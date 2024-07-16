Трамп избрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса, ранее критиковавшего помощь Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты США.
Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social, сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
В своем посте экс-президент США отметил, что выбрал Ди Вэнса как своего кандидата в вице-президенты после "длительных размышлений".
"После долгих размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, который лучше всего подходит для должности вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс от штата Огайо", - написал политик.
Трамп отметил ряд заслуг Вэнса, в частности службу в морской пехоте США, юридическое образование и успешную бизнес-карьеру в области технологий и финансов.
"Как вице-президент Джей Ди будет продолжать бороться за нашу Конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку снова великой", - говорится в заявлении Трампа.
Отмечается, что Вэнс был избран в Сенат в 2022 году. CNN пишет, что 39-летний Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов бывшего президента, хотя во время предвыборной кампании в 2016 году критиковал политика-республиканца.
Ранее в этом году он выступал против законопроекта о помощи Украине на сумму примерно $61 млрд, приняв критику Трампа относительно предоставления дополнительной помощи.
CNN добавляет, что также Вэнс близок с Дональдом Трампом-младшим.
Напомним, что в понедельник, 15 июля, в Милуоки, штат Висконсин начался съезд Республиканской партии. Во время мероприятия 45-го президента США Дональда Трампа утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии.
Відразу два шоумени у Білому домі, - фантастика! )))
Не розумію чому Трамп не взяв Kanye West віце.
Це правда?
А Трамп взагалі-то на боці Ізраїля, та й доця його прийняла юдаїзм, вийшовши заміж за Кушнера.
Виборів вже не буде. На каналі Рашкіна Ігор Айзенберг дав текст прогарми Трампа 2025... Одін з пунктів - звільнити усіх державних службовців до найнижчого рівня, котрі підтримують демократичну партію.А далі- МОРОК!!!
Не лізьте туди куди не знаєте.
Вэнс критиковал Трампа в преддверии той гонки восемь лет назад - на что демократы, несомненно, укажут - но с тех пор он стал ярым защитником бывшего президента - особенно на новостных телеканалах.
Его недавняя лояльность и эффективность как политика, безусловно, повлияли на решение Трампа.
По оценке Reuters, Вэнс близок к Трампу во взглядах на внешнюю, внутренюю и экономическую политику: он изоляционист и экономический популист.
Вэнс принадлежит к той группе республиканцев в Конгрессе, из-за которой на полгода затормозилась американская помощь Украине. Он вместе с соратниками считает, что США должны прежде всего заниматься укреплением южной границы и борьбой с нелегальной иммиграцией, а также противостоянием с Китаем.
Военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии Вэнс считает нецелесообразной для Америки.
Предвыборная гонка в США. Яке їхало - таке і здибало. Трамп объявил своего вице-президента, который пойдет с ним на выборы в паре: сенатор от Огайо Вэнс.
Давайте познакомимся с ним. В августе ему исполнится 40 лет. Если его номинируют кандидатом, то в случае победы Трампа он станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США. Возможно, опыта у него действительно немного, но многие выделяют трудовую этику и интеллект, а также его талант дебатера.
Самое главное для нас. Сенатор Вэнс - ярый противник помощи Украине (любой и особенно - военной). Он полностью повторяет риторику Трампа - войну нужно остановить, чтобы прекратились жертвы, а для этого нужно прекратить помощь Украине. Также Украина должна уступить России часть своей территории.
Для демократов с одной стороны Вэнс выгоден, так как он белый ультра-правый мужчина, что не расширяет базу Трампа. Но Вэнс - искусный демагог, молод и тд.
А анаконда таки душить касапів. Не з тою швидкістю, з якою хотілось би, і треба було - але душить. І Пономарь, якщо тут в чомусь і помилився - то лише стосовно швидкості.
Де план перемоги України, котрий згідно закона адміністрація повинна розробити за 45 днів?
Трамп же не заважає виконувати закони прийняті Сенатом та підписані президентом.
god save America
А скільки тут галасу підняли
Думають зробити з Америки Реднекію гірше Австралії.
Хоча скоріше їх таки порішать, бо на Америку їх обом ЧХАТИ.