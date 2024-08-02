Трамп отказывается от дебатов с Харрис: Я лидирую в опросах

Экс-президент США и кандидат на эту должность от республиканцев Дональд Трамп отказался от дебатов с вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Об этом Трамп сказал в программе Fox Business, пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Свой отказ политик обосновав тем, что он лидирует в опросах, а также тем, что американские избиратели знают, каких позиций придерживаются кандидаты от республиканцев и демократов.

"Зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах, и все знают ее, все знают меня", - заявил политик-республиканец.

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Агентство Bloomberg пишет, что кампании Трампа пришлось изменить свою стратегию после того, как он столкнулся с новым соперником всего за три месяца до дня выборов. В свою очередь Камала Харрис вдохновила демократов и охватила ключевые блоки, в частности, темнокожих избирателей и молодежь.

Следующие дебаты между кандидатами от Республиканской и Демократической партии запланированы на 10 июля. Еще в конце прошлого месяца Трамп заявлял, что готов провести дебаты с Камалой Харрис.

Напомним, что 2 августа Харрис собрала достаточно голосов делегатов от Демократической партии для того, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Официально она примет номинацию на следующей неделе.

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