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Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: Я лідирую в опитуваннях

Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: Я лідирую в опитуваннях

Експрезидент США та кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. 

Про це Трамп сказав у програмі Fox Business, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Свою відмову політик обґрунтував тим, що він лідирує в опитуваннях, а також тим, що американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.

"Навіщо мені проводити дебати?" Я лідурую в опитуваннях, і всі знають її, усі знають мене", - заявив політик-республіканець.

Читайте також: Гарріс має мінімальну перевагу над Трампом, - опитування Reuters/Ipsos

Агентство Bloomberg пише, що кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію після того, як він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів. Своєю чергою Камала Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки, зокрема, темношкірих виборців та молодь. 

Наступні дебати між кандидатами від Республіканської та Демократичної партії заплановані на 10 липня. Ще наприкінці минулого місяця Трамп заявляв, що готовий провести дебати з Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що 2 серпня Гарріс зібрала достатньо голосів делегатів від Демократичної партії для того, щоб стати кандидаткою в президенти від демократів. Офіційно вона прийме номінацію наступного тижня.

Читайте також: Перемогти Гарріс буде легше, ніж Байдена, - Трамп

Автор: 

вибори (6687) дебати (350) Трамп Дональд (5585) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+33
підпукнув дідусько
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02.08.2024 22:18
+26
Пересрав старий пердун.
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02.08.2024 22:26
+18
Хто б сумнівався! Сцикливий старий пердун
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02.08.2024 22:20
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Сторінка 2 з 2
Ще не вечір. Згідно традицій дебати провадятся між кандидатами після того, як зїзд партіі офіційно називає свого кандидата. У демократів цього зїзду ще не було. Трамп зробив величезну позичку Байдену, маючи їз ним дебати. До речі, хто бачив Байдена після дебатів? Він їще діючий президент. Мовчання, навіть на цензорі. Цікаве відео Камала на раллі в Атланті. 8 тисяч глядачів. раллі почалось із концерту (хто відмовиться подивитись концерт на халяву, як кажуть в Україні?) Люди почали залишати залу вже через десять хвилин від початку її промови, хоч промова була тільки 25 хвилин. Послухайте, хто розуміє англійську, або почитайте коментарі із допомогою гуглперекладача. Вам на цензорі таких відео не покажуть https://www.youtube.com/watch?v=XYaKIqs-0Ug
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03.08.2024 03:08 Відповісти
Знущаються над, дідом і прокуроршою,, зовсім інші речі.😭
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02.08.2024 22:51 Відповісти
Teper ochered respublikancam meniati konia , ibo starii zdoh ......
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02.08.2024 22:53 Відповісти
Майже кожен злочинець живе із внутрішнім тремором від страху очної зустрічі з прокурором на публічному слуханні. Оце нестерпне відчуття очікування власного приниження, лякаючої невизначеності й тривоги від судилища над собою є вищим від будь-якого тверезого прорахунку ситуації чи бачення вигоди.
Тож, Трампа можна зрозуміти.
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02.08.2024 22:55 Відповісти
Чекаємо на подібну ситуацію з бастардо))
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02.08.2024 23:15 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/predvybornaya-gonka-v-ssha-02-08-2024/ Олег Пономарь :
Вышел самый свежайший общенациональный опрос. Итак,
Харрис - 47%; Трамп - 42%.
Для сравнения, неделю назад Трамп лидировал - 44-43 против Харрис. Тенденция абсолютно понятная и приятная.

Дебаты.
Трамп сообщил ведущей Fox Business Network Марии Бартиромо, что хочет провести дебаты со своим вероятным оппонентом-демократом, но оставил возможность отказаться от участия.
«Ну, я хочу. И мы, кажется, все еще лидируем в опросах, с большим отрывом. Она (Харрис) лучше его (Байдена), но я думаю, что в конечном итоге она будет хуже его. Я имею в виду, что сейчас я говорю: зачем мне участвовать в дебатах? Я лидирую в опросах. И все ее знают, все меня знают».
Комментарии Трампа являются последним примером того, как бывший президент уклоняется от дебатов с Харрис.
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02.08.2024 23:02 Відповісти
Операция ы с подменой старушки божей одуванчик прошла у демов мегоуспешно)
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02.08.2024 23:04 Відповісти
Звичайне трампло
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02.08.2024 23:04 Відповісти
што ж тМ фраЄо'р сдал НазаД©
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02.08.2024 23:09 Відповісти
Ясно.. Буде стадіон..
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02.08.2024 23:13 Відповісти
Це ж у яких опитуваннях рудий пердун випереджає Гарріс?
Він у своєї Маланки питав чи шо?
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02.08.2024 23:15 Відповісти
Цікаво, ті хто підтримують Гарріс - вам подобається нинішня обамівська політика демократів щодо України, і якою ви бачите Україну ще через 5 років такої політики?
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02.08.2024 23:17 Відповісти
українцям не подобаються ті хто називає ***** хорошим парнем .
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03.08.2024 02:41 Відповісти
Ще 5 років такої політики Україна просто не переживе
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03.08.2024 08:34 Відповісти
Трамп поплыл.
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02.08.2024 23:17 Відповісти
Трамп старый очкошник.
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02.08.2024 23:22 Відповісти
Станом на останні опитування, Камала Гарріс і Дональд Трамп перебувають у запеклій боротьбі. Згідно з опитуванням Leger, проведеним з 26 по 28 липня 2024 року, Гарріс випереджає Трампа на сім пунктів (48% проти 41%) у п'ятисторонньому змаганні та має перевагу в три пункти у прямому протистоянні (49% проти 46%) . Інше опитування від New York Times/Siena College показує, що Трамп має 48%, а Гарріс 47% серед ймовірних виборців, що свідчить про практично рівне змагання . Крім того, Гарріс зробила значні успіхи у ключових штатах, зараз вона лідирує у чотирьох з них, тоді як Трамп лідирує у двох .
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03.08.2024 01:31 Відповісти
Та Маланка його так ненавидить, що навіть не приховує це. Вона ж одразу від нього пішла, коли він програв на останніх виборах. Зараз повернулась, бо бути першою леді - це так круто. Вона мабуть згадала ті щасливі чотири роки, коли була іконою стилю, а для колишньої моделі - це головне досягнення у житті.
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02.08.2024 23:23 Відповісти
Меланья бросила хрыча навсегда. Там намного проще. Рыжий ей приплачивает, чтобы она, стиснув зубы, сопровождала его в предвыборной гонке , как " примерного" семьянина, шобы еще из-за Малашки не терять рейтинг.

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02.08.2024 23:36 Відповісти
Зы... рыжий дурак живет с гражданской женой-молодухой.
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02.08.2024 23:37 Відповісти
Все ...у трампа пацьорка пукнула ...
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02.08.2024 23:27 Відповісти
В крайнем случае у него шо-та пошло не так.. Как пить дать посодют, век воли не видать.
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02.08.2024 23:40 Відповісти
Трамполяку на гиляку!😀
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02.08.2024 23:36 Відповісти
та чого ти боїшся, Донні? піди, розкажи Камалі як русня перемогла колись Наполеона. )
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02.08.2024 23:44 Відповісти
Ооо! Що і вимагалось довести!! Ну.., хоч ще розуміє що осоромиться!! Чи хтось підказав!
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02.08.2024 23:46 Відповісти
Мабуть підказали політтехнологи
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03.08.2024 00:29 Відповісти
Треба снайпера щоб підняти рейтинг Трампа,а не аматори що стріляють по кінчику вуха.
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02.08.2024 23:49 Відповісти
От щоб він зараз не зробив - він йде за курсом троллінгу від Гарріс . А його вонючі теми -програма дій 2025 та віце ДД Венс - це як розчавлений скунс на виборчих гонках . - Можна його викинути на смітник , але не позбутися смороду
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03.08.2024 00:29 Відповісти
Только съезд демпартии может ,,выбрать,, Харис кандидатом в президенты, пока она, только, вице-президент.
Кстати, каково ее мнение о помощи Украине? Молчит, видимо, для ее избирателей , Украина не приоритете...
Молчит и Байден, где 61 млрд долларов для Украины, сегодня получено 1.2 млрд, в октябре заканчивается финансовый год, все что должен Белый Дом-аннулируется.
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03.08.2024 03:56 Відповісти
Она УЖЕ получила голоса он-лайн для кандидатствования на съезде - бунта не будет .
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03.08.2024 05:32 Відповісти
Вона поки що кандидат, а Трамп уже обістявся, по самі вуха ...
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03.08.2024 14:41 Відповісти
Дідусь вже в нереальному світі живе? Добре, хай продовжує в такому дусі!
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03.08.2024 06:37 Відповісти
Точно так и у нас говорил один политик.
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03.08.2024 07:04 Відповісти
Ссикло
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03.08.2024 07:43 Відповісти
У денщин нет шансов стать президентом сша, таковы реалии
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03.08.2024 08:55 Відповісти
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03.08.2024 14:19 Відповісти
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