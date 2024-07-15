РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7256 посетителей онлайн
Новости
5 293 27

Байден выступил с обращением после покушения на Трампа: президент США дал ряд поручений

Байден після замаху на Трампа дав низку доручень

Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений относительно покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, выступая в Белом доме в воскресенье, 14 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Свое выступление Байден начал с осуждения покушения на Дональда Трампа, которое произошло в субботу, 13 июля, в Пенсильвании. Президент также выразил соболезнования семьям погибших на предвыборном мероприятии.

"В Америке нет места такому роду насилия, как и любому другому насилию... Попытка убийства противоречит всему за что мы выступаем как страна", - сказал глава Белого дома.

Байден также призвал американскую нацию к единству.

"Единство - самая неуловимая цель, но ничто не является столь важным сейчас, как единство", - сказал президент США.

Кроме этого, Байден призвал американцев не делать поспешных выводов о политической принадлежности нападавшего, а дать ФБР время полностью расследовать инцидент. Он отметил, что расследование будет "быстрым и тщательным".

"Информации о мотивах стрелка мы пока не имеем. Мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не делайте предположений относительно его мотивов или связей. Пусть ФБР выполняет свою работу", - сказал американский президент.

Также глава Белого дома после консультаций с чиновниками в правительстве, которые отвечают за внутреннюю и национальную безопасность, объявил ряд мер. В частности:

  • Байден приказал провести независимую проверку мер безопасности на событиях в субботу, где произошло покушение на Трампа. Результаты этой проверки будут обнародованы;
  • Секретная служба США по указанию президента, проведет обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки. Как известно, в понедельник, 15 июля Трамп собирается выступить на съезде республиканцев;
  • Бывший президент Трамп продолжит иметь доступ ко всем повышенным возможностям безопасности. "Я постоянно указываю Секретной службе предоставлять ему все ресурсы, возможности и защиту, необходимые для обеспечения его безопасности на постоянной основе",- сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев

Автор: 

Байден Джо (2801) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
а я маю бути в окопі щоб зауважити твою тупість?
показать весь комментарий
14.07.2024 23:13 Ответить
+7
це тебе природа на мізки наїбала
показать весь комментарий
14.07.2024 23:05 Ответить
+6
Президентом в США стане той кандидат , за кого проголосує
більшість американців
і не потрібно ботам наразі вирішувати за них ,
хто стане президентом 🙁
Розберуться без нас
показать весь комментарий
15.07.2024 00:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей замах - 100% гарантія перемоги трампа ! Невже демократи і після цього не захочуть змінити свого кандидата ?
показать весь комментарий
14.07.2024 23:02 Ответить
Байден, мабуть, і досі думає, що це стріляли по його віце-президенткині. )))

показать весь комментарий
14.07.2024 23:31 Ответить
це тебе природа на мізки наїбала
показать весь комментарий
14.07.2024 23:05 Ответить
ти мабудь з окопа пишешь . Антон?
показать весь комментарий
14.07.2024 23:08 Ответить
а я маю бути в окопі щоб зауважити твою тупість?
показать весь комментарий
14.07.2024 23:13 Ответить
****, як же ви заї6али ті, хто не дотичний до захисту, тявкати за окопи, відправляти на фронт.

Баране, для початку пікселя вдягни, відчуй, що таке тримати зброю, захищати країну, родину, дім, честь та гідність… потім щось пиши за окоп, хоча, повір, бажання потім вже не буде.

Парадокс, домогосподарки та засцики взялись писати всюди, чому не на фронті або за окопи здебільшого тим, хто захищає їх.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:15 Ответить
дефективний, а до чого тут окопи?
показать весь комментарий
15.07.2024 00:31 Ответить
Савєцький саюз був сама мирна країна в міре. То буде ще раз
показать весь комментарий
14.07.2024 23:06 Ответить
Мир з позиції сили. Слабкішого примусять до миру щоб не бузив і не заважав зростанню ринку акцій і цінних паперіві збагаченню американського середнього класу.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:56 Ответить
ще 19 квітня демократи пропонували ухвалити закон про позбавлення Трампа охорони Секретної служби - тому що "Трампа треба зупинити будь-якими способами"

https://x.com/__Pfeiffer/status/1812273459273298405?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812273459273298405%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F
показать весь комментарий
14.07.2024 23:07 Ответить
Хай знайдуть замовників цього фарсу.
показать весь комментарий
14.07.2024 23:10 Ответить
Трумп.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:22 Ответить
Трампу фортануло - тепер він президент
показать весь комментарий
14.07.2024 23:17 Ответить
Президентом в США стане той кандидат , за кого проголосує
більшість американців
і не потрібно ботам наразі вирішувати за них ,
хто стане президентом 🙁
Розберуться без нас
показать весь комментарий
15.07.2024 00:39 Ответить
Однозначно.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:40 Ответить
Amen. Це і буде справжня демократія у дії.
показать весь комментарий
15.07.2024 00:58 Ответить
Яка демократія буде, з такою і житимемо. Яку американський народ обере, така й буде. Хіба хтось має проблему з американським вибором свого президента?
показать весь комментарий
15.07.2024 02:33 Ответить
вони можуть так розібратися, що Україна щезне з лиця землі. Щоб вони провалилися!!
С*ки віддайте нашу зброю, і вибирайте хоч трампа, хоч чорта!!!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 01:15 Ответить
А що тобi, **** ще віддати? Яка зброя? Може ту, яку ви розпродали та розікрали? Розбиратися, будуть стільки, скільки потрібно. А тобі, ****, сидіти тихо і мовчати в ганчірочку.
показать весь комментарий
15.07.2024 02:23 Ответить
ту **** зброю, що амери забрали у нас шантажом в компанії с друзями кацапами, і за яку сучий клінтон покаявся.
Ось цю зброю суки віддайте
показать весь комментарий
15.07.2024 02:25 Ответить
Яким шантажом? Кравчук сам підписав, а потім і Кучма. Лохи були? Так, лохи. Я вже тоді знав чим все це закінчиться то і встав на лижі.
Але це було 30 років тому. Ца цей час зброя б згнила (угу, я знаю що кажу бо сам брав участь в розробці деяких її компонентів. ) А ви 30 горбатих років гуляли веселились, голосували за гречкосіїв і Януковича, брали зарплату в конвертах і думали що з 3тис. баксюків на душу в рік можна жити під боком у монстра.
Так що тепер просіть ласкаво і з посмішкою.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:46 Ответить
я вже вам відповів в іншій гілці. Ваші пости розраховані на розумово відсталих. Їх близько 73%, але інші на таку чухню не ведуться.
Ніколи б Україна сама не витягнула війну проти росїї. Була б зброя - була б новобогданівка кожен день. Ви забрали зброю ласкаво і з посмішкою, шантажом. А тепер сситеся виконати свої обіцянки, то поверніть її де взяли. Або виплатіть свій борг нам, а це трильйони, які ви зекономили на тому, що не треба було мати напоготові зброю стримування.

Поступили ви дівчатка, дуже гнилувато.
І я не знаю, як, але Бог вас накаже. Ласкаво і з посмішкою. Побачите.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:20 Ответить
Дав низку доручень. зокрема, підготувати такий же замах на себе, але ближче до виборів.
показать весь комментарий
15.07.2024 02:17 Ответить
После запрета Порошенко и его партийцев, прибыть на съезд Республиканской партии США, Зеленский опустил себя ниже плинтуса.
Пора Зеленскому развернуться на 180 градусов....
показать весь комментарий
15.07.2024 03:57 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 05:05 Ответить
Да, ні в того діда стріляли...
показать весь комментарий
15.07.2024 07:24 Ответить
 
 