Байден выступил с обращением после покушения на Трампа: президент США дал ряд поручений
Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений относительно покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, выступая в Белом доме в воскресенье, 14 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Свое выступление Байден начал с осуждения покушения на Дональда Трампа, которое произошло в субботу, 13 июля, в Пенсильвании. Президент также выразил соболезнования семьям погибших на предвыборном мероприятии.
"В Америке нет места такому роду насилия, как и любому другому насилию... Попытка убийства противоречит всему за что мы выступаем как страна", - сказал глава Белого дома.
Байден также призвал американскую нацию к единству.
"Единство - самая неуловимая цель, но ничто не является столь важным сейчас, как единство", - сказал президент США.
Кроме этого, Байден призвал американцев не делать поспешных выводов о политической принадлежности нападавшего, а дать ФБР время полностью расследовать инцидент. Он отметил, что расследование будет "быстрым и тщательным".
"Информации о мотивах стрелка мы пока не имеем. Мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не делайте предположений относительно его мотивов или связей. Пусть ФБР выполняет свою работу", - сказал американский президент.
Также глава Белого дома после консультаций с чиновниками в правительстве, которые отвечают за внутреннюю и национальную безопасность, объявил ряд мер. В частности:
- Байден приказал провести независимую проверку мер безопасности на событиях в субботу, где произошло покушение на Трампа. Результаты этой проверки будут обнародованы;
- Секретная служба США по указанию президента, проведет обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки. Как известно, в понедельник, 15 июля Трамп собирается выступить на съезде республиканцев;
- Бывший президент Трамп продолжит иметь доступ ко всем повышенным возможностям безопасности. "Я постоянно указываю Секретной службе предоставлять ему все ресурсы, возможности и защиту, необходимые для обеспечения его безопасности на постоянной основе",- сказал Байден во время выступления в Белом доме.
Покушение на Трампа
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
