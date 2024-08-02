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Трамп отказывается от дебатов с Харрис: Я лидирую в опросах

Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: Я лідирую в опитуваннях

Экс-президент США и кандидат на эту должность от республиканцев Дональд Трамп отказался от дебатов с вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Об этом Трамп сказал в программе Fox Business, пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Свой отказ политик обосновав тем, что он лидирует в опросах, а также тем, что американские избиратели знают, каких позиций придерживаются кандидаты от республиканцев и демократов.

"Зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах, и все знают ее, все знают меня", - заявил политик-республиканец.

Читайте также: Харрис имеет минимальное преимущество над Трампом, - опрос Reuters/Ipsos

Агентство Bloomberg пишет, что кампании Трампа пришлось изменить свою стратегию после того, как он столкнулся с новым соперником всего за три месяца до дня выборов. В свою очередь Камала Харрис вдохновила демократов и охватила ключевые блоки, в частности, темнокожих избирателей и молодежь.

Следующие дебаты между кандидатами от Республиканской и Демократической партии запланированы на 10 июля. Еще в конце прошлого месяца Трамп заявлял, что готов провести дебаты с Камалой Харрис.

Напомним, что 2 августа Харрис собрала достаточно голосов делегатов от Демократической партии для того, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Официально она примет номинацию на следующей неделе.

Читайте также: Победить Харрис будет легче, чем Байдена, - Трамп

Автор: 

выборы (24722) дебаты (436) Трамп (5075) Харрис (122)


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Топ комментарии
+33
підпукнув дідусько
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02.08.2024 22:18
+26
Пересрав старий пердун.
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02.08.2024 22:26
+18
Хто б сумнівався! Сцикливий старий пердун
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02.08.2024 22:20
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Страница 2 из 2
Ще не вечір. Згідно традицій дебати провадятся між кандидатами після того, як зїзд партіі офіційно називає свого кандидата. У демократів цього зїзду ще не було. Трамп зробив величезну позичку Байдену, маючи їз ним дебати. До речі, хто бачив Байдена після дебатів? Він їще діючий президент. Мовчання, навіть на цензорі. Цікаве відео Камала на раллі в Атланті. 8 тисяч глядачів. раллі почалось із концерту (хто відмовиться подивитись концерт на халяву, як кажуть в Україні?) Люди почали залишати залу вже через десять хвилин від початку її промови, хоч промова була тільки 25 хвилин. Послухайте, хто розуміє англійську, або почитайте коментарі із допомогою гуглперекладача. Вам на цензорі таких відео не покажуть https://www.youtube.com/watch?v=XYaKIqs-0Ug
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03.08.2024 03:08 Ответить
Знущаються над, дідом і прокуроршою,, зовсім інші речі.😭
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02.08.2024 22:51 Ответить
Teper ochered respublikancam meniati konia , ibo starii zdoh ......
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02.08.2024 22:53 Ответить
Майже кожен злочинець живе із внутрішнім тремором від страху очної зустрічі з прокурором на публічному слуханні. Оце нестерпне відчуття очікування власного приниження, лякаючої невизначеності й тривоги від судилища над собою є вищим від будь-якого тверезого прорахунку ситуації чи бачення вигоди.
Тож, Трампа можна зрозуміти.
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02.08.2024 22:55 Ответить
Чекаємо на подібну ситуацію з бастардо))
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02.08.2024 23:15 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/predvybornaya-gonka-v-ssha-02-08-2024/ Олег Пономарь :
Вышел самый свежайший общенациональный опрос. Итак,
Харрис - 47%; Трамп - 42%.
Для сравнения, неделю назад Трамп лидировал - 44-43 против Харрис. Тенденция абсолютно понятная и приятная.

Дебаты.
Трамп сообщил ведущей Fox Business Network Марии Бартиромо, что хочет провести дебаты со своим вероятным оппонентом-демократом, но оставил возможность отказаться от участия.
«Ну, я хочу. И мы, кажется, все еще лидируем в опросах, с большим отрывом. Она (Харрис) лучше его (Байдена), но я думаю, что в конечном итоге она будет хуже его. Я имею в виду, что сейчас я говорю: зачем мне участвовать в дебатах? Я лидирую в опросах. И все ее знают, все меня знают».
Комментарии Трампа являются последним примером того, как бывший президент уклоняется от дебатов с Харрис.
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02.08.2024 23:02 Ответить
Операция ы с подменой старушки божей одуванчик прошла у демов мегоуспешно)
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02.08.2024 23:04 Ответить
Звичайне трампло
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02.08.2024 23:04 Ответить
што ж тМ фраЄо'р сдал НазаД©
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02.08.2024 23:09 Ответить
Ясно.. Буде стадіон..
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02.08.2024 23:13 Ответить
Це ж у яких опитуваннях рудий пердун випереджає Гарріс?
Він у своєї Маланки питав чи шо?
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02.08.2024 23:15 Ответить
Цікаво, ті хто підтримують Гарріс - вам подобається нинішня обамівська політика демократів щодо України, і якою ви бачите Україну ще через 5 років такої політики?
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02.08.2024 23:17 Ответить
українцям не подобаються ті хто називає ***** хорошим парнем .
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03.08.2024 02:41 Ответить
Ще 5 років такої політики Україна просто не переживе
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03.08.2024 08:34 Ответить
Трамп поплыл.
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02.08.2024 23:17 Ответить
Трамп старый очкошник.
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02.08.2024 23:22 Ответить
Станом на останні опитування, Камала Гарріс і Дональд Трамп перебувають у запеклій боротьбі. Згідно з опитуванням Leger, проведеним з 26 по 28 липня 2024 року, Гарріс випереджає Трампа на сім пунктів (48% проти 41%) у п'ятисторонньому змаганні та має перевагу в три пункти у прямому протистоянні (49% проти 46%) . Інше опитування від New York Times/Siena College показує, що Трамп має 48%, а Гарріс 47% серед ймовірних виборців, що свідчить про практично рівне змагання . Крім того, Гарріс зробила значні успіхи у ключових штатах, зараз вона лідирує у чотирьох з них, тоді як Трамп лідирує у двох .
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03.08.2024 01:31 Ответить
Та Маланка його так ненавидить, що навіть не приховує це. Вона ж одразу від нього пішла, коли він програв на останніх виборах. Зараз повернулась, бо бути першою леді - це так круто. Вона мабуть згадала ті щасливі чотири роки, коли була іконою стилю, а для колишньої моделі - це головне досягнення у житті.
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02.08.2024 23:23 Ответить
Меланья бросила хрыча навсегда. Там намного проще. Рыжий ей приплачивает, чтобы она, стиснув зубы, сопровождала его в предвыборной гонке , как " примерного" семьянина, шобы еще из-за Малашки не терять рейтинг.

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02.08.2024 23:36 Ответить
Зы... рыжий дурак живет с гражданской женой-молодухой.
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02.08.2024 23:37 Ответить
Все ...у трампа пацьорка пукнула ...
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02.08.2024 23:27 Ответить
В крайнем случае у него шо-та пошло не так.. Как пить дать посодют, век воли не видать.
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02.08.2024 23:40 Ответить
Трамполяку на гиляку!😀
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02.08.2024 23:36 Ответить
та чого ти боїшся, Донні? піди, розкажи Камалі як русня перемогла колись Наполеона. )
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02.08.2024 23:44 Ответить
Ооо! Що і вимагалось довести!! Ну.., хоч ще розуміє що осоромиться!! Чи хтось підказав!
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02.08.2024 23:46 Ответить
Мабуть підказали політтехнологи
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03.08.2024 00:29 Ответить
Треба снайпера щоб підняти рейтинг Трампа,а не аматори що стріляють по кінчику вуха.
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02.08.2024 23:49 Ответить
От щоб він зараз не зробив - він йде за курсом троллінгу від Гарріс . А його вонючі теми -програма дій 2025 та віце ДД Венс - це як розчавлений скунс на виборчих гонках . - Можна його викинути на смітник , але не позбутися смороду
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03.08.2024 00:29 Ответить
Только съезд демпартии может ,,выбрать,, Харис кандидатом в президенты, пока она, только, вице-президент.
Кстати, каково ее мнение о помощи Украине? Молчит, видимо, для ее избирателей , Украина не приоритете...
Молчит и Байден, где 61 млрд долларов для Украины, сегодня получено 1.2 млрд, в октябре заканчивается финансовый год, все что должен Белый Дом-аннулируется.
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03.08.2024 03:56 Ответить
Она УЖЕ получила голоса он-лайн для кандидатствования на съезде - бунта не будет .
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03.08.2024 05:32 Ответить
Вона поки що кандидат, а Трамп уже обістявся, по самі вуха ...
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03.08.2024 14:41 Ответить
Дідусь вже в нереальному світі живе? Добре, хай продовжує в такому дусі!
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03.08.2024 06:37 Ответить
Точно так и у нас говорил один политик.
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03.08.2024 07:04 Ответить
Ссикло
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03.08.2024 07:43 Ответить
У денщин нет шансов стать президентом сша, таковы реалии
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03.08.2024 08:55 Ответить
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03.08.2024 14:19 Ответить
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