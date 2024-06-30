Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg
Президент США Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння щодо його виступу на дебатах з ексочільником Білого дому Дональдом Трампом. Однак політик попросив спонсорів своєї кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляє агентство, у суботу, 29 червня, у маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна відбувся захід зі збору коштів на кампанію Байдена.
"Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч", - сказав очільник Білого дому перед гостями.
Перед близько 150 присутніми президент-демократ заявив, що не балотувався б, якби не вірив, що зможе виграти.
Bloomberg зазначає, що невдалі дебати для Байдена тягнуть за собою ризики зменшити його здатність зі збору коштів, оскільки ймовірний кандидат від республіканців - Трамп завойовує позиції серед донорів. Однак кампанія Байдена не вважає ці побоювання надто серйозними, заявивши, що змогла зібрати $27 млн між днем дебатів і вечором п’ятниці, 28 червня.
Зазначається, що на субутньому заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію Байдена були присутні актори Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік, співголова Loews Corp. Джон Тіш, засновник Tiger 21 Майкл Зонненфельдт і продюсер кіно та телебачення Даррен Стар.
Вхідна вартість на подію становила понад 250 тисяч доларів. Скільки вдалося зібрати за вечір не повідомляється.
Нагадаємо, що перші дебати між Джо байденом та Дональдом Трампом відбулися 27 червня.
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розумію, коли по яйцях то не дуже зручно, нехай вже по пятках...
Це все я доповідаю з інформації за таким посиланням..
https://www.youtube.com/watch?v=TzVra2iIVcQ&t=1067s
Для все знаючих гостей ЦН підписуюсь як Кремлівська Наталка ША УЖЄ КАЧЄВРЯЖЄТЬСЯ
О том что это был "третий срок обамы" не писали разве что в МУРЗИЛКЕ.
Сейчас вовсю муссируют четвертый срок - обамиху.
И они наконец-то добьют США.
Вот тогда Украина заживет, как у ***** за пазухой: обамиха привезет помощь для ВСУ - еще
300 СПИСАННЫХ ЗАЮЗАННЫХ солдатских одеял вместо летального оружия и пошлет
Клинтониху к ***** с кнопкой ПЕРЕГРУЗКА.
МолИтесь за демпартию !
може вже чяс на квіти у садку?
От уже ці вигадки, нехай беруть приклад з України. Раз-два і 73% голосів за.
73% були чесними процентами, за цим наглядали міжнародні незалежні наглядачі.
Не треба зараз робити вигляд, що мудрий нерід не волав АБИ НЕ ПОРОХ, КОКАЯ РАЗНЄЦА,
ХУЧЬ ПОРЖОМ !!!
Ентоні Блінкен може піти віцепрезидентом - нормальний хід.
А Байденом керує Обама - мастак перезагрузок і здач Криму путіну - всі вже наїлись.
Байден вперся рогом? Чи у них там така "відбита" партійно-політична система?
вибір незалежно від дебатів ,а свідомо аналізуючи
президентську діяльність кандидатів .
А дебати не повинні перетворюватись на шоу ,де переможець
той ,то більше хамить та принижує конкурента .
В воскресенье президент США собрался со своей семьей в Кэмп-Дэвиде, где обсуждались вопросы относительно его политического будущего. Это произошло после нескольких дней растущего давления на Байдена, после неудачных дебатов и призывов со стороны экспертов, СМИ и избирателей к нему отойти от участия в выборах.
Во время встречи, на которой присутствовали жена, дети и внуки президента, семья Байдена сказала ему, что он все еще может показать американцам, что способен служить им еще 4 года.
Хотя его семья, как сообщается, осознает, насколько плохо он выступил, они также продолжают считать, что он является лучшим человеком, который может победить Трампа.
Украінці он як задоволені таким прижаттям допомоги!
Перечитайте цю гілку : суцільні схвалення байдена та прокляття Трампа.
Воно ж і ясно: зношені солдатські ковдри від джобами НАБАГАТО краща допомога
ВСУ ,ніж якісь там ДЖАВЕЛИНИ або СТИНГЕРИ !
Жаль, ще одного криму нема,щоб під тиском задарма віддати, доведеться дарувати ******* щось ще.