У штабі Байдена заперечили його зняття з виборів: Він залишається в перегонах

Передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах.

Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Безумовно, президент залишається в перегонах", - сказала вона, додавши, що він "більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".

"Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу", - сказала О’Меллі Діллон.

Водночас вона визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було "незначним".

"Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: "Чи може він це зробити?" І президент відповідає: "Так, я можу", - підсумувала голова кампанії Байдена.

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Вибори у США

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер радив Джо Байдену зняти свою кандидатуру з виборів президента Сполучених Штатів.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.

Також ЗМІ заявили, що топдемократи вважають, що Байден незабаром відмовиться від участі у виборах президента США.

Водночас експрезидент США Барак Обама не впевнений чи здатен Джо Байден продовжувати свою участь у виборчій кампанії.

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