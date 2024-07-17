Байден каже, що лише проблеми зі здоров’ям можуть змусити його відмовитися від виборів

Американський лідер Джо Байден наразі не має наміру припиняти участь у виборчих перегонах.

Про це президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Байден заявив, що готовий залишити президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось - лікарі - прийшли та сказали, що у вас така проблема", - відповів президент США на питання про можливий вихід з перегонів.

Також читайте: Байден заявив, що готовий до нових дебатів із Трампом у вересні: "Я на коні"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії. Також повідомлялося, що республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що Байден вважає свої шанси на перемогу досить високими.