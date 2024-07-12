Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не зніметься з виборів, - NYT

Деякі великі донори Демократичної партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію чинного президента США Джо Байдена.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Низка донорів повідомила пробайденівський коаліційний виборчий штаб Future Forward, що близько 90 мільйонів доларів обіцяних пожертв наразі "заморожено", поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Читайте також: Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, - WP

За даними NYT, деякі серед заморожених сум є "восьмизначними", тобто перевищують десять мільйонів доларів.

Крім того, збільшилася кількість демократів із Палати представників США, які закликають Байдена зняти свою кандидатуру з виборів після його останньої пресконференції цього тижня.

Читайте також: Байден заявив, що не зніматиметься із виборів, - Reuters