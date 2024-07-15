Байден меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

Предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Джо Байдена изменит стратегию после попытки покушения на его оппонента-республиканца Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сразу после покушения на Дональда Трампа кампания за переизбрание президента США Джо Байдена быстро изменила свою стратегию, отказавшись от словесных нападок на бывшего президента и сосредоточившись на укреплении единства в стране.

"Вместо того, чтобы словесно нападать на Трампа в ближайшие дни, Белый дом и кампания Байдена будут опираться на историю президента, который осуждал все виды политического насилия, включая его резкую критику "беспорядка", созданного протестами в студенческом городке из-за конфликта между Израилем и Газой", - пишет агентство.

"Мы должны объединиться как одна нация", - заявил Байден, выступая в Белом доме в воскресенье.

Также читайте: Байден выступил с обращением после покушения на Трампа: президент США дал ряд поручений

Так, через несколько часов после субботней стрельбы кампания действующего президента сняла телевизионную рекламу и приостановила другие политические коммуникации, включая те, которые освещали суд против Трампа по делу о финансовых махинациях.

В новом обращении Байден осудил политическое насилие, как это сделал сразу после покушения, а также попросил американцев "позволить Федеральному бюро расследований делать свою работу".

Другие кандидаты от Демократической партии, которые баллотируются в этом году, также пересмотрят свои планы, сосредоточившись на опасностях, которые может принести Трамп в случае переизбрания, добавили в Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доноры-демократы заморозили $90 млн на кампанию Байдена, пока он не снимется с выборов, - NYT

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на Трампа: правоохранители нашли взрывчатку в автомобиле и дома у нападающего, - CNN