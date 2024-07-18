Топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США, - СМИ
Действующий глава США Джо Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные.
Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на анонимные комментарии топ-представителей Демократической партии, передает Цензор.НЕТ.
Источники Axios считают, что все большее давление со стороны лидеров Демократической партии в Конгрессе и аргументы от близких друзей в конце концов убедят Байдена отказаться от участия в выборах, и это может произойти уже в ближайшие выходные.
Верхушка партии, друзья Байдена и доноры кампании на фоне неутешительной для президента социологии думают, что у него нет шансов победить.
Отмечается, что в частных разговорах президента якобы убеждают, что если он будет настаивать на своем и пойдет на выборы, то может получить разгромное поражение. В последние дни это давление особенно усилилось.
"Перед ним стоит выбор - либо войти в историю как выдающаяся личность, либо быть уверенным, что президентской библиотеки имени Байдена никогда не будет. Молюсь, чтобы он поступил правильно, и он склонен к этому решению", - рассказал один из собеседников издания.
Ранее сообщалось, что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".
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Г. Ньюсом - неудачный кандидат в этом смысле. У него меньше шансов против Трампа, чем у Г. Уитмер как "политической мамочки".
М. Обама также обладает меньшим технологическим потенциалом.
Технологически идеальнее Г. Уитмер кандидата нет.
Ультралевые и так проголосуют за демократа, чтобы победа не досталась Трампу. Поэтому левых - К. Харрис и М. Обаму - можно подержать в стороне. "Черный лебедь" перевернул игру.
Г. Ньюсом и Г. Уитмер - в приоритете.
Шапиро выглядит сверхинтеллигентно. Он не подходит как популист "умеренной волны".
З.І. А на дебати "Мамулі" і папуги я би подивився - пишуть , що язик в дами підвішений добре).
Ще Фрейд казав, що ірландці - це єдина нація, яка не піддається психоаналізу.
А дядько Байден, дай Боже йому здоров'я, добряче допоміг Україні і Українцям!! Про збереження США, нехай оцінять, ті, що не знали таборів совдепії, від мудрого сраліна-члєніна!! Дякуємо, дядьку Байдену, за допомогу Україні!
Бо лайном обливати Людину, і без розуму, можуть рашисти і їх дуполизи по світу!
Але ж, на усе, свій час!!
Правда, для цього треба, щоб знайшовся суд with big balls.
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