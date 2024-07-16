Байден о готовности идти на выборы: За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент. Это гонка с равными шансами на победу
Действующий президент США Джо Байден не намерен прекращать участие в президентских выборах 2024 года.
Об этом он заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Возраст - не помеха
Как отмечается, 81-летний Байден назвал "справедливыми" замечания относительно своего возраста, но отметил, что он лишь на три года старше своего соперника Дональда Трампа.
"И во-вторых, моя острота ума чертовски хороша. За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент за долгое, долгое время. Так что я готов, чтобы меня судили за это", - заявил он.
По его словам, избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз.
"Я прислушиваюсь к ним", - добавил Байден.
На вопрос ведущего, с кем он консультируется, когда речь идет о таких вопросах, как участие в гонке или выход из нее, Байден ответил: "Со мной. Я делаю это уже давно".
Шансы на победу
Он также выразил уверенность, что не проиграет Трампу.
"Послушайте, мы знали, что это будет ожесточенная борьба с того момента, как он объявил о своем участии в выборах. Данные опросов показывают много разных вещей, но между нами нет большого разрыва. Это по сути гонка с равными шансами на победу", - добавил Байден.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Также сообщалось, что Республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года избрала Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США в качестве напарника Дональда Трампа.
Байдену слід взяти у віце президенти молоду людину, - свого Джей Ді Венса, - в яку б повірила Америка.
Такий собі план А - Байден, і план Б - віце президент.
Ліндон Джонсом, чи Трумен не були гіршими за попередників.
Особливо Трумен,... який після смерті Рузвельта - "подєльніка" т. Сталіна: Тегеран, Ялта, розділ Європи, ООН,
Ви-б при здоровому глузді, дозволили-б, щоб заради зростання рейтигів, вам прострелили вухо з відстані 150 метрів?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/16/7465868/ Байден назвав помилкою вислів "поцілити Трампа в яблучко" і пояснив свою риторику
мовляв не правильно зрозуміли....
Визнати помилку?
тому що дехто зрозумів, так як сказано
"Інша справа, якщо це https://suspilne.media/199625-zelenskij-vidpoviv-bajdenu-ne-buvae-neznacnih-vtorgnen/ незначне вторгнення і тоді нам доведеться сперечатися щодо того, що робити", - заявив президент Байден."
-- А он мне писюн показывал.-Нет, не показывал. -Показывал я сам видел.- А у меня, а у меня, а у меня глузду бiльше. -Нет у меня бiльше. -Нет, у меня, у меня, у меня.-А вот тебе, вот тебе (бьет Трампа костылем по голове). - А вот тебе (Трамп плюет в Байдена и показывает Фак)
- где испонение закона о разработке плана победы Украины?
- где 61млрд полученные от Конгресса?
Следующий президент США - Трамп.
В ноябре, а то и раньше начнут нас мирить с рашистами. Если повезет, то на сносных условиях...
А чому це так та тому що в штатах вже електорат не добрі хлопці з техасу... а індуси, мексиканці, китайці та гендери і їх мало цікавить Україна та і взагалі совок їм ближче ментальністю нажаль...
І хоча це написано про США, але багато українців зрозуміють, що якої ще країни підходять ці факти.
И какой результат?
Полгода обвинять республиканцев, что они не голосуют пакет помощи в 61млрд,
при этом закон находился до середины февраля 2024 года в Сенате, где большинство демократов
Теперь имея 61млрд денег, на последнем самите НАТО отказали
и имея деньги, ничего не предложили взамен...
Опять виноваты республиканцы?
По друге, ви демонструєте досить класичне уже для багатьох, ігнорування мільйонів деталей - а саме яре небажання протрамповської частини Конгресу голосувати за допомогу Україні. І блокували його з осені 2023 трампісти. Але у вас дивним чином все звелось до вигадки про блокування її демократами.
По третє, як 61млрд. пов'язаний з НАТО? Це виключно американська допомога.
І в четверте, на сьогодні, можна з сумом констатувати смерть (можливо тимчасову) республіканської партії. Тепер це скоріше партія ім. Трампа.
згідно даних Конгресу, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 закон H.R.815
був проголосований Сенатом 13 лютого 2024 року, та потім потрапив в Палату представників, де більшість республіканців
Це факти, згідно даних Конгреса, а не вигадані статті в медіа
Згідно процедури, президент не має повноважень подавати законопроекти, проте може це зробити за допомогою любого Конгресмена в Сенаті або Палаті представників.
Тобто повинен бути цифровий слід, ось Конгресмен подав закон про 61млрд (на прохання президента), ось його заблокували республіканці.
Ніхто не може найцти цифровий слід, щодо заблокованих законів.
Наприклад, закон про лендліз котрий президент відмовився виконувати - існує на сайті Конгреса.
Існує навіть https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 оригінальна версія лендліза від 18 січня 2022 - котрий не приймали демократи, котрий запропонували республіканці, щоб запобігти війні.
Поправка 1224 про подовження лендлізу, також має цифровий слід, та видно що прибрали поправку в демократичному Сенаті
Тобто все має цифровий слід.
Поки тільки не можливо знайти, блокування 61млрд республіканцями
Не думайте, що всі ідіоти з куриною пам'яттю. Ми чудово пам'ятаємо, як трампісти усіма способами тягли з допомогою в 2023-2024 роках.
В Палаті він був 2 місяця, за цей час внесли суттєві зміни, котрі всі підтримали:
- розробити план перемоги України.
Вперше офіційно сказали слово перемога України.
Термін в 45 днів вийшов - закон не виконаний, виконавчою владою
- надати далекобійні ракети атакамс, знову слово для перемоги України
Трохи надали
- закон про тік-ток так в пресі назвали, котрий називається "Мир через силу в 21 столітті", який містить розділ процвітання та добробут України, та стосується конфіскації російських активів
- закон про лендліз до 2026 - зарубали демократи, він не був включений
Мало зробили за 2 місяці?
Ок - "трампісти тягнули", приймали закони "перемога України", "лендліз для України"
Зараз - виділені кошти в розмірі 61млрд, їх отримала виконавча влада, котра зараз у демократів
Чому вони не використовуються?
Це ж просте питання...
Через 2.5 місяці закінчується 2024 фінансовий рік, якщо не встигнуть використати - то частина коштів "згорить"
Хто тоді буде до цього причетний?
Можна довго наводити вам цитати, новини, посилання, але більш ніж впевнений ви будете називати їх продемократичними, неправильними і т.п.
От одне з посилань, на самих же республіканців.
Хочете більше? Google it. Але такі самі факти можна знайти і про допомогу і про ленд-ліз і про ракети.....
Але впевнений ви не будете це шукати, адже це ламає вашу картину світу, в якій ви давно визначили демократів злом, а республіканців/трампістів добром. І не важливо, що Байден каже про перемогу України, а Трамп про передачу росії частини території.
Я завжди був прихильнішим до республіканців, але партія вмерла з смертю Маккейна. Тепер це секта Трампа, а демократи тепер куди більш адекватніші, ніж були колись.
По H.R.815 видно, що майже рік цей закон був в Сенаті.
Як завжди "Хочете більше? Google it"
Ось подивився про лендліз - є закон, а закон не виконаний.
Хоча були запевнення, як тільки республіканці заблокують допомогу - тоді буде задіяний лендліз.
Сказано було, проте обманули навіть в цьому.
"Байден каже про перемогу України" - можна посилання на нього, або його радників?
Про перемогу вперше сказано в законі H.R.815 - пункт включила республіканська партія
Прості питання, те що краще для України
- де лендліз згідно закона?
- де план перемоги України згідно закона?
- де 61млрд, котрі виділені в квітні 2024 року?
- чому згоріли 1.6млрд PDA в 2022 році?
- чому аудит PDA виявив завищення цін на 8.1млрд, на сумі десь 20млрд?
можна розібрати питання, це добе чи погано для України
а потім по кожному, хто це допустив
визнати за путіним окуповані території, роззброєння України, відмова від НАТО, зняття санкцій з росії. То путін на це радісно піде. І ніякої ядерки
у радників був план, котрий Трамп не погодив - що повернення територій через дипломатію.
ніхто визнавати не збирається
про санкції також не було - тільки трохи, для початку переговорів
Ну Ок - поганий план.
Який план у Байдена?
Вже пройшло 45 днів, закон не виконаний
якщо ви про ті умови, що казав новий віце президент, то не пішли б вони на....
З того що було опубліковано, то там все навпаки і повний жах для нас.
І плюс те що чули всі від трампа, що Україна має платити за допомогу
https://www.instagram.com/p/C9fo-LAMi54/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Boris Johnson | Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no ***** that he… | Instagram
І Джонсон такий же
таким чином это Вы бачите те, що хочете бачити , бо перебуваєте в полоні нав'язаних Вам через ЗМІ стереотипів