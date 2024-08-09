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Новини
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Гарріс та Трамп проведуть дебати 10 вересня на каналі ABC

Гарріс Трамп

Дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії США Камали Гарріс та кандидата від Республіканців Дональда Трампа відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

Про це пишуть в соцмережі Х телеканалу АВС, передає Цензор.НЕТ.

"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь", - йдеться в повідомленні АВС.

Раніше повідомлялось, що в команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Читайте: Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: Я лідирую в опитуваннях

Автор: 

вибори (6683) дебати (350) США (22525) Трамп Дональд (5483) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+9
https://www.ponomaroleg.com/vsu-prodvinulis-v-kurskoj-oblasti/ Олег Пономарь :
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США. Титаник Трампа продолжает тонуть:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
Трамп вне себя от новых цифр - за час он написал пять душераздирающих постов.
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09.08.2024 01:24
+7
Рудий невивезе розмови з жінкою без сечі на обличчі та перейде до образ сто пудяче, а його шістка тихесенько полюбить диван . Ппц до чого дійшла Америка, диванотрах та дощелюб... хоча навіть ті два клоуни недотягують до нашого ***********
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09.08.2024 01:45
+6
І Донні Рваноє Ухо і Бубочка вийшли із шоу-один косив під крутого бізнесмена а другий під брутального Аркашу Райкіна. Поціновувачі балагану вивезли під овації на світовий подіум. Ліга потужних клоунів глобального масштабу.
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09.08.2024 02:11
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А Трамп знає про ці дебати? Прийде? Бо дебатувати на АВС 10/09 він мав з Байденом, а не з Харріс...
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09.08.2024 01:22 Відповісти
Хай поскаржиться пресі як його гебнявий куми. На-ду-лі (с)
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09.08.2024 04:00 Відповісти
Там у статті, що він знав і хотів інше місце,ну як свого часу Зеленський,але у США є закони, а в Україні прикол
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09.08.2024 07:36 Відповісти
Цього року американцям не пощастило - ні за кого голосувати. Трамп - агресивний ідіот. Гарріс - сіра миша всі успіхи якої проходять "по квоті нацменшин" і якою будуть керувати ті хто ці квоти встановлювали (Обама і компанія). Будь який вибір ослабить США...
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09.08.2024 01:23 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vsu-prodvinulis-v-kurskoj-oblasti/ Олег Пономарь :
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США. Титаник Трампа продолжает тонуть:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
Трамп вне себя от новых цифр - за час он написал пять душераздирающих постов.
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09.08.2024 01:24 Відповісти
Щойно на Голосі Америки показували вижимки з прески Донні, якось осунулось чудило і оранжеві коси прилягли.
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09.08.2024 02:05 Відповісти
Трамп всіх на@бе-не прийде на дебати,бо другу владіміру-це не вигідно)
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09.08.2024 01:26 Відповісти
Рудий невивезе розмови з жінкою без сечі на обличчі та перейде до образ сто пудяче, а його шістка тихесенько полюбить диван . Ппц до чого дійшла Америка, диванотрах та дощелюб... хоча навіть ті два клоуни недотягують до нашого ***********
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09.08.2024 01:45 Відповісти
Що ж ви так погано про генсека кнр?
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09.08.2024 06:36 Відповісти
І Донні Рваноє Ухо і Бубочка вийшли із шоу-один косив під крутого бізнесмена а другий під брутального Аркашу Райкіна. Поціновувачі балагану вивезли під овації на світовий подіум. Ліга потужних клоунів глобального масштабу.
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09.08.2024 02:11 Відповісти
Нажаль Камала буде в прольоте, як i Хiларi. 🤡
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09.08.2024 03:18 Відповісти
Минулої суботи на День міста роздавали присадибні таблички із ім'ям Трампа, я вхопила останню. Табличок із Камалою не було. Як мінімум десяток людей спитало де взяла. І нехай не розказують байки, що мій штат коливається. А ви, коментатори на цензорі, плюйте отрутою в Зелю, або на себе в дзеркалі, бо ж хто як не ви його обирали. І звикайте до думки "Трамп 2024"
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09.08.2024 03:52 Відповісти
Та якось пох на тебе, трампойоби як і зебіли невиліковні. І звикай до думки (с) що обидва ці сорта лайна є ворогами України.
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09.08.2024 03:58 Відповісти
Та й мені ти до с**ки. Аби хоч щось розумівся на реаліях життя та політики США, то мало б сенс посперечатис. А ти-бульбашка, порожнє місце, нуль. Тому вгомонись
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09.08.2024 05:03 Відповісти
Це ти бульбашка - з піни від Будвайзера )) приперлась на форум українців показувати їм як воно любить чмиря, називавшего їх країну shithole з іще гіршим потенційним віце-президентом і трусить їм щось про "реалії штатів".
В нас реалії дещо інші тож іди будь ласка в сраку і не розказуй нам що гівно то цукерка.
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09.08.2024 17:50 Відповісти
Та не буду, ви ж бо повїдалися тим солодким гівном
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09.08.2024 19:46 Відповісти
В 2019 теж роздавали наклейки на машини - зелебоби брали! І де вопи тепер?
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09.08.2024 04:01 Відповісти
Бачили б ви скільки їздило із наклейками Байден-Камала. Вже давно не їздять, бо заплюють. А от подивіться скільки народу збирається на раллі до Трампа, а скільки мілонів підписувачів було у нього, доки сторінку не заблокували. Вам сказали а ви повірили, що всі ті мілони-то тупі ідіоти. І хто тоді тупий ідіот?
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09.08.2024 04:57 Відповісти
Ти.
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09.08.2024 06:13 Відповісти
Купіть дзеркало в повний зріст, будете розглядати деталі
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09.08.2024 06:18 Відповісти
Натаха, це ти? Я собі в дзеркалі подобаюсь. Не проблема. А ти в нього точно боїшся зазирнути. Інакше тут би не торчала.
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09.08.2024 06:37 Відповісти
З гальоніками не сюди
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09.08.2024 07:07 Відповісти
Ну что ж ты страшная такая?....
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10.08.2024 18:06 Відповісти
Це ганьбище 90 левела. Ідіть уже на шашлики. Таблички на кладовище не роздавали?
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09.08.2024 06:12 Відповісти
У кацапсько-подоляксько-фьодоровськой ботви паніка.Пішли різні дебільні коментарі.Скороро заволають що Харріс комуністка(як мудак Маск),барига,вона вкраде допомогу США та інше фуфло.
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09.08.2024 04:51 Відповісти
І що брата вбила
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09.08.2024 06:18 Відповісти
Трампон, готовь вазелин. Тебя на этих дебатах порвут как Тузик грелку.
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09.08.2024 07:21 Відповісти
Трамп однозначный лидер и выиграет президентство. Это лучший сценарий для Украины. Можно даже не дебатировать.
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09.08.2024 07:47 Відповісти
Рудий готуеться, мабуть ротяку г.вном набиває
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09.08.2024 08:13 Відповісти
 
 