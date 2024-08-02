Трамп отказывается от дебатов с Харрис: Я лидирую в опросах
Экс-президент США и кандидат на эту должность от республиканцев Дональд Трамп отказался от дебатов с вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис.
Об этом Трамп сказал в программе Fox Business, пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Свой отказ политик обосновав тем, что он лидирует в опросах, а также тем, что американские избиратели знают, каких позиций придерживаются кандидаты от республиканцев и демократов.
"Зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах, и все знают ее, все знают меня", - заявил политик-республиканец.
Агентство Bloomberg пишет, что кампании Трампа пришлось изменить свою стратегию после того, как он столкнулся с новым соперником всего за три месяца до дня выборов. В свою очередь Камала Харрис вдохновила демократов и охватила ключевые блоки, в частности, темнокожих избирателей и молодежь.
Следующие дебаты между кандидатами от Республиканской и Демократической партии запланированы на 10 июля. Еще в конце прошлого месяца Трамп заявлял, что готов провести дебаты с Камалой Харрис.
Напомним, что 2 августа Харрис собрала достаточно голосов делегатов от Демократической партии для того, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Официально она примет номинацию на следующей неделе.
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Тож, Трампа можна зрозуміти.
Вышел самый свежайший общенациональный опрос. Итак,
Харрис - 47%; Трамп - 42%.
Для сравнения, неделю назад Трамп лидировал - 44-43 против Харрис. Тенденция абсолютно понятная и приятная.
Дебаты.
Трамп сообщил ведущей Fox Business Network Марии Бартиромо, что хочет провести дебаты со своим вероятным оппонентом-демократом, но оставил возможность отказаться от участия.
«Ну, я хочу. И мы, кажется, все еще лидируем в опросах, с большим отрывом. Она (Харрис) лучше его (Байдена), но я думаю, что в конечном итоге она будет хуже его. Я имею в виду, что сейчас я говорю: зачем мне участвовать в дебатах? Я лидирую в опросах. И все ее знают, все меня знают».
Комментарии Трампа являются последним примером того, как бывший президент уклоняется от дебатов с Харрис.
Він у своєї Маланки питав чи шо?
Кстати, каково ее мнение о помощи Украине? Молчит, видимо, для ее избирателей , Украина не приоритете...
Молчит и Байден, где 61 млрд долларов для Украины, сегодня получено 1.2 млрд, в октябре заканчивается финансовый год, все что должен Белый Дом-аннулируется.