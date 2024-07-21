Спроба замінити Байдена на іншого кандидата наштовхнеться на юридичні проблеми, - спікер Палати представників Джонсон

Якщо Демократична пратія спробує висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, то, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Він зазначив, що у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

Він вважає, що було б незаконно, згідно з законами деяких штатів, щоб "жменька людей пішла в задню кімнату" та замінила його, тому що їм більше не подобається кандидат.

Це не те, як це повинно працювати. Тому я думаю, що вони зіткнуться з деякими юридичними перешкодами принаймні в декількох з цих юрисдикцій", - підкреслив Джонсон.

З огляду на це, додав він, у демократів виникнуть юридичні проблеми, адже "будуть наведені переконливі аргументи, що цього не повинно статися".

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