Колеги-демократи вважали, що я заподію шкоду на перегонах, - Байден про вихід з президентських перегонів
Президент США Джо Байден пояснив причини виходу з виборчих перегонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю CBS Sunday Morning.
Чинний очільник Сполучених Штатів зазначив, що опитування, які були у його розпорядженні, показували перегони нога у ногу, і так було б до останнього, у той час, як чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.
"Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах. І я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою. Ви би брали у мене інтерв'ю про те, чому Ненсі Пелосі сказала, чому зробила так – і я думав, що це буде справжнім відволіканням уваги, номер один", - пояснив Байден.
Вихід Байдена з президентських перегонів у США
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.
Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.
А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.
Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.
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ти заподіяв багато шкоди затягуючи з своїм підписаним, так званим лендЛізом
дуже багато
А в тому, що допомога весь час затримувалась, дозувалась і т.п.
Навіть союзникам забороняли надавати зброю - наприклад літаки від Польші
Наприклад на 2022 фінрік, до 1 жовтня 2022, Конгрес надав президенту 11млрд на PDA
до речі, його попросила адміністрація, після прийняття закона про лендліз
Байден підписава тільки 9.2млрл, 1.6млрд "згоріло"
В 2023 році, PDA ціни були завищені, та надавлись після 1 жовтня до 1 січня 2024
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив завищень на 8.1млрд по програмі PDA
Це була вибіркова перевірка, перших 37ми https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ пакетів PDA
перевірили до 3 травня 2023, на суму 21млрд - помилка більше 38%
тобто вчасно переданнох зброї в грошах менше на 38%
зараз коли в квітні стало "комфортно", це питання до сих пір не вирішено - залишок 5.1млрд
Сумел объединить всех избирателей и протолкнуть дурачка.
Що, правда очі коле?