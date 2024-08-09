Гарріс та Трамп проведуть дебати 10 вересня на каналі ABC

Дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії США Камали Гарріс та кандидата від Республіканців Дональда Трампа відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

Про це пишуть в соцмережі Х телеканалу АВС, передає Цензор.НЕТ.

"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь", - йдеться в повідомленні АВС.

Раніше повідомлялось, що в команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

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