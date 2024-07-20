Клінтони підтримали рішення Байдена продовжувати передвиборчі перегони, - NBC

Подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення президента США Джо Байдена залишитись у передвиборчих перегонах.

Про це пише NBC із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами двох співрозмовників, 42-й президент США Білл Клінтон та колишня держсекретар Гілларі Клінтон у приватному порядку підтримали рішення Байдена продовжувати свою кампанію з переобрання.

Також Клінтони активно закликали донорів Демократичної партії залишитися з Байденом.

За даними джерел, подружжя Клінтонів за лаштунками підтримувало зв'язок із Білим домом та запропонувало свою допомогу.

Вибори у США

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер радив Джо Байдену зняти свою кандидатуру з виборів президента Сполучених Штатів.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.

Також ЗМІ заявили, що топдемократи вважають, що Байден незабаром відмовиться від участі у виборах президента США.

Водночас експрезидент США Барак Обама не впевнений чи здатен Джо Байден продовжувати свою участь у виборчій кампанії.

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