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Новини
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Колеги-демократи вважали, що я заподію шкоду на перегонах, - Байден про вихід з президентських перегонів

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден пояснив причини виходу з виборчих перегонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю CBS Sunday Morning.

Чинний очільник Сполучених Штатів зазначив, що опитування, які були у його розпорядженні, показували перегони нога у ногу, і так було б до останнього, у той час, як чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.

"Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах. І я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою. Ви би брали у мене інтерв'ю про те, чому Ненсі Пелосі сказала, чому зробила так – і я думав, що це буде справжнім відволіканням уваги, номер один", - пояснив Байден.

Читайте: Найважливіше - це перемогти Трампа, - Байден

Вихід Байдена з президентських перегонів у США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

Також читайте: Трамп не зможе прийняти поразку на виборах, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2887) вибори (6688) США (22755)


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Топ коментарі
+6
Шо ...ще живі зелені обожнювачі ...?! пів держави в крові ,горе на кожному кроці ..про* ране все шо зробив Порох для людей ...а сьогодні сидите без виїзду, хліба нема за шо купити ...води нема і за 🤡 досі ?!!!!
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11.08.2024 19:38
+6
Ганебно програли українці - ваті та "какой разніце", тому й отримали олігархічно-ригівський антимайдановський реванш.
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11.08.2024 19:40
+4
,дідо, дідо
ти заподіяв багато шкоди затягуючи з своїм підписаним, так званим лендЛізом
дуже багато
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11.08.2024 19:23
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,дідо, дідо
ти заподіяв багато шкоди затягуючи з своїм підписаним, так званим лендЛізом
дуже багато
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11.08.2024 19:23 Відповісти
щоб щось говорити про ленд-ліз, потрібно розбиратись в самій темі ленд-лізу
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11.08.2024 20:19 Відповісти
А мені особисто, не потрібно в чомусь розбиратися, я бачу тисячі загиблих , як воїнів, так і мирних жителів, і ця вся балачня про , " розбирання" це повна профанація, і немає потреби її тут захищати такими коментарями.
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11.08.2024 20:45 Відповісти
Проблема даже не в лендлізі, повернення котрого було в 2072 році
А в тому, що допомога весь час затримувалась, дозувалась і т.п.
Навіть союзникам забороняли надавати зброю - наприклад літаки від Польші

Наприклад на 2022 фінрік, до 1 жовтня 2022, Конгрес надав президенту 11млрд на PDA
до речі, його попросила адміністрація, після прийняття закона про лендліз

Байден підписава тільки 9.2млрл, 1.6млрд "згоріло"

В 2023 році, PDA ціни були завищені, та надавлись після 1 жовтня до 1 січня 2024

https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит виявив завищень на 8.1млрд по програмі PDA
Це була вибіркова перевірка, перших 37ми https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ пакетів PDA
перевірили до 3 травня 2023, на суму 21млрд - помилка більше 38%

тобто вчасно переданнох зброї в грошах менше на 38%
зараз коли в квітні стало "комфортно", це питання до сих пір не вирішено - залишок 5.1млрд
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11.08.2024 23:06 Відповісти
Шо ж ім було думати як ти Камалу Трампом обізвав
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11.08.2024 19:25 Відповісти
Св. Деменцію слава!
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11.08.2024 19:26 Відповісти
Шо ...ще живі зелені обожнювачі ...?! пів держави в крові ,горе на кожному кроці ..про* ране все шо зробив Порох для людей ...а сьогодні сидите без виїзду, хліба нема за шо купити ...води нема і за 🤡 досі ?!!!!
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11.08.2024 19:38 Відповісти
Ганебно програли українці - ваті та "какой разніце", тому й отримали олігархічно-ригівський антимайдановський реванш.
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11.08.2024 19:40 Відповісти
Не факт, що він *ганебно програв*, а не *хитро здав* пост зеленому дурачку.
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11.08.2024 19:45 Відповісти
Он какое то исчадие ада и масонский агент, иллюминатор.
Сумел объединить всех избирателей и протолкнуть дурачка.
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11.08.2024 21:44 Відповісти
Довпоїбизм у виправдовуванні свого ганебного вибору не знає меж.
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11.08.2024 22:43 Відповісти
От тільки на 73% дов-ів не посилайтесь.
Що, правда очі коле?
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12.08.2024 07:03 Відповісти
ну то так, то стул которого нет ищешь, то три раза на трапе упадешь, то трампа с камалой. путаешь
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11.08.2024 20:08 Відповісти
то зеленского президентом кацапстана назовет)
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11.08.2024 20:11 Відповісти
такая мощная страна, что просто стыдно, что кроме придурковатого старого пня никого не выставили изначально
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11.08.2024 20:14 Відповісти
это то, к чему привила себя дем партия. она без лидеров. они если и есть, то в тени.
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11.08.2024 21:16 Відповісти
рокировочка. и где я это видел.
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11.08.2024 21:15 Відповісти
Та ні, колеги-демократи просто подивились на рейтинги після дебатів і зрозуміли що шансів нема, а біля корита побути ще хочеться.
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11.08.2024 21:22 Відповісти
Час приділити більше уваги вихованню Хантера.
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11.08.2024 22:49 Відповісти
Будь мужиком, уходя - уході
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11.08.2024 22:56 Відповісти
 
 