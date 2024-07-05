Байден поручил демократам отменить для него вечерние мероприятия, потому что ему "нужно больше спать", - WP

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме поручил губернаторам-демократам не планировать для него мероприятия после 20:00, чтобы он "мог больше спать".

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Байден теперь считает, что он должен внести изменения, чтобы улучшить свои публичные выступления".

"Президент Байден сказал губернаторам-демократам во время частной встречи в Белом доме в среду вечером, что ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам избегать планирования мероприятий для него после 20:00", - говорится в публикации.

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81-летний Байден пытался заверить группу из более 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего главу США Дональда Трампа на выборах президента и эффективно управлять страной еще четыре года, добавляет WP.

Как пишет издание, эти слова разочаровали нескольких губернаторов, которые присутствовали в зале, и стали одной из причин того, почему некоторые участники были возмущены заявлением от штаба Байдена о том, что они якобы продемонстрировали лояльность и энтузиазм.

Байден также сообщил, что после президентских дебатов на прошлой неделе он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии.

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Комментарий Байдена о том, что ему "нужно больше спать", стал одним из нескольких объяснений его выступления на дебатах, во время которого он путался, а иногда не мог закончить предложение, пишут журналисты издания.

Он объяснил свое поведение тем, что был болен, страдал от смены часовых поясов, его голова "была забита цифрами" и он не слушал своих подчиненных.

Кампания Байдена в последние дни пыталась восстановить свои позиции, и встреча с губернаторами в Белом доме в среду вечером была задумана как шаг к укреплению поддержки.

По словам участников встречи, она была преимущественно оптимистичной, но были и "признаки турбулентности", которая продолжалась после дебатов, добавляет WP.

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Дебаты между Байденом и Трампом

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот все-таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

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