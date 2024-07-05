Байден доручив скасувати для нього вечірні заходи, бо йому "потрібно більше спати", - WP

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі доручив губернаторам-демократам не планувати для нього заходи після 20:00, щоб він "міг більше спати".

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Байден тепер вважає, що він повинен внести зміни, щоб поліпшити свої публічні виступи".

"Президент Байден сказав губернаторам-демократам під час приватної зустрічі в Білому домі в середу ввечері, що йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам уникати планування заходів для нього після 20:00", - йдеться у публікації.

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81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього очільника США Дональда Трампа на виборах президента й ефективно керувати країною ще чотири роки, додає WP.

Як пише видання, ці слова розчарували кількох губернаторів, які були присутні в залі, і стали однією з причин того, чому деякі учасники були обурені заявою від штабу Байдена про те, що вони нібито продемонстрували лояльність та ентузіазм.

Байден також повідомив, що після президентських дебатів минулого тижня він пройшов медичне обстеження і залишається в доброму здоров'ї.

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Коментар Байдена про те, що йому "потрібно більше спати", став одним із кількох пояснень його виступу на дебатах, під час якого він плутався, а іноді не міг закінчити речення, пишуть журналісти видання.

Він пояснив свою поведінку тим, що був хворий, страждав від зміни часових поясів, його голова "була забита цифрами" й він не слухав своїх підлеглих.

Кампанія Байдена в останні дні намагалася відновити свої позиції, і зустріч з губернаторами в Білому домі в середу ввечері була задуманою як крок до зміцнення підтримки.

За словами учасників зустрічі, вона була переважно оптимістичною, але були й "ознаки турбулентності", що тривала після дебатів, додає WP.

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Дебати між Байденом і Трампом

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.

Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.

За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.

Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативоюдля заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

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