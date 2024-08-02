Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: Я лідирую в опитуваннях

Експрезидент США та кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.

Про це Трамп сказав у програмі Fox Business, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Свою відмову політик обґрунтував тим, що він лідирує в опитуваннях, а також тим, що американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.

"Навіщо мені проводити дебати?" Я лідурую в опитуваннях, і всі знають її, усі знають мене", - заявив політик-республіканець.

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Агентство Bloomberg пише, що кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію після того, як він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів. Своєю чергою Камала Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки, зокрема, темношкірих виборців та молодь.

Наступні дебати між кандидатами від Республіканської та Демократичної партії заплановані на 10 липня. Ще наприкінці минулого місяця Трамп заявляв, що готовий провести дебати з Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що 2 серпня Гарріс зібрала достатньо голосів делегатів від Демократичної партії для того, щоб стати кандидаткою в президенти від демократів. Офіційно вона прийме номінацію наступного тижня.

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