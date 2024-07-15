В США закрыли одно из уголовных дел против Трампа
В понедельник, 15 июля, окружной судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против экс-президента США Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.
Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что судья Эйлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США спецпрокурора Джека Смита, который является прокурором по этому делу, якобы было неконституционным.
"Суд убежден, что обвинение специального прокурора Смита в этом иске нарушает два краеугольных камня нашей конституционной системы - роль Конгресса в назначении конституционных должностных лиц и роль Конгресса в санкционировании расходов законом", - говорится в 93-страничном приказе судьи.
Ожидается, что Министерство юстиции обжалует решение Кэннон. К слову, судья Эйлин Кэннон в свое время была назначена Трампом.
Реакция Трампа
После закрытия дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал закрыть и другие дела против него. Его слова приводит"Европейская Правда":
"В то время как я работаю для объединения нашего государства после ужасных событий в субботу (покушение на Трампа, - ред.), это снятие незаконного обвинения во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует закрытие всех дел об охоте на ведьм", - говорится в заметке республиканца.
Политик также в очередной раз без всяких доказательств заявил, что все обвинения против него являются "политическими атаками Министерства юстиции демократов".
Дело против Трампа по секретным документам
Бывшему президенту США предъявили обвинения по около 40 пунктам по делу об обращении с секретными документами. В своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида миллиардер хранил десятки секретных файлов, хотя не имел права этого делать.
В документах была информация об оборонном потенциале США и других стран, а также об американской ядерной программе. Некоторые из этих материалов были под грифом "совершенно секретно".
Политик хранил эти документы после завершения своей президентской каденции.
Другие дела против Трампа
К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.
30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.
В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.
И четвертое дело - это обвинение от 1 августа 2023-го года о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Дона Бєзухова
Вухо пошкрябав і зразу святий та рейтинг до небес!
Видно заздрите таланту, бо жовч лється…, а це Гріх! Напишіть самі, парочку книжок, і вас будуть теж знати, як освідченого…
Ну, десь так… Щасти
А покажеш в якому місці я написав, що він буде наступним президентом? Чи в тебе пенсячий зір настільки посаджений?
У Секретаріаті КМУ держслужбовці Бай А. та Мехеда В. Теж цим розважалися, на користь рашистів, довгий час!
Як і перекладач у ПМУ Гройсмана! Мабуть їх усіх, за таке, позбавили квартальної премії… Щоб не **********…
Ну, десь так….
пройобфакап.
Але на старенького дідуся Джо мило помахали пальчиком і все.
А тремпель, безталантний!! Але сцена і учасник, як є… гроші потрачені, тепер, тільки отих свідків, треба прибрати … Але ж це, 21 століття!!
Далі ще буде… Джамшуд з петровим ….
Боже, бережи Америку!
Щоб всі МАГА-гівняристи з коментарів на Цензорі швиденько зняли маски і сказали, що у України все одно нема шансів на кордони 91 року і тому здача територій, яку протисне Трамп - це максимум, на який можна було реалістично очікувати.
А щодо кордонів - то байденівська брехня, коли слів на долар а діл на цент якраз і доведе до нового "криму" тільки тепер уже в розмірі 20% відсотків втрат і нової війни для дітей яким зараз по 15 років.
Сеільки ще на нього проваджень відкрито? Бо до виборів, розтягнуть Трмпа шматками на сувеніри
- Ухі! Ухі-ухі!..
L'anthropophage est sorti de son repaire.
L'ogre de Corse vient de débarquer au golfe Juan.
Le tigre est arrivé à Gap.
Le monstre a couché à Grenoble.
Le tyran a traversé Lyon.
L'usurpateur a été vu à soixante lieues de la capitale.
Bonaparte s'avance à grands pas, mais il n'entrera jamais dans Paris.
Napoleon sera demain sous nos remparts.
L'empereur est arrivé à Fontainebleau.
Sa Majesté Impériale et Royale a fait hier son entrée en son château des Tuileries au milieu de ses fidèles sujets.
Первым «сенсацию» сообщил телеграм-канал «Типичная Рязань», впрочем, не предоставив какой-либо подтверждающей информации:
«Закрывшая собой Трампа от пуль девушка телохранитель - рязанка, Ирина С., мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, ученица рязанского тренера мастера спорта Ольги Новиковой из Рязанской федерации рукопашного боя и заслуженного тренера России Евгения Жирихова».
По данным канала, в 2000 году семья из России переехала в США, там девушка работала тренером и училась в университете, окончив школу частных телохранителей.
(Многие спрашивают - что больнее пейнтбол или страйкбол. Так вот, если учитывать диаметры шариков (в пейнтболе это может быть как 11 мм, так и 17,5, в страйкболе - 6-8 мм), то пейнтбол, конечно, оказывается более болезненным.)
Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Именно он является прокурором по этому делу.
Эта та судья-трампистка, которая не назначала дату суда (https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-06-09-2022/ я писал о ней ). Естественно Джек Смит сегодня же обжалует ее решение в вышестоящем суде. Судья не опровергает дело по сути, она ставит под сомнение процедурный момент - назначение Смита.
Він має визначати і джерела фінансування таких розслідувань.
Раніше Верховний суд США в ході слухань з питання імунітету Трампа підтримав твердження адвокатів колишнього президента про незаконність призначення спеціального прокурора Сміта і розслідувань, що проводяться ним.
Не лише в Україні, навіть у США, Влада використовує Судову Систему, проти конкурентів.