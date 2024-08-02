Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: Я лідирую в опитуваннях
Експрезидент США та кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.
Про це Трамп сказав у програмі Fox Business, пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Свою відмову політик обґрунтував тим, що він лідирує в опитуваннях, а також тим, що американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.
"Навіщо мені проводити дебати?" Я лідурую в опитуваннях, і всі знають її, усі знають мене", - заявив політик-республіканець.
Агентство Bloomberg пише, що кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію після того, як він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів. Своєю чергою Камала Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки, зокрема, темношкірих виборців та молодь.
Наступні дебати між кандидатами від Республіканської та Демократичної партії заплановані на 10 липня. Ще наприкінці минулого місяця Трамп заявляв, що готовий провести дебати з Камалою Гарріс.
Нагадаємо, що 2 серпня Гарріс зібрала достатньо голосів делегатів від Демократичної партії для того, щоб стати кандидаткою в президенти від демократів. Офіційно вона прийме номінацію наступного тижня.
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Тож, Трампа можна зрозуміти.
Вышел самый свежайший общенациональный опрос. Итак,
Харрис - 47%; Трамп - 42%.
Для сравнения, неделю назад Трамп лидировал - 44-43 против Харрис. Тенденция абсолютно понятная и приятная.
Дебаты.
Трамп сообщил ведущей Fox Business Network Марии Бартиромо, что хочет провести дебаты со своим вероятным оппонентом-демократом, но оставил возможность отказаться от участия.
«Ну, я хочу. И мы, кажется, все еще лидируем в опросах, с большим отрывом. Она (Харрис) лучше его (Байдена), но я думаю, что в конечном итоге она будет хуже его. Я имею в виду, что сейчас я говорю: зачем мне участвовать в дебатах? Я лидирую в опросах. И все ее знают, все меня знают».
Комментарии Трампа являются последним примером того, как бывший президент уклоняется от дебатов с Харрис.
Він у своєї Маланки питав чи шо?
Кстати, каково ее мнение о помощи Украине? Молчит, видимо, для ее избирателей , Украина не приоритете...
Молчит и Байден, где 61 млрд долларов для Украины, сегодня получено 1.2 млрд, в октябре заканчивается финансовый год, все что должен Белый Дом-аннулируется.