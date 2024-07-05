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Новини
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Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, - WP

Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів

Група донорів Демократичної партії США, громадських лідерів та керівників бізнесу у п'ятницю, 5 липня, надіслала листа президенту США Джо Байдену із закликом покинути передвиборчі перегони.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", - йдеться у листі.

За даними WP, лист підписали 168 осіб. Однак він продовжує набирати підписи після того, як його вже передали до Білого дому.

Зазначається, що лист був організований групою Leadership Now Project, яку заснували в 2018 році у відповідь на зростаючу стурбованість щодо загроз демократичним нормам. 

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Співрозмовник WP на умовах анонімності розповів, що лист був доставлений кільком радникам Білого дому.

Серед підписантів: невістка-мільярдерка засновника Walmart Крісті Волтон, колишній комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Дж.Тальябу, інвестор-мільярдер Майк Новограц, колишній керівник Google Нін Мосбергер-Тан, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг, професор Нью-Йоркського університету і подкастер Скотт Галлоуей, генеральний директор Weyco Group Том Флоршайм, ексміністр оборони США Луїс Кальдера та інші.

Генеральна директорка Leadership Now Project Даніелла Баллу-Аарес, яка раніше працювала в адміністрації Обами, відмовилася коментувати цей лист.

"Наше занепокоєння номер один - це ризик, який колишній президент Трамп представляє для економіки, національної безпеки, а також ризик підриву верховенства права. Ми також спілкуємося з членами Палати представників і Сенату, висловлюючи наші проблеми", - заявила вона напередодні у четвер, 4 липня.

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Водночас підписанти листа високо оцінили роботу Джо Байдена на посту президента США.

"У цей важливий для нашої країни момент настав час закріпити спадщину, передавши естафету - як це зробив Джордж Вашингтон (перший президент США, - ред.)". - йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що у кампанії Байдена вважають віцепрезидентку США Камалу Гарріс найкращою альтернативою для заміни чинного президента, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

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Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6721) США (23410)


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Топ коментарі
+5
Нє - ну якшо донори дали задню - діло швах
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05.07.2024 21:42 Відповісти
+5
впертий дід,але схоже все таки доламають дідуся і він все таки зніме кандидатуру на 99%
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05.07.2024 21:47 Відповісти
+5
Трамп з ****** уже ділять Україну.
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05.07.2024 21:49 Відповісти
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Нє - ну якшо донори дали задню - діло швах
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05.07.2024 21:42 Відповісти
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05.07.2024 21:44 Відповісти
вдала карикатура!
саме через ірландську впертість Президент Байден і є демократом 🤣

але в чиї руки передати віжжі строптивного, різношестного та взбалмошеного Демократичного віслюка ?

тільки не Камали !!!!!
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06.07.2024 00:45 Відповісти
впертий дід,але схоже все таки доламають дідуся і він все таки зніме кандидатуру на 99%
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05.07.2024 21:47 Відповісти
Як казала моя бабця: "Я розумніша за вас усіх, але от лише пам'яті не маю"...
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05.07.2024 21:48 Відповісти
Трамп з ****** уже ділять Україну.
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05.07.2024 21:49 Відповісти
Та дайте йому виспатися,а там він і сам скаже,що втомився)
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05.07.2024 21:51 Відповісти
Хуженєбудєт - 2
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05.07.2024 21:51 Відповісти
Все так.. але памʼятаєте анекдот про "але є один нюанс"? З США нічого не станеться. Хз шо буде у всіх інших...
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05.07.2024 22:31 Відповісти
Я не донор демпартії (шкода, звісно), але також закликаю знятися. Це при всій щирій повазі.
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05.07.2024 21:52 Відповісти
Ні,Байден нехай йде до кінця.Ще має відбутися другий раунд дебатів.
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05.07.2024 22:02 Відповісти
Коли їх попереджали, що вони стріляють самі собі в ногу- вони сміялися, тепер, окрім Камали і Мішел кандидатів у президенти не залишилось
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05.07.2024 22:04 Відповісти
чого так? там мабуть донори в першу чергу розглядатимуть кандидатури з кількох губернаторів, оскільки Мішель сама не хоче, а в Камали шансів виграти у Трампа ще менше, ніж у Байдена. Доведено вже Хілларі, яка більш рейтингова, ніж Камала і то умудрилась програти Рудому.
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05.07.2024 22:28 Відповісти
і знову програє. Деми повинні винити самих себе, а не американський народ.
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05.07.2024 22:44 Відповісти
Яких кандидатів? Немає в них кандидатів. Взагалі. Трампа оберуть президентом ще в першому турі.
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05.07.2024 22:46 Відповісти
якщо до того не посадять ! 🤣
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06.07.2024 00:47 Відповісти
Вологі мріі
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06.07.2024 04:03 Відповісти
правильно, люба дама від демократів програє Рудому. тому донори це мають усвідомлювати і виставити кандидатом, наприклад, губернатора Вітмора, а ще краще лідера в Сенаті Чака Шумера.
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05.07.2024 22:49 Відповісти
голосують по партійному принципу:
жінки категорично не заходять респам-реднекам, хоча в них, кретинів, була супер Нікі Гейлі !
деми та незалежні можуть проголосувати й за жінку.
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06.07.2024 00:51 Відповісти
можуть.. вже за Хілларі проголосували..
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06.07.2024 03:28 Відповісти
Хлопці, буде весело!
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05.07.2024 22:17 Відповісти
Ну шо. А вони встигнуть розкрутити нового кандидата? А в нового кандидата є така ж популярність і відомість як у Байдена? Байден виграв праймеріз в демократів, наскільки я памʼятаю.
Такими темпами Трамп має всі шанси запригнути в крісло другий раз. І всім буде дуже-дуже кепсько весело. Особливо Україні.
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05.07.2024 22:27 Відповісти
Заміну треба було шукати ще рік-два тому а не подарювати трампону перемогу по умолчанию пздц...ну напевно вихід мішель обами вже не загорами
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05.07.2024 22:28 Відповісти
А ще в мене питання. Хто знає? А шо значить донори? Я десь чув, що одна людина не може жертвувати свому кандидату більше ніж штуку баксів. Будь ти мільярдер чи домогосподарка. Чи я шось наплутав?
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05.07.2024 22:29 Відповісти
https://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/taking-********-pac/contribution-limits-nonconnected-pacs/
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06.07.2024 04:14 Відповісти
Допердівся.
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05.07.2024 22:35 Відповісти
Имя Байдена связано не только войной с россией. но и разрушенные города Украины. 10 млн. беженцев, около 100 тыс погибших.
Парадокс, уничтожаются касетные боеприпасы со складов Пентагона, сорк хранения которых истекают, но в Украину непоставляют.
Какое вооружение и сколько поставили Украине США и ЕС см. видео
https://www.youtube.com/watch?v=eaxvRmsn4Ug&t=391s
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05.07.2024 22:41 Відповісти
Пшел нах, кацапсіна. Путін *****.
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05.07.2024 22:47 Відповісти
А чому ви ігноруєте факти?
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06.07.2024 04:15 Відповісти
А Грабовський - довбойоп.
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06.07.2024 12:13 Відповісти
Байдена ніхтоне відсторонює від політики - нехай працює радником, консультантом, як Кіссінджер.
Камала Харріс має енергію, яйця і прокурорські навички, щоб узяти Трампа за гузно.
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05.07.2024 22:54 Відповісти
А на кого роблять ставку ті, хто кричав Байден прийде порядок наведе? Чи вони вже обіср@лись і більше не вангують.)
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05.07.2024 23:22 Відповісти
не кіпішуй !
все буде в шоколаді... Рошен ! 🤣
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05.07.2024 23:58 Відповісти
Когда вы обсуждаете это письмо от Демократов , Пр. Джо Байден прибыл в штат Висконсин и его встречаол 10 избирателей , болше ненащитал . Болше и тв непоказывала.
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06.07.2024 00:10 Відповісти
...запомните Все,за каждый цент налогоплательщиков США,все ворье и троица Ответят,надо будет поволоку по столице живьем! Агентов мацковии свыше 50 в обслуге зэШки,слова Бэрнса...
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06.07.2024 01:26 Відповісти
Письмом его не сковырнуть. Он даже дохлый будет зубами держаться за кресло.

Трамп просто щаслив за такого соперника
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06.07.2024 05:52 Відповісти
 
 