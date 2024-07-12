Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не зніметься з виборів, - NYT
Деякі великі донори Демократичної партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію чинного президента США Джо Байдена.
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Низка донорів повідомила пробайденівський коаліційний виборчий штаб Future Forward, що близько 90 мільйонів доларів обіцяних пожертв наразі "заморожено", поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.
За даними NYT, деякі серед заморожених сум є "восьмизначними", тобто перевищують десять мільйонів доларів.
Крім того, збільшилася кількість демократів із Палати представників США, які закликають Байдена зняти свою кандидатуру з виборів після його останньої пресконференції цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
окутан голубыми небесами,
Господь на нас глядит из райских кущ
и думает: ************** сами.
© https://www.inpearls.ru/author/igor+guberman Игорь Губерман
Один черный, другой белый епнутых дедуся (бидон и обамка)
Та плюнув би на все , поїхав би на віллу десь біля океану і спокійно доживав би свої дні .
Дідо Байден вже не тягне... а альтернативи йому... нема. І Що лишається? Голімий рудий фрік Трумп?
3,14здєц...
він же на дебатах заявив, що план росіїї не прийнятний
а діючому президенту, ведучі не задали це питання
"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", - сказал он.
Тобто це брехня: RinoRino "Трамп його навіть схвалив"
They have presented their strategy to Trump, and the Republican presidential candidate responded favorably, Fleitz added. "I'm not claiming he agreed with it or agreed with every word of it, but we were pleased to get the feedback we did," he said.
Что сообщил журналист:
"They have presented their strategy to Trump, and the Republican presidential candidate responded favorably, Fleitz added."
Перевод: "Они представили свою стратегию Трампу, и кандидат в президенты от Республиканской партии отреагировал положительно, добавил Fleitz."
Журналист сообщает, что Трамп отреагировал положительно на представленную стратегию, основываясь на комментарии Fleitz.
Что точно сказал Fleitz:
"I'm not claiming he agreed with it or agreed with every word of it, but we were pleased to get the feedback we did."
Перевод: "Я не утверждаю, что он согласился с ней или со всеми её аспектами, но мы были довольны полученной обратной связью."
Из этого высказывания ясно, что Fleitz не утверждает, что Трамп полностью согласился со стратегией или с каждым её пунктом. Однако, Fleitz отметил, что они были довольны полученной от Трампа обратной связью.
Итог
Fleitz не утверждал, что Трамп согласился с представленной стратегией или с её каждым пунктом. Он только отметил, что они были довольны полученной обратной связью.
Журналист добавил, что Трамп отреагировал положительно, что является интерпретацией или обобщением слов Fleitz.
Таким образом, можно сделать вывод, что Трамп дал положительную обратную связь, но это не означает, что он согласился со стратегией.
"- Одно дело, если это будет небольшое наступление. В этом случае мы будем обсуждать, что нам делать или не делать, и так далее. "
Знаєте, я маю підозру, що Вам пощастило поспілкуватися з нашою міською божевільною. Є у нашому місті така собі Леді-З-Поліном (). Коли її таргани у голові сидять ціхо, вона лише лякає перехожих своїм виглядом та ароматом. Коли ж у тих тарганів якесь свято, вона, бідолашна ховається в парку у кущах від своїх глюків.
Точно кажу.
І - так: щезни!
Знаменитость
Красавец
Умница
Никогда не был замечен в каких- либо скандалах, человек с репутацией
Настоящий sеlf made man
С таким кандидатом даже у десяти Трампов нет ни одного шанса....
А представляете - как он будет смотреться в сравнении с ботоксным уродом путиным
Кацапские бабы Клуни обожают....
Впрочем - его все обожают....