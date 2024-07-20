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Новини
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Клінтони підтримали рішення Байдена продовжувати передвиборчі перегони, - NBC

Клінтони підтримали рішення Байдена продовжувати передвиборчі перегони, - NBC

Подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення президента США Джо Байдена залишитись у передвиборчих перегонах.

Про це пише NBC із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами двох співрозмовників, 42-й президент США Білл Клінтон та колишня держсекретар Гілларі Клінтон у приватному порядку підтримали рішення Байдена продовжувати свою кампанію з переобрання.

Також Клінтони активно закликали донорів Демократичної партії залишитися з Байденом.

За даними джерел, подружжя Клінтонів за лаштунками підтримувало зв'язок із Білим домом та запропонувало свою допомогу.

Вибори у США

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер радив Джо Байдену зняти свою кандидатуру з виборів президента Сполучених Штатів.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.

Також ЗМІ заявили, що топдемократи вважають, що Байден незабаром відмовиться від участі у виборах президента США.

Водночас експрезидент США Барак Обама не впевнений чи здатен Джо Байден продовжувати свою участь у виборчій кампанії.

Читайте також: Більшість демократів вважають кандидатуру Камали Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) Клінтон (25) США (22395) Клінтон Гілларі (108)


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Топ коментарі
+20
То нам треба було у 2019-му вибрати Гетьмана, а не хотіти просто поржати.
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20.07.2024 22:44
+12
Драма відбулася в Україні у 19р...а у США просто перегони ...
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20.07.2024 22:39
+8
А шо сказала Моніка ???
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20.07.2024 23:08
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а можна, *****, якось без драми! просто дати зброї, просто обрати нормального президента, просто видати допомогу! а постійну драму і спецефекти засуньте собі в дупу!
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20.07.2024 22:36 Відповісти
То нам треба було у 2019-му вибрати Гетьмана, а не хотіти просто поржати.
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20.07.2024 22:44 Відповісти
та не реагуйте на це свіжовилуплене. ) воно ж спеціально тут зарегалось позавчора та ще й під таким імбецильним ніком тільки для того, щоб накидувати тут.
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20.07.2024 22:51 Відповісти
Вы здесь старожил?
Хотелось бы узнать мнение ветерана о сайте.
Если вы не ******, то хорошо помните с какого года ввели обязательную регистрацию на форуме?
И какие ники применялись до этого?
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20.07.2024 23:27 Відповісти
мимо двбйб, мимо... я як раз агітував за Пороха
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20.07.2024 23:04 Відповісти
Вибір членограя був нікчемним. Це так.

Але і вибори олігархів до влади це не рішення проблем України.
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21.07.2024 01:01 Відповісти
Олігархів в нас ще не обирали.
Обирали хрещеного батька олігархів, їх протеже з регіонів, і навіть їх медійну обслугу. Але самих олігархів ще не обирали.
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21.07.2024 01:24 Відповісти
і шо було б, як би це вплинуло на перебіг виборів у США? чи вони там теж дивляться прямий і всраті ******** гончаренка?
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21.07.2024 02:17 Відповісти
Якби обрали гетьмана у 2014, то не було б ні ригівського перефарбованця у 2014-2019, який 5 років покривав 5-у колону в Україні зі своїх ригівських братюнь і просрав 5 років для країни, ні його придуркуватого наступника, якого він сам фактично і привів до влади замість того, щоб посадити надовго за антидержавну діяльність і ухилянтство
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21.07.2024 06:31 Відповісти
А свої мізки складно було вмикати навесні 19-го? Хочете тепер щоб хтось інший за вас подбав?
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20.07.2024 22:56 Відповісти
промазав ****! а ці сценарісти задушевних драм підзйбли вже
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20.07.2024 23:05 Відповісти
*****, це не до тебе а до суспільства загалом. Тепер тільки скиглити можеш,щоб тебе врятували та ще й без драм.
Що ти особисто зробив задля перемоги?
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20.07.2024 23:13 Відповісти
клуб старих демократичних самовбивць
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21.07.2024 00:22 Відповісти
Драма відбулася в Україні у 19р...а у США просто перегони ...
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20.07.2024 22:39 Відповісти
Ага, на возиках iнвалiдних.
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20.07.2024 23:09 Відповісти
овощі.
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20.07.2024 22:43 Відповісти
трамп когось мені так нагадує по трендежу з 19... , американці ще не знають, що після цього може бути
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20.07.2024 22:53 Відповісти
Одного прокатила секретарка, другу прокатив Трамп.

Саме ті люди, на яких може розраховувати дідусь.
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20.07.2024 22:55 Відповісти
Це пара перезавантажувачів та натискачив кнопок "перезавантажування".
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21.07.2024 06:43 Відповісти
Подружжя Клінтонів підтримало рішення президента США Джо Байдена залишитись у передвиборчих перегонах, тому, що Обама в свій час підтримав Гілларі Клінтон (і вона програла Трампу), а не Байдена.

Звучить як Клінтони вибачаються перед Байденом.
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20.07.2024 23:00 Відповісти
"Мнє би шашку, да коня, да на лінію огня! А дворцовиє інтрігі - ето всьо нє для мєня"

Лєонід Філатов. Балада про Стрельца, удалого молодца
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21.07.2024 02:27 Відповісти
Байдену головне до виборів дотягнути, а там уже буде легше.
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20.07.2024 23:02 Відповісти
+++
Покойный мэр Харькова, после того как склеил ласты дал дуба еще месяца три проводил совещания и подписывал документы
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20.07.2024 23:31 Відповісти
там, каже діду, головне з дівками треба по-м'якше, та грошей не жалкуй щоб не здала
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20.07.2024 23:06 Відповісти
Ото побачите як Зешмаркля і Трампо цілуются у ґуби бо то пара цвай. І цє добре для фатерлянду.
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20.07.2024 23:06 Відповісти
Они просто стебутся. Поняли, что все просрано и действуют по принципу "больше Ада!"
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20.07.2024 23:07 Відповісти
А шо сказала Моніка ???
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20.07.2024 23:08 Відповісти
Вона мовчки проковтнула.
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20.07.2024 23:20 Відповісти
Моніка проковтнула? Ну хіба що сечу.
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20.07.2024 23:52 Відповісти
злі ви якись...
вам за сечу більше б канадія розповіла, та і не сечя то була...
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21.07.2024 00:03 Відповісти
була була буля !
колись
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21.07.2024 00:25 Відповісти
Що сказала Моніка? Те, що і твоя жінка
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21.07.2024 02:10 Відповісти
А що твоя тобі сказала ?
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21.07.2024 13:47 Відповісти
А чому? Бо його схід покладе край керування ірландцями демпартією. Клінтони теж ірландці. Для них слова Путінферштейн є не чужими.
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20.07.2024 23:34 Відповісти
МЖМ та сігара
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20.07.2024 23:36 Відповісти
У демократов в самой партии раздрай, какая в звезду борьба с Трампом, они между собой договориться не могут.
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20.07.2024 23:38 Відповісти
Семейка лузеров.
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21.07.2024 00:19 Відповісти
Не скажи… Біл був улюбленцем публіки. Його б і на третій строк обрали…
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21.07.2024 01:05 Відповісти
шкода шкода. так багато в коментах error73
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21.07.2024 00:24 Відповісти
Тарапица ненада тарапица нинада,...
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21.07.2024 01:03 Відповісти
Пенсіонерська тусовка у ******** американський політиці не пускає молодь до влади, а може вона і права. Українці обрали молодого довбоЗЕба без будь-якого досвіду у політиці, дипломатії, а зараз кров'ю вмиваються та святу нашу землю втрачають.

Байден не піде добровільно, старий впертий ірландець все життя йшов до крісла президента і нарешті в нього сів.
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21.07.2024 01:13 Відповісти
А може демократам варто було б відійти від традиційного проведення виборчої компанії, який практикується в США, зробити певну асиметрію? Найкраща зброя проти самозакоханих та позбавлених самоіронії людей типу Трампа це гумор та підколи, які здатні вивести їх з рівноваги та перетворити весь їхній пафос на комедію. І за такої тактики Байден, знявши кандидатуру, але практично не виходячи з перегонів (діючий президент все ж таки) міг би ой як прислужитися іншому кандидату-демократу. Адже в цьому випадку він отримує можливість знущатися і над своїм віком та фізичним станом і над Трамповим весь час нагадуючи, що і той не набагато відрізняється за цими показниками та також може й не дожити до 2028 р. Розумні спічрайтери завжди можуть вигадати антитези, які висміюватимуть певні тези із Трампових виступів. З такою тактикою буде важко боротися, адже відповідати Трампу доведеться Байдену, який і так вже по суті не при справах.
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21.07.2024 01:18 Відповісти
Вау, чим глибше в ліс тім товщи партизани... Такими темпами скоро і Джиммі Картер вставить свої півтора центи.
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21.07.2024 01:19 Відповісти
Було б розумним, якщо б демократи висунули кандидатом від партії республіканку Nikki Haley. Це ввійшло б в історію. А може і врятувало б Америку. А може і весь Світ
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21.07.2024 02:17 Відповісти
Ще парочка з дименцією.
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21.07.2024 04:30 Відповісти
Трамп в восторге!
Неадекватные старики геронтократы с помойки истории
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21.07.2024 05:17 Відповісти
Ну й толку? Гроші вони дадуть замість заморожених спонсорами?
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21.07.2024 08:26 Відповісти
 
 