Группа доноров демократов и общественных деятелей призвала Байдена снять свою кандидатуру с выборов, - WP
Группа доноров Демократической партии США, общественных лидеров и руководителей бизнеса в пятницу, 5 июля, направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом покинуть предвыборную гонку.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации", - говорится в письме.
По данным WP, письмо подписали 168 человек. Однако оно продолжает набирать подписи после того, как его уже передали в Белый дом.
Отмечается, что письмо было организовано группой Leadership Now Project, которую основали в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность относительно угроз демократическим нормам.
Собеседник WP на условиях анонимности рассказал, что письмо было доставлено нескольким советникам Белого дома.
Среди подписантов: невестка-миллиардер основателя Walmart Кристи Уолтон, бывший комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Дж.Тальябу, инвестор-миллиардер Майк Новограц, бывший руководитель Google Нин Мосбергер-Тан, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Галлоуэй, генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм, экс-министр обороны США Луис Кальдера и другие.
Генеральный директор Leadership Now Project Даниэлла Баллу-Аарес, которая ранее работала в администрации Обамы, отказалась комментировать это письмо.
"Наше беспокойство номер один - это риск, который бывший президент Трамп представляет для экономики, национальной безопасности, а также риск подрыва верховенства права. Мы также общаемся с членами Палаты представителей и Сената, выражая наши проблемы", - заявила она накануне в четверг, 4 июля.
В то же время подписанты письма высоко оценили работу Джо Байдена на посту президента США.
"В этот важный для нашей страны момент настало время закрепить наследие, передав эстафету - как это сделал Джордж Вашингтон (первый президент США. - Ред.)". - говорится в письме.
Ранее сообщалось, что в кампании Байдена считают вице-президента США Камалу Харрис лучшей альтернативой для замены действующего президента, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.
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саме через ірландську впертість Президент Байден і є демократом 🤣
але в чиї руки передати віжжі строптивного, різношестного та взбалмошеного Демократичного віслюка ?
тільки не Камали !!!!!
жінки категорично не заходять респам-реднекам, хоча в них, кретинів, була супер Нікі Гейлі !
деми та незалежні можуть проголосувати й за жінку.
Такими темпами Трамп має всі шанси запригнути в крісло другий раз. І всім буде дуже-дуже
кепськовесело. Особливо Україні.
Парадокс, уничтожаются касетные боеприпасы со складов Пентагона, сорк хранения которых истекают, но в Украину непоставляют.
Какое вооружение и сколько поставили Украине США и ЕС см. видео
https://www.youtube.com/watch?v=eaxvRmsn4Ug&t=391s
Камала Харріс має енергію, яйця і прокурорські навички, щоб узяти Трампа за гузно.
все буде в шоколаді... Рошен ! 🤣
Трамп просто щаслив за такого соперника