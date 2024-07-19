У штабі Байдена заперечили його зняття з виборів: Він залишається в перегонах
Передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах.
Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Безумовно, президент залишається в перегонах", - сказала вона, додавши, що він "більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".
"Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу", - сказала О’Меллі Діллон.
Водночас вона визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було "незначним".
"Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: "Чи може він це зробити?" І президент відповідає: "Так, я можу", - підсумувала голова кампанії Байдена.
Вибори у США
Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер радив Джо Байдену зняти свою кандидатуру з виборів президента Сполучених Штатів.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.
Також ЗМІ заявили, що топдемократи вважають, що Байден незабаром відмовиться від участі у виборах президента США.
Водночас експрезидент США Барак Обама не впевнений чи здатен Джо Байден продовжувати свою участь у виборчій кампанії.
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І у другого, Рудного дідугана теж !
Велика подяка від України, пане Президент, але вже час на пенсію !
Звісно, що і ця О'Меллі теж ірландка, про що свідчить її прізвище.
Святий Патрік - дай діду трохи розуму...
Зацініть як Вкраїна обрала молодого красівого...
У комп'ютерной гонці, на машинках? Все Байден, ти приплив. Думай про запасний аеродром, поки не пізно. Вчись у нас як це робити.)
А якщо когось турбує вік Байдена то в середині каденції Трампу теж буде 81, а в кінці аж 83. Тобто в чому тут "перевага" рудого незрозуміло...
Що тут може бути неясно?
залишились, ті що приймуть рішення у день голосування.
уступить байден, чи не уступить, не має ніякого значення.
перемога буде, в пару тисяч голосів, які будуть перераховувати, ще пару місяців.
переможе трамп, байден визнає, та піде на пенсію, демократи утруться, та почнуть знову про соціалізм популізм пацифізм лєвачізм блмізм.....
виграє байден, трамп заїбе американські суди позивами про відібрану перемогу. чи знову полізуть в капітолій.
сша переживає нову важку кризу, з часів великої депресії, тому китай зі всіх штанів, преться на місце сша, світового гегемона.
Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь." (С)
Його обслуга тримається за свої місця біля діда до останнього. Своя сорочка...