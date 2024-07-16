РУС
3 956 75

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

45-го президента США Дональда Трампа утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки, который начался в понедельник, 15 июля и продлится до четверга.

Отмечается, что политик должен официально принять выдвижение от партии в своем обращении в четверг, 18 июля.

Напомним, что в субботу, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

После попытки покушения на Трампа действующий президент США Джо Байден среди прочего дал указание Секретной службе США провести обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США закрыли одно из уголовных дел против Трампа

Автор: 

выборы (24794) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Топ комментарии
+10
Можна бути блискучим карʼєристом i срак.лизом.
15.07.2024 23:06 Ответить
+9
Замість того щоб засадити цього злочинця на парашу 4 роки тому,й@бані американські ліваки-ліберали самі надали йому другий термін президентства. Й@баний треш.🤦
15.07.2024 23:10 Ответить
+9
Не треба цього балабольства. "Американська демократія" виявилася лайном. Треба це просто прийняти та не розповідати казки що вона "200 років стояла і стояти буде". Рано чи пізно ви там всі прозрієте від цієї параші про "систему ваг та противаг".
15.07.2024 23:17 Ответить
Венс віце-президент, про поміч можно забути, ця війна на довго
15.07.2024 22:55 Ответить
Вэнс открыто критикует военную помощь США Украине в продолжающейся российско-украинской войне. Он сказал, что это в интересах Соединенных Штатов позволить России забрать территории в Украине. Вэнс столкнулся с двухпартийной критикой за свои взгляды на Украину. В декабре 2023 года его раскритиковали за призыв к приостановке новой помощи Украине, поскольку, по его словам, она будет использована для того, чтобы украинские министры «могли купить себе побольше яхт».
Ещё ранее Вэнс замечал: «Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его ближайшего окружения сопротивляются. Это всегда должно было закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории, а урегулирование будет достигнуто путем переговоров. Я говорил об этом в течение года. Это было очевидно для любого, кто обращал внимание на реалии на местах».
15.07.2024 22:58 Ответить
Спасибо, тов. Венс! Отныне все запреты на самое варварское использование оружия - сняты. Удары по жилым кварталам зимой, налеты на тепловозы пассажирских поездов, на трансформаторные станции - все законные военные цели. Распыление радиоактивных веществ над жилой застройкой - законно; удары по пассажирским авиа-лайнерам, пассажирским судам в Черном Море - это тоже законые военные цели.
К черту мораль, нравственность и прочую американскую х#йню.
Вы же, твари этого хотели? Получите и распишитесь!
15.07.2024 23:14 Ответить
Реальний підор. Хоч віце на має жодних повноважень, це вікно у те що думає сам Трамп. Побачимо кого він себе візьме помічником з нацбезпеки і держсекретарем.
15.07.2024 23:04 Ответить
Можливо Такера Карсона. Тоді Путіну можна буде спокійно йти на пенсію бо Америка буде в надійних руках його вірних собак.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:13 Ответить
Не меліть дурниць.
15.07.2024 23:18 Ответить
Карсон у блазнюванні легко переплюне Трампа. Але Трамп кругом хоче бути першим. Всі оплески повинні бути лише Трампу!
показать весь комментарий
15.07.2024 23:34 Ответить
Хабадників, кого ж іще ?
показать весь комментарий
16.07.2024 07:29 Ответить
навпаки, без лопомоги нам хана дуже швидко
показать весь комментарий
16.07.2024 00:11 Ответить
Після того, як Трамп проколовся з Пенсом (Пенс виявився професійною, порядною і достойною людиною), легко здогадатися, яких срак.лизів він собі підбирає.

Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, повідомив Трамп у соціальних мережах у понеділок. Венс увійшов до Сенату за допомогою Трампа, чия підтримка допомогла йому виграти спірну гонку у 2022 році. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосує на вірність інтересам колишнього президента. На початку цього року він виступив проти законопроекту про допомогу Україні, прийнявши критику Трампа щодо надання більшої кількості допомоги. Він також близький з Дональдом Трампом-молодшим.

Сенатор Дж.Д. Венс.
15.07.2024 22:55 Ответить
Vance морпіх, блискучий юрист і інвестор у свої 39 років.
показать весь комментарий
15.07.2024 22:59 Ответить
Можна бути блискучим карʼєристом i срак.лизом.
15.07.2024 23:06 Ответить
Блискуче вилизує сраку Трампа до сліпучого сонцесяйного блиску.
Наше сонечко Донні. )))

15.07.2024 23:13 Ответить
Він ху@сос.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:12 Ответить
Роберт Кеннеді теж був блискучим юристом.
показать весь комментарий
16.07.2024 07:31 Ответить
*****.
15.07.2024 23:11 Ответить
Та не може бути! І хто б міг подумати...
показать весь комментарий
15.07.2024 23:00 Ответить
Ірина Геращенко

"Трамп вибрав своїм кандидатом у віце-президенти США сенатора Джей Ді Венса, відомого антиукраїнськими поглядами, закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні, та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій рф."
15.07.2024 23:01 Ответить
іншого і неможливо було уявити..
показать весь комментарий
У вас погана уява. Треба тренувати.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:10 Ответить
я вас не питав за свою уяву, а питав кому буде добре якщо
віце президентом в Штатах стане махровий українофоб?
начебто українофоба-преза буде мало.
треба тренувати мозок і уважно читати.
15.07.2024 23:14 Ответить
Добре тільки те що віцепризидент не має ні повноважень ні обов'язків окрім голосування в Сенаті коли голосів точно порівну.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:05 Ответить
кому добре?
15.07.2024 23:09 Ответить
Всім добре. Бо Венс трохи тойво, буйний. Міг би наламати дров, а так побіситься і заспокоїться. Його місце - гріти крісло, реальних повноважень - нуль цілих і одна сота.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:12 Ответить
Якщо Венс дійсно стане віце-президентом, то реальна влада у нього може бути на відстані 9 міліметрів. Або на відстані вуха Трампа. У прямому, і переносному значенні.
А це вже пряма небезпека для всього світу, - не тільки для України.

15.07.2024 23:30 Ответить
Дивні ви люди.
15.07.2024 23:33 Ответить
Всі люди дивні по-своєму.
Трамп, для прикладу, теж навряд чи може вважатися еталоном нормальності.

15.07.2024 23:41 Ответить
а якщо трамп лусне від своєї пихатості
то віцепрезидент стане президентом
показать весь комментарий
це дуже складна думка і до декотрих ніколи не зайде
показать весь комментарий
Інші в команді Трампа будуть інакші?
Якщо в ній з'явиться хтось з чітко проукраїнською позицією, маякніть, повідомте.
15.07.2024 23:19 Ответить
В нас царя немає. Президент буде торгуватися з Сенатом, і як свідчить минулий його термін, в Сенаті сидять жуки які не одного Трампа сторгували. Тим більше, це другий і останній його термін.
15.07.2024 23:22 Ответить
тобто вибираємо підараса і віце підараса і сподіваємося на - Конгрес?
замахався вже пояснювати...
Сенат - це верхня палата Конгресу.
Палата і Сенат - це Конгрес!
ну їбануті, шо візьмеш....
показать весь комментарий
не знають нічого і знати не хочють і не будуть...
це і є виборці "мені в вухо прожужало"
показать весь комментарий
Замість того щоб засадити цього злочинця на парашу 4 роки тому,й@бані американські ліваки-ліберали самі надали йому другий термін президентства. Й@баний треш.🤦
15.07.2024 23:10 Ответить
Злочинця? Які ви впевнені, я заздрю.
15.07.2024 23:13 Ответить
Не треба цього балабольства. "Американська демократія" виявилася лайном. Треба це просто прийняти та не розповідати казки що вона "200 років стояла і стояти буде". Рано чи пізно ви там всі прозрієте від цієї параші про "систему ваг та противаг".
показать весь комментарий
Суд Нью Йорка виявився Печерним судом, і прокурор також. Втім для мене це не сюрприз, бо вже трохи надивився.
15.07.2024 23:25 Ответить
"прозрієте від цієї параші про "систему ваг та противаг".

Це дійсно система "ваг та противаг". А на шальках як ваг, так і противаг - бабло.
показать весь комментарий
Бабло не шальках терез урівноважує голоси безгмозглого люмпену що голосує за гречкосіїв.
показать весь комментарий
" Замість того щоб засадити цього злочинця на парашу 4 роки тому,й@бані американські ліваки-ліберали самі надали йому другий термін президентства. Й@баний треш." Трамп добре попрацював над тим, щоб його не засадили ще за свого минулого президентства, призначивши на потрібні посади потрібних людей. Але не будемо казати"гоп", він ще не президент. І якщо дідусь Байден отямиться, і зніме свою кандидатуру, то може статися різне. І ще одне, про що, чомусь, ніхто не говорить. ПРИМУСТИТИ до "миру" на умовах раші Трамп нас не зможе. Ну не підкине ж він озброєнь чи військових тій стороні?! Все що він може-- це залишити Україну без військової допомоги, ну ще давити якимись фінансовими важелями, чи санкційними. І то не факт, є ще сенат.
15.07.2024 23:45 Ответить
Тут zeлений шапітолій , там рудий із старезною папугою((
15.07.2024 23:25 Ответить
Ну Трамп так Трамп, пі#уй, хуже не будет,хоть паржом)) Хто там підкаже, ржати можна вже чи ще ні?
15.07.2024 23:26 Ответить
Trump does not want to keep spending billions on this war. He has been clear on that, and expecting the opposite is delusional. But Trump can help stop the war without a capitulation. The Russian dictator wants an end to the war that would look like a victory. He will talk to Trump. Trump, who is usually loud and quick to insult his political opponents in the US, has been remarkably cautious and polite when talking about foreign leaders, especially those who do not depend on him, even Kim Jong-un, let alone Putin or Xi. Putin wants to stay on reasonably good terms with Trump, Trump wants the same. Trump wants a peace deal, and he wants it quickly. He will tell Ukraine: wanna fight? Fine, do it on your own dime. Obviously, it is not an option. He will pressure Ukraine to concede territories. He will also be gradually lifting the sanctions, although he will not advertise it. The real question is not about the territory, it is about whether Trump will demand that Putin desist from trying to make Ukraine its satellite state, Belarus-style. It is about Ukraine's survival as a pro-Western country, even if outside NATO. Trump is in a position to make it happen, but he does not particularly care either way. It is critical for Ukraine to somehow prove its practical value to Trump so he gets on its side. It will not be easy though.
показать весь комментарий
what you're writing is our end. But after us, it's somebody else's. And there's no guarantee it won't end up being the end of the United States.
показать весь комментарий
It does not have to be anyone's end. It has happened countless times before. Either party to any peace treaty would want to bite off more for itself - if it could. Unless the cost of doing so is greater than the benefit. It is precisely about trying to make it more beneficial for Russia to leave Ukraine alone - for the time being. And no, there are no permanent solutions. They do not exist. Everything is about the balance of power, which is constantly changing. Whoever is stronger will break the rules to set their own. Not necessarily by outright violence.

Conversely, the all-or-nothing approach is what not only can, but will lead to a bitter end. On a personal level, most people learn pretty soon in life that when they go all or nothing, they get nothing - if they are lucky, because there are also negative numbers.

The situation is extremely complex, dangerous, and yes, unfair. You can hurl insults at Trump, Biden, NATO, whomever. But it will not change this simple fact: the world is not driven by fairness, it is driven by power - power of money and violence. It is critical to align with the right allies, and also know the limitations - your own as well as you parners'. There are plenty of limitations. But a lot can be done too.
16.07.2024 01:01 Ответить
who was the right ally? the one who took away our nuclear weapons, missiles and airplanes and said: "guys, everything will be OK, we will protect you".
Or maybe a more correct ally is Iran and North Korea, who give russia everything without any restrictions?
Hundreds of thousands of Ukrainians have died. Isn't that the end for them? Not for you of course. Hundreds of thousands will be tortured in prisons and concentration camps. Yes, this has happened countless times before. And it never would have happened if we hadn't chosen the US and UK as an allies
показать весь комментарий
Well, precisely…

Theodore Roosevelt, widely considered one of the best presidents in the US history (in office 1901-1908) and an extremely talented man in all kinds of areas, once said: "Speak softly, and carry a big stick." People usually focus on the big stick part, i.e., be armed and prepared to fight. But equally, if not more important, is the first part: speak softly. Do not go around looking for *******. Avoid provocation. Do not piss off those who are stronger than you. Because if you do, it will be your problem to deal with. Be smart. Be cautious. Do not assume somebody else will fight your fights for you.

Trump could help broker a deal to avoid tens of thousands more deaths, and people being sent to prison camps. I do not know if he will, but I think he could - if he sees value for himself in it. The US cannot afford to police the world anymore. If it tries, if it will fail - and it will become embarrassingly obvious to everyone. So the US is staying out of big fights. Under whatever administration. Which does not mean the US has no weight, it does, and plenty. Just do not expect miracles
16.07.2024 01:57 Ответить
The policies of an extremely talanted man in all areas that the US obviously inherited, led to Pearl Harbor. When the U.S. was doing exactly what Roosevelt had bequeathed. Standing back and saying, "we're not looking for ******* and avoid provocation"
And when we gave up Crimea, following your advice, it led to a hundred thousand deaths in 8 years.
Return back our NW, rockets etc.
показать весь комментарий
Look, we cannot resolve History's inequities. The issue at hand is Trump will be president in a few months. It is critical for Ukraine to work with him to secure his support (while staying realistic as to its extent).
16.07.2024 02:26 Ответить
why can't we resolve History's inequities?

The US took away our nw, missiles and airplanes etc for empty promises and can't (or won't) help.
Who gave them the right to take other people's property if they can't (or won't) police it?
Clinton confirmed that he disarmed Ukraine with blackmail. What are the prison terms for such a crime in the US? It was the most expensive blackmail in the history of mankind and the US should pay for it.
If you hadn't disarmed Ukraine, I wouldn't have a single question for the US.
показать весь комментарий
Венса взяли щоб він приніс голоси виборців Середнього Заходу, де знаходяться велика кількість спірних штатів.
Рубіо брати було не можна тому що віце- не може бути з того ж штату що й президент.
15.07.2024 23:28 Ответить
Вы плохо понимаете ситуацию здесь (в Украине).
"Заставить Украину уступить часть территорий рф сразу приведет к ядерному апокалипсису в центре Европы. Сразу. Никто никаких мнений и воплей слушать не будет. Ни Ваших, ни Трампа, ни Орбана, ни фон дер Ляен, ни Шольца, ни Макрона. Никого.".
Ви бажаєте зупинки війни? Ось вона. Ядерна та радіоактивна. Якраз на родючих сльскогосподарських угіддях. Десь на 1000 років вони стануть непридатні ні до чого. Задоволені?
Это сложно понять, правда?
показать весь комментарий
Чому ви вважаєте що я за якусь зупинку? Я вважаю що зупинки не буде, війна має свою логіку і позиції сторін не мають точок дотику. І слухайте, досить уже лякалок про бомбу. Я на Чорнобиль піднімався 26го квітня 1986 року, і знаю що таке знімати 5 см зараженого грунту щоб садити картоплю.
15.07.2024 23:44 Ответить
Это не пугалка. Это банальный простой факт.
Украина говорила: "Северный поток-2 - это гарантия агрессии рф против Украины. Весь, блин, весь демократический Запад говорил - это ложь. Кто оказался тупым придурком? Сами знаете."
И это только один пример.
Укриана говорит - надо восстановить мировой порядок, который был нарушен. Дело не в территориях, дело в принципе. Если можно отбирать войной территории, то что мешает сделать то же самое Турции в отношении Кипра, Китаю в отношении Тайваня, Пакистану в отношении Пенджаба, Японии с Курилами и т.д. Это же в прямом смысле открывается ящик Пандоры III Мировой Ядерной Войны?!
p.s. Когда Вы уехали в Штаты? Потому что, до 1994 года весь подлесок под Киевом не рос, ни ландыши, ни кустарник - заражена территория.
15.07.2024 23:54 Ответить
А хто ввів санкції проти ПП-2 усупереч завиванням Меркель? Обама? Байден? Нагадайте нам будь ласка.
показать весь комментарий
Зняв точно Байден
Може на нього є компромат в росії, за стільки років в політиці - повинен же бути якийсь компромат

Ось так зазвичай видумують теорії заговору...
А дійсно, чого було знімати сакнції?
16.07.2024 01:02 Ответить
Шоб бензин в Огайо дешевий був.
16.07.2024 02:33 Ответить
Ганд..он сменит гандон..а-лицемера
15.07.2024 23:35 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе! (тікає ).
15.07.2024 23:36 Ответить
До речі про плюси - у разі перемоги Венс складе повноваження сенатора і одним ізоляціоністом в Сенаті стане менше.
15.07.2024 23:37 Ответить
Калігула зробив свого буйного коня сенатором.
Трамп зробив свого буйного сенатора віце-президентом.
Ну, чим не плюс? Традиції Капітолійського пагорба продовжуються.

16.07.2024 00:01 Ответить
А можно узнать математическую вероятность того, что пущенная со 120 метров пуля лишь слегка поцарапает ухо, а не попадет в цель или вообще никуда не попадет (между прочем последнее наиболее вероятно, особенно учитывая личность стрелка)? И в этой связи у меня есть еще один вопрос: "А не было ли еще одного на много более профессионального стрелка, стрелявшего совсем не со 120 метров?". И в этом случае поспешная ликвидация малолетнего болвана (которого могли и розыграть в темную) стает вполне логичной. Я бы на месте команды Байдена очень бы постарался "покопать" в этом направлении, ведь доказательство факта инсценировки (да еще с трупами невинных людей) похоронит Трампа окончательно и перспективы республиканцев на многие годы также.
16.07.2024 00:02 Ответить
Ранение Дональда Трампа на предвыборном митинге может сыграть ему на руку. О причине - карикатура DW.

16.07.2024 00:16 Ответить
І навіщо тут розповсюджувати кацапів?
16.07.2024 00:24 Ответить
DW (Deutsche Welle) - німецький міжнародний мовник та одне з найуспішніших і найактуальніших міжнародних ЗМІ.

Карикатура з російськомовного Deutsche Welle
16.07.2024 00:30 Ответить
Автор - найвідоміший опозиційний російський карикатурист Сергій Йолкін.

Сергей Владимирович Ёлкин родился https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 26 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1962 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0 Воркуте . Ребёнком он учился в специальной школе искусства и научился рисовать с самого раннего возрастаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-themoscowtimes-7 [7] .

В 1984 году получил образование архитектора-градостроителяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-book-8 [8] . Участвовал в разработке генеральных планов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6 Воронежа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Белгорода и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB Старого Оскола https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-book-8 [8] . В 1990-е годы работал главным редактором нескольких воронежских газет. С 1999 года стал работать профессиональным карикатуристомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .

Его сатира на российскую политику во многом остаётся непревзойдённой среди его российских коллегhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-themoscowtimes-7 [7] . Свой карьерный путь мастер описывает как «нетипичный личный путь, неправильный и нехарактерный»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] . Большинство карикатур используют универсальный советский лексикон с хорошо известными намёками и ссылкамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-researchgate-11 [11] . Для работы он использует компьютер, и если ранее, рисуя на бумаге, он мог создавать три рисунка в день, то с компьютером может за день сделать семь работhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-themoscowtimes-7 [7] . Объектами карикатур и иллюстраций чаще всего становятся политики, бизнесмены и государственные деятелиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .

Одна из основных персон, которых рисует Ёлкин, - это президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Путин , таких работ у Ёлкина тысячиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-researchgate-11 [11] . Наиболее узнаваемая черта в рисунках президента - большой нос, которого в реальной жизни у Путина нет. Однако это не мешает зрителям сразу понять, что речь о Путине. По мнению иследовательницы Татьяны Михайловой, это сделано для того, во-первых, чтобы те, кто уже ранее видел работы Ёлкина, сразу узнали президента, а во-вторых, для того, чтобы избежать прямой ассоциации с Путинымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-researchgate-11 [11] . Карикатуры всегда «такие, как Путин», но не точно Путинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-researchgate-11 [11] . В отличие от того, как преподносят Путина российские СМИ (мужественную, мускулистую и сильную фигуру), Ёлкин изображает своего любимого персонажа как мужчину с излишним весом, бесформенным и без убедительного сходства с президентомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-researchgate-11 [11] .

В настоящее время рисует ежедневные политические карикатуры для «https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle Deutsche Welle » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Радио "Свобода" ».

13 апреля 2022 года сообщил, что уехал из России в Болгариюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] . 15 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Минюст РФ внёс Ёлкина в реестр СМИ - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) иностранных агентов »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
Ну вот и всё.
Близится финал...
16.07.2024 01:24 Ответить
Свистела в ухе ветерана
Дыра от раны пулевой,
А молодого пенсильвана
Несли с пробитой головой...
16.07.2024 01:59 Ответить
Шановна редакція та "журналісти"!
(Кожний) Громадянин (по народженню) США має право висунути себе кандидатом у президенти.
Ніяка політична партія не може висувати кандидата у президенти. Партія може тільки офіційно підтримати конкретного громадянина, котрий себе висуває кандидатом у президенти.
Мені просто соромно читати такі ваші недолугі дописи. Мабуть, совок та кпрс у вас генетично зашиті там, де повинен бути розум. ДУМАЙТЕ!
16.07.2024 03:14 Ответить
Так от навіщо йому вушко мазали кетчупом, саме напередодні. Хоча, кажуть, він би й без цього виграв.
16.07.2024 07:10 Ответить
Камала Харріс прекрасно розкрутить кейс з імітацією замаху і убивством невинних людей.
16.07.2024 07:45 Ответить
