В штабе Байдена отрицают его снятие с выборов: Он остается в гонке

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена опроверг сообщения о том, что американский лидер готовится объявить о прекращении участия в президентской гонке.

Об этом заявила глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Безусловно, президент остается в гонке", - сказала она, добавив, что он "более, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

"Мы верим в эту кампанию, мы настроены на непростые выборы, и мы видим путь вперед. Он - лучший человек, который может противостоять Дональду Трампу", - сказала О'Мэлли Диллон.

В то же время она признала, что последние несколько недель были непростыми для кампании, но заявила, что снижение поддержки Байдена было "незначительным".

"Мы знаем, что люди не переходят от Джо Байдена к Дональду Трампу. Они спрашивают нас: "Может ли он это сделать?" И президент отвечает: "Да, я могу", - подытожила глава кампании Байдена.

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Выборы в США

Ранее СМИ сообщали, что лидер демократов в Сенате США Чак Шумер советовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф выступил против участия Джо Байдена как кандидата от Демократической партии в выборах президента.

Также СМИ заявили, что топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США.

В то же время экс-президент США Барак Обама не уверен способен ли Джо Байден продолжать свое участие в избирательной кампании.

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