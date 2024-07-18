Топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США, - СМИ

Действующий глава США Джо Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на анонимные комментарии топ-представителей Демократической партии, передает Цензор.НЕТ.

Источники Axios считают, что все большее давление со стороны лидеров Демократической партии в Конгрессе и аргументы от близких друзей в конце концов убедят Байдена отказаться от участия в выборах, и это может произойти уже в ближайшие выходные.

Верхушка партии, друзья Байдена и доноры кампании на фоне неутешительной для президента социологии думают, что у него нет шансов победить.

Отмечается, что в частных разговорах президента якобы убеждают, что если он будет настаивать на своем и пойдет на выборы, то может получить разгромное поражение. В последние дни это давление особенно усилилось.

"Перед ним стоит выбор - либо войти в историю как выдающаяся личность, либо быть уверенным, что президентской библиотеки имени Байдена никогда не будет. Молюсь, чтобы он поступил правильно, и он склонен к этому решению", - рассказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".

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