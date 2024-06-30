Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

Президент США Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння щодо його виступу на дебатах з ексочільником Білого дому Дональдом Трампом. Однак політик попросив спонсорів своєї кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє агентство, у суботу, 29 червня, у маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна відбувся захід зі збору коштів на кампанію Байдена.

"Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч", - сказав очільник Білого дому перед гостями.

Перед близько 150 присутніми президент-демократ заявив, що не балотувався б, якби не вірив, що зможе виграти.

Bloomberg зазначає, що невдалі дебати для Байдена тягнуть за собою ризики зменшити його здатність зі збору коштів, оскільки ймовірний кандидат від республіканців - Трамп завойовує позиції серед донорів. Однак кампанія Байдена не вважає ці побоювання надто серйозними, заявивши, що змогла зібрати $27 млн між днем ​​дебатів і вечором п’ятниці, 28 червня.

Зазначається, що на субутньому заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію Байдена були присутні актори Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік, співголова Loews Corp. Джон Тіш, засновник Tiger 21 Майкл Зонненфельдт і продюсер кіно та телебачення Даррен Стар.

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Вхідна вартість на подію становила понад 250 тисяч доларів. Скільки вдалося зібрати за вечір не повідомляється.

Нагадаємо, що перші дебати між Джо байденом та Дональдом Трампом відбулися 27 червня.

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