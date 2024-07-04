Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом: Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года
Президент США Джо Байден заявил, что во время дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом "облажался", однако призвал избирателей судить о нем по его пребыванию в Белом доме.
"У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку. Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года", - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президент США добавил, что "собирается выиграть эти выборы", повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.
"Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься", - подчеркнул он.
Дебаты между Байденом и Трампом
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.
Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.
По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.
В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.
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"Маю право на помилку" на кожній корабельній сосні з СН.
Ну, це, коли вони країну грабують та гвалтують, то називають це помилкою
як ? чому? оті опитувальники не зададуть такого питання - у разі коаліції та кабміну народного порятунку та довіри яка буде підтримка Зеленського?
Ті ж демініціативи можуть же!!! Ну хтось дайте гроші на таке соцопитування! ОПЗЖ ГОЛОСУЄ СЛУГАМ ЄРМАКА І ВСЕ ОК?
Не вражає. Всюди якийсь недотрах.
але зараз, друже Джо, тебе ніхто не збиває, ти надзвичайно гідно вийшов із кризових ситуацій протягом свого президентсва!
настав час вийти з боротьби з чемпіонською славою.
у будь якому разі, дякуємо, пане Президент Байден !
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1. Уже больше 100 лет всего две основные партии, а все попытки вмешать "третьим" лицам поддержки не имеют.
2. Действующий президент всегда идет кандидатом на следующие выборы.
Джо Байден і символ демократів у США: хто впертіший?
Открытые границы США, привлекли миллионы мигрантов, с убийствами и изнасилованиями.
Со дня прихода Байдена в Белый Дом, бензин подорожал на 55%, это подоражание повлекло подоражение продуктов питания...
Ко дню Независимости США, было опубликован рейтинг и анализ работы президентов США, за последние 100 лет.
Байден уверенно замыкает рейтинг наихудших президентов США.
https://www.youtube.com/watch?v=CYpwEMwzYYs
без цього Україна буде завжди залежна від заходу та і ворог у нас з військовим бюджетом в 100 млрд... у.е що більше за загальний бюджет без цієї допомоги.... і людського ресурсу у ворога в рази більше
и да, кацапы пусть не радуются нашим "залётам" и американским "сюрпризам", они доси не подозревают, но у них всё ещё хуже, просто мёртвая бОльшая туша дольше остывает, а они уже - ВСЁ, хотя волосы и ногти ещё растут..
куда катится мир?
А когда геронтократ мертвой хваткой в буквальном смысле держится за своё кресло - это уже не демократия.