Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом: Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года

Президент США Джо Байден заявил, что во время дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом "облажался", однако призвал избирателей судить о нем по его пребыванию в Белом доме.

"У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку. Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года", - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США добавил, что "собирается выиграть эти выборы", повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

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"Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься", - подчеркнул он.

Дебаты между Байденом и Трампом

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.