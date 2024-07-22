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Новини
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Маск про вихід Байдена з виборів: "Джилл Байден вибула з президентської гонки"

Ілон Маск

Американський мільярдер, засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск висміяв рішення президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів на пост президента США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Маска в соцмережі Х .

"Джилл Байден вибула з президентської гонки", - написав мільярдер.

Ймовірно, він хотів пожартувати над обмовками Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні. Коли чинний президент США назвав Володимира Зеленського "Путіним", а віцпрезидентку США Камалу Гарріс "Трампом".

Читайте: Спроба замінити Байдена на іншого кандидата наштовхнеться на юридичні проблеми, - спікер Палати представників Джонсон

Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп також прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Також читайте: Клінтони підтримали рішення Байдена продовжувати передвиборчі перегони, - NBC

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395) Ілон Маск (628)


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Топ коментарі
+36
хотів бути гостро-вумним, а вийшов типовий масківський пердь в калюжу. уже б сказав "спасібо дєду за побєду".
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22.07.2024 00:40
+28
Мудак.
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22.07.2024 00:48
+19
Ще одна спекулянтка - Єлона Маск- щось там брякнула
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22.07.2024 00:47
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хотів бути гостро-вумним, а вийшов типовий масківський пердь в калюжу. уже б сказав "спасібо дєду за побєду".
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22.07.2024 00:40 Відповісти
Ще одна спекулянтка - Єлона Маск- щось там брякнула
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22.07.2024 00:47 Відповісти
Ілона)))

Воно іноді таке тупе, що думаєш - оті всі розробки йому умовні марсіяни подарували..
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22.07.2024 01:40 Відповісти
Як мені подобаються наші "чорно-більщики" Дав Маск "старлінки" - співають йому "осанну" Щось ляпнув антиукраїнське - починають "чортом" величать! Ніяк не можуть стриманіше йому оцінку давать! Древні колись казали ; "ВІд геніальності до безумства - один крок" Колись у одного харківського бібліофіла бачив брошюру 30-х років - монографія про рівень впливу божевільних на розвиток науково-технічного прогресу Цікава річ виходила - основу НТП складали саме задумки людей яких за життя вважали божевільними! Так само і Маск - може буть геніальним в одному - і ідіотом - в іншому !
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22.07.2024 04:59 Відповісти
Так отож..
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22.07.2024 05:57 Відповісти
Настрашніше коли той ідіот з ініціативою. Особливо в тій справі де він ідіот.
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22.07.2024 09:14 Відповісти
Марино, це ти недалека: чоловік - голова, а жінка - шия, куди шия поверне, туди голова і дивитиметься.
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23.07.2024 21:15 Відповісти
Я з тобою незнайома. Тикай своїм тупим падругам. Про шию й таке інше.
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23.07.2024 21:27 Відповісти
ой яка ти совково дрєвня.
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24.07.2024 08:07 Відповісти
що мені робити, не тобі доісторичній розказувати. коли такі як ти просирають дискусію, то від безмозглості сплигують на "ти-ви", бо треба щось ляпнуть, щоб не мовчки.
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24.07.2024 08:08 Відповісти
В мене немає бажання вести дискус з такими, як ти. Бо крім тупих коментів й образ - нічого іншого не почути/прочитати.

Бб.
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24.07.2024 13:31 Відповісти
мені якось насрать на твої бажання. все-рівнео ти лише позоришся своїм курячим мозком
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24.07.2024 17:59 Відповісти
Та обсирайся, скільки завгодно. Може в мене курячий, але в тебе, його зоасім немає - он основні рефлекси - жрати й срати.

Все, відвали.
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24.07.2024 19:03 Відповісти
в обсиранні профі як раз ти. давай ще наляпай по бабські .
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24.07.2024 21:14 Відповісти
Єлонка думає тільки про ринки для свого бізнесу та про привілеї від діда Трампа
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22.07.2024 05:04 Відповісти
Бач як воно - південноафриканському емігранту, досить купити Twitter, топити там за Трампа і тебе починають миттєво любити і цитувати ті хто проти мігрантів в США. І неважливо, що основні статки зароблені в лгбтшній Каліфорнії, на продажі електромобілів хіпстерам. Ще один доказ, що гроші можуть все.
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22.07.2024 00:45 Відповісти
Мудак.
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22.07.2024 00:48 Відповісти
Кацапській шлюсі слова не давали.
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22.07.2024 00:57 Відповісти
Коли чинний президент США Володимира Зеленського "Путіним", а Джерело:
Нещодавно боти веселилися з цієї обмовки Байдена. Тепер усі сміються з самого Байдена з тих ботів, котрі веселилися. Адже як виходить, сміється той, хто сміється останнім. Ви боти знову пролетіли, як і 5 років тому.
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22.07.2024 00:58 Відповісти
Папєтросяніть вирішив
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22.07.2024 01:03 Відповісти
Закварталив ))
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22.07.2024 01:41 Відповісти
А, от, Іван Маск краще б помовчав
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22.07.2024 01:05 Відповісти
Жінкоподібному Маску із дупою, ширшою за плечі, не варто було так по-бидлячому пірнати у цю тему.
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22.07.2024 01:11 Відповісти
Щось кукловод Маска відволікся і не стримав його. Мабуть будут міняти.
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22.07.2024 07:27 Відповісти
А не пора ли етому наркоману отправиться обратно в свою африканскую дыру откуда оно прилезло?
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22.07.2024 01:18 Відповісти
А як Трампа раптом доб'ють, що заспіває? Та може тепер усі замисляться, що він від Байдена по віку майже не відрізняється і теж пора перепочити
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22.07.2024 01:30 Відповісти
Ілон Маск безумовно надзвичайно наполоеглива і обдарована особистість. На жаль його ерудиції недостатньо для політики і він час від часу висуває якісь дебільні соціальні гасла які врешті спаскудять йому життя.
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22.07.2024 02:23 Відповісти
От тільки стосовно обдарованості - питання.
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22.07.2024 07:30 Відповісти
мда, маск, текст у тебя какой-то дебильный получился....
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22.07.2024 02:30 Відповісти
чим далі, тим біьше маск стає фріком.
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22.07.2024 03:14 Відповісти
Я б з ним навiть в розвiдку лic по гриби не пiшов би, не те що на Марс чи Мiсяць.
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22.07.2024 03:27 Відповісти
Браво Ілон ти усе розумієш так як воно є
шкода що ти не був народжений у штатах
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22.07.2024 03:30 Відповісти
Из визионера в клоуна и идиота
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22.07.2024 03:59 Відповісти
та нічого він не жартував... серед маговців постійний гомін про те, що це не Байден керує країною, а його дружина Джил є по факту презом США.
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22.07.2024 04:17 Відповісти
чухню не пишіть ... Мається на увазі перші розмови про відставку після консультації з сімʼєю...
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22.07.2024 05:48 Відповісти
що мається на увазі? що, хіба ви не чули раніше розмов серед республіканців про те, що насправді Америкою керує Джил, а не Джо Байден? не чули? а дарма. бо таких розмов було дуже багато.
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22.07.2024 07:08 Відповісти
Так і Трамп багато що каже, чули? І що? Робота така у республіканців - знищувати Байдена.
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22.07.2024 07:34 Відповісти
Коли він вже на Марс полетить
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22.07.2024 07:36 Відповісти
Яке воно убоге... як і всі фанати рудого фріка.
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22.07.2024 09:47 Відповісти
 
 