Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти США.
Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
У своєму пості експрезидент США зазначив, що обрав Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після "тривалих роздумів".
"Після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента США, є сенатор Джей Ді Венс від штату Огайо", - написав політик.
Трамп відзначив низку заслуг Венса, зокрема службу в морській піхоті США, юридичну освіту та успішну бізнес-кар’єру в галузі технологій і фінансів.
"Як віцепрезидент Джей Ді продовжуватиме боротися за нашу Конституцію, підтримуватиме наші війська та робитиме все можливе, щоб допомогти мені зробити Америку знову великою", - йдеться у заяві Трампа.
Зазначається, що Венса було обрано до Сенату у 2022 році. CNN пише, що 39-річний Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів колишнього президента, хоч під час передвиборчої кампанії у 2016 році критикував політика-республіканця.
Раніше цього року він виступав проти законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $61 млрд, прийнявши критику Трампа щодо надання додаткової допомоги.
CNN додає, що також Венс близький з Дональдом Трампом-молодшим.
Нагадаємо, що у понеділок, 15 липня, у Мілуокі, штат Вісконсин розпочався з'їзд Республіканської партії. Під час заходу 45-го президента США Дональда Трампа затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії.
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Відразу два шоумени у Білому домі, - фантастика! )))
Не розумію чому Трамп не взяв Kanye West віце.
Це правда?
А Трамп взагалі-то на боці Ізраїля, та й доця його прийняла юдаїзм, вийшовши заміж за Кушнера.
Виборів вже не буде. На каналі Рашкіна Ігор Айзенберг дав текст прогарми Трампа 2025... Одін з пунктів - звільнити усіх державних службовців до найнижчого рівня, котрі підтримують демократичну партію.А далі- МОРОК!!!
Не лізьте туди куди не знаєте.
Вэнс критиковал Трампа в преддверии той гонки восемь лет назад - на что демократы, несомненно, укажут - но с тех пор он стал ярым защитником бывшего президента - особенно на новостных телеканалах.
Его недавняя лояльность и эффективность как политика, безусловно, повлияли на решение Трампа.
По оценке Reuters, Вэнс близок к Трампу во взглядах на внешнюю, внутренюю и экономическую политику: он изоляционист и экономический популист.
Вэнс принадлежит к той группе республиканцев в Конгрессе, из-за которой на полгода затормозилась американская помощь Украине. Он вместе с соратниками считает, что США должны прежде всего заниматься укреплением южной границы и борьбой с нелегальной иммиграцией, а также противостоянием с Китаем.
Военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии Вэнс считает нецелесообразной для Америки.
Предвыборная гонка в США. Яке їхало - таке і здибало. Трамп объявил своего вице-президента, который пойдет с ним на выборы в паре: сенатор от Огайо Вэнс.
Давайте познакомимся с ним. В августе ему исполнится 40 лет. Если его номинируют кандидатом, то в случае победы Трампа он станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США. Возможно, опыта у него действительно немного, но многие выделяют трудовую этику и интеллект, а также его талант дебатера.
Самое главное для нас. Сенатор Вэнс - ярый противник помощи Украине (любой и особенно - военной). Он полностью повторяет риторику Трампа - войну нужно остановить, чтобы прекратились жертвы, а для этого нужно прекратить помощь Украине. Также Украина должна уступить России часть своей территории.
Для демократов с одной стороны Вэнс выгоден, так как он белый ультра-правый мужчина, что не расширяет базу Трампа. Но Вэнс - искусный демагог, молод и тд.
А анаконда таки душить касапів. Не з тою швидкістю, з якою хотілось би, і треба було - але душить. І Пономарь, якщо тут в чомусь і помилився - то лише стосовно швидкості.
Де план перемоги України, котрий згідно закона адміністрація повинна розробити за 45 днів?
Трамп же не заважає виконувати закони прийняті Сенатом та підписані президентом.
god save America
А скільки тут галасу підняли
Думають зробити з Америки Реднекію гірше Австралії.
Хоча скоріше їх таки порішать, бо на Америку їх обом ЧХАТИ.