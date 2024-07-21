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Спроба замінити Байдена на іншого кандидата наштовхнеться на юридичні проблеми, - спікер Палати представників Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон

Якщо Демократична пратія спробує висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, то, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Він зазначив, що у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

Він вважає, що було б незаконно, згідно з законами деяких штатів, щоб "жменька людей пішла в задню кімнату" та замінила його, тому що їм більше не подобається кандидат.

Це не те, як це повинно працювати. Тому я думаю, що вони зіткнуться з деякими юридичними перешкодами принаймні в декількох з цих юрисдикцій", - підкреслив Джонсон.

З огляду на це, додав він, у демократів виникнуть юридичні проблеми, адже "будуть наведені переконливі аргументи, що цього не повинно статися".

Читайте: У штабі Байдена заперечили його зняття з виборів: Він залишається в перегонах

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) США (22395) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+9
Моя версія: це мудрий народ зробив усе, щоб переміг Зеленський. Порошенко тоді вже ніяк не міг вплинути на зе-електорат. Навіть якби замість себе відправив нового кандидата на вибори (наприклад, Вакарчука). Так само недостатня боротьба з корупцією не була причиною для народу, щоб обрати іншого президента. Просто народ захотів когось нового, веселого, красивих обіцянок і простих рішень. Просто захотів людину, яка ближча їм по духу і говорить зрозуміліше для народу. Захотів жити по-новому.
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21.07.2024 20:06
+7
точно вкидували? А Такер казав, шо вони зламали виборчу систему (електронна чи яка там у вас система). а потім суд сказав, що Такер бреше, ніяких втручань у ту систему не було. провели експертизи, які підтвердили, що дійсно не було втручань і ніяких маніпулювань з боку демократів. словами, словами, та є суд. і суд визнав Такера винним у наклепі. за це канал Фокс погнав копняком Такера з каналу, пішов на угоду із судом і заплатив більше 700 лямів доларів за ці наклепи Такера. а якби той канал гнув пальці до кінця, то заплатив би близько 1,5 лярда і все одно програв би той суд.
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21.07.2024 19:50
+6
канал Фокс не лохи ж там якісь. За ним стоїть дуже впливовий донор респів Руперт Мердок. якби була би там підозра на якусь муйню від суду, то Мердок би затягав би той суд апеляціями... ан ніт, вирішив піти на угоду із судом, щоб сплатити тільки половину штрафу. Значить, там з судом все ок.
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21.07.2024 20:16
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Це є красномовним сигналом для демократів - поспішити з висувонням нового кандидата у президенти замість Джо Байдена.

Представник Демократичної партії від штату Міннесота Дін Філліпс, який на початку цього року висунув первинну кандидатуру проти президента Джо Байдена, закликав членів своєї партії в Конгресі провести таємне голосування, щоб побачити, чи більшість із них все ще підтримує президента, який продовжує свою заявку на переобрання.

"Це вимагає вотуму довіри серед моїх колег. Таємне голосування, тому що дуже багато хто боїться, що якщо вони скажуть правду, то будуть покарані, що і відбувається в цьому бізнесі".
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21.07.2024 19:37 Відповісти
каси новий не встигне назбирати - все повільно як у США...
сьогоднішня каса переходить до Гарріс
у Гарріс найменша підтримка серед ймовірний від демократів
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21.07.2024 20:03 Відповісти
єдина надія без каси без мітингів вести нового не Гарріс на вибори?
Багато американців не підуть за Гарріс 100 відсотково - не дуже мʼяко розумна просто небіла для колориту , й зовсім не сприйнята для білих
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21.07.2024 20:06 Відповісти
...тобто не підуть взагалі - це я кажу НЄПАНСЛИШКЄ, а від людей з колективу наприклад медиків -ЗАдемократів...
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21.07.2024 20:07 Відповісти
Перемагає більш популярний кандидат. Каса вторинна.
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21.07.2024 20:15 Відповісти
без оплати організації мітингів - без гучних дохідливих до мас промов ЗА ? та трансляції їх =в медіа?
Це буде просто провал як партії
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21.07.2024 20:17 Відповісти
може я й не права - але перемагає популярний та ще й розкручений ? Бо опитування "то такоє"...
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Правильное использование средств и ресурсов кампании в США

Благотворительные или общественные проекты.Оплата некоторых юридических расходов.Оплата определенных путевых расходов.Оплата определенных расходов на еду.Приемы и связанные с ними мероприятия для посещающих избирателей. Агитационные мероприятия и связанные с этим информационное освещение....
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21.07.2024 20:24 Відповісти
Джонсон-- вірний пес Трампа. Тому заяви його відповідні. У Гарріс в любому випадку шансів більше, ніж у Байдена.
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21.07.2024 22:40 Відповісти
немає в неї шансів
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21.07.2024 23:12 Відповісти
не Гаррис, а Харрис

не Гуаніта, а Хуаніт
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21.07.2024 23:59 Відповісти
Отакии хід коньом
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21.07.2024 19:38 Відповісти
Лідор Джонсон озадачив.
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21.07.2024 20:11 Відповісти
Сама сильна демократія світу і одні непонятки
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21.07.2024 20:15 Відповісти
Демократи не можуть без мухлювання - у 2020 вони вкидували бюлетені а цього року вкидують кандидатів
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21.07.2024 19:42 Відповісти
точно вкидували? А Такер казав, шо вони зламали виборчу систему (електронна чи яка там у вас система). а потім суд сказав, що Такер бреше, ніяких втручань у ту систему не було. провели експертизи, які підтвердили, що дійсно не було втручань і ніяких маніпулювань з боку демократів. словами, словами, та є суд. і суд визнав Такера винним у наклепі. за це канал Фокс погнав копняком Такера з каналу, пішов на угоду із судом і заплатив більше 700 лямів доларів за ці наклепи Такера. а якби той канал гнув пальці до кінця, то заплатив би близько 1,5 лярда і все одно програв би той суд.
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21.07.2024 19:50 Відповісти
тому суду довіри немає
бачили вже ті kangaroo courts
якщо наглядачів не допускаюь на перелік бюлетенів це означає що щось приховують
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21.07.2024 20:01 Відповісти
Этих "наглядачив" все видели при захвате Капитолия.
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21.07.2024 20:09 Відповісти
канал Фокс не лохи ж там якісь. За ним стоїть дуже впливовий донор респів Руперт Мердок. якби була би там підозра на якусь муйню від суду, то Мердок би затягав би той суд апеляціями... ан ніт, вирішив піти на угоду із судом, щоб сплатити тільки половину штрафу. Значить, там з судом все ок.
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21.07.2024 20:16 Відповісти
Any court that rules against the Nation's Savior serves the devil's cause. It is the wrong and evil kind of court. Truth is not mere facts. Truth lies beyond and reveals itself to those who are willing to see it. Truth speaks through the lips of the Chosen One who does not answer to the court of Man, but to the court of God who keeps him and all of us safe.
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21.07.2024 20:21 Відповісти
then the truth speaks to you according to God's scripture. Give back to Ukraine what you have unjustly taken from it by blackmail, and then vote for God or for hell
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21.07.2024 23:16 Відповісти
Ви не плутаєте Печерський чи Шевченківський суд Києва з судом США?
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21.07.2024 22:54 Відповісти
теж саме - ліваки намагаються використовувати судебну владу як зброю проти політичних опонентів
Пещерний київський суд татарова/єрмака це теж саме що і манхеттенський суд by Alvin Bragg це саме такий же суд узурпований політичними призначенцями
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22.07.2024 02:45 Відповісти
Такер напиз......в аж на 780 лямів, ще той оракул.
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21.07.2024 21:48 Відповісти
й мальчика Трампа в трусіках послали брати Капітолий з озброєним електоратом -
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21.07.2024 20:26 Відповісти
укротрампісти ще більш дебільні, ніж оригінальні американські
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21.07.2024 20:53 Відповісти
Это точно)))
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21.07.2024 21:11 Відповісти
Моя версія: це мудрий народ зробив усе, щоб переміг Зеленський. Порошенко тоді вже ніяк не міг вплинути на зе-електорат. Навіть якби замість себе відправив нового кандидата на вибори (наприклад, Вакарчука). Так само недостатня боротьба з корупцією не була причиною для народу, щоб обрати іншого президента. Просто народ захотів когось нового, веселого, красивих обіцянок і простих рішень. Просто захотів людину, яка ближча їм по духу і говорить зрозуміліше для народу. Захотів жити по-новому.
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21.07.2024 20:06 Відповісти
Або просто пробув президентом 5 років, за яких мудрий нарід став жити гірше ніж при Януковичі.
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21.07.2024 21:44 Відповісти
Ви помиляєтесь.
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21.07.2024 22:19 Відповісти
А наріТу хтось продовжує у штанці гадить?
То як, хужеНеСтало?
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21.07.2024 20:13 Відповісти
А хтось це хто? Навчитеся виразно формалювати свої думки. А якщо не можете, не пишіть будь-яку нісенітницю.
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21.07.2024 21:44 Відповісти
Єдине що тоді не так зробив Порошенко, так це довірився різним політтехнологам, які запевняли що головним суперником буде Бойко, та Тимошенко. А коли спохватився, вже було пізно.
А перемога Зеленського, це здобуток народу, або точніше 73% з тієї його частини, яка дійшла до виборчих дільниць. Зате повеселились від душі, досі напевно сміються.
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21.07.2024 20:41 Відповісти
На мою думку, ви все спрощуєте. Суть в іншому. Адже очевидно, що більшість нашого народу - проросійськи налаштована і завжди голосує за проросійськи налаштованого кандидата в Президенти України. Дивіться, Кравчук був більш прорадянський і проросійський ніж Чорновіл, Кучма - більше ніж Кравчук. Прикордонний з росією від народження східняк Ющенко- колишній успішний прем'єр у Кучми, «батько гривні» з муками і революцією ледве-ледве переміг колишнього донецького зека. А у 2010 році той проросійський Бандюкович легко переміг успішного Президента і проєвропейського діяча, патріота Ющенка, якому наш мудрий народ дав аж 5,2% і 5-е місце. У 2014 році , якби Бандюкович не втік, наш народ знову би за нього проголосував. А так народу прийшлось вимушено голосувати за іншого проросійського кандидата - Порошенка (бо за ним колишня робота в уряді Януковича на високих посадах, ліпєцкая фабрика в росії і т.д., диякон в РПЦ тощо), бо не дай Бог - буде Ярош та Правий сектор. І цей вибір, пам'ятаємо, сподобався Лаврову. Але, несподівано, після бурхливої, проєвропейської, проукраїнської і дуже успішної державницької каденції Президента Порошенка ( одна Автокефалія ПЦУ - вперше за 300 років - чого варта), безвіз та ін.. такий Президент на 2-й термін для більшості нашого народу, УПЦ-МП та путіна вже зовсім не підходив - їм треба було когось гарантовано більш проросійського. Тим більше, що у них вже був плацдарм після Зека у вигляді окупованої частини Донбасу і Криму. Саме Такого і вибрали у 2019 році. Я після цих злощасних виборів Зе та його слуг братові сказав - наш народ свідомо чи бездумно більшістю проголосував за погибель держави Україна.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . А , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий.
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21.07.2024 21:52 Відповісти
А от тут уже ви все занадто спрощуєте, пояснюючи все так, ніби це народ в своїй масі проросійськи налаштований. Це не так. Розписувати можна дуже і дуже багато, але якщо знову таки спростити, то народ голосував усі 30+ років, за тих, хто обіцяв гарно, багато і швидко. Зверніть увагу, я не зациклююсь на посаді Президента, адже ситуація в радах усіх рівнів не менш, а то і більш важлива.
Якщо ж брати до уваги президентів, то Кравчук просто виявився більш спритним і поки люди не розуміли толком, що воно таке Президент, вибори з альтернативою і т.п. застрибнув на посаду, де просто сидів, спостерігаючи за ростом політсил, в т.ч. проросійських. Кучма не був занадто уже проросійським, він ішов як, "грамотний керівник, що мав великий досвід....", і як і більшість постр радянських керівників 90-х, будував скоріше систему збагачення для себе і оточуючих, аніж прогинався перед росією. Потім прийшов Ющенко, ніби і демонстративно прозахідний, але про це важко судити, адже стикнувшись з складною ситуацією в парламенті, "склав руки" і без проблем здав країну проросійським силам. Президент нездара. А потім, ми стикнулись з першою масштабною роботою політтехнологів - розколом країни руками Януковича. І на відміну від Франції сьогодення, де політсили взялись за розум і об'єднались для боротьби з Лє Пен, усі прозахідні сили, та і просто інші від ригів, розгублено дивились на оце усе. А потім, врешті решт обрали Порошенка. Який просто змушений був гнути прозахідну лінію. Виходу не було. Я не знаю яким він міг стати Президентом, умовно в 2005 році. Але в 2014, він став прозахідним. але інша проблема, він а) отримав проблемний парламент, де все можна було вирішити лише договорняками, б) він як політик зі стажем був схильний до кулуарних домовленостей. в) він не ризикнув різко "нагнути" держапарат. Доказом цих слів простий - згадайте захоплення українських військових суден, що тоді почалось, коли він оголосив військовий стан (досить обмежений). В парламенті верещали про імпічмент, спробу захоплення влади і т.п. Це була чітка демонстрація реальних можливостей Президента. А потім прийшов 2019. Де без сумніву геніальна робота політтехнологів та ідеальна пропагандистська робота провела до влади ідеальне чмо. А за ним і такий же парламент. Де вперше в історії України, питання коаліційних домовленостей, договорняків, компромісів і т.п. не існувало. Наслідки уже побачили усі хто має зір.
Увесь час народ голосував за гречку, потім за концерти "зірок", а врешті решт за дуже красиво оформлені лозунги. І майже не голосували за ідеологічні принципи. Кожного разу обирали не політичні програми, а прізвище лідера, а то і просто за красиве фото на виборчому плакаті.
І щодо різних проукраїнських партій, на жаль їх немає. Є певні рухи, є певні лозунги, але не вдаючись в приклади, в тих місцевих радах де вони приходили до влади, іноді навіть в більшості, вони займались тим сами, що і інші - покращували виключно власне матеріальне становище. І люди це чудово побачили. Це теж суттєво вплинуло на результати голосування.
А проросійські сили звісно є, але в більшості своїй, вони завжди були змушені маскуватись під когось іншого. Навіть риги були демонстративно нейтральними в передвиборчій гонитві, а от в діях..... Біда не тому що люди голосують за проросійських, біда в тому, що люди не думають за кого вони голосують.
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21.07.2024 23:55 Відповісти
Єдине, що не зробив Порошенко - це те, що він реально нічого не зробив.
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21.07.2024 22:24 Відповісти
Байдена наче ще офійно не видвинули кандидатом ? Чому не можна змінити ?
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21.07.2024 19:45 Відповісти
можна на Гаріс або на когось іншого без каси партії _ Гаріс не конкурентна Трампу
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21.07.2024 20:14 Відповісти
Бо Джонсон- республіканець.
Нова кандиадатура від демократів, тим більш розумна жінка, це кранти трампу. Без варіантів.
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21.07.2024 20:16 Відповісти
Гарріс не конкурент - про інші аргументи щодо неї тут інша думка
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21.07.2024 20:27 Відповісти
З ваших слів вбачається що для США це початок кінця
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21.07.2024 21:36 Відповісти
Гарис - корабельная сосна.
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21.07.2024 21:14 Відповісти
1. Байдена ще офіційно не висунули. Висувають не на праймеріз, а делегати на зборах партії.
2. Якщо Байден таки вирішить добровільно відмовитися балотуватися, то його ж не будуть силою змушувати це робити...
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21.07.2024 20:26 Відповісти
Мабуть Джонсон мав на увазі ту ситуацію коли Байден добровільно не відмовиться бути кандидатом, а на зʼїзді демократи проголосують всупереч виграним Байденом праймеріз. Там кожен штат має свої закони і юристи зможуть щось крутити. Не на рівному місці Джонсон про це сказав враховуючи що він досить досвідчений юрист.
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21.07.2024 20:35 Відповісти
Як би спрацювала заміна Байдена?

Сценарій №1 - Байден вибуває з кандидатури до офіційного висунення

Якщо Байден добровільно відступить до офіційного висунення, його 3896 обіцяних делегатів зможуть вільно голосувати на з'їзді за те, кого вони виберуть. На той момент Байден більше не контролюватиме делегатів, хоча він міг би підтримати наступника, що може мати велику вагу.

Якщо Байдена не буде, будь-які кандидати, що залишилися, будуть виступати за те, щоб залучити делегатів, які потім голосуватимуть за кандидата на з'їзді. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою більшості делегатів

https://whnt.com/news/national/heres-how-replacing-biden-would-actually-work/
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21.07.2024 20:39 Відповісти
Сценарій №2 - Байден вибуває з кандидатури після офіційного висунення

Якщо Байден зніме свою кандидатуру після того, як стане офіційним кандидатом, правила партії досить чіткі - вакансію займе Національний комітет Демократичної партії (DNC). Це рішення буде прийнято після обговорення з керівництвом Демократичної партії в Конгресі та Асоціацією демократичних губернаторів.

Є кілька причин, чому очікування після з'їзду було б головним болем для демократів. По-перше, партія зіткнеться з державними термінами подання документів, які вимагають від обох партій подати обраних ними кандидатів до певного часу. Крім того, очікування вибуття скорочує час кампанії для заміни Байдена.

Сценарій №3 - демократи замінюють Байдена без його схвалення

Усунення Байдена шляхом ворожого захоплення було б безпрецедентним у наш час. Технічно делегати Байдена не зобов'язані підтримувати його на з'їзді, навіть якщо вони йому «пообіцяли».
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21.07.2024 20:41 Відповісти
переклад он-лайн технічно не вичитаний.
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21.07.2024 20:42 Відповісти
Рано обсуждать---но похоже победитель победит там не благодаря себе, а по причине слабого противника. Демократы сильно лопухнулись с дедом, было же видно и 2 года назад. Вот так к власти и приходят популисты! А потом хлебают очень многие и долго. А нам перепадёт более всех. Беда одна не ходит. А у нас беда никуда и не уходила изначально.
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21.07.2024 20:42 Відповісти
А мені здається дєд то ще найкращий варіант від банди Обами у партії
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21.07.2024 20:44 Відповісти
Тут беда иная у демократов. Не нашлось харизмы, моложе, продвинутой фигуры. Серые почти все. А кто вроде что то---то на фоне серых! Если не вброс---вот только как вроде дедушка пообещал сойти, пошло гулять по сети. Американскому народу виднее конечно, разберутся. Хуже жить не станут.
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21.07.2024 21:08 Відповісти
Хуже деда тодько Салливан.
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21.07.2024 21:20 Відповісти
Судячи з того, як почало підгорати в трампістів, заміна Байдена на когось молодшого їх дуууже турбує адже з'явилась ймовірність, що тепер маразматичний дід на виборах буде лише один.
Схоже що факт що Трамп на 3 роки молодший від Байдена є вирішальним для частини виборців, які відповідно легко проголосують за ще молодшого демократа.
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21.07.2024 20:46 Відповісти
кандидат НЕДЕЕСПОСОБЕН!
он сам даже соображать и говорить не может.
чем быстрее оторвать руки старой мумии от насиженного кресла, тем больше шансов будет его сменщику победить старого путинососа трампа.
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21.07.2024 20:50 Відповісти
Можете мене тут обзивати як заманеться, але вважаю що демократична партія США стала повністю лівацьким кодлом і себе віджила. Треба зміни і на даному етапі це респи. Так, нажаль це не респи часів Рейгана, але всеж якісь люди дії а не занепокоїнь та іншої говорильні.
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21.07.2024 20:52 Відповісти
Байден заявил, что снимется с предвыборной гонки, «только если Господь Всемогущий спустится с неба и скажет это сделать»

Это произошло https://t.me/c/1873261407/5154624
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21.07.2024 20:59 Відповісти
а байден вроде офіційно не висувався на президента від демократів. Демократи ще не проводили з'їзд. А може я щось плутаю.
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21.07.2024 21:23 Відповісти


Камала Гарріс- стане презедентом США цього року
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21.07.2024 21:56 Відповісти
трамп стане президентом
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21.07.2024 23:18 Відповісти
Як на мене, то сама краща кандидатура на пост Президента США це спікер Джонсон.
Молодий (як для політика) енергійний, розумний, врівноважений і не заплямований брудними скандалами.
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21.07.2024 22:09 Відповісти
ага, і 6 міс блокував допомогу Україні
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21.07.2024 23:19 Відповісти
 
 