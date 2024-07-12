РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8022 посетителя онлайн
Новости
7 612 48

Доноры-демократы заморозили $90 млн на кампанию Байдена, пока он не снимется с выборов, - NYT

Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів, - NYT

Некоторые крупные доноры Демократической партии решили заморозить почти 90 миллионов долларов пожертвований на избирательную кампанию действующего президента США Джо Байдена.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Ряд доноров сообщили пробайденовскому коалиционному избирательному штабу Future Forward, что около 90 миллионов долларов обещанных пожертвований сейчас "заморожено", пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Читайте также: Группа доноров демократов и общественных деятелей призвала Байдена снять свою кандидатуру с выборов, - WP

По данным NYT, некоторые среди замороженных сумм являются "восьмизначными", то есть превышают десять миллионов долларов.

Кроме того, увеличилось количество демократов из Палаты представителей США, которые призывают Байдена снять свою кандидатуру с выборов после его последней пресс-конференции на этой неделе.

Читайте также: Байден перепутал фамилию вице-президента США Гаррис и назвал ее "Трампом"

Автор: 

Байден Джо (2801) выборы (24786) США (27938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Донори Трампа теж могли б так вчинити, якби поважали себе.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:27 Ответить
+15
Ганебно що його оточення, його родина не сприяють перемозі здорового глузду. Справа навіть не в сьогоденні, чи в тому що буде за пів року... Йому ж потрібно чотирірічний марафон президенства пробігти! А це вже не реально!
показать весь комментарий
12.07.2024 21:24 Ответить
+13
Це було б розумно, треба реально оцінювати свої сили і можливості а не чіплятися за крісло, хай буде від демократів більш енергійний, той кому більш довіряют, молодий кандидат.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бидон, снимай кроссовки.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:04 Ответить
Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь із перегонів", я б вийшов із перегонів. Господь Всемогутній не спускається (c)
показать весь комментарий
12.07.2024 21:05 Ответить
Всеведущ, вездесущ и всемогущ,
окутан голубыми небесами,
Господь на нас глядит из райских кущ
и думает: ************** сами.

© https://www.inpearls.ru/author/igor+guberman Игорь Губерман
показать весь комментарий
12.07.2024 21:33 Ответить
Losing projects should be closed as soon as possible to minimize the losses.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:09 Ответить
s/should/must/
показать весь комментарий
12.07.2024 22:16 Ответить
Це було б розумно, треба реально оцінювати свої сили і можливості а не чіплятися за крісло, хай буде від демократів більш енергійний, той кому більш довіряют, молодий кандидат.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:10 Ответить
то є так, але щось підказує, що то не лише його власна позиція(...
показать весь комментарий
12.07.2024 21:35 Ответить
There is no one, that's the whole issue. No one who stands a chance in the swing states. Harris is even less popular than Biden. Newsom is viewed as too liberal, and California under him is a mess. Whitmer is virtually unknown on a national scale. There was zero succession planning in the Democratic party. No rising stars. No one who can draw crowds, inspire and unite. The only chance Trump does not become president again - and by a landslide too - is if Mother Nature decides otherwise, he is no spring chicken either. Otherwise, it is as certain as the sun will rise tomorrow.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:45 Ответить
От такі демократи стратеги, що навіть до виборів не змогли підготуватись
показать весь комментарий
12.07.2024 22:12 Ответить
Я не знаю що ще треба зробити лівакам-послідовцям нігера обами, щоб люди щось зрозуміли. Загугліть молодого сенатора байдена і його військову допомогу. Вірніше її вето у ті часи
показать весь комментарий
12.07.2024 21:11 Ответить
Дааааа, важки часи чекають людство. Криваві часи. Невже замало було 1 раз на Олімпу побувати?
показать весь комментарий
12.07.2024 21:12 Ответить
Жили у штатуси два тупых дедуся
Один черный, другой белый епнутых дедуся (бидон и обамка)
показать весь комментарий
12.07.2024 21:13 Ответить
тай правильно. цього старого ган%она потрібно судити та розстріляти за те що не дав українцям виграти цю війну , та по його вині загинуло стільки военних
показать весь комментарий
12.07.2024 21:16 Ответить
"Политбюро решило снять генсека" с перегонов.Дідусь втомився.Зеленский-Путин...Слова https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://geworld.ge/ru/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-talking-%25D0%25B8-fucking/&ved=2ahUKEwiJ3J2fjqKHAxWTLBAIHWPKB2IQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1dfcUyxA15bnHXbYscEKuc talking и fucking -какая для деда разница.В 21.00 пора спать.На горшок и в люлю..
показать весь комментарий
12.07.2024 21:18 Ответить
Байдену треба реально оцінити свої шанси і зробити найкраще для Америки та американців.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:20 Ответить
Ганебно що його оточення, його родина не сприяють перемозі здорового глузду. Справа навіть не в сьогоденні, чи в тому що буде за пів року... Йому ж потрібно чотирірічний марафон президенства пробігти! А це вже не реально!
показать весь комментарий
12.07.2024 21:24 Ответить
Іди вже на пенсію.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:25 Ответить
Донори Трампа теж могли б так вчинити, якби поважали себе.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:27 Ответить
Дід поганий зовсім, як і інший дід....
показать весь комментарий
12.07.2024 21:30 Ответить
Не меліть туфту це повна дезінформація напевно з опу
показать весь комментарий
12.07.2024 21:38 Ответить
.Одного не розумію - навіщо Джо Байдену весь цей клопіт ,, у такому віці !?
Та плюнув би на все , поїхав би на віллу десь біля океану і спокійно доживав би свої дні .
показать весь комментарий
12.07.2024 22:00 Ответить
Навіть зірки проти Байдена. Тільки деякі недоумки за нього.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:02 Ответить
Тут таких достатньо - хоча вони не мають права голосу.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:17 Ответить
Тільки смердять тут, як лайно.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:27 Ответить
У рыжего аж настроение поднялось...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:28 Ответить
Якщо чесно, паршива ситуація.
Дідо Байден вже не тягне... а альтернативи йому... нема. І Що лишається? Голімий рудий фрік Трумп?

3,14здєц...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:29 Ответить
а чого так переживати
він же на дебатах заявив, що план росіїї не прийнятний
а діючому президенту, ведучі не задали це питання
показать весь комментарий
12.07.2024 22:39 Ответить
а план його радників з безпеки прийнятний. Трамп його навіть схвалив. що згідно плану його радників, що згідно плану ху йла передбачена поступка територіями України. план ху йла для Трампа неприйнятний у тих кордонах, які зазначені в путінському плані. а в плані радників Трампа передбачена поступка територіями України. Тобто тут все впирається в проведення ліній нового кордону. зійдуться значить десь посередині.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:46 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/06/25/7188833/ Факт
"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", - сказал он.

Тобто це брехня: RinoRino "Трамп його навіть схвалив"
показать весь комментарий
12.07.2024 22:54 Ответить
ні, це не брехня.
показать весь комментарий
12.07.2024 23:00 Ответить
Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.
показать весь комментарий
12.07.2024 23:04 Ответить
https://www.reuters.com/world/us/trump-reviews-plan-halt-us-military-aid-ukraine-unless-it-negotiates-peace-with-2024-06-25/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0xulxT8FDjvxwfK2SUoAlMd54IBcu0AOZlXqFEZ-A8sIaLvqfnvl8Lwdk_aem_HzOgOgyGwoOYYTR8syLIvA Оригінал
They have presented their strategy to Trump, and the Republican presidential candidate responded favorably, Fleitz added. "I'm not claiming he agreed with it or agreed with every word of it, but we were pleased to get the feedback we did," he said.

Что сообщил журналист:

"They have presented their strategy to Trump, and the Republican presidential candidate responded favorably, Fleitz added."

Перевод: "Они представили свою стратегию Трампу, и кандидат в президенты от Республиканской партии отреагировал положительно, добавил Fleitz."

Журналист сообщает, что Трамп отреагировал положительно на представленную стратегию, основываясь на комментарии Fleitz.

Что точно сказал Fleitz:

"I'm not claiming he agreed with it or agreed with every word of it, but we were pleased to get the feedback we did."

Перевод: "Я не утверждаю, что он согласился с ней или со всеми её аспектами, но мы были довольны полученной обратной связью."

Из этого высказывания ясно, что Fleitz не утверждает, что Трамп полностью согласился со стратегией или с каждым её пунктом. Однако, Fleitz отметил, что они были довольны полученной от Трампа обратной связью.

Итог

Fleitz не утверждал, что Трамп согласился с представленной стратегией или с её каждым пунктом. Он только отметил, что они были довольны полученной обратной связью.

Журналист добавил, что Трамп отреагировал положительно, что является интерпретацией или обобщением слов Fleitz.

Таким образом, можно сделать вывод, что Трамп дал положительную обратную связь, но это не означает, что он согласился со стратегией.
показать весь комментарий
12.07.2024 23:15 Ответить
це для адекватних людей звучить так: Трамп схвалив цю стратегію. не всі пункти, проте в загальному схвалив. Що конкретно він схвалив, а що не схвалив у цій стратегії - нікому не відомо. Проте адекватним людям відоме головне - стратегію, у я кій є пункти про здачу українських земель кацпам, Трамп повинен був відкинути і сказати тим радникам: ви шо, ******* таке пропонувати? торгувати територіями неприпустимо. ось така приблизна заява повинна була пролунати із вуст Трампа. Тоді була б йому уважуха. а так, недовіра, оскільки він схвально відгукнувся про той план. і вже неважливо скільки пунктів у ньому він схвалив, а скільки пунктів доведеться ще допрацювати. а враховуюяи оці човникові візити Орбана до Трампа, потім до ху йла, а тепер знову до Трампа, то довіри до такої стратегії тих радників вкрай мало. тож, завали своє хлєбало і загубись із цього сайту. ****** Марджорі лизати.
показать весь комментарий
12.07.2024 23:41 Ответить
потрібно пам'ятати хто сказав, та як це зрозуміла росія
"- Одно дело, если это будет небольшое наступление. В этом случае мы будем обсуждать, что нам делать или не делать, и так далее. "
показать весь комментарий
13.07.2024 00:08 Ответить
лікуйся..
показать весь комментарий
13.07.2024 00:17 Ответить
.
Знаєте, я маю підозру, що Вам пощастило поспілкуватися з нашою міською божевільною. Є у нашому місті така собі Леді-З-Поліном (). Коли її таргани у голові сидять ціхо, вона лише лякає перехожих своїм виглядом та ароматом. Коли ж у тих тарганів якесь свято, вона, бідолашна ховається в парку у кущах від своїх глюків.
показать весь комментарий
13.07.2024 15:21 Ответить
та то не божевільний. він чи вона є упоротий маговський трампіст, завдання якого на цьому форумі срати на Байдена, щоб український народ виплескував у маси невдоволення Байденом. Тільки невідомо, що чекає Україну, коли до влади в Білому домі прийде Трамп зі своєю магою.
показать весь комментарий
13.07.2024 15:35 Ответить
Пригадайте Вєдану. То вона і є під іншим ніком. А в тої цьотки реально клепки нема.
показать весь комментарий
13.07.2024 15:43 Ответить
не пам'ятаю такої. )
показать весь комментарий
13.07.2024 17:26 Ответить
. Ваше щастя.
показать весь комментарий
13.07.2024 17:29 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2024 17:39 Ответить
Вєдано, нешановна... Тобі вже точно нема за що переживати. Бо "золотим дощиком" ви удвох не побавитесь.
Точно кажу.
І - так: щезни!
показать весь комментарий
13.07.2024 15:16 Ответить
Є Камала Харріс - навіщо винаходити велосипед ?
показать весь комментарий
13.07.2024 01:07 Ответить
У демократов есть такой человек - ДЖОРДЖ КЛУНИ
Знаменитость
Красавец
Умница
Никогда не был замечен в каких- либо скандалах, человек с репутацией
Настоящий sеlf made man
С таким кандидатом даже у десяти Трампов нет ни одного шанса....
А представляете - как он будет смотреться в сравнении с ботоксным уродом путиным
Кацапские бабы Клуни обожают....
Впрочем - его все обожают....
показать весь комментарий
13.07.2024 09:06 Ответить
 
 