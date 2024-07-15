РУС
В США закрыли одно из уголовных дел против Трампа

В понедельник, 15 июля, окружной судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против экс-президента США Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.

Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья Эйлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США спецпрокурора Джека Смита, который является прокурором по этому делу, якобы было неконституционным.

"Суд убежден, что обвинение специального прокурора Смита в этом иске нарушает два краеугольных камня нашей конституционной системы - роль Конгресса в назначении конституционных должностных лиц и роль Конгресса в санкционировании расходов законом", - говорится в 93-страничном приказе судьи.

Ожидается, что Министерство юстиции обжалует решение Кэннон. К слову, судья Эйлин Кэннон в свое время была назначена Трампом.

Реакция Трампа

После закрытия дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал закрыть и другие дела против него. Его слова приводит"Европейская Правда":

"В то время как я работаю для объединения нашего государства после ужасных событий в субботу (покушение на Трампа, - ред.), это снятие незаконного обвинения во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует закрытие всех дел об охоте на ведьм", - говорится в заметке республиканца.

Политик также в очередной раз без всяких доказательств заявил, что все обвинения против него являются "политическими атаками Министерства юстиции демократов".

Дело против Трампа по секретным документам

Бывшему президенту США предъявили обвинения по около 40 пунктам по делу об обращении с секретными документами. В своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида миллиардер хранил десятки секретных файлов, хотя не имел права этого делать.

В документах была информация об оборонном потенциале США и других стран, а также об американской ядерной программе. Некоторые из этих материалов были под грифом "совершенно секретно".

Политик хранил эти документы после завершения своей президентской каденции.

Другие дела против Трампа

К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

И четвертое дело - это обвинение от 1 августа 2023-го года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

+18
Спостерігаємо за небаченим досі- Кремль призначив Президента США.
15.07.2024 19:14 Ответить
+12
Теперь вождь американцев будет гордо называться Дональд Рваное Ухо.
15.07.2024 19:18 Ответить
+11
дирявє вухо "спрацювало"
15.07.2024 19:14 Ответить
Толерастів порвало на шматки, вже летять.
15.07.2024 19:09 Ответить
Chio takoi zloi ? 🤔
15.07.2024 20:06 Ответить
Я не злий, я об'єктивний і оперативний. Якщо за три година на WaPo 11 тисяч клоччя видраного волосся, то це таки порвало.
15.07.2024 20:48 Ответить
Спостерігаємо за небаченим досі- Кремль призначив Президента США.
15.07.2024 19:14 Ответить
Сходіть до окуліста.
15.07.2024 19:19 Ответить
дирявє вухо "спрацювало"
15.07.2024 19:14 Ответить
Ага, суддя написала 93 сторінки рішення, яке лівачня буде апелювати, за два дні.
15.07.2024 19:21 Ответить
От куля просвистіла i ...У США закрили одну із кримінальних справ проти Трампа Джерело:
15.07.2024 19:46 Ответить
https://youtu.be/nLsEEeOsxKk?t=47
15.07.2024 20:31 Ответить
зловив кулю метвим ужо закрив очi чи то ляп кiно
16.07.2024 05:14 Ответить
р
16.07.2024 05:15 Ответить
У США закрили одну із кримінальних справ проти
Дона Бєзухова
15.07.2024 19:16 Ответить
Пьерро Безухов из оперетки ,, Война не мир,,.
15.07.2024 22:16 Ответить
Зе-шльондра ВЧИСЬ:
Вухо пошкрябав і зразу святий та рейтинг до небес!
15.07.2024 19:17 Ответить
На Лідора ********** постійно «замахи» були, потім Дєрьмак змінив тактику.
15.07.2024 22:10 Ответить
Хе-хе, що там наш старий хріплий екс-кгбшник Швєц і жнєц і на дудє ігрєц казав? "Трамп уже всьо, спісаний матєріал, лузєр і асуждьоний арєстант, нікакіх шансов что он будет участвовать в віборах"
15.07.2024 19:17 Ответить
А кто его еще смотрит,у нас тут своих пердунов старых из чекистов полно.
15.07.2024 19:19 Ответить
Так він і українець сам.В нас таких *******.Тих хто роки москалям прислуговував,а тепер вішає локшину.Муждабаєва ще наприклад.
15.07.2024 20:08 Ответить
А ви, з ним, разом навчалися, чи працювали, за часів совдепії??
Видно заздрите таланту, бо жовч лється…, а це Гріх! Напишіть самі, парочку книжок, і вас будуть теж знати, як освідченого…
Ну, десь так… Щасти
15.07.2024 19:37 Ответить
Одразу видно фаната старого хриплого анолітєга-прєдсказуна.
15.07.2024 19:39 Ответить
Вас про попа питають, а ви, про попову дочку!! Слизькі, якісь ..
15.07.2024 19:47 Ответить
А в чому його талант? Може він якийсь науковець? Багато хто на москалів працював і добився успіхів.В мого батька з села є один,який в штабі гру працював і був високим офіцером.І так і там проживає ще напевно.Це взагалі не показники.
15.07.2024 20:13 Ответить
А вже вибори відбулися в США і ти точно знаєш хто буде наступним презом? Додік, а навіщо ти тоді взагалі слухаєш Швеця? Щоб написати що ти розумніший за нього...навряди ти далі жовтої преси знаєш що відбувається насправді!
15.07.2024 19:55 Ответить
Ооо, ще один швєцодаун детектед.
А покажеш в якому місці я написав, що він буде наступним президентом? Чи в тебе пенсячий зір настільки посаджений?
15.07.2024 20:03 Ответить
Він казав багато чого.І казав,що війни не буде,бо точно знає.Я сам думав,що москалі так нагло не полізуть.Але я всієї картини і не знав.
15.07.2024 20:06 Ответить
Цитуєте Подоляка? Ну-ну...
15.07.2024 20:29 Ответить
Теперь вождь американцев будет гордо называться Дональд Рваное Ухо.
15.07.2024 19:18 Ответить
скоріше рване очко
16.07.2024 00:28 Ответить
Світ зійшов з розуму,це початок кінця....
15.07.2024 19:21 Ответить
суддя видно тримає вухо по вітру. так просто співпало, що в перший робочий день після зростання шансів стати президентом стали закриватися справи. І ці люди нам розказують не колупатися в носі.
15.07.2024 19:22 Ответить
Термінове оновлення - тепер можна вільно колупатися в носі.
15.07.2024 19:28 Ответить
але не перочинним ножиком, бо лезо легко ржавіє.
15.07.2024 19:30 Ответить
Життя наладюється
15.07.2024 19:24 Ответить
на жаль "в одне вухо влетіло, з другого вилетіло" це не про трампа.
15.07.2024 19:28 Ответить
Цікаво, а на мітинг проходили через металошукачі?
15.07.2024 19:28 Ответить
Брали інтерв"ю - люди бачили як пробрався і заліг чоловік з гвинтівкою - розказали поліцеиським - ті послали іх нах
15.07.2024 19:37 Ответить
Тому, що снайпери там були в охороні. Якраз снайпер і прибрав стрілка.
15.07.2024 21:10 Ответить
Красти таємні документи або інформацію з них це ЗЛОЧИН !!
У Секретаріаті КМУ держслужбовці Бай А. та Мехеда В. Теж цим розважалися, на користь рашистів, довгий час!
Як і перекладач у ПМУ Гройсмана! Мабуть їх усіх, за таке, позбавили квартальної премії… Щоб не **********…
Ну, десь так….
15.07.2024 19:29 Ответить
Тільки не для Байдена. Як написав спеціальний прокурор Гур після опитування Байдена у справі документів що були знайдені у приватному будинку Байдена: "Містер Байден є старою людиної з поганою пам'яттю і добрими намірами."
15.07.2024 19:33 Ответить
Так. У Байдена теж був подібний пройоб факап.
Але на старенького дідуся Джо мило помахали пальчиком і все.
15.07.2024 20:39 Ответить
Дійшло хто наступний бос і почали стелитись.
15.07.2024 19:42 Ответить
ЯкунОвощ, з яйцем в грудях, більш натурально відпрацював!!
А тремпель, безталантний!! Але сцена і учасник, як є… гроші потрачені, тепер, тільки отих свідків, треба прибрати … Але ж це, 21 століття!!
Далі ще буде… Джамшуд з петровим ….
15.07.2024 19:44 Ответить
15.07.2024 19:50 Ответить
це про Україну і сша
16.07.2024 00:29 Ответить
Фондовий ринок любить Трампа. 🚀
15.07.2024 19:58 Ответить
Luche tak , traumpunkt liubit Tromba .
15.07.2024 20:10 Ответить
На травмпункті багато не заробиш.
15.07.2024 20:47 Ответить
Понеслась п*зда по кочкам. И они еще нам будут расказывать про корупцию и влияние олигархов на власть в Украине. У них сам президент пособник террористов и изменник Родины.
15.07.2024 20:07 Ответить
Головне переконати шлунків з правом голосу, шо ти зашибісь чєл. Тоді можна буде закон порушувати, кримінальні справи через кишенькових суддів закривати та виділяти сотні мільйонів на сумнівні фонди власної доньки та її чоловіка.
15.07.2024 20:57 Ответить
Аналогічно було в Україні напередодні минулих виборів. Аваков повністю ліг під Блазня а точніше під його господаря - Беню.
Боже, бережи Америку!
15.07.2024 20:09 Ответить
Сейчас можем наблюдать исторический факт как в США впервые рождается диктатор и как Америку накрывает гражданская война со всеми последствиями. В кремле пьют шампанское
15.07.2024 20:09 Ответить
Не "нібито" а було неконституційним. Я розумію що ви виконуєте замовленя але навчитьсі називати речі своїми іменами.
15.07.2024 20:12 Ответить
З величезним нетерпінням чекаю перемоги путінської шльондри на прізвище Трамп.
Щоб всі МАГА-гівняристи з коментарів на Цензорі швиденько зняли маски і сказали, що у України все одно нема шансів на кордони 91 року і тому здача територій, яку протисне Трамп - це максимум, на який можна було реалістично очікувати.
15.07.2024 20:12 Ответить
Ви свічку самі тримали що про шльондру патякаєте чи вам Айзенберг наспівав.
А щодо кордонів - то байденівська брехня, коли слів на долар а діл на цент якраз і доведе до нового "криму" тільки тепер уже в розмірі 20% відсотків втрат і нової війни для дітей яким зараз по 15 років.
15.07.2024 20:51 Ответить
Логічно: одне вухо-одна справа.
Сеільки ще на нього проваджень відкрито? Бо до виборів, розтягнуть Трмпа шматками на сувеніри
15.07.2024 20:13 Ответить
А що таке? Навіть той вирок перенесли на вересень.Вже Трампа не посадять,бо він у виборців стане мучеником.
15.07.2024 20:15 Ответить
А сколько у него дел? И сколько ухов?
15.07.2024 20:24 Ответить
- Лошадью ході, - вєк волі нє відать!
- Ухі! Ухі-ухі!..

15.07.2024 20:47 Ответить
Ну вот трумписты хорошо финансируются и покрываются....
15.07.2024 20:42 Ответить
Наступного разу треба не промазуватися.
15.07.2024 20:44 Ответить
А оце вже пряме втручання у внутрішню політику Америки. Ну і заклик до політичного тероризму. За таке при певних обставинах, можна кацапів воювати голими руками, а після поразки йти у передніх рядах на польські мінні загорожі, як уже бувало не раз за останні сто років.
15.07.2024 20:58 Ответить
Пряме втручання Україна має робити якщо це в її інтересах
16.07.2024 18:08 Ответить
За пряме втручання можно і в баняк отримати. Незалежно в чиїх це інтересах.
16.07.2024 21:01 Ответить
A remarkable transformation. Certain events really help you take a closer look at your values and realize how wrong you were. It has happened before, many times. In 1815, it only took 20 days to go from cannibal and ogre to Your Imperial Majesty.

L'anthropophage est sorti de son repaire.
L'ogre de Corse vient de débarquer au golfe Juan.
Le tigre est arrivé à Gap.
Le monstre a couché à Grenoble.
Le tyran a traversé Lyon.
L'usurpateur a été vu à soixante lieues de la capitale.
Bonaparte s'avance à grands pas, mais il n'entrera jamais dans Paris.
Napoleon sera demain sous nos remparts.
L'empereur est arrivé à Fontainebleau.
Sa Majesté Impériale et Royale a fait hier son entrée en son château des Tuileries au milieu de ses fidèles sujets.
15.07.2024 20:55 Ответить
15.07.2024 21:00 Ответить
Хабад таки зробить свого неєврея ще раз президентом.
15.07.2024 21:02 Ответить
дивно: 🤡 преЗЕдент - в Україні, а цирк - в сша!
15.07.2024 21:08 Ответить
В российских соцсетях раскручивается информация о том, что Дональда Трампа спасла якобы русская женщина из частного охранного агентства.

Первым «сенсацию» сообщил телеграм-канал «Типичная Рязань», впрочем, не предоставив какой-либо подтверждающей информации:

«Закрывшая собой Трампа от пуль девушка телохранитель - рязанка, Ирина С., мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, ученица рязанского тренера мастера спорта Ольги Новиковой из Рязанской федерации рукопашного боя и заслуженного тренера России Евгения Жирихова».

По данным канала, в 2000 году семья из России переехала в США, там девушка работала тренером и училась в университете, окончив школу частных телохранителей.

(Многие спрашивают - что больнее пейнтбол или страйкбол. Так вот, если учитывать диаметры шариков (в пейнтболе это может быть как 11 мм, так и 17,5, в страйкболе - 6-8 мм), то пейнтбол, конечно, оказывается более болезненным.)
15.07.2024 21:31 Ответить
Наступний суд визнає що Трамп нєзайманий !
15.07.2024 22:51 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/okruzhnaya-sudya-postanovila-zakryt-delo-protiv-trampa/ Олег Пономарь :

Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Именно он является прокурором по этому делу.
Эта та судья-трампистка, которая не назначала дату суда (https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-06-09-2022/ я писал о ней ). Естественно Джек Смит сегодня же обжалует ее решение в вышестоящем суде. Судья не опровергает дело по сути, она ставит под сомнение процедурный момент - назначение Смита.
16.07.2024 00:16 Ответить
Голобородько 1968 року народження і є громадянином України.Не хоче він замість текстів піти повоювати?
16.07.2024 00:26 Ответить
Суддя нагадала, що, згідно з Конституцією США, повноваження призначати спеціальних прокурорів належать виключно Конгресу.
Він має визначати і джерела фінансування таких розслідувань.

Раніше Верховний суд США в ході слухань з питання імунітету Трампа підтримав твердження адвокатів колишнього президента про незаконність призначення спеціального прокурора Сміта і розслідувань, що проводяться ним.

Не лише в Україні, навіть у США, Влада використовує Судову Систему, проти конкурентів.
16.07.2024 04:51 Ответить
и они нам еще говорят про коррупцию
16.07.2024 07:32 Ответить
Наблюдаем начало развала судебной системы США.
16.07.2024 09:01 Ответить
А говорили що корупція тільки в Україні в США корупція не менша але чомусь про це чомусь ніхто не згадує
16.07.2024 18:06 Ответить
 
 