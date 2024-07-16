Трамп избрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса, ранее критиковавшего помощь Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты США.

Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social, сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

В своем посте экс-президент США отметил, что выбрал Ди Вэнса как своего кандидата в вице-президенты после "длительных размышлений".

"После долгих размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, который лучше всего подходит для должности вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс от штата Огайо", - написал политик.

Трамп отметил ряд заслуг Вэнса, в частности службу в морской пехоте США, юридическое образование и успешную бизнес-карьеру в области технологий и финансов.

"Как вице-президент Джей Ди будет продолжать бороться за нашу Конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку снова великой", - говорится в заявлении Трампа.

Отмечается, что Вэнс был избран в Сенат в 2022 году. CNN пишет, что 39-летний Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов бывшего президента, хотя во время предвыборной кампании в 2016 году критиковал политика-республиканца.

Ранее в этом году он выступал против законопроекта о помощи Украине на сумму примерно $61 млрд, приняв критику Трампа относительно предоставления дополнительной помощи.

CNN добавляет, что также Вэнс близок с Дональдом Трампом-младшим.

Напомним, что в понедельник, 15 июля, в Милуоки, штат Висконсин начался съезд Республиканской партии. Во время мероприятия 45-го президента США Дональда Трампа утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии.

