В США закрыли одно из уголовных дел против Трампа

В понедельник, 15 июля, окружной судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против экс-президента США Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.

Отмечается, что судья Эйлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США спецпрокурора Джека Смита, который является прокурором по этому делу, якобы было неконституционным.

"Суд убежден, что обвинение специального прокурора Смита в этом иске нарушает два краеугольных камня нашей конституционной системы - роль Конгресса в назначении конституционных должностных лиц и роль Конгресса в санкционировании расходов законом", - говорится в 93-страничном приказе судьи.

Ожидается, что Министерство юстиции обжалует решение Кэннон. К слову, судья Эйлин Кэннон в свое время была назначена Трампом.

Реакция Трампа

После закрытия дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал закрыть и другие дела против него. Его слова приводит"Европейская Правда":

"В то время как я работаю для объединения нашего государства после ужасных событий в субботу (покушение на Трампа, - ред.), это снятие незаконного обвинения во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует закрытие всех дел об охоте на ведьм", - говорится в заметке республиканца.

Политик также в очередной раз без всяких доказательств заявил, что все обвинения против него являются "политическими атаками Министерства юстиции демократов".

Дело против Трампа по секретным документам

Бывшему президенту США предъявили обвинения по около 40 пунктам по делу об обращении с секретными документами. В своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида миллиардер хранил десятки секретных файлов, хотя не имел права этого делать.

В документах была информация об оборонном потенциале США и других стран, а также об американской ядерной программе. Некоторые из этих материалов были под грифом "совершенно секретно".

Политик хранил эти документы после завершения своей президентской каденции.

Другие дела против Трампа

К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

И четвертое дело - это обвинение от 1 августа 2023-го года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

