Маск про вихід Байдена з виборів: "Джилл Байден вибула з президентської гонки"

Американський мільярдер, засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск висміяв рішення президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів на пост президента США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Маска в соцмережі Х .

"Джилл Байден вибула з президентської гонки", - написав мільярдер.

Ймовірно, він хотів пожартувати над обмовками Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні. Коли чинний президент США назвав Володимира Зеленського "Путіним", а віцпрезидентку США Камалу Гарріс "Трампом".

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Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп також прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

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