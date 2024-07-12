Байден перепутал фамилию вице-президента США Гаррис и назвал ее "Трампом"

Президент США Джо Байден во время закрытия саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, перепутал фамилию вице-президента Штатов Камалы Харрис, назвав ее Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Когда журналисты спросили Байдена о том, снимется ли он с выборов и уступит место Камале Харрис, он перепутал ее со своим главным оппонентом на выборах от республиканцев Дональдом Трампом.

Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию, чтобы быть президентом", - заявил он.

Также смотрите: Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО

Президент США не заметил своей ошибки и продолжил доказывать, что действующий вице-президент США готова к работе. Кроме того, он исключил свое снятие с гонки и заверил, что он является "наиболее квалифицированным".

Таким образом Байден второй раз за вечер на саммите НАТО публично перепутал фамилию человека, о котором говорит.

Такие ошибки затенили результаты саммита и стали наиболее обсуждаемым в США, добавляет "Европейская правда".

Также читайте: Байден: Я тот, кто остановил Путина