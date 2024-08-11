Байден заявив, що агітуватиме за Гарріс у ключовій Пенсильванії та інших штатах: Збираюся допомогти якнайбільше

Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Пенсильванія. Це один із ключових штатів, який матиме визначальний вплив на президентські вибори в листопаді.

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Білого дому заявив, що збирається агітувати за кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс. За словами Байдена, він і губернатор Пенсильванії Джош Шапіро організовують передвиборчий тур по Пенсильванії.

"Я збираюся проводити кампанію і в інших штатах, і я збираюся зробити все, що Камала вважає за потрібне, щоб допомогти найбільше", - заявив лідер США.

Зазначимо, що Пенсільванія - це рідний штат для Джо Байдена, який народився у місті Скрентон. На президентських виборах 2020 року саме Пенсільванія стала вирішальним штатом для визначення переможця президентської гонки.

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В інтерв'ю для CBS Байден також прокоментував рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти. Як відомо, своїм кандидатом у віцепрезиденти Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза.

"Він мій тип людини, він справжній, він розумний, я знаю його вже кілька десятиліть. Я думаю, що це чудова команда", - сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, що нещодавнє опитування від The New York Times показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого політичного опонента, 45-го президента Дональда Трампа у штатах Вісконсин, Пенсільванія та Мічиган.

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