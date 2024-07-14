Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал свое выступление на съезде Республиканской партии в штате Висконсин после пережитого покушения на убийство в Пенсильвании.
Об этом американский политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Кандидат в президенты США написал, что только Бог спас его "от немыслимого". Также республиканец заверил, что "будет оставаться стойким".
"В этот момент, как никогда, важно, чтобы мы стояли вместе и показали наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволив злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду выступления перед нашей великой нацией на этой неделе в Висконсине", - заявил экс-глава Белого дома.
Собрание представителей Республиканской партии США начнется в понедельник, 15 июля, в городе Милуоки, штат Висконсин. Съезд республиканцев, как ожидается, утвердит Трампа как единого кандидата от партии на выборах президента США.
Покушение на Трампа
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампаидентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг, який є давнім опонентом https://zn.ua/ukr/usa/pislja-zamakhu-tramp-anonsuvav-novij-vistup-ta-zaklikav-amerikantsiv-do-jednannja-.html екс-президента США Дональда Трампа , з гіркою іронією прокоментував замах на нього. У пості, який письменник опублікував в соціальній мережі Х, Стівен Кінг натякає, що напад було здійснено з гвинтівки AR-15, використання та розповсюдження якої активно захищають республіканці, лідером яких і є Дональд Трамп. "Це зброя, яку Республіканська партія - і Трамп - хочуть захистити", - https://x.com/StephenKing/status/1812440220496703952 пише письменник.
Кучма сам здав? чи його амери нагнули і британія? клінтон покаявся, щоб був неправий, але на його руках кров сотен тисяч українців. Він має бути засуджений.
З приводу зброї. Дещо прос*ли, але як ви думаєте, склади в новобогданівці просто так підірвалися? там декілька тижнів взривалося. Мабуть та зброя, яку не робили
чи раша б 22.02 не рознесла їх в першу чергу?
Ну а про радянську вам вже відповіли.
Не тупіть
Как и всегда бывает в таких случаях, отовсюду полезли конспирологи, у которых всегда есть четкая и доказанная теория, как все было на самом деле. Короче, самая популярная сейчас - Трамп организовал покушение на самого себя. То есть, со 150 метров стрелок сверхметким выстрелом поцарапал ему ухо, обеспечив победу в предстоящих президентских выборах. Джон Уик, если бы он существовал, сразу ушел бы с позором на пенсию. Главное условие заказчика, все должно выглядеть естественно!
Что такое 150 метров? Выйдете из подъезда, отсчитайте 150 шагов (а это будет меньше 150 метров, если только вы не двухметровый великан) и оглянитесь. Какое там ухо, с такого расстояния в корову не попадешь первым выстрелом, а мишень, кстати, все время шевелилась. Три сантиметра правее и бывшему президенту снесло бы полчерепа.
Я, как человек простой и вполне приземленный, люблю простые же объяснения. Градус безумия и насилия в мире зашкаливает. Америка - часть этого мира. ******** в ней не меньше, а скорее даже больше, чем в любой цивилизованной стране (хотя бы статистически). Легкодоступность оружия такая, что любой дурак может купить себе ствол, причем, совсем не пистолет, а чего посерьезнее. Вспомните покушение на Рейгана, которое совершил некий Джон Хинкли, который таскался за актрисой Джоди Фостер и был уверен, что после такого она в него непременно втрескается по уши.
Кстати, рейтинг Рейгана после покушения был самый пиковый за всю историю его президенства. Но это же не говорит о том, что он подговорил ненормального (а Хинкли отправили в психушку), стрелять в него в упор (пуля в легком в 3 см от сердца, еле спасли).
Но судьба президентских выборов, кажется, решилась, это да. Вот это и называется «черный лебедь».
стреляли справа и Трамп как раз повернул голову вправо.
если бы не повернул то получил бы пулю в висок.
"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", -
Мне показалось странным то, что я увидел на видео опубликованных в СМИ...!
Многие писали и говорят, что Дональда Трампа называют "нарциссом"...
Обычно "нарциссы" при угрозе и даже при мнимой угрозе - не проявляют - - ни смелости, ни дерзости, - а даже на оборот...
Но на видео мы видим, как человек , на которого якобы совершенно вооружённое покушение - пытается противится охране и намеренно публично "работает" на камеры неоднократно выкрикивая фразу, напоминающую слово "Фак"!
Делая это дерзко и показательно!
Что лично меня наводит на мысль - театральности данных событий...
- чистая, - не в крови правая ладонь Трампа, - которой он схватился за якобы раненое ухо...;
- очень не характерно малое кровотечение как для огнестрельного ранения (в ухо)...;
- футболка у якобы "врача" оказывавшего "помощь" погибшему зрителю ( якобы от огнестрельного ранения в голову) - испачкана, якобы кровью потерпевшего, в странных для данного обстоятельства месте ( у шеи "доктора")... Что он делал такого что бы испачкать в том месте футболку?
И цвет, - и количество , - и характер пятен очень не характерен для данной ситуации...
А было ли это покушением?! а не спектаклем...?!
Для меня остаётся вопросом !
Після мекання і бекання на дебатах у Байдена було -6% у штатах які мають значення. Минулого тижня був "президент України Путін" та "віце-прездент Трамп."
Вчора було фото що в цій темі. Вангую, Байден -10% у штатах які мають значення.
Байден - зброя для боротьби, але не для перемоги.
Трамп - капітуляція (здача всіх окупованих територій, відмова від НАТО, щоб росія знов могла вторгнутись).
А все тому, що треба було триматися власної ядерної зброї, але радянські потвори (на жаль, наші з вами батьки) марили, що росія нам браття, а захід - ворог, тому з радістю проковтнули, коли Кучма віддавав кацапам ядерну зброю і стратегічні бомбардувальники з тисячою ракет на 2,5 тис. км.
Чи це тільки ваша бурхлива фантазія і інтерпретації?
тоді про що мова?
Мені, наприклад, ось це найбільше подобається:
""
Ось так можна домовитись на перемовинах, до яких Трамп закликає, щоб усе не закінчилось Третьою світовою війною.
Мені інше не зрозуміло - як співвідноситься "America great again" і постійні залякування Третьою світовою війною у разі навіть передачі касетної артилерії і касетних же ATACMS на 165 км? America настільки great, що боїться росію і закликає "дати їй щось окупувати"?
А щодо капітуляції України після перемоги Трампа - ви все самі знаєте.
(01.08.2022)
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною (09.10.2022)
(08.03.2023)
(11.05.2023)
(30.06.2023)
(13.07.2023)
. (17.07.2023)
(21.06.2024)
Second First, жери наздоров'я
Ніяку
Він відповідає як можна вирішити те що вже допустили, ті хто на посадах
Про Крим - Турчинов
https://www.radiosvoboda.org/a/30479058.html Що відповіли тоді вам партнери України?
‒ До мене одразу прибули посли провідних держав. Обама відправив до мене Джо Байдена (на той момент віцепрезидент США ‒ ред.) та Джона Керрі (тоді держсекретар США ‒ ред.).
Я просив хоча б допомогти нам з озброєнням. Адже тоді у нас катастрофічно не вистачало зброї та військової техніки. А мені сказали: «Вибачте, ми вам будемо допомагати тільки на дипломатичному рівні, тільки міжнародна дипломатична допомога. Тому що військове постачання буде провокувати Росію на посилення агресії».
Ось і вся допомога в той час.
https://suspilne.media/199625-zelenskij-vidpoviv-bajdenu-ne-buvae-neznacnih-vtorgnen/ Зеленський відповів Байдену: Не буває "незначних вторгнень"
"Інша справа, якщо це незначне вторгнення і тоді нам доведеться сперечатися щодо того, що робити", - заявив президент Байден.
росія могла зрозуміти по своєму, що таке "незначне вторгнення"
прямо сказано:
Зазначається, що союзники на східному фланзі НАТО, насамперед країни Балтії та Польща, вже давно закликають до збільшення підтримки України. Але союзники "з найглибшими кишенями" і найдосконалішими системами озброєнь - особливо Сполучені Штати - зайняли більш обережну позицію в спробі запобігти спіралі ескалації відносин з Москвою.
яка це позиція відображена в заголовку статті "https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-zahid-dopomagaye-ukrajini-voyuvati-ale-ne-peremagati-foreign-policy-12695412.html Україні воювати, але не перемагати "
і в воздух чєпчікі бросалі
на біс трампона визивалі
Служіть да гроба абіщалі
Даже, после запрета Байденом Ленд-лиза, проголосованый Кнгрессом (это сотни самолетов, танков...), многие не поняли, кто друг.....
Увы, даже демократы в Конгрессе , после покушения, поняли, - Трамп будущий президент США, а в Украине еще не поняли.
Ніколи не жили добре тому й не розуміють президента який діє в їх інтересах як Трамп для середнього класу
так він піздить багато але я не звертаю на це уваги а дивлюсь тільки на те що він робе
путлєр і трумп
Чебуратор.
А може Маск це посередник між ****** та трампоном? І це гроші зовсім не його, а ********** інвестиції у свою перемогу у війні, після перемоги трампа?