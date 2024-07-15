Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти США.

Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму пості експрезидент США зазначив, що обрав Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після "тривалих роздумів".

"Після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента США, є сенатор Джей Ді Венс від штату Огайо", - написав політик.

Трамп відзначив низку заслуг Венса, зокрема службу в морській піхоті США, юридичну освіту та успішну бізнес-кар’єру в галузі технологій і фінансів.

"Як віцепрезидент Джей Ді продовжуватиме боротися за нашу Конституцію, підтримуватиме наші війська та робитиме все можливе, щоб допомогти мені зробити Америку знову великою", - йдеться у заяві Трампа.

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Зазначається, що Венса було обрано до Сенату у 2022 році. CNN пише, що 39-річний Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів колишнього президента, хоч під час передвиборчої кампанії у 2016 році критикував політика-республіканця.

Раніше цього року він виступав проти законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $61 млрд, прийнявши критику Трампа щодо надання додаткової допомоги.

CNN додає, що також Венс близький з Дональдом Трампом-молодшим.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 липня, у Мілуокі, штат Вісконсин розпочався з'їзд Республіканської партії. Під час заходу 45-го президента США Дональда Трампа затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії.

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