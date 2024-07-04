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Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом: Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года

Трамп під час дебатів з Байденом

Президент США Джо Байден заявил, что во время дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом "облажался", однако призвал избирателей судить о нем по его пребыванию в Белом доме.

"У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку. Это 90 минут на сцене - посмотрите, что я сделал за три с половиной года", - сказал Байден местной радиостанции в Висконсине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США добавил, что "собирается выиграть эти выборы", повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

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"Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься", - подчеркнул он.

Дебаты между Байденом и Трампом

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

Автор: 

Байден Джо (2795) дебаты (437) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+16
Джо, тебя не выбили из седла, ты сам из него выпал. По естественной причине - на 9м десятке удержаться в нем практически невозможно. Если бы ты думал о стране и народе, или как минимум о своей партии, ты бы поощрял сейчас выдвижение новых кандидатов, выбрал бы одного из них и за оставшиеся 4 месяца сделал все возможное, что б убедить избирателя, что он может стать достойной заменой. Но тебе по.ер, ты думаешь только о себе, о сыне, которго нужно успеть помиловать, вероятно о жене, которой нравится быть первой лэди, может быть еще о ком-то, но точно не о США.
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05.07.2024 01:33 Ответить
+12
Вибачаюсь за некоректне порівняння , він не облажався , він ВИРОК батьківщині ,а це непорівнянне.
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04.07.2024 23:50 Ответить
+7
УЯВІТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЖЕ ЩОСЬ ПОДІБНЕ ПРО СЕБЕ ... Я ПОТУЖНО ОБЛАЖАВСЯ
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04.07.2024 23:48 Ответить
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УЯВІТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЖЕ ЩОСЬ ПОДІБНЕ ПРО СЕБЕ ... Я ПОТУЖНО ОБЛАЖАВСЯ
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04.07.2024 23:48 Ответить
Вибачаюсь за некоректне порівняння , він не облажався , він ВИРОК батьківщині ,а це непорівнянне.
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04.07.2024 23:50 Ответить
Наталя, це ви потужно облажались, якщо уявляєте почути щось подібне від зєлєнскава - та нікагда в жізні
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04.07.2024 23:52 Ответить
Вже було.

"Маю право на помилку" на кожній корабельній сосні з СН.

Ну, це, коли вони країну грабують та гвалтують, то називають це помилкою
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04.07.2024 23:57 Ответить
скажіть,бдлска , як ще може бути 50 відсотків підтримки ,

як ? чому? оті опитувальники не зададуть такого питання - у разі коаліції та кабміну народного порятунку та довіри яка буде підтримка Зеленського?

Ті ж демініціативи можуть же!!! Ну хтось дайте гроші на таке соцопитування! ОПЗЖ ГОЛОСУЄ СЛУГАМ ЄРМАКА І ВСЕ ОК?
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05.07.2024 00:03 Ответить
А ВІН ПОЛКОВНИКАМ ПОЛІЦІЇ ГЕНЕРАЛІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ДАЄ, ЩОБ ЙОГО СРАКУ ЗАХИЩАЛИ!
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05.07.2024 00:05 Ответить
Так всі дивляться.

Не вражає. Всюди якийсь недотрах.
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04.07.2024 23:48 Ответить
"Коли тебе збивають з ніг, ти просто піднімаєшся" так !

але зараз, друже Джо, тебе ніхто не збиває, ти надзвичайно гідно вийшов із кризових ситуацій протягом свого президентсва!
настав час вийти з боротьби з чемпіонською славою.

у будь якому разі, дякуємо, пане Президент Байден !

.
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04.07.2024 23:58 Ответить
У Демократов проблема что за это время они не подготовили яркую замену Джо
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05.07.2024 00:05 Ответить
Їм зараз карти в руки після рішення Верхового суду . Гарріс могла б як прокурор на цьому розкутитись й сама, вже не кажучи про факт небезпеки Трампізму .
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05.07.2024 00:10 Ответить
У них проблема это их традиции
1. Уже больше 100 лет всего две основные партии, а все попытки вмешать "третьим" лицам поддержки не имеют.
2. Действующий президент всегда идет кандидатом на следующие выборы.
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05.07.2024 08:39 Ответить
Облажався на дебатах, це вже майже програв. У нас нещодавно таке було. Щоб не повторювати нашого, піди гідно.
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05.07.2024 00:09 Ответить
Єрмачатино разміріявся
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05.07.2024 00:44 Ответить
Досі я думав, що тільки з політбюро КПРС виносять уперед ногами, але ні, в Демпартії теж є "незамінний Джо"
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05.07.2024 00:41 Ответить
Є гра на нерви- республіканці бояться замііни, тоді їм з їхнім дідом фарбованим в усіх відношеннях , теж срака .Тому в будь-якому разі м"яч на полі демократів ДО ЗЇЗДУ ЛІГШИХ сьоггодні ПІД ТРАМПА республіканців
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05.07.2024 00:48 Ответить
У вас вийшло краще ніж таємна доповід Хрущова на ХХ ЗїЗДІ кпрс😁
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05.07.2024 01:08 Ответить
DW

Джо Байден і символ демократів у США: хто впертіший?
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05.07.2024 00:56 Ответить
Облажався дід і зараз і за три роки.З Афганістана втік, закрити превентивно небо над Україною зассав чим розв'язав руки пуйлу для війни.Хоча Трамп ще гірше лайно.
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05.07.2024 01:20 Ответить
Джо, тебя не выбили из седла, ты сам из него выпал. По естественной причине - на 9м десятке удержаться в нем практически невозможно. Если бы ты думал о стране и народе, или как минимум о своей партии, ты бы поощрял сейчас выдвижение новых кандидатов, выбрал бы одного из них и за оставшиеся 4 месяца сделал все возможное, что б убедить избирателя, что он может стать достойной заменой. Но тебе по.ер, ты думаешь только о себе, о сыне, которго нужно успеть помиловать, вероятно о жене, которой нравится быть первой лэди, может быть еще о ком-то, но точно не о США.
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05.07.2024 01:33 Ответить
Не "зробив за три з половиною роки" а "наробив за три з половиною роки."
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05.07.2024 01:57 Ответить
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05.07.2024 03:55 Ответить
Краще швидкий кінець, аніж жах без кінця. Байден показав себе, ленд ліз не дав, краплинні поставки озброєнь.Хай там що робить Трамп, але це 50 на 50, а з Байденом, то точно нічого.
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05.07.2024 05:28 Ответить
Байден, - это война в Украине и разрушенные города, около 100 тыс погибших, 10 млн беженцев.
Открытые границы США, привлекли миллионы мигрантов, с убийствами и изнасилованиями.
Со дня прихода Байдена в Белый Дом, бензин подорожал на 55%, это подоражание повлекло подоражение продуктов питания...
Ко дню Независимости США, было опубликован рейтинг и анализ работы президентов США, за последние 100 лет.
Байден уверенно замыкает рейтинг наихудших президентов США.
https://www.youtube.com/watch?v=CYpwEMwzYYs
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05.07.2024 05:44 Ответить
..вам хоть заплатили за ету работку?
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05.07.2024 10:54 Ответить
Коней уже нет - есть котлеты из конины, и их на переправе тоже менять не хотят.
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05.07.2024 07:02 Ответить
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05.07.2024 08:05 Ответить
Ми не можемо технічно виробляти літаки.... чомусь не можемо виробляти балістику та подолати корупцію....

без цього Україна буде завжди залежна від заходу та і ворог у нас з військовим бюджетом в 100 млрд... у.е що більше за загальний бюджет без цієї допомоги.... і людського ресурсу у ворога в рази більше
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05.07.2024 09:56 Ответить
Байден собирается больше спать, поэтому не будет планировать мероприятия позже 20:00, - CNN со ссылкой на источники
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05.07.2024 08:11 Ответить
если между проверенной, старой тяговой клячей и непредсказуемым, и почти таким же старым, но ещё прикольным для идиотов, ослом выберут осла, то американцы, не способные научиться даже на наглядном, свежем примере, будут вЫглядеть ещё тупее нас, украинцев, с выбраным в 2019м недееспособным нарциссом, капризным-закомплексованным президентом по-зальоту, который "стратил всё"..
и да, кацапы пусть не радуются нашим "залётам" и американским "сюрпризам", они доси не подозревают, но у них всё ещё хуже, просто мёртвая бОльшая туша дольше остывает, а они уже - ВСЁ, хотя волосы и ногти ещё растут..
куда катится мир?
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05.07.2024 11:08 Ответить
GoodBayden совсем плох... Демократия - это сменяемость власти.
А когда геронтократ мертвой хваткой в буквальном смысле держится за своё кресло - это уже не демократия.
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05.07.2024 13:29 Ответить
 
 