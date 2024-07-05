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Группа доноров демократов и общественных деятелей призвала Байдена снять свою кандидатуру с выборов, - WP

Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів

Группа доноров Демократической партии США, общественных лидеров и руководителей бизнеса в пятницу, 5 июля, направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом покинуть предвыборную гонку.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации", - говорится в письме.

По данным WP, письмо подписали 168 человек. Однако оно продолжает набирать подписи после того, как его уже передали в Белый дом.

Отмечается, что письмо было организовано группой Leadership Now Project, которую основали в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность относительно угроз демократическим нормам.

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Собеседник WP на условиях анонимности рассказал, что письмо было доставлено нескольким советникам Белого дома.

Среди подписантов: невестка-миллиардер основателя Walmart Кристи Уолтон, бывший комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Дж.Тальябу, инвестор-миллиардер Майк Новограц, бывший руководитель Google Нин Мосбергер-Тан, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Галлоуэй, генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм, экс-министр обороны США Луис Кальдера и другие.

Генеральный директор Leadership Now Project Даниэлла Баллу-Аарес, которая ранее работала в администрации Обамы, отказалась комментировать это письмо.

"Наше беспокойство номер один - это риск, который бывший президент Трамп представляет для экономики, национальной безопасности, а также риск подрыва верховенства права. Мы также общаемся с членами Палаты представителей и Сената, выражая наши проблемы", - заявила она накануне в четверг, 4 июля.

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В то же время подписанты письма высоко оценили работу Джо Байдена на посту президента США.

"В этот важный для нашей страны момент настало время закрепить наследие, передав эстафету - как это сделал Джордж Вашингтон (первый президент США. - Ред.)". - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в кампании Байдена считают вице-президента США Камалу Харрис лучшей альтернативой для замены действующего президента, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

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Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24760) США (27131)


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Топ комментарии
+5
Нє - ну якшо донори дали задню - діло швах
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05.07.2024 21:42 Ответить
+5
впертий дід,але схоже все таки доламають дідуся і він все таки зніме кандидатуру на 99%
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05.07.2024 21:47 Ответить
+5
Трамп з ****** уже ділять Україну.
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05.07.2024 21:49 Ответить
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Нє - ну якшо донори дали задню - діло швах
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05.07.2024 21:42 Ответить
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05.07.2024 21:44 Ответить
вдала карикатура!
саме через ірландську впертість Президент Байден і є демократом 🤣

але в чиї руки передати віжжі строптивного, різношестного та взбалмошеного Демократичного віслюка ?

тільки не Камали !!!!!
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06.07.2024 00:45 Ответить
впертий дід,але схоже все таки доламають дідуся і він все таки зніме кандидатуру на 99%
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05.07.2024 21:47 Ответить
Як казала моя бабця: "Я розумніша за вас усіх, але от лише пам'яті не маю"...
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05.07.2024 21:48 Ответить
Трамп з ****** уже ділять Україну.
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05.07.2024 21:49 Ответить
Та дайте йому виспатися,а там він і сам скаже,що втомився)
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05.07.2024 21:51 Ответить
Хуженєбудєт - 2
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05.07.2024 21:51 Ответить
Все так.. але памʼятаєте анекдот про "але є один нюанс"? З США нічого не станеться. Хз шо буде у всіх інших...
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05.07.2024 22:31 Ответить
Я не донор демпартії (шкода, звісно), але також закликаю знятися. Це при всій щирій повазі.
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05.07.2024 21:52 Ответить
Ні,Байден нехай йде до кінця.Ще має відбутися другий раунд дебатів.
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05.07.2024 22:02 Ответить
Коли їх попереджали, що вони стріляють самі собі в ногу- вони сміялися, тепер, окрім Камали і Мішел кандидатів у президенти не залишилось
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05.07.2024 22:04 Ответить
чого так? там мабуть донори в першу чергу розглядатимуть кандидатури з кількох губернаторів, оскільки Мішель сама не хоче, а в Камали шансів виграти у Трампа ще менше, ніж у Байдена. Доведено вже Хілларі, яка більш рейтингова, ніж Камала і то умудрилась програти Рудому.
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05.07.2024 22:28 Ответить
і знову програє. Деми повинні винити самих себе, а не американський народ.
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05.07.2024 22:44 Ответить
Яких кандидатів? Немає в них кандидатів. Взагалі. Трампа оберуть президентом ще в першому турі.
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05.07.2024 22:46 Ответить
якщо до того не посадять ! 🤣
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06.07.2024 00:47 Ответить
Вологі мріі
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06.07.2024 04:03 Ответить
правильно, люба дама від демократів програє Рудому. тому донори це мають усвідомлювати і виставити кандидатом, наприклад, губернатора Вітмора, а ще краще лідера в Сенаті Чака Шумера.
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05.07.2024 22:49 Ответить
голосують по партійному принципу:
жінки категорично не заходять респам-реднекам, хоча в них, кретинів, була супер Нікі Гейлі !
деми та незалежні можуть проголосувати й за жінку.
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06.07.2024 00:51 Ответить
можуть.. вже за Хілларі проголосували..
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06.07.2024 03:28 Ответить
Хлопці, буде весело!
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05.07.2024 22:17 Ответить
Ну шо. А вони встигнуть розкрутити нового кандидата? А в нового кандидата є така ж популярність і відомість як у Байдена? Байден виграв праймеріз в демократів, наскільки я памʼятаю.
Такими темпами Трамп має всі шанси запригнути в крісло другий раз. І всім буде дуже-дуже кепсько весело. Особливо Україні.
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05.07.2024 22:27 Ответить
Заміну треба було шукати ще рік-два тому а не подарювати трампону перемогу по умолчанию пздц...ну напевно вихід мішель обами вже не загорами
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05.07.2024 22:28 Ответить
А ще в мене питання. Хто знає? А шо значить донори? Я десь чув, що одна людина не може жертвувати свому кандидату більше ніж штуку баксів. Будь ти мільярдер чи домогосподарка. Чи я шось наплутав?
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05.07.2024 22:29 Ответить
https://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/taking-********-pac/contribution-limits-nonconnected-pacs/
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06.07.2024 04:14 Ответить
Допердівся.
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05.07.2024 22:35 Ответить
Имя Байдена связано не только войной с россией. но и разрушенные города Украины. 10 млн. беженцев, около 100 тыс погибших.
Парадокс, уничтожаются касетные боеприпасы со складов Пентагона, сорк хранения которых истекают, но в Украину непоставляют.
Какое вооружение и сколько поставили Украине США и ЕС см. видео
https://www.youtube.com/watch?v=eaxvRmsn4Ug&t=391s
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05.07.2024 22:41 Ответить
Пшел нах, кацапсіна. Путін *****.
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05.07.2024 22:47 Ответить
А чому ви ігноруєте факти?
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06.07.2024 04:15 Ответить
А Грабовський - довбойоп.
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06.07.2024 12:13 Ответить
Байдена ніхтоне відсторонює від політики - нехай працює радником, консультантом, як Кіссінджер.
Камала Харріс має енергію, яйця і прокурорські навички, щоб узяти Трампа за гузно.
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05.07.2024 22:54 Ответить
А на кого роблять ставку ті, хто кричав Байден прийде порядок наведе? Чи вони вже обіср@лись і більше не вангують.)
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05.07.2024 23:22 Ответить
не кіпішуй !
все буде в шоколаді... Рошен ! 🤣
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05.07.2024 23:58 Ответить
Когда вы обсуждаете это письмо от Демократов , Пр. Джо Байден прибыл в штат Висконсин и его встречаол 10 избирателей , болше ненащитал . Болше и тв непоказывала.
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06.07.2024 00:10 Ответить
...запомните Все,за каждый цент налогоплательщиков США,все ворье и троица Ответят,надо будет поволоку по столице живьем! Агентов мацковии свыше 50 в обслуге зэШки,слова Бэрнса...
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06.07.2024 01:26 Ответить
Письмом его не сковырнуть. Он даже дохлый будет зубами держаться за кресло.

Трамп просто щаслив за такого соперника
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06.07.2024 05:52 Ответить
 
 