Спроба замінити Байдена на іншого кандидата наштовхнеться на юридичні проблеми, - спікер Палати представників Джонсон
Якщо Демократична пратія спробує висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, то, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.
Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
Він зазначив, що у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.
Він вважає, що було б незаконно, згідно з законами деяких штатів, щоб "жменька людей пішла в задню кімнату" та замінила його, тому що їм більше не подобається кандидат.
Це не те, як це повинно працювати. Тому я думаю, що вони зіткнуться з деякими юридичними перешкодами принаймні в декількох з цих юрисдикцій", - підкреслив Джонсон.
З огляду на це, додав він, у демократів виникнуть юридичні проблеми, адже "будуть наведені переконливі аргументи, що цього не повинно статися".
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Представник Демократичної партії від штату Міннесота Дін Філліпс, який на початку цього року висунув первинну кандидатуру проти президента Джо Байдена, закликав членів своєї партії в Конгресі провести таємне голосування, щоб побачити, чи більшість із них все ще підтримує президента, який продовжує свою заявку на переобрання.
"Це вимагає вотуму довіри серед моїх колег. Таємне голосування, тому що дуже багато хто боїться, що якщо вони скажуть правду, то будуть покарані, що і відбувається в цьому бізнесі".
сьогоднішня каса переходить до Гарріс
у Гарріс найменша підтримка серед ймовірний від демократів
Багато американців не підуть за Гарріс 100 відсотково - не дуже мʼяко розумна просто небіла для колориту , й зовсім не сприйнята для білих
Це буде просто провал як партії
Благотворительные или общественные проекты.Оплата некоторых юридических расходов.Оплата определенных путевых расходов.Оплата определенных расходов на еду.Приемы и связанные с ними мероприятия для посещающих избирателей. Агитационные мероприятия и связанные с этим информационное освещение....
не Гуаніта, а Хуаніт
бачили вже ті kangaroo courts
якщо наглядачів не допускаюь на перелік бюлетенів це означає що щось приховують
Пещерний київський суд татарова/єрмака це теж саме що і манхеттенський суд by Alvin Bragg це саме такий же суд узурпований політичними призначенцями
То як, хужеНеСтало?
А перемога Зеленського, це здобуток народу, або точніше 73% з тієї його частини, яка дійшла до виборчих дільниць. Зате повеселились від душі, досі напевно сміються.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . А , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий.
Якщо ж брати до уваги президентів, то Кравчук просто виявився більш спритним і поки люди не розуміли толком, що воно таке Президент, вибори з альтернативою і т.п. застрибнув на посаду, де просто сидів, спостерігаючи за ростом політсил, в т.ч. проросійських. Кучма не був занадто уже проросійським, він ішов як, "грамотний керівник, що мав великий досвід....", і як і більшість постр радянських керівників 90-х, будував скоріше систему збагачення для себе і оточуючих, аніж прогинався перед росією. Потім прийшов Ющенко, ніби і демонстративно прозахідний, але про це важко судити, адже стикнувшись з складною ситуацією в парламенті, "склав руки" і без проблем здав країну проросійським силам. Президент нездара. А потім, ми стикнулись з першою масштабною роботою політтехнологів - розколом країни руками Януковича. І на відміну від Франції сьогодення, де політсили взялись за розум і об'єднались для боротьби з Лє Пен, усі прозахідні сили, та і просто інші від ригів, розгублено дивились на оце усе. А потім, врешті решт обрали Порошенка. Який просто змушений був гнути прозахідну лінію. Виходу не було. Я не знаю яким він міг стати Президентом, умовно в 2005 році. Але в 2014, він став прозахідним. але інша проблема, він а) отримав проблемний парламент, де все можна було вирішити лише договорняками, б) він як політик зі стажем був схильний до кулуарних домовленостей. в) він не ризикнув різко "нагнути" держапарат. Доказом цих слів простий - згадайте захоплення українських військових суден, що тоді почалось, коли він оголосив військовий стан (досить обмежений). В парламенті верещали про імпічмент, спробу захоплення влади і т.п. Це була чітка демонстрація реальних можливостей Президента. А потім прийшов 2019. Де без сумніву геніальна робота політтехнологів та ідеальна пропагандистська робота провела до влади ідеальне чмо. А за ним і такий же парламент. Де вперше в історії України, питання коаліційних домовленостей, договорняків, компромісів і т.п. не існувало. Наслідки уже побачили усі хто має зір.
Увесь час народ голосував за гречку, потім за концерти "зірок", а врешті решт за дуже красиво оформлені лозунги. І майже не голосували за ідеологічні принципи. Кожного разу обирали не політичні програми, а прізвище лідера, а то і просто за красиве фото на виборчому плакаті.
І щодо різних проукраїнських партій, на жаль їх немає. Є певні рухи, є певні лозунги, але не вдаючись в приклади, в тих місцевих радах де вони приходили до влади, іноді навіть в більшості, вони займались тим сами, що і інші - покращували виключно власне матеріальне становище. І люди це чудово побачили. Це теж суттєво вплинуло на результати голосування.
А проросійські сили звісно є, але в більшості своїй, вони завжди були змушені маскуватись під когось іншого. Навіть риги були демонстративно нейтральними в передвиборчій гонитві, а от в діях..... Біда не тому що люди голосують за проросійських, біда в тому, що люди не думають за кого вони голосують.
Нова кандиадатура від демократів, тим більш розумна жінка, це кранти трампу. Без варіантів.
2. Якщо Байден таки вирішить добровільно відмовитися балотуватися, то його ж не будуть силою змушувати це робити...
Сценарій №1 - Байден вибуває з кандидатури до офіційного висунення
Якщо Байден добровільно відступить до офіційного висунення, його 3896 обіцяних делегатів зможуть вільно голосувати на з'їзді за те, кого вони виберуть. На той момент Байден більше не контролюватиме делегатів, хоча він міг би підтримати наступника, що може мати велику вагу.
Якщо Байдена не буде, будь-які кандидати, що залишилися, будуть виступати за те, щоб залучити делегатів, які потім голосуватимуть за кандидата на з'їзді. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою більшості делегатів
https://whnt.com/news/national/heres-how-replacing-biden-would-actually-work/
Якщо Байден зніме свою кандидатуру після того, як стане офіційним кандидатом, правила партії досить чіткі - вакансію займе Національний комітет Демократичної партії (DNC). Це рішення буде прийнято після обговорення з керівництвом Демократичної партії в Конгресі та Асоціацією демократичних губернаторів.
Є кілька причин, чому очікування після з'їзду було б головним болем для демократів. По-перше, партія зіткнеться з державними термінами подання документів, які вимагають від обох партій подати обраних ними кандидатів до певного часу. Крім того, очікування вибуття скорочує час кампанії для заміни Байдена.
Сценарій №3 - демократи замінюють Байдена без його схвалення
Усунення Байдена шляхом ворожого захоплення було б безпрецедентним у наш час. Технічно делегати Байдена не зобов'язані підтримувати його на з'їзді, навіть якщо вони йому «пообіцяли».
Схоже що факт що Трамп на 3 роки молодший від Байдена є вирішальним для частини виборців, які відповідно легко проголосують за ще молодшого демократа.
он сам даже соображать и говорить не может.
чем быстрее оторвать руки старой мумии от насиженного кресла, тем больше шансов будет его сменщику победить старого путинососа трампа.
Это произошло https://t.me/c/1873261407/5154624
Камала Гарріс- стане презедентом США цього року
Молодий (як для політика) енергійний, розумний, врівноважений і не заплямований брудними скандалами.