Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
45-го президента США Дональда Трампа утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки, который начался в понедельник, 15 июля и продлится до четверга.
Отмечается, что политик должен официально принять выдвижение от партии в своем обращении в четверг, 18 июля.
Напомним, что в субботу, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
После попытки покушения на Трампа действующий президент США Джо Байден среди прочего дал указание Секретной службе США провести обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки.
Ещё ранее Вэнс замечал: «Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его ближайшего окружения сопротивляются. Это всегда должно было закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории, а урегулирование будет достигнуто путем переговоров. Я говорил об этом в течение года. Это было очевидно для любого, кто обращал внимание на реалии на местах».
К черту мораль, нравственность и прочую американскую х#йню.
Вы же, твари этого хотели? Получите и распишитесь!
Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, повідомив Трамп у соціальних мережах у понеділок. Венс увійшов до Сенату за допомогою Трампа, чия підтримка допомогла йому виграти спірну гонку у 2022 році. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосує на вірність інтересам колишнього президента. На початку цього року він виступив проти законопроекту про допомогу Україні, прийнявши критику Трампа щодо надання більшої кількості допомоги. Він також близький з Дональдом Трампом-молодшим.
Сенатор Дж.Д. Венс.
Наше сонечко Донні. )))
"Трамп вибрав своїм кандидатом у віце-президенти США сенатора Джей Ді Венса, відомого антиукраїнськими поглядами, закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні, та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій рф."
віце президентом в Штатах стане махровий українофоб?
начебто українофоба-преза буде мало.
треба тренувати мозок і уважно читати.
А це вже пряма небезпека для всього світу, - не тільки для України.
Трамп, для прикладу, теж навряд чи може вважатися еталоном нормальності.
то віцепрезидент стане президентом
Якщо в ній з'явиться хтось з чітко проукраїнською позицією, маякніть, повідомте.
замахався вже пояснювати...
Сенат - це верхня палата Конгресу.
Палата і Сенат - це Конгрес!
ну їбануті, шо візьмеш....
це і є виборці "мені в вухо прожужало"
Це дійсно система "ваг та противаг". А на шальках як ваг, так і противаг - бабло.
Conversely, the all-or-nothing approach is what not only can, but will lead to a bitter end. On a personal level, most people learn pretty soon in life that when they go all or nothing, they get nothing - if they are lucky, because there are also negative numbers.
The situation is extremely complex, dangerous, and yes, unfair. You can hurl insults at Trump, Biden, NATO, whomever. But it will not change this simple fact: the world is not driven by fairness, it is driven by power - power of money and violence. It is critical to align with the right allies, and also know the limitations - your own as well as you parners'. There are plenty of limitations. But a lot can be done too.
Or maybe a more correct ally is Iran and North Korea, who give russia everything without any restrictions?
Hundreds of thousands of Ukrainians have died. Isn't that the end for them? Not for you of course. Hundreds of thousands will be tortured in prisons and concentration camps. Yes, this has happened countless times before. And it never would have happened if we hadn't chosen the US and UK as an allies
Theodore Roosevelt, widely considered one of the best presidents in the US history (in office 1901-1908) and an extremely talented man in all kinds of areas, once said: "Speak softly, and carry a big stick." People usually focus on the big stick part, i.e., be armed and prepared to fight. But equally, if not more important, is the first part: speak softly. Do not go around looking for *******. Avoid provocation. Do not piss off those who are stronger than you. Because if you do, it will be your problem to deal with. Be smart. Be cautious. Do not assume somebody else will fight your fights for you.
Trump could help broker a deal to avoid tens of thousands more deaths, and people being sent to prison camps. I do not know if he will, but I think he could - if he sees value for himself in it. The US cannot afford to police the world anymore. If it tries, if it will fail - and it will become embarrassingly obvious to everyone. So the US is staying out of big fights. Under whatever administration. Which does not mean the US has no weight, it does, and plenty. Just do not expect miracles
And when we gave up Crimea, following your advice, it led to a hundred thousand deaths in 8 years.
Return back our NW, rockets etc.
The US took away our nw, missiles and airplanes etc for empty promises and can't (or won't) help.
Who gave them the right to take other people's property if they can't (or won't) police it?
Clinton confirmed that he disarmed Ukraine with blackmail. What are the prison terms for such a crime in the US? It was the most expensive blackmail in the history of mankind and the US should pay for it.
If you hadn't disarmed Ukraine, I wouldn't have a single question for the US.
Рубіо брати було не можна тому що віце- не може бути з того ж штату що й президент.
"Заставить Украину уступить часть территорий рф сразу приведет к ядерному апокалипсису в центре Европы. Сразу. Никто никаких мнений и воплей слушать не будет. Ни Ваших, ни Трампа, ни Орбана, ни фон дер Ляен, ни Шольца, ни Макрона. Никого.".
Ви бажаєте зупинки війни? Ось вона. Ядерна та радіоактивна. Якраз на родючих сльскогосподарських угіддях. Десь на 1000 років вони стануть непридатні ні до чого. Задоволені?
Это сложно понять, правда?
Украина говорила: "Северный поток-2 - это гарантия агрессии рф против Украины. Весь, блин, весь демократический Запад говорил - это ложь. Кто оказался тупым придурком? Сами знаете."
И это только один пример.
Укриана говорит - надо восстановить мировой порядок, который был нарушен. Дело не в территориях, дело в принципе. Если можно отбирать войной территории, то что мешает сделать то же самое Турции в отношении Кипра, Китаю в отношении Тайваня, Пакистану в отношении Пенджаба, Японии с Курилами и т.д. Это же в прямом смысле открывается ящик Пандоры III Мировой Ядерной Войны?!
p.s. Когда Вы уехали в Штаты? Потому что, до 1994 года весь подлесок под Киевом не рос, ни ландыши, ни кустарник - заражена территория.
Може на нього є компромат в росії, за стільки років в політиці - повинен же бути якийсь компромат
Ось так зазвичай видумують теорії заговору...
А дійсно, чого було знімати сакнції?
Трамп зробив свого буйного сенатора віце-президентом.
Ну, чим не плюс? Традиції Капітолійського пагорба продовжуються.
Карикатура з російськомовного Deutsche Welle
Сергей Владимирович Ёлкин родился 26 мая 1962 года в Воркуте. Ребёнком он учился в специальной школе искусства и научился рисовать с самого раннего возраста.
В 1984 году получил образование архитектора-градостроителя. Участвовал в разработке генеральных планов Воронежа, Белгорода и Старого Оскола. В 1990-е годы работал главным редактором нескольких воронежских газет. С 1999 года стал работать профессиональным карикатуристом.
Его сатира на российскую политику во многом остаётся непревзойдённой среди его российских коллег. Свой карьерный путь мастер описывает как «нетипичный личный путь, неправильный и нехарактерный». Большинство карикатур используют универсальный советский лексикон с хорошо известными намёками и ссылками. Для работы он использует компьютер, и если ранее, рисуя на бумаге, он мог создавать три рисунка в день, то с компьютером может за день сделать семь работ. Объектами карикатур и иллюстраций чаще всего становятся политики, бизнесмены и государственные деятели.
Одна из основных персон, которых рисует Ёлкин, - это президент Путин, таких работ у Ёлкина тысячи. Наиболее узнаваемая черта в рисунках президента - большой нос, которого в реальной жизни у Путина нет. Однако это не мешает зрителям сразу понять, что речь о Путине. По мнению иследовательницы Татьяны Михайловой, это сделано для того, во-первых, чтобы те, кто уже ранее видел работы Ёлкина, сразу узнали президента, а во-вторых, для того, чтобы избежать прямой ассоциации с Путиным. Карикатуры всегда «такие, как Путин», но не точно Путин. В отличие от того, как преподносят Путина российские СМИ (мужественную, мускулистую и сильную фигуру), Ёлкин изображает своего любимого персонажа как мужчину с излишним весом, бесформенным и без убедительного сходства с президентом.
В настоящее время рисует ежедневные политические карикатуры для «Deutsche Welle» и «Радио "Свобода"».
13 апреля 2022 года сообщил, что уехал из России в Болгарию. 15 апреля Минюст РФ внёс Ёлкина в реестр СМИ - «иностранных агентов».
Близится финал...
Дыра от раны пулевой,
А молодого пенсильвана
Несли с пробитой головой...
(Кожний) Громадянин (по народженню) США має право висунути себе кандидатом у президенти.
Ніяка політична партія не може висувати кандидата у президенти. Партія може тільки офіційно підтримати конкретного громадянина, котрий себе висуває кандидатом у президенти.
Мені просто соромно читати такі ваші недолугі дописи. Мабуть, совок та кпрс у вас генетично зашиті там, де повинен бути розум. ДУМАЙТЕ!