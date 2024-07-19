В штабе Байдена отрицают его снятие с выборов: Он остается в гонке
Предвыборный штаб президента США Джо Байдена опроверг сообщения о том, что американский лидер готовится объявить о прекращении участия в президентской гонке.
Об этом заявила глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Безусловно, президент остается в гонке", - сказала она, добавив, что он "более, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".
"Мы верим в эту кампанию, мы настроены на непростые выборы, и мы видим путь вперед. Он - лучший человек, который может противостоять Дональду Трампу", - сказала О'Мэлли Диллон.
В то же время она признала, что последние несколько недель были непростыми для кампании, но заявила, что снижение поддержки Байдена было "незначительным".
"Мы знаем, что люди не переходят от Джо Байдена к Дональду Трампу. Они спрашивают нас: "Может ли он это сделать?" И президент отвечает: "Да, я могу", - подытожила глава кампании Байдена.
Выборы в США
Ранее СМИ сообщали, что лидер демократов в Сенате США Чак Шумер советовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф выступил против участия Джо Байдена как кандидата от Демократической партии в выборах президента.
Также СМИ заявили, что топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США.
В то же время экс-президент США Барак Обама не уверен способен ли Джо Байден продолжать свое участие в избирательной кампании.
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І у другого, Рудного дідугана теж !
Велика подяка від України, пане Президент, але вже час на пенсію !
Звісно, що і ця О'Меллі теж ірландка, про що свідчить її прізвище.
Святий Патрік - дай діду трохи розуму...
Зацініть як Вкраїна обрала молодого красівого...
У комп'ютерной гонці, на машинках? Все Байден, ти приплив. Думай про запасний аеродром, поки не пізно. Вчись у нас як це робити.)
А якщо когось турбує вік Байдена то в середині каденції Трампу теж буде 81, а в кінці аж 83. Тобто в чому тут "перевага" рудого незрозуміло...
Що тут може бути неясно?
залишились, ті що приймуть рішення у день голосування.
уступить байден, чи не уступить, не має ніякого значення.
перемога буде, в пару тисяч голосів, які будуть перераховувати, ще пару місяців.
переможе трамп, байден визнає, та піде на пенсію, демократи утруться, та почнуть знову про соціалізм популізм пацифізм лєвачізм блмізм.....
виграє байден, трамп заїбе американські суди позивами про відібрану перемогу. чи знову полізуть в капітолій.
сша переживає нову важку кризу, з часів великої депресії, тому китай зі всіх штанів, преться на місце сша, світового гегемона.
Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь." (С)
Його обслуга тримається за свої місця біля діда до останнього. Своя сорочка...