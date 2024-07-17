Байден каже, що лише проблеми зі здоров’ям можуть змусити його відмовитися від виборів
Американський лідер Джо Байден наразі не має наміру припиняти участь у виборчих перегонах.
Про це президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
Байден заявив, що готовий залишити президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.
"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось - лікарі - прийшли та сказали, що у вас така проблема", - відповів президент США на питання про можливий вихід з перегонів.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії. Також повідомлялося, що республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.
Також повідомлялося, що Байден вважає свої шанси на перемогу досить високими.
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мені он теж так хочеться комусь вьб...ать, тоді витягаю пенсійне
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та навіть до моєї кішки не дотягує
а не знає де він - то це, на справді, така хитрість, коли Джо дивиться в інший бік - він показує що довіряє оточуючим, які не воткнуть ніж в спину Джо, як декому плюгавому недомірку
українці, американці і надзвичайно багато людей у світі вдячні за те, як Ви вийшли з світової кризи на межі ядерної війни і за допомогу Україні, звісно.
але, з Богом не посперечаєшся - час невблаганний
Америці потрібен молодий енергійний та такий як ВИ адекватний лідер
пора ! і чим швидше - тим краще ! демократи мають перемогти, інакше наступні 4 роки каденціїї трампа будуть кошмаром не тільки для Америки чи України, але й для всого світу...
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При Трампе нас (возможно) ожидает заморозка по линии фронта.
При Байдене нас ожидает бесконечная война с доп. поставками оружия, когда положение становится катастрофическим
звиняюсь за дрібні маразми...
але не кожен погодиться тягнути
цю лямку.Існує тисяча достойних
на цю посаду,а балотуються
чомусь не найкращі...з проблемами
в послужному списку.
- Не пам'ятаю
Вплив індійської та латиноамериканської культури приведе штати в ж.... вічно не можна вливати по 7 трлн долларів щоб спасати компанії зомбі і щоб ринки завжди росли... треба вже трохи завязувати з популізмом та друкарським станком... Діди в апреорі не можуть думати по новому і щось реформувати...