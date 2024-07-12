Байден переплутав прізвище віцепрезидентки США Гарріс і назвав її "Трампом"

Президент США Джо Байден під час закриття саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, сплутав прізвище віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс, назвавши її Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Коли журналісти запитали Байдена про те, чи зніметься він з виборів і поступиться місцем Камалі Гарріс, він переплутав її зі своїм головним опонентом на виборах від республіканців Дональдом Трампом.

Я б не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом", - заявив він.

Президент США не помітив своєї помилки й продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи. Окрім того, він виключив своє зняття з перегонів і запевнив, що він є "найбільш кваліфікованим".

Таким чином Байден вдруге за вечір на саміті НАТО публічно переплутав прізвище людини, про яку говорить.

Такі помилки затінили результати саміту і стали найбільш обговорюваним у США, додає "Європейська правда".

