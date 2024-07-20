Клінтони підтримали рішення Байдена продовжувати передвиборчі перегони, - NBC
Подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення президента США Джо Байдена залишитись у передвиборчих перегонах.
Про це пише NBC із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За словами двох співрозмовників, 42-й президент США Білл Клінтон та колишня держсекретар Гілларі Клінтон у приватному порядку підтримали рішення Байдена продовжувати свою кампанію з переобрання.
Також Клінтони активно закликали донорів Демократичної партії залишитися з Байденом.
За даними джерел, подружжя Клінтонів за лаштунками підтримувало зв'язок із Білим домом та запропонувало свою допомогу.
Вибори у США
Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер радив Джо Байдену зняти свою кандидатуру з виборів президента Сполучених Штатів.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.
Також ЗМІ заявили, що топдемократи вважають, що Байден незабаром відмовиться від участі у виборах президента США.
Водночас експрезидент США Барак Обама не впевнений чи здатен Джо Байден продовжувати свою участь у виборчій кампанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотелось бы узнать мнение ветерана о сайте.
Если вы не ******, то хорошо помните с какого года ввели обязательную регистрацию на форуме?
И какие ники применялись до этого?
Але і вибори олігархів до влади це не рішення проблем України.
Обирали хрещеного батька олігархів, їх протеже з регіонів, і навіть їх медійну обслугу. Але самих олігархів ще не обирали.
Що ти особисто зробив задля перемоги?
Саме ті люди, на яких може розраховувати дідусь.
Звучить як Клінтони вибачаються перед Байденом.
Лєонід Філатов. Балада про Стрельца, удалого молодца
Покойный мэр Харькова, после того как
склеил ластыдал дуба еще месяца три проводил совещания и подписывал документы
вам за сечу більше б канадія розповіла, та і не сечя то була...
колись
Байден не піде добровільно, старий впертий ірландець все життя йшов до крісла президента і нарешті в нього сів.
Неадекватные старики геронтократы с помойки истории