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Стали відомі обставини, за яких Байден ухвалив рішення про вихід з виборчої кампанії, - Politico

Як і чому Байден припинив участь у виборах

В суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили обізнані люди, які захотіли залишитися анонімними.

Однак ввечері в суботу Байден сказав невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця. Як повідомляють джерела видання, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

Читайте: Демократична партія невдовзі розпочне "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата, - очільник партії Гаррісон

Водночас повідомлення Байдена у Х стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

"Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ - разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії. Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, "немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом", -  - написав Зінтс в електронному листі до співробітників.

Також читайте: Маск про вихід Байдена з виборів: "Джилл Байден вибула з президентської гонки"

Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба замінити Байдена на іншого кандидата наштовхнеться на юридичні проблеми, - спікер Палати представників Джонсон

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395)


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Топ коментарі
+20
важке рішення для Бійця - усвідомити, що битись хочеш, але вже немає сил....
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22.07.2024 02:26
+9
Є простий факт, що якщо би сша не передавали нам зброю, то фронт в самому кращому випадку був би під Тернополем. ну і вібачайте, але називати зброю на багато десятків мільярдів долларів - капелці - це треба бути або ботом, або ідіотом.
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22.07.2024 02:52
+7
А була б друга Білорусь.
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22.07.2024 06:52
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важке рішення для Бійця - усвідомити, що битись хочеш, але вже немає сил....
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22.07.2024 02:26 Відповісти
тож здаєшся у полон або підірваєш себе гранатою?
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22.07.2024 03:36 Відповісти
як на мене то діду підірвав гранатою усю виборчу компанію демпартії
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22.07.2024 03:39 Відповісти
Нi, республiканцiв.
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22.07.2024 03:41 Відповісти
дивимось запасаємось попкорном 😬
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22.07.2024 03:45 Відповісти
Даєш дорогу сильному
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22.07.2024 07:12 Відповісти
Нам до того нічого - як і з ним легендарного ленліза не було - так по капельці, так і після нього не було. Фактично буде знищена РФ і рузкіе але ціною повного знищення українського етносу. РФ будуть варити в нашій крові років 10
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22.07.2024 02:31 Відповісти
Є простий факт, що якщо би сша не передавали нам зброю, то фронт в самому кращому випадку був би під Тернополем. ну і вібачайте, але називати зброю на багато десятків мільярдів долларів - капелці - це треба бути або ботом, або ідіотом.
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22.07.2024 02:52 Відповісти
Вибачайте,але якщо би США надавали Україні зброю не по "капельці", а хоча би столовими ложками.то фронт вже давно би був по міжнародно визнаних границя України,до рашистської окупації.Хоч і за "капельки" д'якувати потрібно
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22.07.2024 09:17 Відповісти
Тобто якщо надавали би на СОТНІ мільярдів?
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22.07.2024 12:04 Відповісти
та ні, мабуть на пару сотень гривень...
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22.07.2024 16:33 Відповісти
А навіщо вам легендарний лендліз, якщо вам давали безкоштовно. Та, видно, ви про це не знаєте, те, що називаєте крапелькою. А, ви подоляківець, який виконав наказ і втримався, а тепер вийшов на арену. І двох своїх соратників проявив.
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22.07.2024 07:18 Відповісти
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Ось довідка Конгреса по лендлізу
США очікують 0$ отримати від України за лендліз
Повернення в 2072 році
Хто ще кращі умови міг запропонувати, окрім республіканців - як ініціаторів закону?

Хто перший сказав, що лендліз це погано для України?
Це був спікер росдуми володін.

Чому його слухаєте?
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22.07.2024 09:54 Відповісти
Пункт 1 подоляківської методички - все, що проти Зєрмака, проти Трампа, за Байдена, за Порошенка, за Червінського, за Залужного, за Україну - рашистське ІПСО. Гниди ви подоляківські, прокляття на ваші голови, з усім вашим родом.
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23.07.2024 08:23 Відповісти
від лендлізу відмовився ЕрЗе, не запустивши механізм відповідного міждержавного договору. Вони порахували що для України подарунками від Байдена "так дешевше вийде". А адміністрація Білого Дому та Пентагону вирішили, що так краще буде, нащо їм зайвий геморой...
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22.07.2024 10:17 Відповісти
Якщо треба, то нехай
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22.07.2024 03:42 Відповісти
Тут як i з Юлею, хiбба хочеш - мусиш.
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22.07.2024 03:45 Відповісти
Була б Юля у 2010му, то сьогодні і війни б не було
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22.07.2024 06:30 Відповісти
А була б друга Білорусь.
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22.07.2024 06:52 Відповісти
Це ще питання. Але для таких дятлів, як ви, наперед все зрозуміле.
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22.07.2024 07:30 Відповісти
Коли аргументів немає, у хід йдуть особисті образи. Я правильно кажу, пане йулєбот ніколай русак?
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22.07.2024 14:29 Відповісти
Друге сЕре-сЕре.
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22.07.2024 08:04 Відповісти
була б не сьогодні, а в 2010, і причому б тЮлька все б здала за пару хвилин.
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22.07.2024 08:00 Відповісти
Дякую, вам особисто, за "повномасштабне вторгнення". Бо саме ви з вашою ТЮ добре попрацювали у 19-му на виборах, щоб привести зЕ до влади. ТЮ дала близько половини складу виборчих комісій. Чи ви вже забули, як ви то робили?
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22.07.2024 08:09 Відповісти
Да, щоб спасти Україну, мусиш. Добре, хоч з 10 літнім запізненням, але до Вас, це дійшло.
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22.07.2024 07:32 Відповісти
Пхе... Мусиш в данном случае - это угодить в маргинальное поле... ХЕХ...
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22.07.2024 07:41 Відповісти
по перше старий а по друге всі відмовились фінансувати передвиборчу гонку.
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22.07.2024 07:20 Відповісти
Погано що зараз. Для заміни потрібно було розкрутити Гарріс.
Зараз немає часу.
Тим більше є досвід Хіларі Клінтон.
Жінку не оберуть американці не зважаючи на всі потуги з приводу рівності статей.
Ця Гарріс теж є продуктом боротьби за рівність.
Якби був чоловік - можливо і пройшов би.
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22.07.2024 08:45 Відповісти
Взагалі-то Хілларі мала перевагу перед Трампом, у два мільйони голосів. Трамп переміг по результатам підтримки колегії виборників
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22.07.2024 12:17 Відповісти
Грубо кажучи, він переміг у штатах з більшою кількістю представників в колегії виборців, що й стало вирішальним.
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22.07.2024 12:30 Відповісти
Дякуємо за підтримку штатам. Але згадайте про дві лепти, що тоді сказав Ісус. Якби вони допомогли б нам так як данці, та інші північні країни (і балтійські особливо), то скільки б зберегли ЖИТТІВ УКРАЇНЦІВ!!!! Данія, наприклад, віддала всю!! свою артилерію. І так само інші. А кинути цент!, маючи мільйони!!! доларів,..Вони б могли легко дійсно врятувати нашу країну від катастрофи, в якій ми опинилися задля народу, а не влади! ... Звичайно потрібно бути вдячним, і ми щиро вдячні і за це.
АЛЕ ПОДЯКА НАША ЗІ СМАКОМ ГІРКОГО ПОЛИНУ!!! І ніколи про це не потрібно забувати в стосунках.
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22.07.2024 09:07 Відповісти
 
 