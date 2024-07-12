Байден переплутав прізвище віцепрезидентки США Гарріс і назвав її "Трампом"
Президент США Джо Байден під час закриття саміту НАТО у Вашингтоні у четвер, 11 липня, сплутав прізвище віцепрезидентки Штатів Камали Гарріс, назвавши її Трампом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Коли журналісти запитали Байдена про те, чи зніметься він з виборів і поступиться місцем Камалі Гарріс, він переплутав її зі своїм головним опонентом на виборах від республіканців Дональдом Трампом.
Я б не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом", - заявив він.
Президент США не помітив своєї помилки й продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи. Окрім того, він виключив своє зняття з перегонів і запевнив, що він є "найбільш кваліфікованим".
Таким чином Байден вдруге за вечір на саміті НАТО публічно переплутав прізвище людини, про яку говорить.
Такі помилки затінили результати саміту і стали найбільш обговорюваним у США, додає "Європейська правда".
це і є запобіжником від такого стану президента....
У нас же візьмемо всі президенти стараються підмяти під себе парламент і правити одноосібно... і тоді все залежить від необдуманих рішень однієї людини
Видимо, давно в гражданскую войну не играли? Ну ничего, у истории с чувством юмора всё в порядке, доиграетесь.
И такая каша может завариться, что никаких "внешних войск" не понадобится. Даже наоборот - будете молиться, чтобы уж лучше кто-то внешний напал, так хоть нация бы сплотилась.
Никогда не говори "никогда", дорогой товарищ
І Венесуела тому приклад ?
А це що ?
Ой, а як так , га?
Скоріш за все про це незабаром оголосять на зібранні демпартії. І Камала Гарріс стане повноцінним Президентом США (згідно 25-ї поправки до Конституції США - не в.о.).
У результаті і німецька, і російська імперії розвалилися. І це при тому, що жоден метр Німеччини не був окупований!
І якби банда Байдена дозволяла відповідати дзеркально або хоча б по аеродромах, на 300 км, то у хуьла не було жодних шансів.
А за політики банди Байдена вони є.
Це політика контрольованого зливу України!!!
"Итак, вчера по окончанию Саммита НАТО Байден дал большую пресс-конференцию. Он сделал ее предвыборной речью, чтобы развеять все слухи и сомнения относительно своей возможности и способности быть президентом еще 4 года.
Что сказать? По-моему, он ее провалил. К огромному сожалению.
Мало кто слушал факты и аргументы - все смотрели насколько он может связно говорить, насколько он помнит цифры и названия стран, имена лидеров и тд. И он не впечатлил. Не развеял сомнения.
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден сделал две оговорки: назвал Зеленского Путиным, назвал Камалу Харрис Трампом.
Сами по себе оговорки не смертельны, Трамп не так давно пару раз путал Эрдогана и Орбана, и ничо. Но на фоне разговоров о стремительном старении президента и его (не)способности избраться на следующий срок, они станут очередными гирьками, топящими кандидатские перспективы Джо.
Я хочу снова напомнить - Байден прекрасный человек и отличный политик. У него за эти 4 года тонна мега-достижений:
Он сплотил мир в ответ на агрессию России;
Он дожал Конгресс для помощи Украине;
Он восстановил экономику США, которая сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю;
Он сшил Америку после 4 лет раскола и ненависти, которые посеял Трамп.
Я могу продолжать список достижений Байдена вечно и всё это его заслуга. Но вчера все снова увидели, что возраст и природа не щадят никого.
При всей моей любви и уважении к Джозефу, мне кажется, что ему нужно подумать о том, чтобы уступить дорогу молодым. Так как ставки слишком высоки - приход Трампа был бы катастрофой для всех. И, если закрытые опросы показывают, что другой кандидат от партии бьет Трампа увереннее, чем Байден, он должен уступить.
Я прогнозирую (имею информацию), что после вчерашней ПК мы услышим прямые и открытые призывы к Байдену уступить место от намного большего количества членов Конгресса от партии. И этот вопрос будет решаться далее вплоть до съезда партии через месяц.
Не быть ему президентом США вновь - это уже понятно многим, впрочем и у Трампа тоже мало шансов вновь занять овальный кабинет.
ЧТО ЗА ВЫБОР? Один - маразматик, другой самодур!!!