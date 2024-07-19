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Новини
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У штабі Байдена заперечили його зняття з виборів: Він залишається в перегонах

Байден не зніматиме кандидатуру з виборів

Передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах.

Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Безумовно, президент залишається в перегонах", - сказала вона, додавши, що він "більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".

"Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу", - сказала О’Меллі Діллон.

Водночас вона визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було "незначним".

"Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: "Чи може він це зробити?" І президент відповідає: "Так, я можу", - підсумувала голова кампанії Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про готовність йти на вибори: За 3,5 роки я зробив більше, ніж будь-який президент. Це перегони з рівними шансами на перемогу

Вибори у США

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер радив Джо Байдену зняти свою кандидатуру з виборів президента Сполучених Штатів.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.

Також ЗМІ заявили, що топдемократи вважають, що Байден незабаром відмовиться від участі у виборах президента США.

Водночас експрезидент США Барак Обама не впевнений чи здатен Джо Байден продовжувати свою участь у виборчій кампанії.

Також читайте: Байден каже, що лише проблеми зі здоров’ям можуть змусити його відмовитися від виборів

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6727) США (23623)


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Топ коментарі
+12
Деменція ще ніколи нікого не перемагала, крім свого господаря.
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19.07.2024 17:22 Відповісти
+8
Штаб Байдена веде послідовну програму з переобранням Трампа на пост президента США !
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19.07.2024 17:25 Відповісти
+6
Шо ви доіплись до його віку.
Зацініть як Вкраїна обрала молодого красівого...
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19.07.2024 17:26 Відповісти
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Деменція ще ніколи нікого не перемагала, крім свого господаря.
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19.07.2024 17:22 Відповісти
Та заберіть, нарешті, у Діда паспорт !
І у другого, Рудного дідугана теж !
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19.07.2024 18:37 Відповісти
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19.07.2024 17:23 Відповісти
Фіфті - фіфті
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19.07.2024 17:23 Відповісти
Що сам дійде до інавгурації, а не на візку? 😕

Велика подяка від України, пане Президент, але вже час на пенсію !
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19.07.2024 18:39 Відповісти
Штаб Байдена веде послідовну програму з переобранням Трампа на пост президента США !
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19.07.2024 17:25 Відповісти
Є третій найкращий - НЕ грати з технічних причин
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19.07.2024 18:40 Відповісти
Ірландці (Байден - ірландець) завжди відзначалися неймовірною впертістю.
Звісно, що і ця О'Меллі теж ірландка, про що свідчить її прізвище.

Святий Патрік - дай діду трохи розуму...
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19.07.2024 20:17 Відповісти
У діда Байдена 2 варіанти. Програти з честю, або програти з позором.
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19.07.2024 17:25 Відповісти
Не програти з честю, а з честю поступитись дорогою.
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19.07.2024 17:26 Відповісти
Мабуть дід такий вчинок вважає здатись без бою, або програшем з позором. Хто знає, що там йому подружка Деменція нашіптує.
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19.07.2024 17:43 Відповісти
Насправді ні. Чесно визнати, що вже роки не ті, не тягну, я устал, я ухожу - це, може, і програш як особистості, але виграш для держави. Тим і відрізняється політик від ділка типу Трампа, для якого все навкруги - бізнес заради грошей на свої задоволення.
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19.07.2024 17:46 Відповісти
Шо ви доіплись до його віку.
Зацініть як Вкраїна обрала молодого красівого...
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19.07.2024 17:26 Відповісти
але ж у нашому випадку не деменція, а набагато гірше 😕
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19.07.2024 18:56 Відповісти
"Він залишається в гонці"

У комп'ютерной гонці, на машинках? Все Байден, ти приплив. Думай про запасний аеродром, поки не пізно. Вчись у нас як це робити.)
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19.07.2024 17:26 Відповісти
Астанавітєсь, растов нєрєзіновий!
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19.07.2024 17:27 Відповісти
Хто хоче голосувати за обіссяного московськими шлюхами покидька - все одно проголосують. Хто проти - той проголосує за Байдена, - незалежно від його віку...
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19.07.2024 17:30 Відповісти
Не факт. Люди прагматичні, не прибічники якоїсь політсили, проголосують за Трампа тільки через стан здоров'я Байдена.
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19.07.2024 17:32 Відповісти
Якраз факт. По всім опитуванням після "замаху" на Трампа кількість його прихильників не збільшилась ні на йоту. Люди в основному вже визначились...
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19.07.2024 17:40 Відповісти
Якщо Байден і далі продовжить фортелі в дусі "президента України Путіна", я б на місці тверезого американця засумнівався, а чи фізично здатна така людина ще чотири роки керувати моєю країною.
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19.07.2024 17:42 Відповісти
По справжньому "тверезий американець" ніколи не проголосує за трампа. Це по перше.
А якщо когось турбує вік Байдена то в середині каденції Трампу теж буде 81, а в кінці аж 83. Тобто в чому тут "перевага" рудого незрозуміло...
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19.07.2024 18:59 Відповісти
Він хоча б зєлю з ****** прилюдно не плутає.
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19.07.2024 19:00 Відповісти
Краще заплутаний Байден чим ******* підстилка трамп з венсами і такерами.
Що тут може бути неясно?
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19.07.2024 19:16 Відповісти
Ну тобто це як проголосувать папріколу хоть паржать, головне що не буде плутать зєлю з ******, решта то дрібниці те, що буде знову секретними паперами унітази в Білому Домі забивать, розвідку посилать подалі, своїх друганів суддями розставлять, а там і імператором себе проголосить як сі, то таке…
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19.07.2024 20:03 Відповісти
А шо такоє? Байден може навмисно так сказав, бо по суті кремль керує зебабуїном через єрмака.
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19.07.2024 20:06 Відповісти
На випадок "стану здоровʼя" є віце, а розумні люди думають про майбутнє країни. З трампоном майбутнє гарантовано під загрозою диктатури.
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19.07.2024 20:09 Відповісти
Даремно. Тепер деми точно програють, бо обираючи між старим хворим маразматиком і старим бодрим клоуном, точно оберуть клоуна.
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19.07.2024 17:34 Відповісти
Може з нашим спільну мову знайдуть.
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19.07.2024 18:08 Відповісти
КОВІД НЕ ЛІКУЄ ДИМЕНЦІЮ...
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19.07.2024 17:37 Відповісти
вже, практично всі виборці розібралися, хто за кого.
залишились, ті що приймуть рішення у день голосування.
уступить байден, чи не уступить, не має ніякого значення.
перемога буде, в пару тисяч голосів, які будуть перераховувати, ще пару місяців.
переможе трамп, байден визнає, та піде на пенсію, демократи утруться, та почнуть знову про соціалізм популізм пацифізм лєвачізм блмізм.....
виграє байден, трамп заїбе американські суди позивами про відібрану перемогу. чи знову полізуть в капітолій.
сша переживає нову важку кризу, з часів великої депресії, тому китай зі всіх штанів, преться на місце сша, світового гегемона.
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19.07.2024 17:44 Відповісти
Не демократия,а демократична партія більш схилеться вліво після поразки Байдена.Так,но не глобально.В умовах США,це не реально.При перемоги Трампа,динаміка крайних правих дуже сильно зросте,особливо в країнах Європи.Тому що крайні праві у ЄС для досягнення своєї мити к своїм поглядам використовують дієвий продукт-національне підгрунтя.У США більше бути авторитаризму влади.Но посилення правих для США значно не відчуватиметься.Там ДЕМОКРАТІЯ в дії. Амереканці не зважаючі на протеріччя та різні походження є єдині навколо СЩА, ..А у ЄС це може бути шляхом до роспаду.А це мрія рф і Китаю. А для того,щоб автократія не набувала ваги у світі ,США треба все можливо робити для об'еднення демократичних держав. І бути лідером в цьому.Велич США буде значно відчуватися.А ось з рф.де вони по суті крайні праві з імперськими поглядами,та рашизмом,а Трамп крайні правий республіканець, не повинен йти на будь які обїєднення.Це може стати великой помилкой.Ліві завжди будуть і ніколи вони не подіваються,но при їх владі тяжко збирати бюджет і впоритися з інфляцію.Но ця влади в демократичних країнах найкраща для середнього і малого бізнесу.Головне джерело для підвищення конкуренції серед господарів коштов виробництва.Крайні праві і крайні ліві ,це страшне явище людства,в кінцевому підсумку їх успіху з'явиться нове вогнище авторитаризму.
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19.07.2024 19:31 Відповісти
"Болото. Входить натовп з Данком.

Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь." (С)
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19.07.2024 17:45 Відповісти
Він із гундосом домовився триматися до останнього. Щоправда, гундос, за вказівкою єрмака, вже закидає вудки до штабу Трампа.
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19.07.2024 17:48 Відповісти
Ще не вечір...
Його обслуга тримається за свої місця біля діда до останнього. Своя сорочка...
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19.07.2024 17:56 Відповісти
Все просто - Байден залишається, Трамп виграє. Байден знімає кандидатуру - тоді інтрига залишається
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19.07.2024 18:00 Відповісти
Это приговор.
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19.07.2024 18:06 Відповісти
Дайте діду відпочити
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19.07.2024 18:07 Відповісти
🙄😁😂👏
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20.07.2024 18:41 Відповісти
Байден сам-то знает об этом?
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19.07.2024 18:11 Відповісти
здогадується, час від часу.... пічаль 🤕
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19.07.2024 18:42 Відповісти
Ой, демократи, та що ж ви коіте?!
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19.07.2024 18:21 Відповісти
Американське Політбюро. Тільки вперед ногами. )
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19.07.2024 18:30 Відповісти
не сподівався, що знову побачу оте дежавю, та ще й по американськи 😕
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19.07.2024 18:43 Відповісти
Історія круги нарізає по спіралі. )
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19.07.2024 18:47 Відповісти
Хто що там думає, а я впевнена, що проти Байдена працює не покладаючи рук кремль і трампофіли з ботами. Щось демократи просять, просять знятися, а презентувать залізними аргументами іншого кандидата якось слабенько. Треба бути впевненими, що інший гарантовано переможе рудого казла. Вони когось назвали? Я щось пропустила?
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19.07.2024 19:51 Відповісти
 
 