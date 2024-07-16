РУС
5 113 63

Трамп избрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса, ранее критиковавшего помощь Украине

Венс, Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты США.

Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social, сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

В своем посте экс-президент США отметил, что выбрал Ди Вэнса как своего кандидата в вице-президенты после "длительных размышлений".

"После долгих размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, который лучше всего подходит для должности вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс от штата Огайо", - написал политик.

Трамп отметил ряд заслуг Вэнса, в частности службу в морской пехоте США, юридическое образование и успешную бизнес-карьеру в области технологий и финансов.

"Как вице-президент Джей Ди будет продолжать бороться за нашу Конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку снова великой", - говорится в заявлении Трампа.

Также читайте: Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев

Отмечается, что Вэнс был избран в Сенат в 2022 году. CNN пишет, что 39-летний Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов бывшего президента, хотя во время предвыборной кампании в 2016 году критиковал политика-республиканца.

Ранее в этом году он выступал против законопроекта о помощи Украине на сумму примерно $61 млрд, приняв критику Трампа относительно предоставления дополнительной помощи.

CNN добавляет, что также Вэнс близок с Дональдом Трампом-младшим.

Напомним, что в понедельник, 15 июля, в Милуоки, штат Висконсин начался съезд Республиканской партии. Во время мероприятия 45-го президента США Дональда Трампа утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии.

Также читайте: Байден меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

Топ комментарии
+11
***** нам в 1у чергу...
16.07.2024 00:10 Ответить
+9
А всього вчора трамп мав би бути трумпом
15.07.2024 23:48 Ответить
+7
У нас пол года чтобы сделать ядерную бомбу. Носителями можно сделать беспилотники. Иначе точно *****. Будут Трамп с ****** танцевать на руинах Европы.
16.07.2024 00:21 Ответить
Якщо Трамп переможе Венс втратить сенатське місце і стане людиною без повноважень.
15.07.2024 23:38 Ответить
Шкода, що Майкла Джексона уже давно нема. Трамп міг би його взяти у віце-президенти.
Відразу два шоумени у Білому домі, - фантастика! )))

16.07.2024 00:18 Ответить
Було б круто. Додало б багато голосів від чорних.
Не розумію чому Трамп не взяв Kanye West віце.
16.07.2024 00:22 Ответить
Пишуть, що Kanye West прихильник Адольфа Гітлера у плані антисемітизму.
Це правда?
А Трамп взагалі-то на боці Ізраїля, та й доця його прийняла юдаїзм, вийшовши заміж за Кушнера.
16.07.2024 00:28 Ответить
Так, мені діти тільки що розповіли. Відстав я від життя
16.07.2024 01:04 Ответить
Це подачка Кушнеру та другові Хйла БІБІ. Він тепер його збереже на посту
16.07.2024 01:25 Ответить
Може той не хоче.Всі за Гейлі патякали.Так може вона не хотіла,але різним дописувачам пофіг.
16.07.2024 00:28 Ответить
Гейлі отримала своє. Зараз Трамп візьме команду без рейганістів - й побудує Хйляндію-2

Виборів вже не буде. На каналі Рашкіна Ігор Айзенберг дав текст прогарми Трампа 2025... Одін з пунктів - звільнити усіх державних службовців до найнижчого рівня, котрі підтримують демократичну партію.А далі- МОРОК!!!
16.07.2024 01:24 Ответить
Не побудує.Всі ці казочки для дурнів.Демократична партія сьогодні,це клоуни,в яких деменційний чоловік висувається як кандидат в президенти.І він ще й діючий президент.
показать весь комментарий
16.07.2024 02:05 Ответить
Казочки для дурнів розповідає рудий кнур про грит еген.власноруч організований"замах" не допоможе йому стати президентом.краще діменційний порядний дід ніж дід-тварюка ,популіст,без будь-яких моральних принципів.свій попередній досвід хряк врахував Пенс був партнером а венс-шістка на побігеньках.
16.07.2024 06:46 Ответить
Трамп все підлаштував і всіх купив.
16.07.2024 15:06 Ответить
В чому порядність деменційного? 50 років в політиці і за ці роки він абсолютно протилежні речі говорив і робив.
16.07.2024 15:07 Ответить
Було би добре,щоб гранти усіляким говорящим головам врізали.
16.07.2024 02:08 Ответить
А, яж казав - Айзенберг. У ньо йоркської мішпухи з Трампом свої рахунки. Він для них унтерменш з Queens.
Не лізьте туди куди не знаєте.
16.07.2024 02:11 Ответить
16.07.2024 01:40 Ответить
Чому в Трампа не перев'язане вухо? Чи це стара фотка, не з Республіканського конгресу в Мілуокі?

16.07.2024 01:47 Ответить
Венс не очень то и держится за сенатское кресло, основной заработок у него не в сенате, политика для него -элемент филантропии
16.07.2024 12:28 Ответить
Та знаю, він упав на хвіст Пітеру Тілю.
16.07.2024 13:55 Ответить
BBC

Вэнс критиковал Трампа в преддверии той гонки восемь лет назад - на что демократы, несомненно, укажут - но с тех пор он стал ярым защитником бывшего президента - особенно на новостных телеканалах.

Его недавняя лояльность и эффективность как политика, безусловно, повлияли на решение Трампа.

По оценке Reuters, Вэнс близок к Трампу во взглядах на внешнюю, внутренюю и экономическую политику: он изоляционист и экономический популист.

Вэнс принадлежит к той группе республиканцев в Конгрессе, из-за которой на полгода затормозилась американская помощь Украине. Он вместе с соратниками считает, что США должны прежде всего заниматься укреплением южной границы и борьбой с нелегальной иммиграцией, а также противостоянием с Китаем.

Военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии Вэнс считает нецелесообразной для Америки.
15.07.2024 23:39 Ответить
Венс критикував рудого кнура коли це було мейнстрімом.але зараз венс считает те що считает трамп.ще одне відро холодної води для дурнів які вважають рудого хряка другом України.
16.07.2024 06:56 Ответить
І хто звинувачує мексиканців ніби вони підсадили його мати на наркотики а насправді вона була залежна від знеболюючих…схоже треба скидувати долар пока на нього є ціна. З такими керівниками MAGA аж ніяк не буде, хіба Make America Poor Agai
15.07.2024 23:40 Ответить
Ну скидуй.Можеш рублів накупити.
16.07.2024 00:30 Ответить
А всього вчора трамп мав би бути трумпом
15.07.2024 23:48 Ответить
Наївні люди
16.07.2024 01:05 Ответить
Well, Vance is young - half Trump's age, which appeals to younger voters put off by the two really old candidates. He is also from Ohio - a swing state with 18 electoral votes. Not that he really needs any further boost at this point, but you can't have too many votes anyway.
15.07.2024 23:49 Ответить
Перечитав цитату- ну вірно визначив Хрипатого як хапугу, тільки висновок хибний. Не дамо, бо хапуги вкрадуть.
15.07.2024 23:55 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/dzhejms-devid-vens-bolee-izvestnyj-kak-dzhej-di-vens/ Олег Пономарь :

Предвыборная гонка в США. Яке їхало - таке і здибало. Трамп объявил своего вице-президента, который пойдет с ним на выборы в паре: сенатор от Огайо Вэнс.
Давайте познакомимся с ним. В августе ему исполнится 40 лет. Если его номинируют кандидатом, то в случае победы Трампа он станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США. Возможно, опыта у него действительно немного, но многие выделяют трудовую этику и интеллект, а также его талант дебатера.
Самое главное для нас. Сенатор Вэнс - ярый противник помощи Украине (любой и особенно - военной). Он полностью повторяет риторику Трампа - войну нужно остановить, чтобы прекратились жертвы, а для этого нужно прекратить помощь Украине. Также Украина должна уступить России часть своей территории.

Для демократов с одной стороны Вэнс выгоден, так как он белый ультра-правый мужчина, что не расширяет базу Трампа. Но Вэнс - искусный демагог, молод и тд.
15.07.2024 23:56 Ответить
А, точно, Пономар! Він автор Анаконда. Канадець що все знає прл Штати!
16.07.2024 01:05 Ответить
Це українець з прізвищем Голобородько.Пономар,це не справжнє прізвище.
16.07.2024 02:10 Ответить
Неважливо. Він канадець. З якого біса його слухають, не розуміє. Несе пургу, але з важливим виглядом.
16.07.2024 02:12 Ответить
Він був найпопулярнішим блогером України.І хто тільки українцям не пудрить мізки?
16.07.2024 02:22 Ответить
може, ти ще хочеш сказати, що ми, українці, не знаємо, що з себе представляє лаптєстан?

А анаконда таки душить касапів. Не з тою швидкістю, з якою хотілось би, і треба було - але душить. І Пономарь, якщо тут в чомусь і помилився - то лише стосовно швидкості.
16.07.2024 19:52 Ответить
***** Америке. И к сожалению всему миру. Китай, Иран и ***** потирают руки.
16.07.2024 00:03 Ответить
***** нам в 1у чергу...
16.07.2024 00:10 Ответить
У нас пол года чтобы сделать ядерную бомбу. Носителями можно сделать беспилотники. Иначе точно *****. Будут Трамп с ****** танцевать на руинах Европы.
16.07.2024 00:21 Ответить
Бомбу робити ніколи не пізно. І не рано. Було б бабло.
16.07.2024 00:23 Ответить
можна набрати відходів з чорнобиля
16.07.2024 00:48 Ответить
Це трохи не те. Треба плутоній і високозбагачений уран.
16.07.2024 01:07 Ответить
Що ти сам ві тій бомбі розумієш? Тут ракет не можуть вродити,а ти бомбу хочеш?
16.07.2024 00:31 Ответить
Все. Після президентських в Штатах цієї осені надія буде тільки на Європу. Ну ще Японія, Південна Корея, Австралія... Але не точно
16.07.2024 00:11 Ответить
європа дасть задню і сама ніколи не впишеться. Навіть англія і то після окрику з сша почала заїкатися про свій дозвіл на шторм шедоу
16.07.2024 00:50 Ответить
На трампівський окрик реакція буде ПНХ РИЖА ТВАРЮКА !
16.07.2024 07:20 Ответить
Де допомога на 61млрд, котру отримала адміністрація?

Де план перемоги України, котрий згідно закона адміністрація повинна розробити за 45 днів?
16.07.2024 00:50 Ответить
Там же де і охорона кордону, і арешти грабіжників.
16.07.2024 01:53 Ответить
Про яких грабіжників мова?
16.07.2024 01:57 Ответить
Про тих яких ловлять але не садять а випускають. Є клієнти що скоюють вбивства маючи по двадцять приводів, судимостей, та УДО. Бо чорнозаді.
16.07.2024 02:00 Ответить
Хоча б виконайте закон про лендліз.

Трамп же не заважає виконувати закони прийняті Сенатом та підписані президентом.
16.07.2024 01:56 Ответить
Ви, громадяни, зараз на власній шкірі відчуваєте брехливість демократів яка нам дошкуляє десятиріччя. Але вони п*здЯть красиво, тож ви і купилися. Я не звинувачую, самому взяло деякий час розібратися.
16.07.2024 02:02 Ответить
цей чувак виглядає так, що перше, що він скаже зеленому ********: "вдягнись по-людськи, а потім заходь"
16.07.2024 01:05 Ответить
З трампом було все ясно з самого початку прох*йловська хвойда і в віце преза взяв прокладку кремлівську
16.07.2024 01:08 Ответить
Побалакали про F-16 і досить!
16.07.2024 01:11 Ответить
Венс кон'юктурщик, в 2015 році обізвав Трампа Гітлером.
16.07.2024 01:15 Ответить
Було, потім поміняв пісню. Поміняє знов, як зачує політичну вигоду.
16.07.2024 02:03 Ответить
tupoi i esho tupeje

god save America
16.07.2024 01:23 Ответить
Пісєц американській демократії і планеті Земля.Коаліція Сі-ху@ло-ржавий презерватив Дональд-знищать планету,а Вітя Орбан буде їм мити ноги,лизати яйця і носити кофе в постєль
16.07.2024 01:39 Ответить
Які ще кроки треба зробити Трампу щоб всі нарешті зрозуміли що він є пуйловський холуй?
16.07.2024 03:06 Ответить
Ви це питаєте у ботів чи ідіотів?Для них однаково.Рашка втручається у вибори в США і ЄС.В Українськи вибори презідентів вона втручалась постійно.Достатньо згадити 1999р(кучма/сімоненко).Тоді виграв Кучма завдяки грошам алігархів,но і тут рашка додавила Кучму назначити головою своє адміністраціі медведчука.2004р-ставка наянека,як приємника.Це вдалося реалізувати в 2010р.Після перемоги майдану 2014 була ставка на парад сувернітетів-проект "наваросія".Звідти днр/лнр і ще 7-8 областей.Коли це поровалилось,розвязали війну на донбасі.Зато вдалося у 2019.Всадити некомпітентну людину в крісло презідента,впихнути днр/лнр як автономію,а потім парад сувернітетів областей 2.Це все було втілено в серіалі "слуга народу"(розділ областей,розвал інстітуцій і управління).
16.07.2024 04:52 Ответить
Був Пенс став Венс

А скільки тут галасу підняли
16.07.2024 05:26 Ответить
Два ******* - ето сіла !
Думають зробити з Америки Реднекію гірше Австралії.
Хоча скоріше їх таки порішать, бо на Америку їх обом ЧХАТИ.
16.07.2024 07:25 Ответить
Їм обом на Америку НАЧХАТИ.
16.07.2024 07:48 Ответить
 
 