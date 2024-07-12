УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини
7 612 48

Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не зніметься з виборів, - NYT

Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів, - NYT

Деякі великі донори Демократичної партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію чинного президента США Джо Байдена. 

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Низка донорів повідомила пробайденівський коаліційний виборчий штаб Future Forward, що близько 90 мільйонів доларів обіцяних пожертв наразі "заморожено", поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Читайте також: Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, - WP

За даними NYT, деякі серед заморожених сум є "восьмизначними", тобто перевищують десять мільйонів доларів.

Крім того, збільшилася кількість демократів із Палати представників США, які закликають Байдена зняти свою кандидатуру з виборів після його останньої пресконференції цього тижня.

Читайте також: Байден заявив, що не зніматиметься із виборів, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2899) вибори (6749) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Донори Трампа теж могли б так вчинити, якби поважали себе.
показати весь коментар
12.07.2024 21:27 Відповісти
+15
Ганебно що його оточення, його родина не сприяють перемозі здорового глузду. Справа навіть не в сьогоденні, чи в тому що буде за пів року... Йому ж потрібно чотирірічний марафон президенства пробігти! А це вже не реально!
показати весь коментар
12.07.2024 21:24 Відповісти
+13
Це було б розумно, треба реально оцінювати свої сили і можливості а не чіплятися за крісло, хай буде від демократів більш енергійний, той кому більш довіряют, молодий кандидат.
показати весь коментар
12.07.2024 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бидон, снимай кроссовки.
показати весь коментар
12.07.2024 21:04 Відповісти
Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь із перегонів", я б вийшов із перегонів. Господь Всемогутній не спускається (c)
показати весь коментар
12.07.2024 21:05 Відповісти
Всеведущ, вездесущ и всемогущ,
окутан голубыми небесами,
Господь на нас глядит из райских кущ
и думает: ************** сами.

© https://www.inpearls.ru/author/igor+guberman Игорь Губерман
показати весь коментар
12.07.2024 21:33 Відповісти
Losing projects should be closed as soon as possible to minimize the losses.
показати весь коментар
12.07.2024 21:09 Відповісти
s/should/must/
показати весь коментар
12.07.2024 22:16 Відповісти
Це було б розумно, треба реально оцінювати свої сили і можливості а не чіплятися за крісло, хай буде від демократів більш енергійний, той кому більш довіряют, молодий кандидат.
показати весь коментар
12.07.2024 21:10 Відповісти
то є так, але щось підказує, що то не лише його власна позиція(...
показати весь коментар
12.07.2024 21:35 Відповісти
There is no one, that's the whole issue. No one who stands a chance in the swing states. Harris is even less popular than Biden. Newsom is viewed as too liberal, and California under him is a mess. Whitmer is virtually unknown on a national scale. There was zero succession planning in the Democratic party. No rising stars. No one who can draw crowds, inspire and unite. The only chance Trump does not become president again - and by a landslide too - is if Mother Nature decides otherwise, he is no spring chicken either. Otherwise, it is as certain as the sun will rise tomorrow.
показати весь коментар
12.07.2024 21:45 Відповісти
От такі демократи стратеги, що навіть до виборів не змогли підготуватись
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
Я не знаю що ще треба зробити лівакам-послідовцям нігера обами, щоб люди щось зрозуміли. Загугліть молодого сенатора байдена і його військову допомогу. Вірніше її вето у ті часи
показати весь коментар
12.07.2024 21:11 Відповісти
Дааааа, важки часи чекають людство. Криваві часи. Невже замало було 1 раз на Олімпу побувати?
показати весь коментар
12.07.2024 21:12 Відповісти
Жили у штатуси два тупых дедуся
Один черный, другой белый епнутых дедуся (бидон и обамка)
показати весь коментар
12.07.2024 21:13 Відповісти
тай правильно. цього старого ган%она потрібно судити та розстріляти за те що не дав українцям виграти цю війну , та по його вині загинуло стільки военних
показати весь коментар
12.07.2024 21:16 Відповісти
"Политбюро решило снять генсека" с перегонов.Дідусь втомився.Зеленский-Путин...Слова https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://geworld.ge/ru/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-talking-%25D0%25B8-fucking/&ved=2ahUKEwiJ3J2fjqKHAxWTLBAIHWPKB2IQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1dfcUyxA15bnHXbYscEKuc talking и fucking -какая для деда разница.В 21.00 пора спать.На горшок и в люлю..
показати весь коментар
12.07.2024 21:18 Відповісти
Байдену треба реально оцінити свої шанси і зробити найкраще для Америки та американців.
показати весь коментар
12.07.2024 21:20 Відповісти
Ганебно що його оточення, його родина не сприяють перемозі здорового глузду. Справа навіть не в сьогоденні, чи в тому що буде за пів року... Йому ж потрібно чотирірічний марафон президенства пробігти! А це вже не реально!
показати весь коментар
12.07.2024 21:24 Відповісти
Іди вже на пенсію.
показати весь коментар
12.07.2024 21:25 Відповісти
Донори Трампа теж могли б так вчинити, якби поважали себе.
показати весь коментар
12.07.2024 21:27 Відповісти
Дід поганий зовсім, як і інший дід....
показати весь коментар
12.07.2024 21:30 Відповісти
Не меліть туфту це повна дезінформація напевно з опу
показати весь коментар
12.07.2024 21:38 Відповісти
.Одного не розумію - навіщо Джо Байдену весь цей клопіт ,, у такому віці !?
Та плюнув би на все , поїхав би на віллу десь біля океану і спокійно доживав би свої дні .
показати весь коментар
12.07.2024 22:00 Відповісти
Навіть зірки проти Байдена. Тільки деякі недоумки за нього.
показати весь коментар
12.07.2024 22:02 Відповісти
Тут таких достатньо - хоча вони не мають права голосу.
показати весь коментар
12.07.2024 22:17 Відповісти
Тільки смердять тут, як лайно.
показати весь коментар
12.07.2024 22:27 Відповісти
У рыжего аж настроение поднялось...
показати весь коментар
12.07.2024 22:28 Відповісти
Якщо чесно, паршива ситуація.
Дідо Байден вже не тягне... а альтернативи йому... нема. І Що лишається? Голімий рудий фрік Трумп?

3,14здєц...
показати весь коментар
12.07.2024 22:29 Відповісти
а чого так переживати
він же на дебатах заявив, що план росіїї не прийнятний
а діючому президенту, ведучі не задали це питання
показати весь коментар
12.07.2024 22:39 Відповісти
а план його радників з безпеки прийнятний. Трамп його навіть схвалив. що згідно плану його радників, що згідно плану ху йла передбачена поступка територіями України. план ху йла для Трампа неприйнятний у тих кордонах, які зазначені в путінському плані. а в плані радників Трампа передбачена поступка територіями України. Тобто тут все впирається в проведення ліній нового кордону. зійдуться значить десь посередині.
показати весь коментар
12.07.2024 22:46 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/06/25/7188833/ Факт
"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", - сказал он.

Тобто це брехня: RinoRino "Трамп його навіть схвалив"
показати весь коментар
12.07.2024 22:54 Відповісти
ні, це не брехня.
показати весь коментар
12.07.2024 23:00 Відповісти
Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.
показати весь коментар
12.07.2024 23:04 Відповісти
https://www.reuters.com/world/us/trump-reviews-plan-halt-us-military-aid-ukraine-unless-it-negotiates-peace-with-2024-06-25/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0xulxT8FDjvxwfK2SUoAlMd54IBcu0AOZlXqFEZ-A8sIaLvqfnvl8Lwdk_aem_HzOgOgyGwoOYYTR8syLIvA Оригінал
They have presented their strategy to Trump, and the Republican presidential candidate responded favorably, Fleitz added. "I'm not claiming he agreed with it or agreed with every word of it, but we were pleased to get the feedback we did," he said.

Что сообщил журналист:

"They have presented their strategy to Trump, and the Republican presidential candidate responded favorably, Fleitz added."

Перевод: "Они представили свою стратегию Трампу, и кандидат в президенты от Республиканской партии отреагировал положительно, добавил Fleitz."

Журналист сообщает, что Трамп отреагировал положительно на представленную стратегию, основываясь на комментарии Fleitz.

Что точно сказал Fleitz:

"I'm not claiming he agreed with it or agreed with every word of it, but we were pleased to get the feedback we did."

Перевод: "Я не утверждаю, что он согласился с ней или со всеми её аспектами, но мы были довольны полученной обратной связью."

Из этого высказывания ясно, что Fleitz не утверждает, что Трамп полностью согласился со стратегией или с каждым её пунктом. Однако, Fleitz отметил, что они были довольны полученной от Трампа обратной связью.

Итог

Fleitz не утверждал, что Трамп согласился с представленной стратегией или с её каждым пунктом. Он только отметил, что они были довольны полученной обратной связью.

Журналист добавил, что Трамп отреагировал положительно, что является интерпретацией или обобщением слов Fleitz.

Таким образом, можно сделать вывод, что Трамп дал положительную обратную связь, но это не означает, что он согласился со стратегией.
показати весь коментар
12.07.2024 23:15 Відповісти
це для адекватних людей звучить так: Трамп схвалив цю стратегію. не всі пункти, проте в загальному схвалив. Що конкретно він схвалив, а що не схвалив у цій стратегії - нікому не відомо. Проте адекватним людям відоме головне - стратегію, у я кій є пункти про здачу українських земель кацпам, Трамп повинен був відкинути і сказати тим радникам: ви шо, ******* таке пропонувати? торгувати територіями неприпустимо. ось така приблизна заява повинна була пролунати із вуст Трампа. Тоді була б йому уважуха. а так, недовіра, оскільки він схвально відгукнувся про той план. і вже неважливо скільки пунктів у ньому він схвалив, а скільки пунктів доведеться ще допрацювати. а враховуюяи оці човникові візити Орбана до Трампа, потім до ху йла, а тепер знову до Трампа, то довіри до такої стратегії тих радників вкрай мало. тож, завали своє хлєбало і загубись із цього сайту. ****** Марджорі лизати.
показати весь коментар
12.07.2024 23:41 Відповісти
потрібно пам'ятати хто сказав, та як це зрозуміла росія
"- Одно дело, если это будет небольшое наступление. В этом случае мы будем обсуждать, что нам делать или не делать, и так далее. "
показати весь коментар
13.07.2024 00:08 Відповісти
лікуйся..
показати весь коментар
13.07.2024 00:17 Відповісти
.
Знаєте, я маю підозру, що Вам пощастило поспілкуватися з нашою міською божевільною. Є у нашому місті така собі Леді-З-Поліном (). Коли її таргани у голові сидять ціхо, вона лише лякає перехожих своїм виглядом та ароматом. Коли ж у тих тарганів якесь свято, вона, бідолашна ховається в парку у кущах від своїх глюків.
показати весь коментар
13.07.2024 15:21 Відповісти
та то не божевільний. він чи вона є упоротий маговський трампіст, завдання якого на цьому форумі срати на Байдена, щоб український народ виплескував у маси невдоволення Байденом. Тільки невідомо, що чекає Україну, коли до влади в Білому домі прийде Трамп зі своєю магою.
показати весь коментар
13.07.2024 15:35 Відповісти
Пригадайте Вєдану. То вона і є під іншим ніком. А в тої цьотки реально клепки нема.
показати весь коментар
13.07.2024 15:43 Відповісти
не пам'ятаю такої. )
показати весь коментар
13.07.2024 17:26 Відповісти
. Ваше щастя.
показати весь коментар
13.07.2024 17:29 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 17:39 Відповісти
Вєдано, нешановна... Тобі вже точно нема за що переживати. Бо "золотим дощиком" ви удвох не побавитесь.
Точно кажу.
І - так: щезни!
показати весь коментар
13.07.2024 15:16 Відповісти
Є Камала Харріс - навіщо винаходити велосипед ?
показати весь коментар
13.07.2024 01:07 Відповісти
У демократов есть такой человек - ДЖОРДЖ КЛУНИ
Знаменитость
Красавец
Умница
Никогда не был замечен в каких- либо скандалах, человек с репутацией
Настоящий sеlf made man
С таким кандидатом даже у десяти Трампов нет ни одного шанса....
А представляете - как он будет смотреться в сравнении с ботоксным уродом путиным
Кацапские бабы Клуни обожают....
Впрочем - его все обожают....
показати весь коментар
13.07.2024 09:06 Відповісти
 
 