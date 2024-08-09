Гарріс та Трамп проведуть дебати 10 вересня на каналі ABC
Дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії США Камали Гарріс та кандидата від Республіканців Дональда Трампа відбудуться 10 вересня на каналі ABC.
Про це пишуть в соцмережі Х телеканалу АВС, передає Цензор.НЕТ.
"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь", - йдеться в повідомленні АВС.
Раніше повідомлялось, що в команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.
Топ коментарі
+9 Ан Мур
показати весь коментар09.08.2024 01:24
+7 Инь Янь #217452
показати весь коментар09.08.2024 01:45
+6 Walter #584651
показати весь коментар09.08.2024 02:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США. Титаник Трампа продолжает тонуть:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
Трамп вне себя от новых цифр - за час он написал пять душераздирающих постов.
В нас реалії дещо інші тож іди будь ласка в сраку і не розказуй нам що гівно то цукерка.