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Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

Президент США Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння щодо його виступу на дебатах з ексочільником Білого дому Дональдом Трампом. Однак політик попросив спонсорів своєї кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє агентство, у суботу, 29 червня, у маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна відбувся захід зі збору коштів на кампанію Байдена.

"Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч", - сказав очільник Білого дому перед гостями.

Перед близько 150 присутніми президент-демократ заявив, що не балотувався б, якби не вірив, що зможе виграти.

Bloomberg зазначає, що невдалі дебати для Байдена тягнуть за собою ризики зменшити його здатність зі збору коштів, оскільки ймовірний кандидат від республіканців - Трамп завойовує позиції серед донорів. Однак кампанія Байдена не вважає ці побоювання надто серйозними, заявивши, що змогла зібрати $27 млн між днем ​​дебатів і вечором п’ятниці, 28 червня.

Зазначається, що на субутньому заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію Байдена були присутні актори Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік, співголова Loews Corp. Джон Тіш, засновник Tiger 21 Майкл Зонненфельдт і продюсер кіно та телебачення Даррен Стар. 

Читайте також: Байден не виходитиме з передвиборчих перегонів, - речник кампанії президента США

Вхідна вартість на подію становила понад 250 тисяч доларів. Скільки вдалося зібрати за вечір не повідомляється.

Нагадаємо, що перші дебати між Джо байденом та Дональдом Трампом відбулися 27 червня. 

Читайте також: Байден про дебати із Трампом: Я знаю, що вже не молодий, але я зможу виконувати роботу американського президента

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23326) спонсор (75) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+5
Єдиний шанс демократам виграти вибори-- інший кандидат в президенти. Надіюсь і сам Байден це зрозуміє.
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30.06.2024 23:21
+5
Джо Байдену не варто збирати кошти на вибори, бо це буде розцінено як ескалацію.
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30.06.2024 23:33
+4
Дивні якісь у них вибори - заходи зі збору коштів, звітність про це.... Невже не розуміють, що просто потрібно знайти якогось мутного мільярдера, взяти в нього грошей, провести все в чорну, а офіційні внески оформити мутними схемами типу доярки, що вносить 500 тисяч кандидату.
От уже ці вигадки, нехай беруть приклад з України. Раз-два і 73% голосів за.
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30.06.2024 23:26
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старые мумии.
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30.06.2024 23:37 Відповісти
А колись з "дарагова Лєоніда Ільіча" сміялись , казали ""похоронбюро" , а тут в Штатах є своє ,причому в двох екземплярах,
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30.06.2024 23:41 Відповісти
ну навіть не знаю, а може і справді кращє дід ніж клован який ненавидіть ту страну над якої відбулавленеий?
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01.07.2024 00:19 Відповісти
прийшов великий пацан з рога і перше що він зробив - удлінніл цеп гетьманську...
розумію, коли по яйцях то не дуже зручно, нехай вже по пятках...
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01.07.2024 00:25 Відповісти
Тут без варіантів. Навіть мій дворовий безродний пес був би кращим президентом ніж клован
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01.07.2024 08:47 Відповісти
Старий і ще старіший! Якесь відділиння герантології! Чи їм пенсії не вистачає??! політбюро цк ,,відпочива", бо ніхто до 80р не доживав! І це добре було!
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01.07.2024 01:34 Відповісти
Ще треба попросити Трампа зняти свою кандидатуру.
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30.06.2024 23:19 Відповісти
Конвенція у республіканців - буде теж нелегкий вибір , тут залишилось 15днів . Й нехай демократи мотають нерви своїм - "змінити молодого -залишити Байдена". Справжні політики республіканці дуже задумаються над кандидатурою фарбованого . А за 5 днів до кнонвенції ще й оголошення вироку ... Цікаво - мені здається все буде добре...
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01.07.2024 00:50 Відповісти
В аеропорту поблизу Вашингтону стояв на приколі з вівторка рашистський надвеликий ИЛ 96-300 з Кремлівського авіазагону , й стояв там до того часу , поки поряд не заякорився літак з надписом TRUMP , котрим хазяїн прибув на дебати. Так вони поряд й стояли якийсь час. Цей надвеликий кремлівський літак кремлівського , котрий перевозив під наглядом Патрушева (серетара держбезпеки на той час) 0,5 т кокаїну з Буенос-Айресу.

Це все я доповідаю з інформації за таким посиланням..
https://www.youtube.com/watch?v=TzVra2iIVcQ&t=1067s
Для все знаючих гостей ЦН підписуюсь як Кремлівська Наталка ША УЖЄ КАЧЄВРЯЖЄТЬСЯ
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01.07.2024 04:02 Відповісти
Єдиний шанс демократам виграти вибори-- інший кандидат в президенти. Надіюсь і сам Байден це зрозуміє.
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30.06.2024 23:21 Відповісти
Насправді ще є шанс, це мобілізувати усіх своїх потенційних виборців, щоб вони таки проголосували, а не ігнорували вибори. Щось схоже в штабі Байдена вже намагаються робити, коли втихомирюють Ізраїль, щоб виборці арабського походження проголосували за нього.
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30.06.2024 23:29 Відповісти
невозможно это. люди не хотят голосовать за полутруп. Я ничего лично против Байдена не имею, но только слепой не видит, что дед уже неадекватен. Он был норм 4 года назад, но сильно сдал, в таком возрасте это не удивительно. Выбрать его значит выбрать неизвестно кого, бо сам он не тянет, и кто будет от его имени керувать , мы не знаем..
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30.06.2024 23:50 Відповісти
Это только тупые не знают, кто керувал и собирается керувать от "его имени".
О том что это был "третий срок обамы" не писали разве что в МУРЗИЛКЕ.
Сейчас вовсю муссируют четвертый срок - обамиху.
И они наконец-то добьют США.
Вот тогда Украина заживет, как у ***** за пазухой: обамиха привезет помощь для ВСУ - еще
300 СПИСАННЫХ ЗАЮЗАННЫХ солдатских одеял вместо летального оружия и пошлет
Клинтониху к ***** с кнопкой ПЕРЕГРУЗКА.
МолИтесь за демпартию !
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01.07.2024 14:19 Відповісти
якщо в "трамбона" спонсор куйло,то "байді не під силу з "трамбоном" тягатися...
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30.06.2024 23:23 Відповісти
нарешті комуніста байдена відправлять на концерт, з його мовчазної згоди світ котиться у прірву
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01.07.2024 12:06 Відповісти
шукай краще будинок для літніх людей і пиши мемуари поки не пізно
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30.06.2024 23:23 Відповісти
О це демократія, за Америкою байбутнє. Що би не говорили але так є і має бути.
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30.06.2024 23:25 Відповісти
Майбутнє.
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30.06.2024 23:26 Відповісти
нє-нє, за Америкою саме байбутнє, причому це байбутньє дуже скоро настане
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30.06.2024 23:30 Відповісти
Джо, ти вже все зробив перебив як міміімум рудого на другуй срок... - дякую!
може вже чяс на квіти у садку?
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30.06.2024 23:26 Відповісти
Дивні якісь у них вибори - заходи зі збору коштів, звітність про це.... Невже не розуміють, що просто потрібно знайти якогось мутного мільярдера, взяти в нього грошей, провести все в чорну, а офіційні внески оформити мутними схемами типу доярки, що вносить 500 тисяч кандидату.
От уже ці вигадки, нехай беруть приклад з України. Раз-два і 73% голосів за.
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30.06.2024 23:26 Відповісти
Там такого гивна не меньше...
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30.06.2024 23:30 Відповісти
кацапы точно так же как вы говорят. наверное совпадение просто.
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30.06.2024 23:51 Відповісти
так у Трампа ж саме так все і налаштовано
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30.06.2024 23:31 Відповісти
А центріиборчком чому забули там теж припливандус був конкретний, бо по закону вони не могли реєструвати
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30.06.2024 23:36 Відповісти
тьотя, ви в не тих водах плавали...
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01.07.2024 09:46 Відповісти
Брехня!!!
73% були чесними процентами, за цим наглядали міжнародні незалежні наглядачі.
Не треба зараз робити вигляд, що мудрий нерід не волав АБИ НЕ ПОРОХ, КОКАЯ РАЗНЄЦА,
ХУЧЬ ПОРЖОМ !!!
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01.07.2024 14:27 Відповісти
Джо Байдену не варто збирати кошти на вибори, бо це буде розцінено як ескалацію.
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30.06.2024 23:33 Відповісти
цьому діду вже час на пічь бо він насправді виглядає жалюгідно...
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30.06.2024 23:34 Відповісти
Попроси наших спонсорів. Опозиція не відмовить. Ви ж друзі, а друзі допомагають один одному.)
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30.06.2024 23:37 Відповісти
Подайте на пропитание... Співали-співали "Боже, храни Америку", але Богу це схоже набридло. Ну, усьому є свій початок, і свій... Байден. Амінь...
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30.06.2024 23:39 Відповісти
Do not believe your eyes and ears, they are deceiving you. What you saw is only an appearance of truth. Real truth lies deeper - in your heart. Close you eyes, plug your ears, and trust your heart.
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30.06.2024 23:43 Відповісти
...and don't use your BRAIN.
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01.07.2024 14:30 Відповісти
Чому з роботи на пенсію витурюють у 65 а президентом можна бути нескінченно довго???
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30.06.2024 23:44 Відповісти
Країною з найвищим пенсійним віком є Греція, де і чоловіки, і жінки виходять на пенсію в 67 років. Однак існують певні умови для отримання повної пенсійної виплати, наприклад, внески до пенсійного плану протягом щонайменше 15 років. Інші країни з пенсійним віком 67 років включають Ісландію, Ізраїль та Італію. У Данії також високий пенсійний вік - 66,5 років, тоді як Сполучені Штати встановлюють пенсійний вік на рівні 67 років для тих, хто народився в 1960 році і пізніше.
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30.06.2024 23:54 Відповісти
Навіщо у кінцевому реченні Байдена написали з малої літери???
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30.06.2024 23:50 Відповісти
Дідусь вже рік ходить собі в памперси і раптом спонсори про це дізнались з телебачення.
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01.07.2024 00:08 Відповісти
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01.07.2024 00:12 Відповісти
З віком, люди повинні бути мудрішими. Але в декого відмирає мозок і чоловік просто менше говорить (в тому числі дурниць). Зі сторони, це виглядає , що людина мудріша.
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01.07.2024 00:21 Відповісти
Чекайте повідомлення, коли ми поміняєм Байдена на жінку. Сказали Ротшильди.
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01.07.2024 00:23 Відповісти
Камала Харріс поважний юрист, має яйця і енергію - чому не розкручують її ?
Ентоні Блінкен може піти віцепрезидентом - нормальний хід.
А Байденом керує Обама - мастак перезагрузок і здач Криму путіну - всі вже наїлись.
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01.07.2024 00:27 Відповісти
Камала тупая как пробка, это общеизвестный факт, похрен на её образование, у Псаки к примеру три высших, Буш младший вообще с докторской степенью, они давно перестали учиться в этой своей лиге плюща, полезные знакомства это всё что их интересует, по сути это кумовство или связи, кому как нравится.
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01.07.2024 00:40 Відповісти
Чому Антоній Блінкен не може домовитися з Байденом, що з цього моменту він продовжує замість нього на виборчих перегонах?

Байден вперся рогом? Чи у них там така "відбита" партійно-політична система?
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01.07.2024 00:31 Відповісти
Я уж подумал просит "доноров органов"... А тут про партийных спонсоров речь.
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01.07.2024 00:38 Відповісти
Яйца самим донорам пригодятся. Это вам не почки.
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01.07.2024 03:03 Відповісти
BIDEN 2024!
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01.07.2024 01:07 Відповісти
Дядько, все добре але треба знати коли зупинятись/спинятись. Треба вже думати про свіже лице. Трамп то вже діагноз.
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01.07.2024 01:09 Відповісти
А Ленин такой молодой...
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01.07.2024 01:10 Відповісти
у дєрьмократів нема й єдиного шансу - кого б вони не втулили замість діда.
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01.07.2024 05:55 Відповісти
Байден просить донорів також кисневу подушку йому залишити
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01.07.2024 06:16 Відповісти
Ти диви скіки ботви і ідіотів(страдающих за "новими ліцами") в коментах набігло.Зараз вже і невідризниш де кремльовскі,а де подоляко/фьодоровські.
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01.07.2024 06:30 Відповісти
О, любитель поковиряти у гівні мамонта - ну, давай подивимось, кого першим хоронитимуть?
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01.07.2024 07:06 Відповісти
а тобі і не треба - поцілуй партбілет і діло з концом...🤣
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01.07.2024 09:38 Відповісти
он был пьян
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01.07.2024 06:52 Відповісти
Ну́ланд в президенты !
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01.07.2024 06:54 Відповісти
Ага, в президенткині
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01.07.2024 07:03 Відповісти
Більшість виборців США ,впевнена в цьому ,зробить свій
вибір незалежно від дебатів ,а свідомо аналізуючи
президентську діяльність кандидатів .

А дебати не повинні перетворюватись на шоу ,де переможець
той ,то більше хамить та принижує конкурента .
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01.07.2024 07:50 Відповісти
Думаю Трамп буде більш рішучим ніж це старе хитре лукаве створіння як байден
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01.07.2024 08:34 Відповісти
Краще б було, якби не вийшов на дебати, а залишився дома.
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01.07.2024 09:34 Відповісти
Семья Байдена посоветовала ему продолжать предвыборную борьбу - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jul/01/joe-biden-presidential-race-camp-david-family-meeting-advisers The Guardian

В воскресенье президент США собрался со своей семьей в Кэмп-Дэвиде, где обсуждались вопросы относительно его политического будущего. Это произошло после нескольких дней растущего давления на Байдена, после неудачных дебатов и призывов со стороны экспертов, СМИ и избирателей к нему отойти от участия в выборах.

Во время встречи, на которой присутствовали жена, дети и внуки президента, семья Байдена сказала ему, что он все еще может показать американцам, что способен служить им еще 4 года.

Хотя его семья, как сообщается, осознает, насколько плохо он выступил, они также продолжают считать, что он является лучшим человеком, который может победить Трампа.
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01.07.2024 09:39 Відповісти
А може, це карма? Прижав допомогу Україні, зразу ж прилетіла отвєтка від долі.
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01.07.2024 10:39 Відповісти
Яка отвєтка???
Украінці он як задоволені таким прижаттям допомоги!
Перечитайте цю гілку : суцільні схвалення байдена та прокляття Трампа.
Воно ж і ясно: зношені солдатські ковдри від джобами НАБАГАТО краща допомога
ВСУ ,ніж якісь там ДЖАВЕЛИНИ або СТИНГЕРИ !
Жаль, ще одного криму нема,щоб під тиском задарма віддати, доведеться дарувати ******* щось ще.
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01.07.2024 14:43 Відповісти
 
 