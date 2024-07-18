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Топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США, - СМИ

Байден незабаром відмовиться від участі у виборах

Действующий глава США Джо Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на анонимные комментарии топ-представителей Демократической партии, передает Цензор.НЕТ.

Источники Axios считают, что все большее давление со стороны лидеров Демократической партии в Конгрессе и аргументы от близких друзей в конце концов убедят Байдена отказаться от участия в выборах, и это может произойти уже в ближайшие выходные.

Верхушка партии, друзья Байдена и доноры кампании на фоне неутешительной для президента социологии думают, что у него нет шансов победить.

Отмечается, что в частных разговорах президента якобы убеждают, что если он будет настаивать на своем и пойдет на выборы, то может получить разгромное поражение. В последние дни это давление особенно усилилось.

"Перед ним стоит выбор - либо войти в историю как выдающаяся личность, либо быть уверенным, что президентской библиотеки имени Байдена никогда не будет. Молюсь, чтобы он поступил правильно, и он склонен к этому решению", - рассказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".

Также читайте: Пелоси приватно сказала Байдену, что он не победит Трампа на выборах: "Он тянет демократов ко дну"

Байден Джо (2795) выборы (24764) США (27334)


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Топ комментарии
+10
З модифікаціями ковідом19, боротися важко, будь кому!
А дядько Байден, дай Боже йому здоров'я, добряче допоміг Україні і Українцям!! Про збереження США, нехай оцінять, ті, що не знали таборів совдепії, від мудрого сраліна-члєніна!! Дякуємо, дядьку Байдену, за допомогу Україні!

Бо лайном обливати Людину, і без розуму, можуть рашисти і їх дуполизи по світу!

Але ж, на усе, свій час!!
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18.07.2024 19:36 Ответить
+9
При всій повазі до Байдена, надіюсь що він піде на пенсію, не ризикуючи виборами. І уже 78 річний Трамп буде пояснювати електорату, що вік це не проблема, а всі ого обмовки та ступори на сцені, це не признаки Альцгеймера та деменції.
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18.07.2024 19:51 Ответить
+8
Ех, діду... А ********* би ***** у 22 році, і увійшов би в Історію, а так...
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18.07.2024 20:52 Ответить
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Висувайте Камалу Харріс,або Мішель Обаму.
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18.07.2024 19:31 Ответить
А Ви знаєте толк в збоченнях. Білі мужчини, як це було всю успішну історію США, більше не котируються?
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18.07.2024 19:37 Ответить
Ну так демократи спокійно можуть ці кандидатури висунути.
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18.07.2024 19:42 Ответить
Только не обамка.
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18.07.2024 19:37 Ответить
Обама топ!
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18.07.2024 19:43 Ответить
Против Трампа нужен кандидат, который возьмёт голоса нейтральных избирателей. Только умеренный кандидат ломает образ Трампа.

Г. Ньюсом - неудачный кандидат в этом смысле. У него меньше шансов против Трампа, чем у Г. Уитмер как "политической мамочки".

М. Обама также обладает меньшим технологическим потенциалом.
Технологически идеальнее Г. Уитмер кандидата нет.

Ультралевые и так проголосуют за демократа, чтобы победа не досталась Трампу. Поэтому левых - К. Харрис и М. Обаму - можно подержать в стороне. "Черный лебедь" перевернул игру.

Г. Ньюсом и Г. Уитмер - в приоритете.

Шапиро выглядит сверхинтеллигентно. Он не подходит как популист "умеренной волны".
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18.07.2024 20:11 Ответить
Якщо це всі, то Гретхен виглядає найпривабливіше. Тим більше, що вона зараз в "ражі" - в неї все виходить за останні роки. Хоча для України мабудь краще щоб була Харріс.
З.І. А на дебати "Мамулі" і папуги я би подивився - пишуть , що язик в дами підвішений добре).
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18.07.2024 20:48 Ответить
Додавите его.
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18.07.2024 19:32 Ответить
Байден ще ого-го
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18.07.2024 20:29 Ответить
Старий та крутий ірландець піде з перегонів лише на той світ.

Ще Фрейд казав, що ірландці - це єдина нація, яка не піддається психоаналізу.
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18.07.2024 19:35 Ответить
дайте ссилку)
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18.07.2024 23:20 Ответить
З модифікаціями ковідом19, боротися важко, будь кому!
А дядько Байден, дай Боже йому здоров'я, добряче допоміг Україні і Українцям!! Про збереження США, нехай оцінять, ті, що не знали таборів совдепії, від мудрого сраліна-члєніна!! Дякуємо, дядьку Байдену, за допомогу Україні!

Бо лайном обливати Людину, і без розуму, можуть рашисти і їх дуполизи по світу!

Але ж, на усе, свій час!!
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18.07.2024 19:36 Ответить
ні риба ні м*ясо....пенс одним словом з жадою влади...хелікоптер та можливість прикриття підстакруватого синулі-наркоші тримає його біля корита.. все як у нас
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18.07.2024 19:37 Ответить
От - от - Баиден рік згаяв - Трамп на коні
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18.07.2024 19:47 Ответить
Типове совково мислення.
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18.07.2024 20:01 Ответить
Та хер иого знає - все під питанням - Трамп наишов Венса - відбитого на голову
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18.07.2024 20:02 Ответить
Лавров подякував за мирні ініціативи Трампа і Венса, які повністю збігаються з "мирними" вимогами *****.
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18.07.2024 20:06 Ответить
Ясно. Козломордий.
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18.07.2024 20:34 Ответить
Генсеки миру не нужньі
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18.07.2024 19:51 Ответить
При всій повазі до Байдена, надіюсь що він піде на пенсію, не ризикуючи виборами. І уже 78 річний Трамп буде пояснювати електорату, що вік це не проблема, а всі ого обмовки та ступори на сцені, це не признаки Альцгеймера та деменції.
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18.07.2024 19:51 Ответить
Давайте Блинкина в презы.
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18.07.2024 19:53 Ответить
До речі, де він, цей помічник Салівана
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18.07.2024 20:00 Ответить
Подушкой придавить, не? Или мышьяку в кефирчик.
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18.07.2024 20:22 Ответить
Якісь кацапські методи
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18.07.2024 20:28 Ответить
После того, как Байден откажется от президентской гонки, природа возьмет свое.
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18.07.2024 20:23 Ответить
Як шо США хоче ,шоб Україна перемогла ,то демократи знайдуть правильного кандідата ...а от Обама це питання ...війна буде довга, на знищення України, у свій час Барак, Україну віддав кремлю
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18.07.2024 20:41 Ответить
Зі своїм віцепрезидентом... Байденом! Бінго!
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18.07.2024 22:06 Ответить
віце нічого не рішає. він виконує накази президента.
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18.07.2024 22:08 Ответить
Жарт, але не дуже вдалий
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19.07.2024 06:54 Ответить
вот поэтому байден вдруг скоропостижно заболел ковидом, теперь ковид вроде даст осложнение и байден откажется от выборов по состоянию здоровья, а не по слабоумию
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18.07.2024 20:47 Ответить
Ех, діду... А ********* би ***** у 22 році, і увійшов би в Історію, а так...
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18.07.2024 20:52 Ответить
А так ще й сісти може за бездіяльність, що спричинила розвиток великої війни у Європі.

Правда, для цього треба, щоб знайшовся суд with big balls.
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18.07.2024 23:16 Ответить
клінтон сильно сів за шантаж кучми? отож....
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18.07.2024 23:22 Ответить
Джо Байден не смог вспомнить имя своего министра обороны Ллойда Остина и назвал его «the black man».
https://t.me/insiderUKR/79103
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18.07.2024 21:38 Ответить
А что не так?)))
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18.07.2024 22:09 Ответить
західних військ не буде в Україні, поки на Заході не виловлять всіх українських уклоністів і не відправлять їх в Україну для поповнення ЗСУ.
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18.07.2024 22:11 Ответить
Ага ща був в нас такий на заводі начальник цеху, херпіду, дідом й кликали, батько казав що той сивим був ще за часів союзу
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19.07.2024 01:25 Ответить
 
 