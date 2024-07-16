РУС
Байден о готовности идти на выборы: За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент. Это гонка с равными шансами на победу

Действующий президент США Джо Байден не намерен прекращать участие в президентских выборах 2024 года.

Об этом он заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Возраст - не помеха

Как отмечается, 81-летний Байден назвал "справедливыми" замечания относительно своего возраста, но отметил, что он лишь на три года старше своего соперника Дональда Трампа.

"И во-вторых, моя острота ума чертовски хороша. За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент за долгое, долгое время. Так что я готов, чтобы меня судили за это", - заявил он.

По его словам, избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз.

"Я прислушиваюсь к ним", - добавил Байден.

Также читайте: Байден меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

На вопрос ведущего, с кем он консультируется, когда речь идет о таких вопросах, как участие в гонке или выход из нее, Байден ответил: "Со мной. Я делаю это уже давно".

Шансы на победу

Он также выразил уверенность, что не проиграет Трампу.

"Послушайте, мы знали, что это будет ожесточенная борьба с того момента, как он объявил о своем участии в выборах. Данные опросов показывают много разных вещей, но между нами нет большого разрыва. Это по сути гонка с равными шансами на победу", - добавил Байден.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Также сообщалось, что Республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года избрала Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США в качестве напарника Дональда Трампа.

+3
Як казала моя бабця: "я розумніша за вас усіх. Але в мене пам'яті нема..."
16.07.2024 08:35 Ответить
+3
Да мля. Еще похвастайтесь сколько у кого зубов осталось. Как по мне уже после 60 нельзя допускать на ответственную работу. А тут уже все сроки прошли... Еще был бы шанс если бы Байден реально помог победить нам Парашу.
16.07.2024 08:55 Ответить
+3
Якщо буде Байден буде те саме, політика деескалації повернеться... ви ж бачите що знову капельно дають ту допомогу яку проголосували..... і це виглядає що просто щоб не втратили багато позицій перед виборами... ті ж Ф16 знову затримують...

А чому це так та тому що в штатах вже електорат не добрі хлопці з техасу... а індуси, мексиканці, китайці та гендери і їх мало цікавить Україна та і взагалі совок їм ближче ментальністю нажаль...
16.07.2024 09:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
mene cikavo , ščo vin bude robiti , jakšo provaljno prograje ....
16.07.2024 08:32 Ответить
Не думайте де буде Байден, думайте де будуть США і Латвія...
16.07.2024 08:35 Ответить
a tebe kacap kakoe delo voobshe tut ?
16.07.2024 08:38 Ответить
А, так ти мишебрат? А що робиш в натівській Латвії?
16.07.2024 08:44 Ответить
Піде на пенсію.
16.07.2024 08:37 Ответить
Як казала моя бабця: "я розумніша за вас усіх. Але в мене пам'яті нема..."
16.07.2024 08:35 Ответить
- В мене вже немає тої пам'яті, яка була в молодої... Але я все одно розумніша за інших з доброю пам'яттю.

Байдену слід взяти у віце президенти молоду людину, - свого Джей Ді Венса, - в яку б повірила Америка.

Такий собі план А - Байден, і план Б - віце президент.

Ліндон Джонсом, чи Трумен не були гіршими за попередників.

Особливо Трумен,... який після смерті Рузвельта - "подєльніка" т. Сталіна: Тегеран, Ялта, розділ Європи, ООН,
16.07.2024 08:55 Ответить
Та все дідо пакуй валізи на ранчо десь в Сан Франціско , але рудий тебе впече в буцегарню ну принаймі спробує. Але не так як ви його аби на пів шишечкі. Короче це буде кінцем Демократів мінімум на років 10 до влади прорвуться популісти маргінали Республіканці. Так що панове запасаємось попкорном і пристьогаємося то буде феєричний пшик авторитету сишиа.
16.07.2024 08:37 Ответить
"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша.... Джерело:
16.07.2024 08:37 Ответить
Трампу через три роки, якраз всередині можливої каденції, буде теж 81 рік, але чомусь всі какахи про вік летять виключно в Байдена...
16.07.2024 08:38 Ответить
Мабуть тому, що Байден постійно тупить і заговорюється на офіційних виступах.
16.07.2024 09:06 Ответить
s trampom vse gorazda huže - vi poslušaite šo vin govorit na svoih fašistkih shodkah
16.07.2024 09:08 Ответить
tvoi tramp ņebude ņijakim prezidentom - zaspakoisa kacape
16.07.2024 09:06 Ответить
Инсценировка "покушения" на трампона говорит о том, что трампон (который всё это знал) стал соучастником убийства двух и более лиц. За это в Пенсильвании положена смертная казнь, но из-за моратория на неё трампон может отсидеть в тюряге лет 250, если его адвокаты не собьют срок до 150-200 лет.
16.07.2024 08:52 Ответить
Зачем так жестоко. Можно же договориться пасередине, как любит Трамп. Например на пол срока скажем на 75 лет. А гарантом договора выступит его сокамерник. Все как они любят
16.07.2024 09:34 Ответить
И в качестве сокамерников подсадить ему на парашу 2-3 мааацковских проститутки. Пусть его обссыкают и обсирают до конца него жизни, но под телекамеры.
16.07.2024 13:00 Ответить
Скандали, інтриги, розслідування......
Ви-б при здоровому глузді, дозволили-б, щоб заради зростання рейтигів, вам прострелили вухо з відстані 150 метрів?
16.07.2024 10:44 Ответить
Так вже пішли вибачення
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/16/7465868/ Байден назвав помилкою вислів "поцілити Трампа в яблучко" і пояснив свою риторику
мовляв не правильно зрозуміли....

Визнати помилку?
тому що дехто зрозумів, так як сказано
"Інша справа, якщо це https://suspilne.media/199625-zelenskij-vidpoviv-bajdenu-ne-buvae-neznacnih-vtorgnen/ незначне вторгнення і тоді нам доведеться сперечатися щодо того, що робити", - заявив президент Байден."
16.07.2024 11:20 Ответить
Никто ему ухо не простреливал. По официальной версии ему в ухо попал осколок от телесуфлёра. На самом деле он сам себе ухо поцарапал. И сравнивать себя с куском говна, которое тащилось от обссыкания его КГБ-шными проститутками я никогда не стану.
16.07.2024 12:59 Ответить
Да мля. Еще похвастайтесь сколько у кого зубов осталось. Как по мне уже после 60 нельзя допускать на ответственную работу. А тут уже все сроки прошли... Еще был бы шанс если бы Байден реально помог победить нам Парашу.
16.07.2024 08:55 Ответить
paraša - s maloi p pišetsa. tak že jak i raša
16.07.2024 08:58 Ответить
16.07.2024 09:23 Ответить
Дебаты Байдена и Трампа, глав мирового порядка:
-- А он мне писюн показывал.-Нет, не показывал. -Показывал я сам видел.- А у меня, а у меня, а у меня глузду бiльше. -Нет у меня бiльше. -Нет, у меня, у меня, у меня.-А вот тебе, вот тебе (бьет Трампа костылем по голове). - А вот тебе (Трамп плюет в Байдена и показывает Фак)
16.07.2024 09:29 Ответить
- где испонение закона о лендлизе?
- где испонение закона о разработке плана победы Украины?
- где 61млрд полученные от Конгресса?
16.07.2024 09:32 Ответить
Ну значит без шансов.
Следующий президент США - Трамп.
В ноябре, а то и раньше начнут нас мирить с рашистами. Если повезет, то на сносных условиях...
16.07.2024 09:46 Ответить
Якщо буде Байден буде те саме, політика деескалації повернеться... ви ж бачите що знову капельно дають ту допомогу яку проголосували..... і це виглядає що просто щоб не втратили багато позицій перед виборами... ті ж Ф16 знову затримують...

А чому це так та тому що в штатах вже електорат не добрі хлопці з техасу... а індуси, мексиканці, китайці та гендери і їх мало цікавить Україна та і взагалі совок їм ближче ментальністю нажаль...
16.07.2024 09:59 Ответить
Треба трампаксу "прострелити"ще одне вухо, і побільше "крові" розхлюпати навкруг, тоді вже точно рейтинг вискочить за хмари
16.07.2024 09:55 Ответить
відкриття року у геронтології - героїчне праве вухо легко перемагає хворобу Паркінсона.
16.07.2024 10:56 Ответить
Головна біда Байдена в тому, що виборці не так сильно цікавляться здобутками за його попередні 3,5 роки, особливо враховуючи факт, що багато хто вважає що позитивні наслідки байденоміки проявлять себе через декілька років. Виборців більше цікавлять голосні, красиві та яскраві обіцянки Трампа. Вони не хочуть замислюватись над реальністю їх реалізації та запитувати чому він не здійснив все це під час свого попереднього строку. Популізм він такий.
І хоча це написано про США, але багато українців зрозуміють, що якої ще країни підходять ці факти.
16.07.2024 11:39 Ответить
С 2021 года - 7 самитов НАТО
И какой результат?

Полгода обвинять республиканцев, что они не голосуют пакет помощи в 61млрд,
при этом закон находился до середины февраля 2024 года в Сенате, где большинство демократов

Теперь имея 61млрд денег, на последнем самите НАТО отказали
и имея деньги, ничего не предложили взамен...

Опять виноваты республиканцы?
16.07.2024 12:40 Ответить
По перше, я писав про внутрішньоамериканські справи та вибори.
По друге, ви демонструєте досить класичне уже для багатьох, ігнорування мільйонів деталей - а саме яре небажання протрамповської частини Конгресу голосувати за допомогу Україні. І блокували його з осені 2023 трампісти. Але у вас дивним чином все звелось до вигадки про блокування її демократами.
По третє, як 61млрд. пов'язаний з НАТО? Це виключно американська допомога.
І в четверте, на сьогодні, можна з сумом констатувати смерть (можливо тимчасову) республіканської партії. Тепер це скоріше партія ім. Трампа.
16.07.2024 12:52 Ответить
По другому можна сказати, так "ви демонструєте досить класичне уже для багатьох, ігнорування мільйонів деталей"
згідно даних Конгресу, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 закон H.R.815
був проголосований Сенатом 13 лютого 2024 року, та потім потрапив в Палату представників, де більшість республіканців

Це факти, згідно даних Конгреса, а не вигадані статті в медіа

Згідно процедури, президент не має повноважень подавати законопроекти, проте може це зробити за допомогою любого Конгресмена в Сенаті або Палаті представників.
Тобто повинен бути цифровий слід, ось Конгресмен подав закон про 61млрд (на прохання президента), ось його заблокували республіканці.

Ніхто не може найцти цифровий слід, щодо заблокованих законів.

Наприклад, закон про лендліз котрий президент відмовився виконувати - існує на сайті Конгреса.
Існує навіть https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 оригінальна версія лендліза від 18 січня 2022 - котрий не приймали демократи, котрий запропонували республіканці, щоб запобігти війні.

Поправка 1224 про подовження лендлізу, також має цифровий слід, та видно що прибрали поправку в демократичному Сенаті

Тобто все має цифровий слід.
Поки тільки не можливо знайти, блокування 61млрд республіканцями
16.07.2024 13:07 Ответить
Ой, а чому ж забули про попередній законопроект на 110 млрд з який 50 для України? Чому почали розказувати цю історію зсередини, забувши про блокування в 2023 році? Чому відразу почали з компромісного законопроекту, та і то скромно не згадавши, про те, скільки він провалявся заблокований республіканцями в Палаті представників, аж поки в другій половині квітня його проголосували.
Не думайте, що всі ідіоти з куриною пам'яттю. Ми чудово пам'ятаємо, як трампісти усіма способами тягли з допомогою в 2023-2024 роках.
16.07.2024 13:23 Ответить
Можна посилання на законопроект на 110млрд?

В Палаті він був 2 місяця, за цей час внесли суттєві зміни, котрі всі підтримали:
- розробити план перемоги України.
Вперше офіційно сказали слово перемога України.
Термін в 45 днів вийшов - закон не виконаний, виконавчою владою
- надати далекобійні ракети атакамс, знову слово для перемоги України
Трохи надали
- закон про тік-ток так в пресі назвали, котрий називається "Мир через силу в 21 столітті", який містить розділ процвітання та добробут України, та стосується конфіскації російських активів

- закон про лендліз до 2026 - зарубали демократи, він не був включений

Мало зробили за 2 місяці?

Ок - "трампісти тягнули", приймали закони "перемога України", "лендліз для України"

Зараз - виділені кошти в розмірі 61млрд, їх отримала виконавча влада, котра зараз у демократів
Чому вони не використовуються?

Це ж просте питання...
Через 2.5 місяці закінчується 2024 фінансовий рік, якщо не встигнуть використати - то частина коштів "згорить"
Хто тоді буде до цього причетний?
16.07.2024 14:12 Ответить
В мене є дещо краще посилань на законопроекти - посилання на рупор республіканської партії Fox news - https://www.foxnews.com/politics/gop-lawmakers-block-biden-security-aid-ukraine-press-more-border-funding GOP lawmakers block Biden security aid to Ukraine /6 грудня 2023року.
Можна довго наводити вам цитати, новини, посилання, але більш ніж впевнений ви будете називати їх продемократичними, неправильними і т.п.
От одне з посилань, на самих же республіканців.
Хочете більше? Google it. Але такі самі факти можна знайти і про допомогу і про ленд-ліз і про ракети.....
Але впевнений ви не будете це шукати, адже це ламає вашу картину світу, в якій ви давно визначили демократів злом, а республіканців/трампістів добром. І не важливо, що Байден каже про перемогу України, а Трамп про передачу росії частини території.
Я завжди був прихильнішим до республіканців, але партія вмерла з смертю Маккейна. Тепер це секта Трампа, а демократи тепер куди більш адекватніші, ніж були колись.
16.07.2024 15:31 Ответить
Знову немає посилання на законопроект на сайті Конгресу - тільки медіа...
По H.R.815 видно, що майже рік цей закон був в Сенаті.

Як завжди "Хочете більше? Google it"
Ось подивився про лендліз - є закон, а закон не виконаний.
Хоча були запевнення, як тільки республіканці заблокують допомогу - тоді буде задіяний лендліз.
Сказано було, проте обманули навіть в цьому.

"Байден каже про перемогу України" - можна посилання на нього, або його радників?
Про перемогу вперше сказано в законі H.R.815 - пункт включила республіканська партія

Прості питання, те що краще для України
- де лендліз згідно закона?
- де план перемоги України згідно закона?
- де 61млрд, котрі виділені в квітні 2024 року?
- чому згоріли 1.6млрд PDA в 2022 році?
- чому аудит PDA виявив завищення цін на 8.1млрд, на сумі десь 20млрд?

можна розібрати питання, це добе чи погано для України
а потім по кожному, хто це допустив
16.07.2024 16:08 Ответить
За 2,5 року ти не дав Україні жодного літака.
16.07.2024 12:52 Ответить
і трамп не дасть. І венс це сказав
16.07.2024 17:09 Ответить
Дасть, і Трамп погрожує Москві ядеркою - на відміну від безпорадного Байдена
16.07.2024 17:12 Ответить
ядеркою за яких умов?
визнати за путіним окуповані території, роззброєння України, відмова від НАТО, зняття санкцій з росії. То путін на це радісно піде. І ніякої ядерки
16.07.2024 17:18 Ответить
є посилання на цю "дурню" - визнати за путіним окуповані території

у радників був план, котрий Трамп не погодив - що повернення територій через дипломатію.
ніхто визнавати не збирається

про санкції також не було - тільки трохи, для початку переговорів

Ну Ок - поганий план.

Який план у Байдена?
Вже пройшло 45 днів, закон не виконаний
16.07.2024 17:28 Ответить
почитайте в гілці про венса. Це і є посилання
16.07.2024 17:30 Ответить
Трамп чітко сказав, що запропонує вибирати хуьлу з позиції сили - або він погоджується на умови Трампа, або Трамп завалює Україну зброєю. А на ядерку відповість ядеркою. Все чітко і не треба тут фантазувати. Байден всіляко уникає ядерного залякування - каже, що на ядерний удар відповість асиметрично, тобто не ядерною зброєю. Це розв'язує хуьлу руки. Байден принизив Америку. А завдання Трампа зробити Америку знову великою. Трамп не може дозволити, щоб на очах усього світу й Америки, гаранта свободи всього світу, новий гітлер робив усе, що захоче. Трамп поверне Америці повагу, яку Америка втратила за Байдена.
16.07.2024 20:07 Ответить
соромлюся запитати , про які умови трампа йде мова? всі за них чули, але ніхто не бачив.
якщо ви про ті умови, що казав новий віце президент, то не пішли б вони на....
16.07.2024 23:12 Ответить
Умови прості і при цьому для кремля свідомо принизливі, тобто нездійсненні. Кремлю буде запропоновано в п'ять разів менше того, що він вимагає зараз. Тобто тільки Крим. Плюс до цього кремль повинен буде заплатити за руйнування. Зрозуміло, що кремль не погодиться на такі умови, але Трамп має їх формально запропонувати, щоб виправдати перед американцями "купу зброї", якою він потім завалить Україну.
16.07.2024 23:50 Ответить
де це ви таке побачили? я люблю читати казки на ніч, то ж прошу ссилку.
З того що було опубліковано, то там все навпаки і повний жах для нас.
17.07.2024 00:03 Ответить
ви неуважно читали З того що було опубліковано.
17.07.2024 00:22 Ответить
дуже уважно. Перейдіть на гілку Венса в сьогодн. новині. Там жах.
І плюс те що чули всі від трампа, що Україна має платити за допомогу
17.07.2024 00:48 Ответить
Венс у цьому питанні взагалі ні до чого. Україна не має платити за допомогу - такого Трамп не говорив, знову брехня. Він сказав, що допомогу треба оформляти в борг. І цей борг "вони віддадуть якщо зможуть, а якщо ні, то ні"
17.07.2024 01:13 Ответить
Ось ще, читайте :

https://www.instagram.com/p/C9fo-LAMi54/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Boris Johnson | Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no ***** that he… | Instagram
17.07.2024 01:15 Ответить
ви бачите те, що хочете бачити. Wishful thinking
І Джонсон такий же
17.07.2024 01:20 Ответить
Джонсон - найбільш проукраїнський політик у світі! І найнадійніший.
таким чином это Вы бачите те, що хочете бачити , бо перебуваєте в полоні нав'язаних Вам через ЗМІ стереотипів
17.07.2024 01:33 Ответить
час покаже, хто був правий. Але якщо трамп такий добрий і пушистий, він би не призначив україноненависника віце-през.
17.07.2024 01:35 Ответить
Венс не україноненависник, він просто недосвідчений політик, який одного разу сказав, що Україна йому фіолетова. При цьому віцепрезидент у США нічого не вирішує. Трамп призначив його заради внутрішніх справ, заради вибірників. Венс багато чого базікав - зокрема назвав Трампа гітлером... - і що тепер?
17.07.2024 12:37 Ответить
Не зробив, а наробив.
16.07.2024 13:52 Ответить
 
 