Байден про готовність йти на вибори: За 3,5 роки я зробив більше, ніж будь-який президент. Це перегони з рівними шансами на перемогу

Чинний президент США Джо Байден не має наміру припиняти участь у президентських виборах 2024 року.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вік - не перешкода

Як зазначається, 81-річний Байден назвав "справедливими" зауваження щодо свого віку, але зауважив, що він лише на три роки старший за свого суперника Дональда Трампа.

"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша. За 3,5 роки я зробив більше, ніж будь-який президент за довгий, довгий час. Тож я готовий, щоб мене судили за це", - заявив він.

За його словами, виборці-демократи обрали його кандидатом під час праймеріз.

"Я прислухаюся до них", - додав Байден.

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На запитання ведучого, з ким він консультується, коли йдеться про такі питання, як участь у перегонах чи вихід з них, Байден відповів: "Зі мною. Я роблю це вже давно".

Шанси на перемогу

Він також висловив упевненість, що не програє Трампу.

"Послухайте, ми знали, що це буде запекла боротьба з того моменту, як він оголосив про свою участь у виборах. Дані опитувань показують багато різних речей, але між нами немає великого розриву. Це по суті перегони з рівними шансами на перемогу", - додав Байден.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії. Також повідомлялося, що республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.