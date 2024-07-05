Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, - WP

Група донорів Демократичної партії США, громадських лідерів та керівників бізнесу у п'ятницю, 5 липня, надіслала листа президенту США Джо Байдену із закликом покинути передвиборчі перегони.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", - йдеться у листі.

За даними WP, лист підписали 168 осіб. Однак він продовжує набирати підписи після того, як його вже передали до Білого дому.

Зазначається, що лист був організований групою Leadership Now Project, яку заснували в 2018 році у відповідь на зростаючу стурбованість щодо загроз демократичним нормам.

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Співрозмовник WP на умовах анонімності розповів, що лист був доставлений кільком радникам Білого дому.

Серед підписантів: невістка-мільярдерка засновника Walmart Крісті Волтон, колишній комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Дж.Тальябу, інвестор-мільярдер Майк Новограц, колишній керівник Google Нін Мосбергер-Тан, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг, професор Нью-Йоркського університету і подкастер Скотт Галлоуей, генеральний директор Weyco Group Том Флоршайм, ексміністр оборони США Луїс Кальдера та інші.

Генеральна директорка Leadership Now Project Даніелла Баллу-Аарес, яка раніше працювала в адміністрації Обами, відмовилася коментувати цей лист.

"Наше занепокоєння номер один - це ризик, який колишній президент Трамп представляє для економіки, національної безпеки, а також ризик підриву верховенства права. Ми також спілкуємося з членами Палати представників і Сенату, висловлюючи наші проблеми", - заявила вона напередодні у четвер, 4 липня.

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Водночас підписанти листа високо оцінили роботу Джо Байдена на посту президента США.

"У цей важливий для нашої країни момент настав час закріпити спадщину, передавши естафету - як це зробив Джордж Вашингтон (перший президент США, - ред.)". - йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що у кампанії Байдена вважають віцепрезидентку США Камалу Гарріс найкращою альтернативою для заміни чинного президента, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

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