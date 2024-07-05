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Байден поручил демократам отменить для него вечерние мероприятия, потому что ему "нужно больше спать", - WP

Президент США Джо Байден на дебатах

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме поручил губернаторам-демократам не планировать для него мероприятия после 20:00, чтобы он "мог больше спать".

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Байден теперь считает, что он должен внести изменения, чтобы улучшить свои публичные выступления".

"Президент Байден сказал губернаторам-демократам во время частной встречи в Белом доме в среду вечером, что ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам избегать планирования мероприятий для него после 20:00", - говорится в публикации.

Также читайте: Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом: Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года

81-летний Байден пытался заверить группу из более 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего главу США Дональда Трампа на выборах президента и эффективно управлять страной еще четыре года, добавляет WP.

Как пишет издание, эти слова разочаровали нескольких губернаторов, которые присутствовали в зале, и стали одной из причин того, почему некоторые участники были возмущены заявлением от штаба Байдена о том, что они якобы продемонстрировали лояльность и энтузиазм.

Байден также сообщил, что после президентских дебатов на прошлой неделе он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии.

Читайте также: Байден заявил, что не будет сниматься с выборов, - Reuters

Комментарий Байдена о том, что ему "нужно больше спать", стал одним из нескольких объяснений его выступления на дебатах, во время которого он путался, а иногда не мог закончить предложение, пишут журналисты издания.

Он объяснил свое поведение тем, что был болен, страдал от смены часовых поясов, его голова "была забита цифрами" и он не слушал своих подчиненных.

Кампания Байдена в последние дни пыталась восстановить свои позиции, и встреча с губернаторами в Белом доме в среду вечером была задумана как шаг к укреплению поддержки.

По словам участников встречи, она была преимущественно оптимистичной, но были и "признаки турбулентности", которая продолжалась после дебатов, добавляет WP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп надеется, что Байден не выйдет из гонки, потому что считает, что его будет легко победить, - WP

Дебаты между Байденом и Трампом

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот все-таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

Читайте также: Демократы могут выдвинуть кандидатуру Байдена на президентские выборы в США 21 июля, - Bloomberg

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27131)


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Топ комментарии
+11
то якщо йому треба більше спати - то хай йде на пенсію і спить.
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05.07.2024 11:48 Ответить
+7
Був би справжнім державником, знявся б з перегонів. А так...
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05.07.2024 11:48 Ответить
+6
Блін дідусю, ну скажи що підтримуєш когось іншого та й.
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05.07.2024 11:41 Ответить
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Блін дідусю, ну скажи що підтримуєш когось іншого та й.
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05.07.2024 11:41 Ответить
Так Буш, коли був президентом США, також лягав спати рівно в 21:00.
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05.07.2024 11:43 Ответить
Це нормально для Америки !
Бо встають о четвертій чи пьятій ранку, пардон, по українськи - ночі 😂

Але не треба Байдену про це патякати, по-перше
А по друге, робота "президента світу" передбачає й форс-мажори типу Карібської кризи чи Берлінського конфлікту, коли який там сон !

Діду, дякуємо і просимо на заслужену пенсію !
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05.07.2024 11:52 Ответить
Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно.
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05.07.2024 11:44 Ответить
Беда в том, что у этого дедушки не граната, а скромный "ядерный чемоданчик".
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05.07.2024 13:28 Ответить
Дед красава
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05.07.2024 11:46 Ответить
В чому цей дід красава що в нього Деменция а від ще, а скоріше його ще збирають на 5 років презеденства? Це бредятіна.
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05.07.2024 12:16 Ответить
просто жжет не подецки как аццкий сотона
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05.07.2024 12:19 Ответить
Це так 🤣
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05.07.2024 12:20 Ответить
Та п...ц! А вечерний видос куда?(
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05.07.2024 11:48 Ответить
в Америці немає ЗЄльоних упирів!
у них - Рудий чорт, той зранку завиває 😂
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05.07.2024 11:54 Ответить
Був би справжнім державником, знявся б з перегонів. А так...
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05.07.2024 11:48 Ответить
Зараз українці Байдена весело обпльовують. Але коротким часом ми за цим дідом ще плакати будемо. Згадаєте моє слово.
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05.07.2024 12:15 Ответить
Темпи і рівень допомоги США за його президентства не сприяє плачу. Максимум засумуємо.
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05.07.2024 12:32 Ответить
Do not bite the hand that feeds you...
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05.07.2024 12:56 Ответить
Від таких щедрих рук хоч би ноги не протягнути.
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05.07.2024 13:26 Ответить
Ну от... Вдячність...
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05.07.2024 13:27 Ответить
то якщо йому треба більше спати - то хай йде на пенсію і спить.
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05.07.2024 11:48 Ответить
на Америку можно нападати після 20-ї , всі сплять !
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05.07.2024 11:59 Ответить
до речі, слушне зауваження.
кацам на замітку
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05.07.2024 16:45 Ответить
Дід здає. Вибори будуть цікавими....
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05.07.2024 12:05 Ответить
Против возроста не попёшь , 81 год это много.
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05.07.2024 12:27 Ответить
Що за сон на посту?
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05.07.2024 12:27 Ответить
Мда...... Таких виборів у США ще не було... Старий пердун з деменцією проти старого пердуна з відкритою кримінальною справою і купою боргів. Куди котиться цей світ?
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05.07.2024 12:29 Ответить
GoodBayden - я устал, я ухожу....
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05.07.2024 12:32 Ответить
Байден нічого не міг доручити губернаторам. Вони йому не підпорядковуються.
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05.07.2024 12:36 Ответить
Байден не идет на выборы - его на выборы несут.
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05.07.2024 13:02 Ответить
Що старе, що мале.
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05.07.2024 13:07 Ответить
Ну, хорошо, что эвтаназию пока не попросил.
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05.07.2024 13:22 Ответить
Байден любить увечері поїсти морозива - це не корисно для шлунку.
Молоко і цукор всю ніч годують патогенну флору.
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05.07.2024 15:17 Ответить
Що цікаво, лише материкова територія США включає шість часових поясів (а з острівними територями - 9); то по якому часовому поясу Байден розпорядився рахувати оті 20:00? Ця трампіська помийка WP що збрехала з цього приводу?
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05.07.2024 15:55 Ответить
 
 