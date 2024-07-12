УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини
7 136 77

Байден переплутав прізвище віцепрезидентки США Гарріс і назвав її "Трампом"

Джо Байден випадково назвав Камалу Гарріс Трапмпом

Президент США Джо Байден під час закриття саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, сплутав прізвище віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс, назвавши її Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Коли журналісти запитали Байдена про те, чи зніметься він з виборів і поступиться місцем Камалі Гарріс, він переплутав її зі своїм головним опонентом на виборах від республіканців Дональдом Трампом.

Я б не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден помилково представив Зеленського як "президента Путіна" на саміті НАТО. ВIДЕО

Президент США не помітив своєї помилки й продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи. Окрім того, він виключив своє зняття з перегонів і запевнив, що він є "найбільш кваліфікованим".

Таким чином Байден вдруге за вечір на саміті НАТО публічно переплутав прізвище людини, про яку говорить.

Такі помилки затінили результати саміту і стали найбільш обговорюваним у США, додає "Європейська правда".

Читайте також: Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2899) США (24357) Трамп Дональд (7188) Гарріс Камала (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ось і черговий доказ прогресуючої хвороби-йому лікуватись потрібно а не керувати країною...
показати весь коментар
12.07.2024 10:09 Відповісти
+11
Навіть деменційний Байден набагато кращий президент ніж хриплий блазень.
показати весь коментар
12.07.2024 10:16 Відповісти
+10
Це було б дуже смішно, якби не було так страшно.
показати весь коментар
12.07.2024 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось і черговий доказ прогресуючої хвороби-йому лікуватись потрібно а не керувати країною...
показати весь коментар
12.07.2024 10:09 Відповісти
Навіть деменційний Байден набагато кращий президент ніж хриплий блазень.
показати весь коментар
12.07.2024 10:16 Відповісти
америка - далеко, до америки ніхто не може добратись своїми військами, тому американці можуть вибирати собі в президенти навіть маразматиків і нічого їм не буде!
показати весь коментар
12.07.2024 10:20 Відповісти
Тому що в штатах президенти не правлять так як у нас одноосібно, там править еліта... Байден сам не приймає ці рішення, в нього є радники які діють згідно волі керівництва демів...

це і є запобіжником від такого стану президента....

У нас же візьмемо всі президенти стараються підмяти під себе парламент і правити одноосібно... і тоді все залежить від необдуманих рішень однієї людини
показати весь коментар
12.07.2024 10:43 Відповісти
Ничего не будет. Но после пары таких историй некоторые штаты могу захотеть отделиться, об этом не думали?

Видимо, давно в гражданскую войну не играли? Ну ничего, у истории с чувством юмора всё в порядке, доиграетесь.

И такая каша может завариться, что никаких "внешних войск" не понадобится. Даже наоборот - будете молиться, чтобы уж лучше кто-то внешний напал, так хоть нация бы сплотилась.

Никогда не говори "никогда", дорогой товарищ
показати весь коментар
12.07.2024 14:06 Відповісти
америка - далеко, до америки ніхто не може добратись своїми військами, тому американці можуть вибирати собі в президенти навіть маразматиків і нічого їм не буде!

І Венесуела тому приклад ?
показати весь коментар
12.07.2024 19:20 Відповісти
Мага-чорт тоді що це таке ?

Трамп під час виступу переплутав Ніккі Хейлі з Ненсі Пелосі

Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини

А це що ?

За 90 хвилин дебатів з Байденом, Трамп зробив понад 30 брехливих заяв, - професор Айзенберг

Ось така характеристика срампа від його віцепрезидентки

НІККІ ХЕЙЛІ ЗАМІНИЛАСЯ В РОЗУМОВНОЇ ПРИГОДНОСТІ ТРАМПА ДЛЯ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА США
показати весь коментар
12.07.2024 11:32 Відповісти
Якийсь пздц - нагадує пізній совок на чолі з маразматиками і "гонка на лафетах"...
показати весь коментар
12.07.2024 10:11 Відповісти
З таким перебігом дід ризикує не те, що другий -- до кінця першого не досидіти.
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
В цьому разі в нього виростають шанси перемоги в перегонах. Олди пам'ятають пречудовий фільм "Вікенд у Барні".
показати весь коментар
12.07.2024 10:26 Відповісти
Спочатку затролив зе! назвавши його ******, а тепер затролив трампа назвавши його віцепрезиденткою! Схоже, він вже своє "отжог"
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
Діду йди вже десь на дворі у доміно грай ...
показати весь коментар
12.07.2024 10:13 Відповісти
"Чернокожая женщина" уже совсем плох... Хоть до выборов дотянет?
показати весь коментар
12.07.2024 10:14 Відповісти
Це було б дуже смішно, якби не було так страшно.
показати весь коментар
12.07.2024 10:15 Відповісти
Biden übergab ihm das Wort: «Meine Damen und Herren - Präsident Putin!»Цитата,а далі "Це кінець",-пише журналіст.
показати весь коментар
12.07.2024 10:16 Відповісти
Це *******, написав журналіст, це точний переклад з німецької ...
показати весь коментар
12.07.2024 10:40 Відповісти
Я не настільки знаю німецьку,щоб знати значення ще якесь словосполучення «Das ist das Ende»)
показати весь коментар
12.07.2024 18:42 Відповісти
Та ви не ображайтесь. Я сам тільки вчу німецьку. Нещодавна узнав що Ja, Ja в Німеччині означає Та пішов ти.
показати весь коментар
12.07.2024 21:12 Відповісти
Та я не образився,а просто подумав,ну раз ви знаєте,то ви огого))/А на рахунок "я я",то ваше розуміння є синонімічне,але я б ц назвав ігноруванням звертання до особи,скоріше"ну ну,порозказуй мені".Щодо мене то вчив інтенсивно сам,але толку не бачу.Тут одна вчителька порадила зробити паузу,ось я на увесь чемпіонат по футболу і зробив паузу))Помогло,правда не в мові ,а в самооцінці)))
показати весь коментар
12.07.2024 21:23 Відповісти
Вчительку часом не Божена звати?
показати весь коментар
12.07.2024 22:04 Відповісти
Бінго)))Її також дивився часом,але сам муштрую дойче веле))))
показати весь коментар
12.07.2024 22:07 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 10:18 Відповісти
Нажаль, у цьому випадку не ісправлєни, і неісправіми: дегенеративні зміни феритових кілець -- ремонту не підлягають.
показати весь коментар
12.07.2024 15:37 Відповісти
Кілька днів тому Байден назвав Україну Ураном, а себе він назвав першою чорною жінкою, яка стала віцепрезидентом
показати весь коментар
12.07.2024 10:20 Відповісти
Раптом шо - його ровесник трамп такими помилками грішить не менше. Це вже не кажучи про брехню, на якій лише на дебатах трампа зловвили 28 раз (за один вечір).
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
It's not a matter of if, but when - this week or next - Biden will finally concede. He must step aside, and he will. It will not help the Democrats keep the presidency - neither Harris, nor Newson, or Whitmer for that matter stand a chance. But it might give them a shadow of hope of not being completely decimated in the Senate and House elections. And for the rest of his term, he will be not just a lame duck, but a dead duck.
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
Це 1 оговірка, в Байдена на таку одну 100, байденолох.
показати весь коментар
12.07.2024 11:40 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
Русня склепала картинку, а ви радо її побігли репостити її на український форум.
показати весь коментар
12.07.2024 11:03 Відповісти
Це просто жарт, Байдену бажаю лише всього найкращого.
показати весь коментар
12.07.2024 12:23 Відповісти
НІККІ ХЕЙЛІ ЗАМІНИЛАСЯ В РОЗУМОВНОЇ ПРИГОДНОСТІ ТРАМПА ДЛЯ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА США

Ой, а як так , га?

Трамп під час виступу переплутав Ніккі Хейлі з Ненсі Пелосі

Дональд Трамп назвав Орбана лідером Туреччини
показати весь коментар
12.07.2024 11:36 Відповісти
Та з Трампом все ясно, а от Байден на жаль дійсно викликає занепокоєння.
показати весь коментар
12.07.2024 12:22 Відповісти
Подяка дідулі за багато гарних справ ( але, але... ПЕНСІОН ))).
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
Зрозуміло, Джо все плутає, коли він каже НІ ударам по рашистам нашою зброєю, то він має на увазі ТАК
показати весь коментар
12.07.2024 10:26 Відповісти
Це якийсь триндець! Зашквари йдуть як з кулемета.
показати весь коментар
12.07.2024 10:27 Відповісти
Та вже назвав би путіна і трампа "******" та не ходив би кругами, не плутався.
показати весь коментар
12.07.2024 10:29 Відповісти
гидко читати деякі коменти про Байдена. мабуть,у людей зовсім голови немає,або чекають московських братів разом з Трампом. НЕ ДОЧЕКАЄТЕСЬ
показати весь коментар
12.07.2024 10:30 Відповісти
Так він і членограя путіним назвав..
показати весь коментар
12.07.2024 10:31 Відповісти
Тю, так Хєрзе хіба не представник путлєра в Україні? Якого милого тоді він з орбаном зустрічався та передавав йому секретні дані про українську ППО, які той швиденько відвіз їхньому фюреру путлєру
показати весь коментар
12.07.2024 15:03 Відповісти
До речі, не тільки старий Байден плутає прізвища. Багато блогерів зовсім не старих називають трампа прізвищем *****, або Байденом, Україну називають рф, та я сама вчора назвала свою кицьку собакою.
показати весь коментар
12.07.2024 10:34 Відповісти
Всім вже очевидно, що Байдену пора у дострокову відставку з теперішньої посади, не кажучи вже про балртування й ймовірне обіймання цієї посади на новий 4-річний строк.
Скоріш за все про це незабаром оголосять на зібранні демпартії. І Камала Гарріс стане повноцінним Президентом США (згідно 25-ї поправки до Конституції США - не в.о.).
показати весь коментар
12.07.2024 10:34 Відповісти
" на відкритті своєї пресконференції Байден замість віцепрезидентки Камали Гарріс назвав прізвище свого опонента на виборах від партії республіканців Дональда Трампа: Зокрема, він заявив, що "не вибрав би віцепрезидента Трампа на цю посаду, якби вважав, що той не підходить". Сам Трамп, коментуючи обмовку, написав у своїй соцмережі Truth Social: "Відмінна робота, Джо!"
показати весь коментар
12.07.2024 10:38 Відповісти
і зустрівся з Орбаном. теж відмінна робота. замарався в гімно. як ти там писав раніше - Орбан вербує Трампа по заказу ху йла? то або Трамп такий лох, що дозволяє собі такі зустрічі з Орбаном, ну або він з Орбаном і ху йлом в одній команді раз вони вже кілька разів зустрічались.
показати весь коментар
12.07.2024 11:46 Відповісти
Зеленський зустрічався з Орбаном - він з Орбаном і ху йлом в одній команді?
показати весь коментар
12.07.2024 16:52 Відповісти
нууу. хз, хз.. багато чуток про сепаратні переговори. і такі сепаратні переговори не думаю, що не ведуться. питання в торгах, умовах. і саме той ранковий обстріл лікарні дуже корелюється з візитом Орбана до Вови, а потім відразу до ху йла. обстріл і є реаакція ху йла на те, що Вова відхилив надмірні вимоги ху йла. Орбан тут хто? він просто посланець/кур'єр у цьому процесі. хто головні діячі? ху йло, Сі, Трамп... а ти що писав тоді про обстріл? що у ху йла проблеми на фронті. а це ж брехня. на фронті у ху йла все йде як йде, ні успіхів, ні провалів. вони просуваються потрошки по всіх напрямках. тобто цей ранковий обстріл не корелюється з твоїм висером про проблеми ху йла на фронті. і дуже співпав з візитом Орбана. таких співпадінь не буває. і це не співпадіння, а реакція ху йла на те, що Зеленський не прийняв тих умов, які йому передав Орбан.
показати весь коментар
12.07.2024 17:09 Відповісти
у ху йла проблеми на фронті, навчені солдати і техніка всі вибиті. Наступати нічим. Склалася така сама ситуація на фронті, як у першу світову. Ні німці, ні росіяни не могли просуватися. Кілька сот метрів не мають значення.
У результаті і німецька, і російська імперії розвалилися. І це при тому, що жоден метр Німеччини не був окупований!
показати весь коментар
12.07.2024 17:15 Відповісти
тобто ти вважаєш, що цей показовий обстріл корелюється саме з проблемами на фронті, а не з візитом Орбана до Вови і відразу до ху йла?
показати весь коментар
12.07.2024 17:24 Відповісти
цей показовий обстріл корелюється із залякуванням і геноцидом. Це ж очевидно, шахеди і ракети приземляються не на нулі, а на цивільних об'єктах. Це фірмовий метод ведення війни кремлядей - згадай зображення Грозного, Алеппо. Вони випалюють і видавлюють із територій.

І якби банда Байдена дозволяла відповідати дзеркально або хоча б по аеродромах, на 300 км, то у хуьла не було жодних шансів.

А за політики банди Байдена вони є.

Це політика контрольованого зливу України!!!
показати весь коментар
12.07.2024 17:43 Відповісти
все вірно. саме із залякуванням і помстою за те, що Вова відхилив передані Орбаном пропозиції капітуляції від ху йла. все інше - то просто відволікти від цього увагу і обісрати ще раз Байдена. хоча вина у цьому обстрілі лежить на Орбані і на тих, хто передав через Орбана свій план "миру". і ти тут своїми висерами працюєш на прикриття цієї лінії.
показати весь коментар
12.07.2024 17:58 Відповісти
спишуть все на 'недоліки' демократії, які не дали могутньому Заходу успішно протидіяти російському фашизму. Західні політики ще й фашизмом не назвали путінське правління, хоча воно кожного дня на весь світ доводить, що є фашизмом. Все сподіваються, що їх лякалки утихомирять путіна і сі, ну хоча б виснажать до того моменту, коли вони займуться кордонами НАТО
показати весь коментар
12.07.2024 10:41 Відповісти
Діду пора на пенсію
показати весь коментар
12.07.2024 10:42 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/bolshaya-pk-bajdena-11-07-2024/ Олег Пономарь, ярий симпатик Демпартії та противник трампа :
"Итак, вчера по окончанию Саммита НАТО Байден дал большую пресс-конференцию. Он сделал ее предвыборной речью, чтобы развеять все слухи и сомнения относительно своей возможности и способности быть президентом еще 4 года.
Что сказать? По-моему, он ее провалил. К огромному сожалению.
Мало кто слушал факты и аргументы - все смотрели насколько он может связно говорить, насколько он помнит цифры и названия стран, имена лидеров и тд. И он не впечатлил. Не развеял сомнения.
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден сделал две оговорки: назвал Зеленского Путиным, назвал Камалу Харрис Трампом.
Сами по себе оговорки не смертельны, Трамп не так давно пару раз путал Эрдогана и Орбана, и ничо. Но на фоне разговоров о стремительном старении президента и его (не)способности избраться на следующий срок, они станут очередными гирьками, топящими кандидатские перспективы Джо.
Я хочу снова напомнить - Байден прекрасный человек и отличный политик. У него за эти 4 года тонна мега-достижений:
Он сплотил мир в ответ на агрессию России;
Он дожал Конгресс для помощи Украине;
Он восстановил экономику США, которая сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю;
Он сшил Америку после 4 лет раскола и ненависти, которые посеял Трамп.
Я могу продолжать список достижений Байдена вечно и всё это его заслуга. Но вчера все снова увидели, что возраст и природа не щадят никого.
При всей моей любви и уважении к Джозефу, мне кажется, что ему нужно подумать о том, чтобы уступить дорогу молодым. Так как ставки слишком высоки - приход Трампа был бы катастрофой для всех. И, если закрытые опросы показывают, что другой кандидат от партии бьет Трампа увереннее, чем Байден, он должен уступить.
Я прогнозирую (имею информацию), что после вчерашней ПК мы услышим прямые и открытые призывы к Байдену уступить место от намного большего количества членов Конгресса от партии. И этот вопрос будет решаться далее вплоть до съезда партии через месяц.
показати весь коментар
12.07.2024 10:43 Відповісти
Пізно Ріта пити борджомі...
показати весь коментар
12.07.2024 11:03 Відповісти
Блин, ну что перебор уже... Жалко деда, но на выборы ему идти не стоит... Чёт как он сдает сильно
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
діду Байдену пропонують знятись з виборів на користь іншого кандидата від демократів. Все ж поважний вік, і час вже зайнятись сімейними справами. але ж дід впирається та вигляда посьміховиськом, а трампу це тільки на руку, Байдена він гарантовано переможе.
показати весь коментар
12.07.2024 10:56 Відповісти
та ще й зєлю путінгом назвав. це вже край.
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
Ядерну валізку від цього маразматика приберіть подалі, а то ще натисне червону кнопку
показати весь коментар
12.07.2024 11:00 Відповісти
все націлено на парашу та ********* - то нехай би й натис.
показати весь коментар
12.07.2024 11:01 Відповісти
Ти що? Це ж ескалація
показати весь коментар
12.07.2024 11:04 Відповісти
ні. це вже піста.
показати весь коментар
12.07.2024 11:51 Відповісти
Ну посмерділо б імперськими пердаками на планеті, та й що, перетерпіти б
показати весь коментар
12.07.2024 15:21 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:35 Відповісти
Норм - побив горшки за виграшки - забирає
показати весь коментар
12.07.2024 11:52 Відповісти
В нас балаган,але й амєрікосіки не відстають.Ривок за ривком, наближаються до пєдєстала....)))
показати весь коментар
12.07.2024 12:38 Відповісти
Обоим дедам пора на пенсию.
показати весь коментар
12.07.2024 12:39 Відповісти
Теперь Харрис должна паспорт менять!
показати весь коментар
12.07.2024 12:39 Відповісти
Байден приступил к работе не приходя в сознание - Карин Жан Пьер.
показати весь коментар
12.07.2024 13:21 Відповісти
Найбільше питання, яке вилізло назовні після дебатів - а хто ж керує країною зараз?
показати весь коментар
12.07.2024 13:47 Відповісти
Президент Джо Альцгеймер
показати весь коментар
12.07.2024 13:48 Відповісти
Деду-маразматику давно пора "на пенсию", но это тот самый криминально-коррупционный случай, когда он не может оставить власть добровольно, даже если и хочет, ибо вся семья вместе с ним самим попадет за решетку на долгие лета, если он потерят власть президента!
Не быть ему президентом США вновь - это уже понятно многим, впрочем и у Трампа тоже мало шансов вновь занять овальный кабинет.
ЧТО ЗА ВЫБОР? Один - маразматик, другой самодур!!!
показати весь коментар
12.07.2024 15:07 Відповісти
Так то и то не Байден - какая разница ?
показати весь коментар
12.07.2024 16:01 Відповісти
 
 