56 Ответить
та ще й зєлю путінгом назвав. це вже край.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:57 Ответить
Ядерну валізку від цього маразматика приберіть подалі, а то ще натисне червону кнопку
показать весь комментарий
12.07.2024 11:00 Ответить
все націлено на парашу та ********* - то нехай би й натис.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:01 Ответить
Ти що? Це ж ескалація
показать весь комментарий
12.07.2024 11:04 Ответить
ні. це вже піста.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:51 Ответить
Ну посмерділо б імперськими пердаками на планеті, та й що, перетерпіти б
показать весь комментарий
12.07.2024 15:21 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:35 Ответить
Норм - побив горшки за виграшки - забирає
показать весь комментарий
12.07.2024 11:52 Ответить
В нас балаган,але й амєрікосіки не відстають.Ривок за ривком, наближаються до пєдєстала....)))
показать весь комментарий
12.07.2024 12:38 Ответить
Обоим дедам пора на пенсию.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:39 Ответить
Теперь Харрис должна паспорт менять!
показать весь комментарий
12.07.2024 12:39 Ответить
Байден приступил к работе не приходя в сознание - Карин Жан Пьер.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:21 Ответить
Найбільше питання, яке вилізло назовні після дебатів - а хто ж керує країною зараз?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:47 Ответить
Президент Джо Альцгеймер
показать весь комментарий
12.07.2024 13:48 Ответить
Деду-маразматику давно пора "на пенсию", но это тот самый криминально-коррупционный случай, когда он не может оставить власть добровольно, даже если и хочет, ибо вся семья вместе с ним самим попадет за решетку на долгие лета, если он потерят власть президента!
Не быть ему президентом США вновь - это уже понятно многим, впрочем и у Трампа тоже мало шансов вновь занять овальный кабинет.
ЧТО ЗА ВЫБОР? Один - маразматик, другой самодур!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:07 Ответить
Так то и то не Байден - какая разница ?
показать весь комментарий
12.07.2024 16:01 Ответить
 
 