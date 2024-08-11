УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини
2 077 81

Байден заявив, що агітуватиме за Гарріс у ключовій Пенсильванії та інших штатах: Збираюся допомогти якнайбільше

Байден заявив, що агітуватиме за Гарріс в ключовій Пенсильванії та інших штатах: Збираюся допомогти якнайбільше

Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у штаті Пенсильванія. Це один із ключових штатів, який матиме визначальний вплив на президентські вибори в листопаді.

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Білого дому заявив, що збирається агітувати за кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс. За словами Байдена, він і губернатор Пенсильванії Джош Шапіро організовують передвиборчий тур по Пенсильванії.

"Я збираюся проводити кампанію і в інших штатах, і я збираюся зробити все, що Камала вважає за потрібне, щоб допомогти найбільше", - заявив лідер США.

Зазначимо, що Пенсільванія - це рідний штат для Джо Байдена, який народився у місті Скрентон. На президентських виборах 2020 року саме Пенсільванія стала вирішальним штатом для визначення переможця президентської гонки.

Читайте також: Колеги-демократи вважали, що я заподію шкоду на перегонах, - Байден про вихід з президентських перегонів

В інтерв'ю для CBS Байден також прокоментував рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти. Як відомо, своїм кандидатом у віцепрезиденти Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза.

"Він мій тип людини, він справжній, він розумний, я знаю його вже кілька десятиліть. Я думаю, що це чудова команда", - сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, що нещодавнє опитування від The New York Times показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого політичного опонента, 45-го президента Дональда Трампа у штатах Вісконсин, Пенсільванія та Мічиган.

Читайте також: Гарріс та Трамп проведуть дебати 10 вересня на каналі ABC

Автор: 

Байден Джо (2887) вибори (6688) США (22755) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Клас !!!👍давай Байден , допомагай шоб 🤠 одновухий ,не грав людьми та США для кремля !
показати весь коментар
11.08.2024 20:24
+3
відпочивав би, краще!
дорогу молодим!
камала, сама, зробить.
показати весь коментар
11.08.2024 20:19
+3
Байден в морозiлке жи.
показати весь коментар
11.08.2024 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відпочивав би, краще!
дорогу молодим!
камала, сама, зробить.
показати весь коментар
11.08.2024 20:19 Відповісти
Агітуватиме...якщо вчасно розбудять. Джо і так зробив краще що міг. Знявся з виборів.
показати весь коментар
11.08.2024 20:20 Відповісти
Клас !!!👍давай Байден , допомагай шоб 🤠 одновухий ,не грав людьми та США для кремля !
показати весь коментар
11.08.2024 20:24 Відповісти
Пані Луіза вже розібрались із німецькими політиками? Все суперово? Продовжуйте в тому ж руслі та не пхайте носа куди вас не запрошують
показати весь коментар
11.08.2024 20:53 Відповісти
А шо, дорогу перебігла...? та не звертайте на мене уваги ...ваші виборці не ідіоти, з маніпуляцією знайомі ...по українському прикладу ...а ви там на зміні ...ботофермі ..?
показати весь коментар
11.08.2024 21:28 Відповісти
Наші виборці не ідіоти на кшалт вашим та в Україні. Де іще можна знайти таку розвинену мережу просвєщенія від рашкаTV як не в Україні та Германіі
показати весь коментар
11.08.2024 23:13 Відповісти
👏... за трампа на таких як ви ...вибори не витягнити ...навіть як шо кремль, густо спонсорує ботів в США ...
показати весь коментар
11.08.2024 23:37 Відповісти
І ще ...цяця, ти хто така ,шоб вказувати комусь , на шось ?
показати весь коментар
11.08.2024 21:32 Відповісти
Це нам пише на українському форумі якась підтерачка срак старих американців з Аризони?))
показати весь коментар
11.08.2024 22:02 Відповісти
"якась підтерачка срак старих американців з Аризони?" - виходить що ви не знайомі,
просто експерт по "підтерачакам"

тоді ради справедливості пишіть
"підтерачка срак старих американців з Аризони?))"
та
"підтерачка срак старих німців"

Чи з Німечини не "підтирачка", а щось, що в пристоймному суспільстві не вимовляють?
показати весь коментар
11.08.2024 22:33 Відповісти
Ти це в американському інтернеті пишеш, підтерач зеленських срак язиком.
показати весь коментар
11.08.2024 22:41 Відповісти
Схоже, що Фрейд рано пішов із життя. Тут деякі коментатори виглядають надмірно стурбованими. Просто непахане поле для досліджень з психоаналітики.
показати весь коментар
11.08.2024 23:19 Відповісти
трампушок, інтернет - він давно міжнародний, ти менше слухай трампиньку і його кумира на літеру Ху, може за розумного десь приймуть поки рота не розтулиш
показати весь коментар
12.08.2024 10:46 Відповісти
Кумира... ахахах. Яка ж ти тупа худобина.
показати весь коментар
12.08.2024 10:54 Відповісти
https://mind.ua/news/20236516-tramp-pohvaliv-putina-za-genialne-rishennya-vvesti-vijska-na-shid-********
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/16/7420049/
https://nv.ua/world/geopolitics/donald-tramp-pohvalil-diktatorov-rf-i-kndr-a-takzhe-liderov-kitaya-i-vengrii-50421384.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151217_vs_trump_putin_opinion

покукурікай ще, }{уйлососіна ))
показати весь коментар
12.08.2024 11:29 Відповісти
А навіщо мені твоєю мовою розмовляти, підаріна тупорога?
показати весь коментар
12.08.2024 11:58 Відповісти
то обтікай мовчки, трамповидрість
показати весь коментар
12.08.2024 12:02 Відповісти
Тобі на тупе рило обтіку хіба що. Тобі не звикати, попущене.
показати весь коментар
12.08.2024 13:45 Відповісти
трампососік, не булькай, спершу вийми рудий хер з-за своєї щоки ))))
показати весь коментар
12.08.2024 15:31 Відповісти
Вона і так програє, але програш буде гідний. А якщо Байден агітуватиме, то програш буде з тріском.
показати весь коментар
11.08.2024 20:25 Відповісти
Ну звісно. У того,кому відстрелили кінчик вуха, виграти неможливо))
показати весь коментар
11.08.2024 20:44 Відповісти
Не продовжуй, аналітика не твоє
показати весь коментар
11.08.2024 22:03 Відповісти
Будуть мочити Трампа в дві руки - тои теж не в тім"я битии
показати весь коментар
11.08.2024 20:29 Відповісти
Тепер зрозуміло, що Пенсільванію на цих виборах можна віднести до синіх штатів. Як такі ж самі swing state Флориду (рідний для Трампа) і Північну Кароліну (рідний для Хейлі, яка, врешті, підтримала Трампа) - до червоних.
показати весь коментар
11.08.2024 20:30 Відповісти
То це ви сказали чи Олег Пономарь?
показати весь коментар
11.08.2024 20:45 Відповісти
Байден в морозiлке жи.
показати весь коментар
11.08.2024 20:31 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/15827 Ірина Геращенко з Євросолідарності/партії/фракції зараз в США , симпатизує Харріс (втім, як і всі її однопартійці; це парадоксально, бо українська партія Європейська Солідарність разом з республіканською партією США входять до Міжнародного демократичного союзу; але Трамп особисто що називається, ****** стосовно незалежності України і пітримки нас в поточній війні з касапами) та звітує про окремі моменти передвиборчої боротьби. Зокрема, Ірина пише в телеграмі:
"Гарріс переважає Трампа в його ж грі.
З моменту його першої президентської кампанії Трамп вигравав завдяки тому, що завдяки своїй ексцентричності був основною політичною новиною в країні. Але саме драматичне піднесення Гарріс до вершини демократичного списку незадовго до Демократичної національної конвенції домінувало в заголовках і на хвилях новин останніми тижнями, і вона зробила це без великого медійного інтерв'ю.
Перебити колишнього президента, який нещодавно пережив замах на вбивство, не є легкою задачею.
Кампанія Гарріс отримала додатковий імпульс від вибору Волца кандидатом у віце-президенти. Політичні аналітики, які раніше вважали ключові штати, що коливаються - такі як Аризона, Невада і Джорджія - республіканськими, тепер оголосили їх невизначеними.
Фольклорний стиль Волца резонує з виборцями. Вони сказали, що їм подобається губернатор Міннесоти, бо він «прямолінійний, здається нормальним хлопцем, щирою та сімейною людиною».
показати весь коментар
11.08.2024 20:35 Відповісти
Інколи краща допомога - це нічого не робити.В його випадку саме це.
показати весь коментар
11.08.2024 20:35 Відповісти
Харіс стане президентом . Можете заскрінити .
показати весь коментар
11.08.2024 20:44 Відповісти
так, але спочатку в морозiлку.
показати весь коментар
11.08.2024 20:50 Відповісти
А хто зараз надає PDA?

Якщо до 1 жовтня не встигнуть підписати залишок 6.2млрд, то винен буде
тільки Байден
чи Камала також?
показати весь коментар
11.08.2024 22:38 Відповісти
Та навіщо їм зброя? Їм головне щоб не Трамп. Спитала нещодавно у однієї "Чи ти чуєш яка ціль у Камалиних перегонах? Щоб тільки не Трамп. Не про покращання життя пересічних американців, не про безпеку країни, а щоб тільки не Трамп" Так і за Зе голосували-із виключеним мозком
показати весь коментар
11.08.2024 23:24 Відповісти
Так це ж адміресурс!
показати весь коментар
11.08.2024 20:48 Відповісти
дідо
а може не треба
може вона якось без тебе
показати весь коментар
11.08.2024 20:51 Відповісти
это точно, а то нанесет херни, что камалка не будет знать что делать
показати весь коментар
11.08.2024 20:54 Відповісти
Коли він ніс херню, нашадай
показати весь коментар
11.08.2024 22:06 Відповісти
тож главное не забудь, а то за трампа еще заагитируешь
показати весь коментар
11.08.2024 20:53 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2024 20:53 Відповісти
Трампон, ты с Ху#лом уже согласуй, что ещё ты у себя краской заляпаешь.
Выходит лось из чащобы с глубокого похмелья, подходит к реке, плюхает в неё морду по самые уши и пьёт, пьёт, пьёт... А на берегу охотник видит лося на водопое и тут же всаживает ему дуплетом два заряда картечи. Ноль эмоций, лось пьёт. Охотник ещё дуплет. Лось пьёт. Охотник ещё дуплет... Лось поднял голову из воды, посмотрел мутными глазами и говорит: "Ничего не пойму - пью, а мне всё хуже и хуже..."
показати весь коментар
11.08.2024 20:57 Відповісти
Дід Байден достойний поваги!
показати весь коментар
11.08.2024 20:56 Відповісти
Ни одна сторона не признает поражение, так что самое интересное будет после выборов.
показати весь коментар
11.08.2024 21:04 Відповісти
як би не наробив шкоди...б своєю агітацією???
показати весь коментар
11.08.2024 21:07 Відповісти
Це ще дебатів не було, з новим кандидатом
Після останніх дебатів та подій, прийшлось "примусово" міняти кандидата
показати весь коментар
11.08.2024 23:22 Відповісти
так отож. тепер черга за ремпами міняти кандидата. тільки згідно виборчих правил це навряд чи можливо вже замінити офіційно висунутого кандидата.. Стосовно Камали. її попередня посада генерального прокурора свідчить лише про те, що ця дамочка за словом в кишеню не полізе. Прокурори вони такі, через особливості своєї професії змушені вміти переконливо дебатувати. інакше нічого їм робити на цій посаді. а вона не тільки була прокуром, вона була ще і генеральним прокурором. Тож Рудому на дебатах з нею солодко точно не буде. батл - прокурор проти злочинця (і це не голослівна заява, а рішення суду чи присяжних, згідно якого Рудого офіційно визнали злочинцем).
показати весь коментар
11.08.2024 23:42 Відповісти
а накуй ти тут це пишеш? )) я ж не американський виборець.
показати весь коментар
12.08.2024 12:32 Відповісти
Прикольно, знову все видалили

Треба мабуть всіх видаляти, хто пише з образами та матюками
показати весь коментар
12.08.2024 21:57 Відповісти
Харріс обрала собі у віце-президенти губернатори Мінесоти Уолза, ще лівішого, ніж вона сама, що, здавалося б, неможливо. У 2020 році під час заворушень у місті Мінеаполіс штат Мінесота після смерті чорношкірого наркодилера Флойда, коли місто занурилося в хаос і насильство, мер Мінеаполіса попросив Уолза ввести в місто нацгвардію. Але той відмовився. Зате Уолз уславився тим, що ввів у чоловічих туалетах у середніх школах обов'язкове приладдя для гігієни жінок (тампони). Крім того, він видав закон, що діти мають право змінювати стать без згоди батьків.

З ім'ям Волза пов'язаний скандал під назвою "stolen valor" ("вкрадена доблесть"). Наприклад, якщо якийсь військовий начепить собі нагороди, на які він не заслужив, це називається stolen valor. За це можуть розжалувати та навіть відправити до в'язниці. Уолз був у молодості вчителем соціології у школі. У школах США демократи скасували такий предмет як історія та замінили його соціологією. Це той самий марксизм-ленінізм, але у новій обгортці. У США звичайна практика, що пожежники, рятувальники тощо йдуть служити до нацгвардії чи поліції, щоб мати добавку до зарплати. Але під час війни їх можуть призвати. Уолз, будучи учителем у школі, записався резервістом у нацгвардію, де прослужив 24 роки і дослужився до звання батальйоннго старшини артилерії. Коли його підрозділ відправляли на війну до Іраку, Уолз негайно подав у відставку. Його колишні товариші по службі вважають його боягузом і зрадником. Батальйон вирушив до Іраку без старшини, Уолза марно готували 24 роки. За законом, якщо військовий не відслужив встановлений термін і подав у відставку, він йде на пенсію у попередньому званні. Він не має право носити свiй останнiй мундир, останнi погони. Уолз пішов на пенсію в попередньому званні старшого сержанта. Але у своєму фейсбуці та інших соцмережах він стверджував, що він батальйонний старшина. А це називається stolen stolen valor. За такі речі були випадки, коли віддавали під трибунал. Пізніше Уолз вилучив цей обман із соцмереж.

Харріс - буквальна комуністка. Вона заявила, що її мета - рівні можливості, рівні зарплати та рівні результати. Це майже дослівна цитата з Карла Маркса. Харріс про це говорила багато разів:
є бідні, є багаті. Бідні мають менше шансів, тому їм треба дати фору, щоб у всіх були рівні стартові можливості. У всіх має бути порівну. Демократи ******* наводити приклад із яблунею. Високий
дістане яблука, а низький не може дотягнутися. Тож низькому треба дати драбину. Ця метафора приймається на ура дітьми в школах та особами зі зниженими розумовими здібностями. Вони не запитують: а той, хто видає драбину, може за це зажадати себе яблук.

Коли Харріс запитали, чи готова вона запровадити ембарго на постачання зброї Ізраїлю, вона відповіла, що розгляне це питання.

Якщо хтось в Україні думає, що за Харріса для українців розпочнеться ера благоденства, він глибоко помиляється. Для неї українці дикуни, які не узаконили ще 46 ґендерів. В Україні немає закону про одностатеві шлюби, мало проводиться гей-парадів.

Як Харріс, так і Уолз обіцяють, що знімуть усі перешкоди для імміграції до США, усунувши прикордонну службу.

Демократи подають майбутні вибори, як вибори між бідними прокурором і вчителем (Харріс і Уолз) з одного боку, і двома капіталістами-буржуїнами (Трамп і Венс) з іншого. Останні їдять печиво та ложкою варення з бочки.

Харріс не пройшла процедуру виборів, вона спадкоємець Байдена, як путін був наступником Єльцина. Сьогодні комуністи хочуть захопити владу не лише в Америці, а й у всьому світі. Америка сьогодні перебуває на межі громадянської війни.

Посол України в США Маркарова знову зайняла позицію демократів і заявила, що Харріс та Уолз - дуже добрий вибір для України. Чому вона не говорить цього про Трампа та Венса? Україна знову займає бік однієї партії у США і знову завдає шкоди самій собі.

Мало хто знає, що Трамп за час своєї каденції звільнив 59 заручників-американців з Ірану та сівбу. Кореї, включаючи 19 українських моряків, не віддавши натомість жодної людини. Байден з Харріс звільнили кілька людей, серед яких є росіяни. А 9 американців все ще перебувають у російських в'язницях. І цей обмін Байден із Харріс підносять як свій успіх.
показати весь коментар
12.08.2024 08:15 Відповісти
З я кою метою ві з Німеччини так уважно стежите за політичним життям в Америці та так ретельно вивчаєте біографіі політиків?
показати весь коментар
12.08.2024 08:28 Відповісти
А чому це вас турбує?
показати весь коментар
12.08.2024 08:33 Відповісти
Нема чого віповісти? ))))
показати весь коментар
12.08.2024 08:37 Відповісти
Ну що ж, відповім. Мені подобається викривати брехунів і негідників, які прикидаються чесними людьми. А також я антикомуніст і ненавиджу ідеї рівності, братерства та гендерної рівності. Тепер маю зустрічне запитання: чому ви не цікавитеся біографіями політиків, від яких залежить ваша доля?
показати весь коментар
12.08.2024 08:47 Відповісти
Гарне в вас хобі! Тільки вибіркове якесь! Думаю, що над Трампом в вас буде багато роботи! Навіть дуже багато!
показати весь коментар
12.08.2024 12:36 Відповісти
Камала: https://youtu.be/P9Kz8Bsmp3Q?t=418 Всього 450$ , та є підсказка як правильно говорити на мітингу
Навіть такі самі штуки, блогери знайшли на одному з останніх мітингів

2020 рік, "дебати", на питання журналіста "Що будете робити, якщо Байден втратить дієздатність"
https://youtu.be/P9Kz8Bsmp3Q?t=955 Відповідь , котра взагалі ніяк не повязана з питанням, тому що немає "підсказок"
показати весь коментар
12.08.2024 22:03 Відповісти
 
 