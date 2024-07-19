РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7967 посетителей онлайн
Новости
2 761 47

В штабе Байдена отрицают его снятие с выборов: Он остается в гонке

Байден не зніматиме кандидатуру з виборів

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена опроверг сообщения о том, что американский лидер готовится объявить о прекращении участия в президентской гонке.

Об этом заявила глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Безусловно, президент остается в гонке", - сказала она, добавив, что он "более, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

"Мы верим в эту кампанию, мы настроены на непростые выборы, и мы видим путь вперед. Он - лучший человек, который может противостоять Дональду Трампу", - сказала О'Мэлли Диллон.

В то же время она признала, что последние несколько недель были непростыми для кампании, но заявила, что снижение поддержки Байдена было "незначительным".

"Мы знаем, что люди не переходят от Джо Байдена к Дональду Трампу. Они спрашивают нас: "Может ли он это сделать?" И президент отвечает: "Да, я могу", - подытожила глава кампании Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о готовности идти на выборы: За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент. Это гонка с равными шансами на победу

Выборы в США

Ранее СМИ сообщали, что лидер демократов в Сенате США Чак Шумер советовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф выступил против участия Джо Байдена как кандидата от Демократической партии в выборах президента.

Также СМИ заявили, что топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США.

В то же время экс-президент США Барак Обама не уверен способен ли Джо Байден продолжать свое участие в избирательной кампании.

Также читайте: Байден говорит, что только проблемы со здоровьем могут заставить его отказаться от выборов

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24764) США (27334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Деменція ще ніколи нікого не перемагала, крім свого господаря.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:22 Ответить
+8
Штаб Байдена веде послідовну програму з переобранням Трампа на пост президента США !
показать весь комментарий
19.07.2024 17:25 Ответить
+6
Шо ви доіплись до його віку.
Зацініть як Вкраїна обрала молодого красівого...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деменція ще ніколи нікого не перемагала, крім свого господаря.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:22 Ответить
Та заберіть, нарешті, у Діда паспорт !
І у другого, Рудного дідугана теж !
показать весь комментарий
19.07.2024 18:37 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 17:23 Ответить
Фіфті - фіфті
показать весь комментарий
19.07.2024 17:23 Ответить
Що сам дійде до інавгурації, а не на візку? 😕

Велика подяка від України, пане Президент, але вже час на пенсію !
показать весь комментарий
19.07.2024 18:39 Ответить
Штаб Байдена веде послідовну програму з переобранням Трампа на пост президента США !
показать весь комментарий
19.07.2024 17:25 Ответить
Є третій найкращий - НЕ грати з технічних причин
показать весь комментарий
19.07.2024 18:40 Ответить
Ірландці (Байден - ірландець) завжди відзначалися неймовірною впертістю.
Звісно, що і ця О'Меллі теж ірландка, про що свідчить її прізвище.

Святий Патрік - дай діду трохи розуму...
показать весь комментарий
19.07.2024 20:17 Ответить
У діда Байдена 2 варіанти. Програти з честю, або програти з позором.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:25 Ответить
Не програти з честю, а з честю поступитись дорогою.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:26 Ответить
Мабуть дід такий вчинок вважає здатись без бою, або програшем з позором. Хто знає, що там йому подружка Деменція нашіптує.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:43 Ответить
Насправді ні. Чесно визнати, що вже роки не ті, не тягну, я устал, я ухожу - це, може, і програш як особистості, але виграш для держави. Тим і відрізняється політик від ділка типу Трампа, для якого все навкруги - бізнес заради грошей на свої задоволення.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:46 Ответить
Шо ви доіплись до його віку.
Зацініть як Вкраїна обрала молодого красівого...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:26 Ответить
але ж у нашому випадку не деменція, а набагато гірше 😕
показать весь комментарий
19.07.2024 18:56 Ответить
"Він залишається в гонці"

У комп'ютерной гонці, на машинках? Все Байден, ти приплив. Думай про запасний аеродром, поки не пізно. Вчись у нас як це робити.)
показать весь комментарий
19.07.2024 17:26 Ответить
Астанавітєсь, растов нєрєзіновий!
показать весь комментарий
19.07.2024 17:27 Ответить
Хто хоче голосувати за обіссяного московськими шлюхами покидька - все одно проголосують. Хто проти - той проголосує за Байдена, - незалежно від його віку...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:30 Ответить
Не факт. Люди прагматичні, не прибічники якоїсь політсили, проголосують за Трампа тільки через стан здоров'я Байдена.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:32 Ответить
Якраз факт. По всім опитуванням після "замаху" на Трампа кількість його прихильників не збільшилась ні на йоту. Люди в основному вже визначились...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:40 Ответить
Якщо Байден і далі продовжить фортелі в дусі "президента України Путіна", я б на місці тверезого американця засумнівався, а чи фізично здатна така людина ще чотири роки керувати моєю країною.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:42 Ответить
По справжньому "тверезий американець" ніколи не проголосує за трампа. Це по перше.
А якщо когось турбує вік Байдена то в середині каденції Трампу теж буде 81, а в кінці аж 83. Тобто в чому тут "перевага" рудого незрозуміло...
показать весь комментарий
19.07.2024 18:59 Ответить
Він хоча б зєлю з ****** прилюдно не плутає.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:00 Ответить
Краще заплутаний Байден чим ******* підстилка трамп з венсами і такерами.
Що тут може бути неясно?
показать весь комментарий
19.07.2024 19:16 Ответить
Ну тобто це як проголосувать папріколу хоть паржать, головне що не буде плутать зєлю з ******, решта то дрібниці те, що буде знову секретними паперами унітази в Білому Домі забивать, розвідку посилать подалі, своїх друганів суддями розставлять, а там і імператором себе проголосить як сі, то таке…
показать весь комментарий
19.07.2024 20:03 Ответить
А шо такоє? Байден може навмисно так сказав, бо по суті кремль керує зебабуїном через єрмака.
показать весь комментарий
19.07.2024 20:06 Ответить
На випадок "стану здоровʼя" є віце, а розумні люди думають про майбутнє країни. З трампоном майбутнє гарантовано під загрозою диктатури.
показать весь комментарий
19.07.2024 20:09 Ответить
Даремно. Тепер деми точно програють, бо обираючи між старим хворим маразматиком і старим бодрим клоуном, точно оберуть клоуна.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:34 Ответить
Може з нашим спільну мову знайдуть.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:08 Ответить
КОВІД НЕ ЛІКУЄ ДИМЕНЦІЮ...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:37 Ответить
вже, практично всі виборці розібралися, хто за кого.
залишились, ті що приймуть рішення у день голосування.
уступить байден, чи не уступить, не має ніякого значення.
перемога буде, в пару тисяч голосів, які будуть перераховувати, ще пару місяців.
переможе трамп, байден визнає, та піде на пенсію, демократи утруться, та почнуть знову про соціалізм популізм пацифізм лєвачізм блмізм.....
виграє байден, трамп заїбе американські суди позивами про відібрану перемогу. чи знову полізуть в капітолій.
сша переживає нову важку кризу, з часів великої депресії, тому китай зі всіх штанів, преться на місце сша, світового гегемона.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:44 Ответить
Не демократия,а демократична партія більш схилеться вліво після поразки Байдена.Так,но не глобально.В умовах США,це не реально.При перемоги Трампа,динаміка крайних правих дуже сильно зросте,особливо в країнах Європи.Тому що крайні праві у ЄС для досягнення своєї мити к своїм поглядам використовують дієвий продукт-національне підгрунтя.У США більше бути авторитаризму влади.Но посилення правих для США значно не відчуватиметься.Там ДЕМОКРАТІЯ в дії. Амереканці не зважаючі на протеріччя та різні походження є єдині навколо СЩА, ..А у ЄС це може бути шляхом до роспаду.А це мрія рф і Китаю. А для того,щоб автократія не набувала ваги у світі ,США треба все можливо робити для об'еднення демократичних держав. І бути лідером в цьому.Велич США буде значно відчуватися.А ось з рф.де вони по суті крайні праві з імперськими поглядами,та рашизмом,а Трамп крайні правий республіканець, не повинен йти на будь які обїєднення.Це може стати великой помилкой.Ліві завжди будуть і ніколи вони не подіваються,но при їх владі тяжко збирати бюджет і впоритися з інфляцію.Но ця влади в демократичних країнах найкраща для середнього і малого бізнесу.Головне джерело для підвищення конкуренції серед господарів коштов виробництва.Крайні праві і крайні ліві ,це страшне явище людства,в кінцевому підсумку їх успіху з'явиться нове вогнище авторитаризму.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:31 Ответить
"Болото. Входить натовп з Данком.

Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь." (С)
показать весь комментарий
19.07.2024 17:45 Ответить
Він із гундосом домовився триматися до останнього. Щоправда, гундос, за вказівкою єрмака, вже закидає вудки до штабу Трампа.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:48 Ответить
Ще не вечір...
Його обслуга тримається за свої місця біля діда до останнього. Своя сорочка...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:56 Ответить
Все просто - Байден залишається, Трамп виграє. Байден знімає кандидатуру - тоді інтрига залишається
показать весь комментарий
19.07.2024 18:00 Ответить
Это приговор.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:06 Ответить
Дайте діду відпочити
показать весь комментарий
19.07.2024 18:07 Ответить
🙄😁😂👏
показать весь комментарий
20.07.2024 18:41 Ответить
Байден сам-то знает об этом?
показать весь комментарий
19.07.2024 18:11 Ответить
здогадується, час від часу.... пічаль 🤕
показать весь комментарий
19.07.2024 18:42 Ответить
Ой, демократи, та що ж ви коіте?!
показать весь комментарий
19.07.2024 18:21 Ответить
Американське Політбюро. Тільки вперед ногами. )
показать весь комментарий
19.07.2024 18:30 Ответить
не сподівався, що знову побачу оте дежавю, та ще й по американськи 😕
показать весь комментарий
19.07.2024 18:43 Ответить
Історія круги нарізає по спіралі. )
показать весь комментарий
19.07.2024 18:47 Ответить
Хто що там думає, а я впевнена, що проти Байдена працює не покладаючи рук кремль і трампофіли з ботами. Щось демократи просять, просять знятися, а презентувать залізними аргументами іншого кандидата якось слабенько. Треба бути впевненими, що інший гарантовано переможе рудого казла. Вони когось назвали? Я щось пропустила?
показать весь комментарий
19.07.2024 19:51 Ответить
 
 