Стали відомі обставини, за яких Байден ухвалив рішення про вихід з виборчої кампанії, - Politico

В суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили обізнані люди, які захотіли залишитися анонімними.

Однак ввечері в суботу Байден сказав невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця. Як повідомляють джерела видання, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

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Водночас повідомлення Байдена у Х стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

"Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ - разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії. Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, "немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом", - - написав Зінтс в електронному листі до співробітників.

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Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

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