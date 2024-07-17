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Новини
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Байден каже, що лише проблеми зі здоров’ям можуть змусити його відмовитися від виборів

Байден після замаху на Трампа дав низку доручень

Американський лідер Джо Байден наразі не має наміру припиняти участь у виборчих перегонах. 

Про це президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Байден заявив, що готовий залишити президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось - лікарі - прийшли та сказали, що у вас така проблема", - відповів президент США на питання про можливий вихід з перегонів.

Також читайте: Байден заявив, що готовий до нових дебатів із Трампом у вересні: "Я на коні"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії. Також повідомлялося, що республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що Байден вважає свої шанси на перемогу досить високими. 

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6724) США (23598)


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Топ коментарі
+6
багатьом шутнікам не дожити до такого віку, в тому числі, через те що такий як Джо Байден "керує" надпотужної країною в світі
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17.07.2024 12:53 Відповісти
+5
- У вас є проблеми зі здоров'ям?
- Не пам'ятаю
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17.07.2024 12:34 Відповісти
+4
Дорогий Джо ! пане Президент !

українці, американці і надзвичайно багато людей у світі вдячні за те, як Ви вийшли з світової кризи на межі ядерної війни і за допомогу Україні, звісно.
але, з Богом не посперечаєшся - час невблаганний

Америці потрібен молодий енергійний та такий як ВИ адекватний лідер
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17.07.2024 12:28 Відповісти
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ffs. čomu govorit vin - a soromno mene ?

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17.07.2024 12:24 Відповісти
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17.07.2024 12:33 Відповісти
Извините, но вы Ронсара потеряли. Это не Перде сказал
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17.07.2024 22:51 Відповісти
та все нормально ! Джо молодий за духом !

мені он теж так хочеться комусь вьб...ать, тоді витягаю пенсійне

.
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17.07.2024 12:37 Відповісти
А так він здоровий як бик! Бігає туди сюди як ягуар!
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17.07.2024 12:25 Відповісти
бик та ягуар це трампон, але до мавпи йому ще рости й рости
та навіть до моєї кішки не дотягує
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17.07.2024 12:30 Відповісти
а падає - то він, на справді, як коршун падає на здобич!
а не знає де він - то це, на справді, така хитрість, коли Джо дивиться в інший бік - він показує що довіряє оточуючим, які не воткнуть ніж в спину Джо, як декому плюгавому недомірку
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17.07.2024 12:31 Відповісти
Рішив померти на посту - ну це таке - але ж на иого неміч весь світ дивиться
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17.07.2024 12:27 Відповісти
Дорогий Джо ! пане Президент !

українці, американці і надзвичайно багато людей у світі вдячні за те, як Ви вийшли з світової кризи на межі ядерної війни і за допомогу Україні, звісно.
але, з Богом не посперечаєшся - час невблаганний

Америці потрібен молодий енергійний та такий як ВИ адекватний лідер
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17.07.2024 12:28 Відповісти
це вже яка стадія, торг?
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17.07.2024 12:29 Відповісти
це стадія - заварной торт
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17.07.2024 12:32 Відповісти
сжоже - відповзання з почтом

пора ! і чим швидше - тим краще ! демократи мають перемогти, інакше наступні 4 роки каденціїї трампа будуть кошмаром не тільки для Америки чи України, але й для всого світу...

.
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17.07.2024 12:33 Відповісти
Что пнем по сове, что совой об пень.
При Трампе нас (возможно) ожидает заморозка по линии фронта.
При Байдене нас ожидает бесконечная война с доп. поставками оружия, когда положение становится катастрофическим
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17.07.2024 22:56 Відповісти
Байден, не бздеть у каністру, Альцгеймера боятися тільки боягузи. Он подивися на куйла кацапського і північнокорейського. Тільки вперед ногами, поки смерть не розлучить нас
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17.07.2024 12:32 Відповісти
вони придурки й без Гецмера Альца !

звиняюсь за дрібні маразми...
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17.07.2024 12:34 Відповісти
Північнокорейський - то ще молодий хлопець. Який Альцгеймер?
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17.07.2024 13:45 Відповісти
Ну дійсно, старисть не хвороба а повна скарбничка хвороб.
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17.07.2024 12:33 Відповісти
Кажуть,незамінимих людей немає,
але не кожен погодиться тягнути
цю лямку.Існує тисяча достойних
на цю посаду,а балотуються
чомусь не найкращі...з проблемами
в послужному списку.
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17.07.2024 12:33 Відповісти
- У вас є проблеми зі здоров'ям?
- Не пам'ятаю
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17.07.2024 12:34 Відповісти
які там проблеми? всього 82
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17.07.2024 12:37 Відповісти
багатьом шутнікам на Цензорі дай Бог дотягти до такого віку, а він ще й президентствував в лихі часи
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17.07.2024 12:39 Відповісти
багатьом шутнікам не дожити до такого віку, в тому числі, через те що такий як Джо Байден "керує" надпотужної країною в світі
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17.07.2024 12:53 Відповісти
Ну тепер Трамп підкупить лікаря який знайде якусь болячку в Байдена. (В такому віці це не складно)
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17.07.2024 12:52 Відповісти
Джо Байден - біоробот! він - бездоганний! тільки аккумулятор швидко розряджається через потужні обчислювальні процесси в його голові
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17.07.2024 12:54 Відповісти
Напоминаю, что тупой скот в 2019 г. уже выбрал "молодого и энергичного"... Ху#ла.
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17.07.2024 12:53 Відповісти
Судьба всего мира сейчас в руках (во рту) одного врача.
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17.07.2024 13:01 Відповісти
Мік Джагер - 26 липня 1943 року, Джо Байден - 20 листопада 1942 року...
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17.07.2024 13:08 Відповісти
А абсолютне добро хто?
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17.07.2024 13:25 Відповісти
F-35
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17.07.2024 13:33 Відповісти
деменция- это не повод отказаться от президентства
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17.07.2024 13:25 Відповісти
Я от чесно не розумію на що деми розраховують ну навіть якщо виграє вибори в чому я сумніваюсь... як він ще 5 років протягне?? Якщо він уже деколи не розуміє де він знаходиться і хто навколо.... і яким місцем взагалі зараз виборці думають в штатах коли обирають поміж двох дідів за 80 років

Вплив індійської та латиноамериканської культури приведе штати в ж.... вічно не можна вливати по 7 трлн долларів щоб спасати компанії зомбі і щоб ринки завжди росли... треба вже трохи завязувати з популізмом та друкарським станком... Діди в апреорі не можуть думати по новому і щось реформувати...
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17.07.2024 13:31 Відповісти
Тобто зараз це не проблеми?
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17.07.2024 13:48 Відповісти
схоже дід проблеми з головою не відносить до проблем зі здоров'ям
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17.07.2024 14:32 Відповісти
Леониду Ильичу - любые гонки по плечу!
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17.07.2024 15:24 Відповісти
мабуть деми висунуть в президенти Джорджа Клуні. тоді точно піста Рудому. )
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17.07.2024 18:34 Відповісти
 
 