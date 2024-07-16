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Новини
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Байден про готовність йти на вибори: За 3,5 роки я зробив більше, ніж будь-який президент. Це перегони з рівними шансами на перемогу

Байден та Трамп

Чинний президент США Джо Байден не має наміру припиняти участь у президентських виборах 2024 року.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вік - не перешкода

Як зазначається, 81-річний Байден назвав "справедливими" зауваження щодо свого віку, але зауважив, що він лише на три роки старший за свого суперника Дональда Трампа.

"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша. За 3,5 роки я зробив більше, ніж будь-який президент за довгий, довгий час. Тож я готовий, щоб мене судили за це", - заявив він.

За його словами, виборці-демократи обрали його кандидатом під час праймеріз.

"Я прислухаюся до них", - додав Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа, - Reuters

На запитання ведучого, з ким він консультується, коли йдеться про такі питання, як участь у перегонах чи вихід з них, Байден відповів: "Зі мною. Я роблю це вже давно".

Шанси на перемогу

Він також висловив упевненість, що не програє Трампу.

"Послухайте, ми знали, що це буде запекла боротьба з того моменту, як він оголосив про свою участь у виборах. Дані опитувань показують багато різних речей, але між нами немає великого розриву. Це по суті перегони з рівними шансами на перемогу", - додав Байден.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії. Також повідомлялося, що республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6724) США (23613)


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Топ коментарі
+3
Як казала моя бабця: "я розумніша за вас усіх. Але в мене пам'яті нема..."
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16.07.2024 08:35 Відповісти
+3
Да мля. Еще похвастайтесь сколько у кого зубов осталось. Как по мне уже после 60 нельзя допускать на ответственную работу. А тут уже все сроки прошли... Еще был бы шанс если бы Байден реально помог победить нам Парашу.
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16.07.2024 08:55 Відповісти
+3
Якщо буде Байден буде те саме, політика деескалації повернеться... ви ж бачите що знову капельно дають ту допомогу яку проголосували..... і це виглядає що просто щоб не втратили багато позицій перед виборами... ті ж Ф16 знову затримують...

А чому це так та тому що в штатах вже електорат не добрі хлопці з техасу... а індуси, мексиканці, китайці та гендери і їх мало цікавить Україна та і взагалі совок їм ближче ментальністю нажаль...
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16.07.2024 09:59 Відповісти
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mene cikavo , ščo vin bude robiti , jakšo provaljno prograje ....
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16.07.2024 08:32 Відповісти
Не думайте де буде Байден, думайте де будуть США і Латвія...
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16.07.2024 08:35 Відповісти
a tebe kacap kakoe delo voobshe tut ?
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16.07.2024 08:38 Відповісти
А, так ти мишебрат? А що робиш в натівській Латвії?
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16.07.2024 08:44 Відповісти
Піде на пенсію.
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16.07.2024 08:37 Відповісти
Як казала моя бабця: "я розумніша за вас усіх. Але в мене пам'яті нема..."
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16.07.2024 08:35 Відповісти
- В мене вже немає тої пам'яті, яка була в молодої... Але я все одно розумніша за інших з доброю пам'яттю.

Байдену слід взяти у віце президенти молоду людину, - свого Джей Ді Венса, - в яку б повірила Америка.

Такий собі план А - Байден, і план Б - віце президент.

Ліндон Джонсом, чи Трумен не були гіршими за попередників.

Особливо Трумен,... який після смерті Рузвельта - "подєльніка" т. Сталіна: Тегеран, Ялта, розділ Європи, ООН,
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16.07.2024 08:55 Відповісти
Та все дідо пакуй валізи на ранчо десь в Сан Франціско , але рудий тебе впече в буцегарню ну принаймі спробує. Але не так як ви його аби на пів шишечкі. Короче це буде кінцем Демократів мінімум на років 10 до влади прорвуться популісти маргінали Республіканці. Так що панове запасаємось попкорном і пристьогаємося то буде феєричний пшик авторитету сишиа.
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16.07.2024 08:37 Відповісти
"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша.... Джерело:
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16.07.2024 08:37 Відповісти
Трампу через три роки, якраз всередині можливої каденції, буде теж 81 рік, але чомусь всі какахи про вік летять виключно в Байдена...
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16.07.2024 08:38 Відповісти
Мабуть тому, що Байден постійно тупить і заговорюється на офіційних виступах.
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16.07.2024 09:06 Відповісти
s trampom vse gorazda huže - vi poslušaite šo vin govorit na svoih fašistkih shodkah
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16.07.2024 09:08 Відповісти
tvoi tramp ņebude ņijakim prezidentom - zaspakoisa kacape
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16.07.2024 09:06 Відповісти
Инсценировка "покушения" на трампона говорит о том, что трампон (который всё это знал) стал соучастником убийства двух и более лиц. За это в Пенсильвании положена смертная казнь, но из-за моратория на неё трампон может отсидеть в тюряге лет 250, если его адвокаты не собьют срок до 150-200 лет.
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16.07.2024 08:52 Відповісти
Зачем так жестоко. Можно же договориться пасередине, как любит Трамп. Например на пол срока скажем на 75 лет. А гарантом договора выступит его сокамерник. Все как они любят
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16.07.2024 09:34 Відповісти
И в качестве сокамерников подсадить ему на парашу 2-3 мааацковских проститутки. Пусть его обссыкают и обсирают до конца него жизни, но под телекамеры.
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16.07.2024 13:00 Відповісти
Скандали, інтриги, розслідування......
Ви-б при здоровому глузді, дозволили-б, щоб заради зростання рейтигів, вам прострелили вухо з відстані 150 метрів?
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16.07.2024 10:44 Відповісти
Так вже пішли вибачення
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/16/7465868/ Байден назвав помилкою вислів "поцілити Трампа в яблучко" і пояснив свою риторику
мовляв не правильно зрозуміли....

Визнати помилку?
тому що дехто зрозумів, так як сказано
"Інша справа, якщо це https://suspilne.media/199625-zelenskij-vidpoviv-bajdenu-ne-buvae-neznacnih-vtorgnen/ незначне вторгнення і тоді нам доведеться сперечатися щодо того, що робити", - заявив президент Байден."
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16.07.2024 11:20 Відповісти
Никто ему ухо не простреливал. По официальной версии ему в ухо попал осколок от телесуфлёра. На самом деле он сам себе ухо поцарапал. И сравнивать себя с куском говна, которое тащилось от обссыкания его КГБ-шными проститутками я никогда не стану.
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16.07.2024 12:59 Відповісти
Да мля. Еще похвастайтесь сколько у кого зубов осталось. Как по мне уже после 60 нельзя допускать на ответственную работу. А тут уже все сроки прошли... Еще был бы шанс если бы Байден реально помог победить нам Парашу.
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16.07.2024 08:55 Відповісти
paraša - s maloi p pišetsa. tak že jak i raša
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16.07.2024 08:58 Відповісти
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16.07.2024 09:23 Відповісти
Дебаты Байдена и Трампа, глав мирового порядка:
-- А он мне писюн показывал.-Нет, не показывал. -Показывал я сам видел.- А у меня, а у меня, а у меня глузду бiльше. -Нет у меня бiльше. -Нет, у меня, у меня, у меня.-А вот тебе, вот тебе (бьет Трампа костылем по голове). - А вот тебе (Трамп плюет в Байдена и показывает Фак)
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16.07.2024 09:29 Відповісти
- где испонение закона о лендлизе?
- где испонение закона о разработке плана победы Украины?
- где 61млрд полученные от Конгресса?
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16.07.2024 09:32 Відповісти
Ну значит без шансов.
Следующий президент США - Трамп.
В ноябре, а то и раньше начнут нас мирить с рашистами. Если повезет, то на сносных условиях...
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16.07.2024 09:46 Відповісти
Якщо буде Байден буде те саме, політика деескалації повернеться... ви ж бачите що знову капельно дають ту допомогу яку проголосували..... і це виглядає що просто щоб не втратили багато позицій перед виборами... ті ж Ф16 знову затримують...

А чому це так та тому що в штатах вже електорат не добрі хлопці з техасу... а індуси, мексиканці, китайці та гендери і їх мало цікавить Україна та і взагалі совок їм ближче ментальністю нажаль...
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16.07.2024 09:59 Відповісти
Треба трампаксу "прострелити"ще одне вухо, і побільше "крові" розхлюпати навкруг, тоді вже точно рейтинг вискочить за хмари
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16.07.2024 09:55 Відповісти
відкриття року у геронтології - героїчне праве вухо легко перемагає хворобу Паркінсона.
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16.07.2024 10:56 Відповісти
Головна біда Байдена в тому, що виборці не так сильно цікавляться здобутками за його попередні 3,5 роки, особливо враховуючи факт, що багато хто вважає що позитивні наслідки байденоміки проявлять себе через декілька років. Виборців більше цікавлять голосні, красиві та яскраві обіцянки Трампа. Вони не хочуть замислюватись над реальністю їх реалізації та запитувати чому він не здійснив все це під час свого попереднього строку. Популізм він такий.
І хоча це написано про США, але багато українців зрозуміють, що якої ще країни підходять ці факти.
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16.07.2024 11:39 Відповісти
С 2021 года - 7 самитов НАТО
И какой результат?

Полгода обвинять республиканцев, что они не голосуют пакет помощи в 61млрд,
при этом закон находился до середины февраля 2024 года в Сенате, где большинство демократов

Теперь имея 61млрд денег, на последнем самите НАТО отказали
и имея деньги, ничего не предложили взамен...

Опять виноваты республиканцы?
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16.07.2024 12:40 Відповісти
По перше, я писав про внутрішньоамериканські справи та вибори.
По друге, ви демонструєте досить класичне уже для багатьох, ігнорування мільйонів деталей - а саме яре небажання протрамповської частини Конгресу голосувати за допомогу Україні. І блокували його з осені 2023 трампісти. Але у вас дивним чином все звелось до вигадки про блокування її демократами.
По третє, як 61млрд. пов'язаний з НАТО? Це виключно американська допомога.
І в четверте, на сьогодні, можна з сумом констатувати смерть (можливо тимчасову) республіканської партії. Тепер це скоріше партія ім. Трампа.
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16.07.2024 12:52 Відповісти
По другому можна сказати, так "ви демонструєте досить класичне уже для багатьох, ігнорування мільйонів деталей"
згідно даних Конгресу, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 закон H.R.815
був проголосований Сенатом 13 лютого 2024 року, та потім потрапив в Палату представників, де більшість республіканців

Це факти, згідно даних Конгреса, а не вигадані статті в медіа

Згідно процедури, президент не має повноважень подавати законопроекти, проте може це зробити за допомогою любого Конгресмена в Сенаті або Палаті представників.
Тобто повинен бути цифровий слід, ось Конгресмен подав закон про 61млрд (на прохання президента), ось його заблокували республіканці.

Ніхто не може найцти цифровий слід, щодо заблокованих законів.

Наприклад, закон про лендліз котрий президент відмовився виконувати - існує на сайті Конгреса.
Існує навіть https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 оригінальна версія лендліза від 18 січня 2022 - котрий не приймали демократи, котрий запропонували республіканці, щоб запобігти війні.

Поправка 1224 про подовження лендлізу, також має цифровий слід, та видно що прибрали поправку в демократичному Сенаті

Тобто все має цифровий слід.
Поки тільки не можливо знайти, блокування 61млрд республіканцями
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16.07.2024 13:07 Відповісти
Ой, а чому ж забули про попередній законопроект на 110 млрд з який 50 для України? Чому почали розказувати цю історію зсередини, забувши про блокування в 2023 році? Чому відразу почали з компромісного законопроекту, та і то скромно не згадавши, про те, скільки він провалявся заблокований республіканцями в Палаті представників, аж поки в другій половині квітня його проголосували.
Не думайте, що всі ідіоти з куриною пам'яттю. Ми чудово пам'ятаємо, як трампісти усіма способами тягли з допомогою в 2023-2024 роках.
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16.07.2024 13:23 Відповісти
Можна посилання на законопроект на 110млрд?

В Палаті він був 2 місяця, за цей час внесли суттєві зміни, котрі всі підтримали:
- розробити план перемоги України.
Вперше офіційно сказали слово перемога України.
Термін в 45 днів вийшов - закон не виконаний, виконавчою владою
- надати далекобійні ракети атакамс, знову слово для перемоги України
Трохи надали
- закон про тік-ток так в пресі назвали, котрий називається "Мир через силу в 21 столітті", який містить розділ процвітання та добробут України, та стосується конфіскації російських активів

- закон про лендліз до 2026 - зарубали демократи, він не був включений

Мало зробили за 2 місяці?

Ок - "трампісти тягнули", приймали закони "перемога України", "лендліз для України"

Зараз - виділені кошти в розмірі 61млрд, їх отримала виконавча влада, котра зараз у демократів
Чому вони не використовуються?

Це ж просте питання...
Через 2.5 місяці закінчується 2024 фінансовий рік, якщо не встигнуть використати - то частина коштів "згорить"
Хто тоді буде до цього причетний?
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16.07.2024 14:12 Відповісти
В мене є дещо краще посилань на законопроекти - посилання на рупор республіканської партії Fox news - https://www.foxnews.com/politics/gop-lawmakers-block-biden-security-aid-ukraine-press-more-border-funding GOP lawmakers block Biden security aid to Ukraine /6 грудня 2023року.
Можна довго наводити вам цитати, новини, посилання, але більш ніж впевнений ви будете називати їх продемократичними, неправильними і т.п.
От одне з посилань, на самих же республіканців.
Хочете більше? Google it. Але такі самі факти можна знайти і про допомогу і про ленд-ліз і про ракети.....
Але впевнений ви не будете це шукати, адже це ламає вашу картину світу, в якій ви давно визначили демократів злом, а республіканців/трампістів добром. І не важливо, що Байден каже про перемогу України, а Трамп про передачу росії частини території.
Я завжди був прихильнішим до республіканців, але партія вмерла з смертю Маккейна. Тепер це секта Трампа, а демократи тепер куди більш адекватніші, ніж були колись.
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16.07.2024 15:31 Відповісти
Знову немає посилання на законопроект на сайті Конгресу - тільки медіа...
По H.R.815 видно, що майже рік цей закон був в Сенаті.

Як завжди "Хочете більше? Google it"
Ось подивився про лендліз - є закон, а закон не виконаний.
Хоча були запевнення, як тільки республіканці заблокують допомогу - тоді буде задіяний лендліз.
Сказано було, проте обманули навіть в цьому.

"Байден каже про перемогу України" - можна посилання на нього, або його радників?
Про перемогу вперше сказано в законі H.R.815 - пункт включила республіканська партія

Прості питання, те що краще для України
- де лендліз згідно закона?
- де план перемоги України згідно закона?
- де 61млрд, котрі виділені в квітні 2024 року?
- чому згоріли 1.6млрд PDA в 2022 році?
- чому аудит PDA виявив завищення цін на 8.1млрд, на сумі десь 20млрд?

можна розібрати питання, це добе чи погано для України
а потім по кожному, хто це допустив
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16.07.2024 16:08 Відповісти
За 2,5 року ти не дав Україні жодного літака.
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16.07.2024 12:52 Відповісти
і трамп не дасть. І венс це сказав
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16.07.2024 17:09 Відповісти
Дасть, і Трамп погрожує Москві ядеркою - на відміну від безпорадного Байдена
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16.07.2024 17:12 Відповісти
ядеркою за яких умов?
визнати за путіним окуповані території, роззброєння України, відмова від НАТО, зняття санкцій з росії. То путін на це радісно піде. І ніякої ядерки
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16.07.2024 17:18 Відповісти
є посилання на цю "дурню" - визнати за путіним окуповані території

у радників був план, котрий Трамп не погодив - що повернення територій через дипломатію.
ніхто визнавати не збирається

про санкції також не було - тільки трохи, для початку переговорів

Ну Ок - поганий план.

Який план у Байдена?
Вже пройшло 45 днів, закон не виконаний
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16.07.2024 17:28 Відповісти
почитайте в гілці про венса. Це і є посилання
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16.07.2024 17:30 Відповісти
Трамп чітко сказав, що запропонує вибирати хуьлу з позиції сили - або він погоджується на умови Трампа, або Трамп завалює Україну зброєю. А на ядерку відповість ядеркою. Все чітко і не треба тут фантазувати. Байден всіляко уникає ядерного залякування - каже, що на ядерний удар відповість асиметрично, тобто не ядерною зброєю. Це розв'язує хуьлу руки. Байден принизив Америку. А завдання Трампа зробити Америку знову великою. Трамп не може дозволити, щоб на очах усього світу й Америки, гаранта свободи всього світу, новий гітлер робив усе, що захоче. Трамп поверне Америці повагу, яку Америка втратила за Байдена.
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16.07.2024 20:07 Відповісти
соромлюся запитати , про які умови трампа йде мова? всі за них чули, але ніхто не бачив.
якщо ви про ті умови, що казав новий віце президент, то не пішли б вони на....
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16.07.2024 23:12 Відповісти
Умови прості і при цьому для кремля свідомо принизливі, тобто нездійсненні. Кремлю буде запропоновано в п'ять разів менше того, що він вимагає зараз. Тобто тільки Крим. Плюс до цього кремль повинен буде заплатити за руйнування. Зрозуміло, що кремль не погодиться на такі умови, але Трамп має їх формально запропонувати, щоб виправдати перед американцями "купу зброї", якою він потім завалить Україну.
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16.07.2024 23:50 Відповісти
де це ви таке побачили? я люблю читати казки на ніч, то ж прошу ссилку.
З того що було опубліковано, то там все навпаки і повний жах для нас.
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17.07.2024 00:03 Відповісти
ви неуважно читали З того що було опубліковано.
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17.07.2024 00:22 Відповісти
дуже уважно. Перейдіть на гілку Венса в сьогодн. новині. Там жах.
І плюс те що чули всі від трампа, що Україна має платити за допомогу
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17.07.2024 00:48 Відповісти
Венс у цьому питанні взагалі ні до чого. Україна не має платити за допомогу - такого Трамп не говорив, знову брехня. Він сказав, що допомогу треба оформляти в борг. І цей борг "вони віддадуть якщо зможуть, а якщо ні, то ні"
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17.07.2024 01:13 Відповісти
Ось ще, читайте :

https://www.instagram.com/p/C9fo-LAMi54/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Boris Johnson | Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no ***** that he… | Instagram
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17.07.2024 01:15 Відповісти
ви бачите те, що хочете бачити. Wishful thinking
І Джонсон такий же
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17.07.2024 01:20 Відповісти
Джонсон - найбільш проукраїнський політик у світі! І найнадійніший.
таким чином это Вы бачите те, що хочете бачити , бо перебуваєте в полоні нав'язаних Вам через ЗМІ стереотипів
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17.07.2024 01:33 Відповісти
час покаже, хто був правий. Але якщо трамп такий добрий і пушистий, він би не призначив україноненависника віце-през.
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17.07.2024 01:35 Відповісти
Венс не україноненависник, він просто недосвідчений політик, який одного разу сказав, що Україна йому фіолетова. При цьому віцепрезидент у США нічого не вирішує. Трамп призначив його заради внутрішніх справ, заради вибірників. Венс багато чого базікав - зокрема назвав Трампа гітлером... - і що тепер?
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17.07.2024 12:37 Відповісти
Не зробив, а наробив.
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16.07.2024 13:52 Відповісти
 
 