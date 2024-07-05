Группа доноров демократов и общественных деятелей призвала Байдена снять свою кандидатуру с выборов, - WP

Группа доноров Демократической партии США, общественных лидеров и руководителей бизнеса в пятницу, 5 июля, направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом покинуть предвыборную гонку.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации", - говорится в письме.

По данным WP, письмо подписали 168 человек. Однако оно продолжает набирать подписи после того, как его уже передали в Белый дом.

Отмечается, что письмо было организовано группой Leadership Now Project, которую основали в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность относительно угроз демократическим нормам.

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Собеседник WP на условиях анонимности рассказал, что письмо было доставлено нескольким советникам Белого дома.

Среди подписантов: невестка-миллиардер основателя Walmart Кристи Уолтон, бывший комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Дж.Тальябу, инвестор-миллиардер Майк Новограц, бывший руководитель Google Нин Мосбергер-Тан, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Галлоуэй, генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм, экс-министр обороны США Луис Кальдера и другие.

Генеральный директор Leadership Now Project Даниэлла Баллу-Аарес, которая ранее работала в администрации Обамы, отказалась комментировать это письмо.

"Наше беспокойство номер один - это риск, который бывший президент Трамп представляет для экономики, национальной безопасности, а также риск подрыва верховенства права. Мы также общаемся с членами Палаты представителей и Сената, выражая наши проблемы", - заявила она накануне в четверг, 4 июля.

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В то же время подписанты письма высоко оценили работу Джо Байдена на посту президента США.

"В этот важный для нашей страны момент настало время закрепить наследие, передав эстафету - как это сделал Джордж Вашингтон (первый президент США. - Ред.)". - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в кампании Байдена считают вице-президента США Камалу Харрис лучшей альтернативой для замены действующего президента, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

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