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Байден доручив скасувати для нього вечірні заходи, бо йому "потрібно більше спати", - WP

Президент США Джо Байден на дебатах

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі доручив губернаторам-демократам не планувати для нього заходи після 20:00, щоб він "міг більше спати".

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Байден тепер вважає, що він повинен внести зміни, щоб поліпшити свої публічні виступи".

"Президент Байден сказав губернаторам-демократам під час приватної зустрічі в Білому домі в середу ввечері, що йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам уникати планування заходів для нього після 20:00", - йдеться у публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден визнав, що "облажався" на дебатах з Трампом: Це 90 хвилин на сцені - подивіться, що я зробив за три з половиною роки

81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього очільника США Дональда Трампа на виборах президента й ефективно керувати країною ще чотири роки, додає WP.

Як пише видання, ці слова розчарували кількох губернаторів, які були присутні в залі, і стали однією з причин того, чому деякі учасники були обурені заявою від штабу Байдена про те, що вони нібито продемонстрували лояльність та ентузіазм.

Байден також повідомив, що після президентських дебатів минулого тижня він пройшов медичне обстеження і залишається в доброму здоров'ї.

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Коментар Байдена про те, що йому "потрібно більше спати", став одним із кількох пояснень його виступу на дебатах, під час якого він плутався, а іноді не міг закінчити речення, пишуть журналісти видання.

Він пояснив свою поведінку тим, що був хворий, страждав від зміни часових поясів, його голова "була забита цифрами" й він не слухав своїх підлеглих.

Кампанія Байдена в останні дні намагалася відновити свої позиції, і зустріч з губернаторами в Білому домі в середу ввечері була задуманою як крок до зміцнення підтримки.

За словами учасників зустрічі, вона була переважно оптимістичною, але були й "ознаки турбулентності", що тривала після дебатів, додає WP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сподівається, що Байден не вийде з перегонів, бо вважає, що його буде легко перемогти, - WP 

Дебати між Байденом і Трампом

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Речник передвиборчої кампанії Сет Шустер заявив, що Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів.

Президент США, коментуючи дебати із Трампом, сказав, що знає, що вже не молодий, але зможе виконувати роботу.

За даними ЗМІ, Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах.

Водночас віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативоюдля заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

Також читайте: Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23410)


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Топ коментарі
+11
то якщо йому треба більше спати - то хай йде на пенсію і спить.
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05.07.2024 11:48 Відповісти
+7
Був би справжнім державником, знявся б з перегонів. А так...
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05.07.2024 11:48 Відповісти
+6
Блін дідусю, ну скажи що підтримуєш когось іншого та й.
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05.07.2024 11:41 Відповісти
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Блін дідусю, ну скажи що підтримуєш когось іншого та й.
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05.07.2024 11:41 Відповісти
Так Буш, коли був президентом США, також лягав спати рівно в 21:00.
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05.07.2024 11:43 Відповісти
Це нормально для Америки !
Бо встають о четвертій чи пьятій ранку, пардон, по українськи - ночі 😂

Але не треба Байдену про це патякати, по-перше
А по друге, робота "президента світу" передбачає й форс-мажори типу Карібської кризи чи Берлінського конфлікту, коли який там сон !

Діду, дякуємо і просимо на заслужену пенсію !
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05.07.2024 11:52 Відповісти
Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно.
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05.07.2024 11:44 Відповісти
Беда в том, что у этого дедушки не граната, а скромный "ядерный чемоданчик".
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05.07.2024 13:28 Відповісти
Дед красава
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05.07.2024 11:46 Відповісти
В чому цей дід красава що в нього Деменция а від ще, а скоріше його ще збирають на 5 років презеденства? Це бредятіна.
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05.07.2024 12:16 Відповісти
просто жжет не подецки как аццкий сотона
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05.07.2024 12:19 Відповісти
Це так 🤣
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05.07.2024 12:20 Відповісти
Та п...ц! А вечерний видос куда?(
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05.07.2024 11:48 Відповісти
в Америці немає ЗЄльоних упирів!
у них - Рудий чорт, той зранку завиває 😂
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05.07.2024 11:54 Відповісти
Був би справжнім державником, знявся б з перегонів. А так...
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05.07.2024 11:48 Відповісти
Зараз українці Байдена весело обпльовують. Але коротким часом ми за цим дідом ще плакати будемо. Згадаєте моє слово.
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05.07.2024 12:15 Відповісти
Темпи і рівень допомоги США за його президентства не сприяє плачу. Максимум засумуємо.
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05.07.2024 12:32 Відповісти
Do not bite the hand that feeds you...
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05.07.2024 12:56 Відповісти
Від таких щедрих рук хоч би ноги не протягнути.
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05.07.2024 13:26 Відповісти
Ну от... Вдячність...
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05.07.2024 13:27 Відповісти
то якщо йому треба більше спати - то хай йде на пенсію і спить.
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05.07.2024 11:48 Відповісти
на Америку можно нападати після 20-ї , всі сплять !
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05.07.2024 11:59 Відповісти
до речі, слушне зауваження.
кацам на замітку
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05.07.2024 16:45 Відповісти
Дід здає. Вибори будуть цікавими....
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05.07.2024 12:05 Відповісти
Против возроста не попёшь , 81 год это много.
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05.07.2024 12:27 Відповісти
Що за сон на посту?
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05.07.2024 12:27 Відповісти
Мда...... Таких виборів у США ще не було... Старий пердун з деменцією проти старого пердуна з відкритою кримінальною справою і купою боргів. Куди котиться цей світ?
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05.07.2024 12:29 Відповісти
GoodBayden - я устал, я ухожу....
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05.07.2024 12:32 Відповісти
Байден нічого не міг доручити губернаторам. Вони йому не підпорядковуються.
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05.07.2024 12:36 Відповісти
Байден не идет на выборы - его на выборы несут.
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05.07.2024 13:02 Відповісти
Що старе, що мале.
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05.07.2024 13:07 Відповісти
Ну, хорошо, что эвтаназию пока не попросил.
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05.07.2024 13:22 Відповісти
Байден любить увечері поїсти морозива - це не корисно для шлунку.
Молоко і цукор всю ніч годують патогенну флору.
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05.07.2024 15:17 Відповісти
Що цікаво, лише материкова територія США включає шість часових поясів (а з острівними територями - 9); то по якому часовому поясу Байден розпорядився рахувати оті 20:00? Ця трампіська помийка WP що збрехала з цього приводу?
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05.07.2024 15:55 Відповісти
 
 