Доноры-демократы заморозили $90 млн на кампанию Байдена, пока он не снимется с выборов, - NYT

Некоторые крупные доноры Демократической партии решили заморозить почти 90 миллионов долларов пожертвований на избирательную кампанию действующего президента США Джо Байдена.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Ряд доноров сообщили пробайденовскому коалиционному избирательному штабу Future Forward, что около 90 миллионов долларов обещанных пожертвований сейчас "заморожено", пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

По данным NYT, некоторые среди замороженных сумм являются "восьмизначными", то есть превышают десять миллионов долларов.

Кроме того, увеличилось количество демократов из Палаты представителей США, которые призывают Байдена снять свою кандидатуру с выборов после его последней пресс-конференции на этой неделе.

