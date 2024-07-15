Байден выступил с обращением после покушения на Трампа: президент США дал ряд поручений

Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений относительно покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, выступая в Белом доме в воскресенье, 14 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Свое выступление Байден начал с осуждения покушения на Дональда Трампа, которое произошло в субботу, 13 июля, в Пенсильвании. Президент также выразил соболезнования семьям погибших на предвыборном мероприятии.

"В Америке нет места такому роду насилия, как и любому другому насилию... Попытка убийства противоречит всему за что мы выступаем как страна", - сказал глава Белого дома.

Байден также призвал американскую нацию к единству.

"Единство - самая неуловимая цель, но ничто не является столь важным сейчас, как единство", - сказал президент США.

Кроме этого, Байден призвал американцев не делать поспешных выводов о политической принадлежности нападавшего, а дать ФБР время полностью расследовать инцидент. Он отметил, что расследование будет "быстрым и тщательным".

"Информации о мотивах стрелка мы пока не имеем. Мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не делайте предположений относительно его мотивов или связей. Пусть ФБР выполняет свою работу", - сказал американский президент.

Также глава Белого дома после консультаций с чиновниками в правительстве, которые отвечают за внутреннюю и национальную безопасность, объявил ряд мер. В частности:

Байден приказал провести независимую проверку мер безопасности на событиях в субботу, где произошло покушение на Трампа. Результаты этой проверки будут обнародованы;

Секретная служба США по указанию президента, проведет обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки. Как известно, в понедельник, 15 июля Трамп собирается выступить на съезде республиканцев;

Бывший президент Трамп продолжит иметь доступ ко всем повышенным возможностям безопасности. "Я постоянно указываю Секретной службе предоставлять ему все ресурсы, возможности и защиту, необходимые для обеспечения его безопасности на постоянной основе",- сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

