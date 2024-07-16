Байден о готовности идти на выборы: За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент. Это гонка с равными шансами на победу

Действующий президент США Джо Байден не намерен прекращать участие в президентских выборах 2024 года.

Об этом он заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Возраст - не помеха

Как отмечается, 81-летний Байден назвал "справедливыми" замечания относительно своего возраста, но отметил, что он лишь на три года старше своего соперника Дональда Трампа.

"И во-вторых, моя острота ума чертовски хороша. За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент за долгое, долгое время. Так что я готов, чтобы меня судили за это", - заявил он.

По его словам, избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз.

"Я прислушиваюсь к ним", - добавил Байден.

На вопрос ведущего, с кем он консультируется, когда речь идет о таких вопросах, как участие в гонке или выход из нее, Байден ответил: "Со мной. Я делаю это уже давно".

Шансы на победу

Он также выразил уверенность, что не проиграет Трампу.

"Послушайте, мы знали, что это будет ожесточенная борьба с того момента, как он объявил о своем участии в выборах. Данные опросов показывают много разных вещей, но между нами нет большого разрыва. Это по сути гонка с равными шансами на победу", - добавил Байден.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Также сообщалось, что Республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года избрала Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США в качестве напарника Дональда Трампа.