Колеги-демократи вважали, що я заподію шкоду на перегонах, - Байден про вихід з президентських перегонів

Президент США Джо Байден пояснив причини виходу з виборчих перегонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю CBS Sunday Morning.

Чинний очільник Сполучених Штатів зазначив, що опитування, які були у його розпорядженні, показували перегони нога у ногу, і так було б до останнього, у той час, як чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.

"Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах. І я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою. Ви би брали у мене інтерв'ю про те, чому Ненсі Пелосі сказала, чому зробила так – і я думав, що це буде справжнім відволіканням уваги, номер один", - пояснив Байден.

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Вихід Байдена з президентських перегонів у США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

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