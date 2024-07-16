Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

45-го президента США Дональда Трампа утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки, который начался в понедельник, 15 июля и продлится до четверга.

Отмечается, что политик должен официально принять выдвижение от партии в своем обращении в четверг, 18 июля.

Напомним, что в субботу, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

После попытки покушения на Трампа действующий президент США Джо Байден среди прочего дал указание Секретной службе США провести обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки.

