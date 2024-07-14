Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал свое выступление на съезде Республиканской партии в штате Висконсин после пережитого покушения на убийство в Пенсильвании.

Об этом американский политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидат в президенты США написал, что только Бог спас его "от немыслимого". Также республиканец заверил, что "будет оставаться стойким".

"В этот момент, как никогда, важно, чтобы мы стояли вместе и показали наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволив злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду выступления перед нашей великой нацией на этой неделе в Висконсине", - заявил экс-глава Белого дома.

Собрание представителей Республиканской партии США начнется в понедельник, 15 июля, в городе Милуоки, штат Висконсин. Съезд республиканцев, как ожидается, утвердит Трампа как единого кандидата от партии на выборах президента США.

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампаидентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Читайте также: Директора Секретной службы США вызывают в Конгресс на слушание из-за покушения на Трампа