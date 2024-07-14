РУС
Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев

Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал свое выступление на съезде Республиканской партии в штате Висконсин после пережитого покушения на убийство в Пенсильвании.

Об этом американский политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидат в президенты США написал, что только Бог спас его "от немыслимого". Также республиканец заверил, что "будет оставаться стойким".

"В этот момент, как никогда, важно, чтобы мы стояли вместе и показали наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволив злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду выступления перед нашей великой нацией на этой неделе в Висконсине", - заявил экс-глава Белого дома.

Собрание представителей Республиканской партии США начнется в понедельник, 15 июля, в городе Милуоки, штат Висконсин. Съезд республиканцев, как ожидается, утвердит Трампа как единого кандидата от партии на выборах президента США.

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампаидентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

+9
А на концерте кобзона ета рыжая псина не хочет выступить? Неужели никто в США не видит что етот ************ заведет США и весь мир в пропасть
14.07.2024 19:08 Ответить
+9
14 июЛя 2024 года всем показали "покушение" на кандидата в президенты США Дональда Трампа...



Мне показалось странным то, что я увидел на видео опубликованных в СМИ...!



Многие писали и говорят, что Дональда Трампа называют "нарциссом"...



Обычно "нарциссы" при угрозе и даже при мнимой угрозе - не проявляют - - ни смелости, ни дерзости, - а даже на оборот...



Но на видео мы видим, как человек , на которого якобы совершенно вооружённое покушение - пытается противится охране и намеренно публично "работает" на камеры неоднократно выкрикивая фразу, напоминающую слово "Фак"!

Делая это дерзко и показательно!

Что лично меня наводит на мысль - театральности данных событий...



- чистая, - не в крови правая ладонь Трампа, - которой он схватился за якобы раненое ухо...;

- очень не характерно малое кровотечение как для огнестрельного ранения (в ухо)...;



- футболка у якобы "врача" оказывавшего "помощь" погибшему зрителю ( якобы от огнестрельного ранения в голову) - испачкана, якобы кровью потерпевшего, в странных для данного обстоятельства месте ( у шеи "доктора")... Что он делал такого что бы испачкать в том месте футболку?

И цвет, - и количество , - и характер пятен очень не характерен для данной ситуации...



А было ли это покушением?! а не спектаклем...?!

Для меня остаётся вопросом !
14.07.2024 19:19 Ответить
+5
шоумастгоуВОН?
14.07.2024 19:06 Ответить
"замах" не допоможе рудому кнуру стати президентом.
14.07.2024 19:06 Ответить
С вероятностью 99% он уже президент. Демократов сейчас может спасти, если действительно "Бог" спустится и благословит Байдена... Ну или какая то очередная схема, с миллионами мигрантов, которым разрешат голосовать.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:19 Ответить
Дурень,(кацап віталік)думкою багатіє.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:28 Ответить
Ще й Бога в лапки взяв,біснуватий кацап.вам і чорт не допоможе.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:29 Ответить
шоумастгоуВОН?
показать весь комментарий
14.07.2024 19:06 Ответить
Твіт всесвітньовідомого письменника набрав два мільйони переглядів

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг, який є давнім опонентом https://zn.ua/ukr/usa/pislja-zamakhu-tramp-anonsuvav-novij-vistup-ta-zaklikav-amerikantsiv-do-jednannja-.html екс-президента США Дональда Трампа , з гіркою іронією прокоментував замах на нього. У пості, який письменник опублікував в соціальній мережі Х, Стівен Кінг натякає, що напад було здійснено з гвинтівки AR-15, використання та розповсюдження якої активно захищають республіканці, лідером яких і є Дональд Трамп. "Це зброя, яку Республіканська партія - і Трамп - хочуть захистити", - https://x.com/StephenKing/status/1812440220496703952 пише письменник.
14.07.2024 20:50 Ответить
А на концерте кобзона ета рыжая псина не хочет выступить? Неужели никто в США не видит что етот ************ заведет США и весь мир в пропасть
показать весь комментарий
14.07.2024 19:08 Ответить
FPV эпоха
14.07.2024 19:16 Ответить
Та от якраз не було. СС візьме п'ять років і 500 мільйонів щоб розробити, дослідити, і упровадити методику використання мавіків для розвідки і охорони.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:32 Ответить
Нехай каску надіне
показать весь комментарий
14.07.2024 19:16 Ответить
Він вважайте уже президент США. А нам будуть підсовувати грузинський сценарій
показать весь комментарий
14.07.2024 19:17 Ответить
Тільки від вас залежить чи візьмете ви грузинський сценарій чи ні, інфантили гребані.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:30 Ответить
Ух ты же и дурко...
показать весь комментарий
14.07.2024 19:44 Ответить
від нс нічого не залежить. Грьобане сша, поверніть нам нашу зброю!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 01:26 Ответить
Яку зброю? Ту що Кучма здав у 1993 році? Так то не ваша, то радянська. Ви за 30 з гаком років ніхера не робили щоб мати зброю.
показать весь комментарий
15.07.2024 03:09 Ответить
а радянську зброю ХТО РОБИВ? в тому числі і УКРАЇНА!!!! чи радянська зброя падала на територію тюрми народів, як манна небесна?
показать весь комментарий
15.07.2024 09:18 Ответить
Ми робили. Не ви.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:50 Ответить
з добрим ранком. Ваши пости до того виглядали нормальними, а тепер це пост розумово відсталого.
Кучма сам здав? чи його амери нагнули і британія? клінтон покаявся, щоб був неправий, але на його руках кров сотен тисяч українців. Він має бути засуджений.
З приводу зброї. Дещо прос*ли, але як ви думаєте, склади в новобогданівці просто так підірвалися? там декілька тижнів взривалося. Мабуть та зброя, яку не робили
чи раша б 22.02 не рознесла їх в першу чергу?
Ну а про радянську вам вже відповіли.
Не тупіть
показать весь комментарий
15.07.2024 17:12 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Как и всегда бывает в таких случаях, отовсюду полезли конспирологи, у которых всегда есть четкая и доказанная теория, как все было на самом деле. Короче, самая популярная сейчас - Трамп организовал покушение на самого себя. То есть, со 150 метров стрелок сверхметким выстрелом поцарапал ему ухо, обеспечив победу в предстоящих президентских выборах. Джон Уик, если бы он существовал, сразу ушел бы с позором на пенсию. Главное условие заказчика, все должно выглядеть естественно!

Что такое 150 метров? Выйдете из подъезда, отсчитайте 150 шагов (а это будет меньше 150 метров, если только вы не двухметровый великан) и оглянитесь. Какое там ухо, с такого расстояния в корову не попадешь первым выстрелом, а мишень, кстати, все время шевелилась. Три сантиметра правее и бывшему президенту снесло бы полчерепа.

Я, как человек простой и вполне приземленный, люблю простые же объяснения. Градус безумия и насилия в мире зашкаливает. Америка - часть этого мира. ******** в ней не меньше, а скорее даже больше, чем в любой цивилизованной стране (хотя бы статистически). Легкодоступность оружия такая, что любой дурак может купить себе ствол, причем, совсем не пистолет, а чего посерьезнее. Вспомните покушение на Рейгана, которое совершил некий Джон Хинкли, который таскался за актрисой Джоди Фостер и был уверен, что после такого она в него непременно втрескается по уши.

Кстати, рейтинг Рейгана после покушения был самый пиковый за всю историю его президенства. Но это же не говорит о том, что он подговорил ненормального (а Хинкли отправили в психушку), стрелять в него в упор (пуля в легком в 3 см от сердца, еле спасли).

Но судьба президентских выборов, кажется, решилась, это да. Вот это и называется «черный лебедь».
14.07.2024 19:17 Ответить
Це називається кацап віталік засірає фсбешною брехнею український сайт.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:41 Ответить
в чому він неправий? якийсь малолетній дурачок решив стрельнути в трампа, промазав, і трамп на цій хвилі виграє гонку
показать весь комментарий
15.07.2024 01:28 Ответить
пусть покажет своё порванное ухо крупным планом
показать весь комментарий
14.07.2024 19:17 Ответить
Это похоже на "пробитое пулей ухо"??

14.07.2024 19:27 Ответить
пуля прошла рядом с черепом и зацепила край уха.
стреляли справа и Трамп как раз повернул голову вправо.
если бы не повернул то получил бы пулю в висок.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:40 Ответить
Трампон настільки вжився в роль що розповів лохам що він чув як куля просвистіла біля нього.хоча будь-який військовий скаже що якщо він чує свист кулі це означає що вона летить не в тебе.поранений не чує свисту кулі.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:44 Ответить
це вбитий не чує свисту кулі а поранений чує тим більше що куля пролетіла повз вуха
показать весь комментарий
14.07.2024 19:51 Ответить
Ні не чує.не пиши маячні.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:53 Ответить
бачу тількі ти вумний як вутка ота що у морі плава
показать весь комментарий
Я бачу що ти контужений диваном а мені цю інфу військовий розповів.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:00 Ответить
а мені два військових розповіли - ну шо два проти одного. Зʼїв? 😬
14.07.2024 20:17 Ответить
Такие подробности. А Вы кто? Следователь, который занимается этим делом? Может тогда у вас есть фото?
показать весь комментарий
14.07.2024 19:56 Ответить
Кажуть що куля влетіла в ліве вухо і поранила праве вухо ! Таке теж буває, і ще як !!
14.07.2024 19:56 Ответить
Не брешіть! Куля облетіла трибуну і іззаду порадила пану впасти. При падінні пан пошкодив вухо. Потім куля швидко зникла. Зараз йдуть розшуки
показать весь комментарий
14.07.2024 20:34 Ответить
DW поганий перклад?
"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", -
14.07.2024 20:23 Ответить
Где именно прошла пуля? Если задела верхний край, то этого на фото не видно - там повреждений не видно. А если бы пуля попала ниже, то снесла бы полуха, это 100%.
показать весь комментарий
14.07.2024 23:02 Ответить
Збодрився
14.07.2024 19:25 Ответить
Цікаво буде подивитися опитування наступного тижня.
Після мекання і бекання на дебатах у Байдена було -6% у штатах які мають значення. Минулого тижня був "президент України Путін" та "віце-прездент Трамп."
Вчора було фото що в цій темі. Вангую, Байден -10% у штатах які мають значення.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:28 Ответить
і ще від того кого він наступного тижня обере кандитатом у віце-президенти
показать весь комментарий
14.07.2024 19:34 Ответить
Не думаю. Віце це довісок який не має жодних реальних повноважень крім одного де він не має свободи волі.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:37 Ответить
може й так - не бачу віпі хто розширив би демографію виборців - усі імовірні кандидати білі чи білі-латіно чоловіки
показать весь комментарий
14.07.2024 19:44 Ответить
"Чудові" перспективи.
Байден - зброя для боротьби, але не для перемоги.
Трамп - капітуляція (здача всіх окупованих територій, відмова від НАТО, щоб росія знов могла вторгнутись).
А все тому, що треба було триматися власної ядерної зброї, але радянські потвори (на жаль, наші з вами батьки) марили, що росія нам браття, а захід - ворог, тому з радістю проковтнули, коли Кучма віддавав кацапам ядерну зброю і стратегічні бомбардувальники з тисячою ракет на 2,5 тис. км.
14.07.2024 19:33 Ответить
Вам Трамп персонально сказав що він - це капітуляція?
Чи це тільки ваша бурхлива фантазія і інтерпретації?
показать весь комментарий
14.07.2024 19:38 Ответить
Он сказал это на весь мир.Дурко трапиское...
показать весь комментарий
14.07.2024 19:45 Ответить
На дебатах він офіційно ведучим сказав, що план пу... не прийнятний

тоді про що мова?
показать весь комментарий
14.07.2024 19:53 Ответить
Я знаю, що у мага-зомбі пам'ять, як у рибки гуппі.
Мені, наприклад, ось це найбільше подобається:

""
Ось так можна домовитись на перемовинах, до яких Трамп закликає, щоб усе не закінчилось Третьою світовою війною.

Мені інше не зрозуміло - як співвідноситься "America great again" і постійні залякування Третьою світовою війною у разі навіть передачі касетної артилерії і касетних же ATACMS на 165 км? America настільки great, що боїться росію і закликає "дати їй щось окупувати"?
показать весь комментарий
14.07.2024 19:54 Ответить
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-zahid-dopomagaye-ukrajini-voyuvati-ale-ne-peremagati-foreign-policy-12695412.html Захід допомагає Україні воювати, але не перемагати: у Foreign Policy озвучили гірку правду - це щодо Байдена, без якого інші нічого не зроблять.

А щодо капітуляції України після перемоги Трампа - ви все самі знаєте.
(01.08.2022)
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною (09.10.2022)
(08.03.2023)
(11.05.2023)
(30.06.2023)
(13.07.2023)
. (17.07.2023)
(21.06.2024)
Second First, жери наздоров'я
14.07.2024 19:45 Ответить
В цей час, яку посаду займає Трамп?
Ніяку

Він відповідає як можна вирішити те що вже допустили, ті хто на посадах

Про Крим - Турчинов

https://www.radiosvoboda.org/a/30479058.html Що відповіли тоді вам партнери України?

‒ До мене одразу прибули посли провідних держав. Обама відправив до мене Джо Байдена (на той момент віцепрезидент США ‒ ред.) та Джона Керрі (тоді держсекретар США ‒ ред.).

Я просив хоча б допомогти нам з озброєнням. Адже тоді у нас катастрофічно не вистачало зброї та військової техніки. А мені сказали: «Вибачте, ми вам будемо допомагати тільки на дипломатичному рівні, тільки міжнародна дипломатична допомога. Тому що військове постачання буде провокувати Росію на посилення агресії».

Ось і вся допомога в той час.

https://suspilne.media/199625-zelenskij-vidpoviv-bajdenu-ne-buvae-neznacnih-vtorgnen/ Зеленський відповів Байдену: Не буває "незначних вторгнень"
"Інша справа, якщо це незначне вторгнення і тоді нам доведеться сперечатися щодо того, що робити", - заявив президент Байден.
росія могла зрозуміти по своєму, що таке "незначне вторгнення"
14.07.2024 20:10 Ответить
"https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-zahid-dopomagaye-ukrajini-voyuvati-ale-ne-peremagati-foreign-policy-12695412.html Захід допомагає Україні воювати, але не перемагати: у Foreign Policy озвучили гірку правду "

прямо сказано:

Зазначається, що союзники на східному фланзі НАТО, насамперед країни Балтії та Польща, вже давно закликають до збільшення підтримки України. Але союзники "з найглибшими кишенями" і найдосконалішими системами озброєнь - особливо Сполучені Штати - зайняли більш обережну позицію в спробі запобігти спіралі ескалації відносин з Москвою.

яка це позиція відображена в заголовку статті "https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-zahid-dopomagaye-ukrajini-voyuvati-ale-ne-peremagati-foreign-policy-12695412.html Україні воювати, але не перемагати "
14.07.2024 20:21 Ответить
Причем тут Кучма? Ни кто отдавать не хотел. Пока не приехал Буш старший, и не сказал, пока вы откажитесь от ядерки, мы вас не признаем как государство.
14.07.2024 20:24 Ответить
Хоче друге вухо підставити.
показать весь комментарий
14.07.2024 19:40 Ответить
Трампофіли слюні пускалі
і в воздух чєпчікі бросалі
на біс трампона визивалі
Служіть да гроба абіщалі
14.07.2024 19:47 Ответить
Самый интересный момент будет, когда будут выяснять мотив стрелка. Может оказаться что герой стрелок, хотел избавить Америку от позора.
14.07.2024 20:27 Ответить
Парадокс, Трампа поддерживает большая половина населения США, а в Украине продолжают поддерживать демпартию, которая допустила войну в Украине , десятки тысяч погибших, разрущение городов.....
Даже, после запрета Байденом Ленд-лиза, проголосованый Кнгрессом (это сотни самолетов, танков...), многие не поняли, кто друг.....
Увы, даже демократы в Конгрессе , после покушения, поняли, - Трамп будущий президент США, а в Украине еще не поняли.
14.07.2024 21:18 Ответить
Українські еліти годувалися з соросівської руки а більшість населення в Україні ще совки тому вони природньо за Байдена та демпартію
Ніколи не жили добре тому й не розуміють президента який діє в їх інтересах як Трамп для середнього класу
14.07.2024 23:08 Ответить
може не розуміють. Але трамп намолов такого, що кров в жилах стигне
показать весь комментарий
15.07.2024 01:32 Ответить
побачимо
так він піздить багато але я не звертаю на це уваги а дивлюсь тільки на те що він робе
15.07.2024 02:35 Ответить
якось лячно від його пі*
15.07.2024 17:07 Ответить
всім бути готовими побачити в скорім часі другу серію американського "кварталу" під назвою "вухуй трамбона нумер два"
14.07.2024 21:22 Ответить
https://putinism.wordpress.com/2019/07/14/gonduras/#more-2801 https://putinism.wordpress.com/2019/07/14/gonduras/#more-2801


путлєр і трумп
14.07.2024 21:50 Ответить
Нехай одягне на кожне вухо по бронежилету.
Чебуратор.
14.07.2024 22:29 Ответить
Цікаво, чи забере свої спонсорські гроші Ілон Маск? Бо може бути так, як з твітером. Як на таке руде чмо взагалі можна було так витрачатись?

А може Маск це посередник між ****** та трампоном? І це гроші зовсім не його, а ********** інвестиції у свою перемогу у війні, після перемоги трампа?
14.07.2024 23:07 Ответить
Хорошо срежисированный спектакль для американских лохов.
14.07.2024 23:24 Ответить
В спам пёс.
15.07.2024 09:02 Ответить
Радив би йому натягнути на вуха броніки, судячи з всього це в нього сама вразлива частина голови.
15.07.2024 00:09 Ответить
геройбонефтік
15.07.2024 05:34 Ответить
Хочєт пафтаріть
15.07.2024 06:25 Ответить
Отлично. Новые снайперы уже готовы. На сей раз не промахнутся
15.07.2024 08:32 Ответить
 
 