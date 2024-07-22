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Победить Харрис будет легче, чем Байдена, - Трамп

Трамп заявив, що Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что победить на выборах Камалу Харрис будет легче, чем действующего лидера страны Джо Байдена, который отказался от участия в гонке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью CNN.

"Харрис будет легче победить, чем Байдена", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трамп утверждал, что Байден - худший президент за всю историю Соединенных Штатов, и он "непригоден, чтобы баллотироваться в президенты, и, безусловно, непригоден для того, чтобы выполнять свои обязанности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в США: за несколько часов поклонники Гаррис задонатили почти $50 млн

Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки

Напомним, позже, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 50 глав Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис как нового кандидата от партии в президенты США, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26409) Трамп Дональд (5089) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+32
Язиком трампон і галактику завойує.
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22.07.2024 08:35
+27
як можна після імпічмента знову стати президентом
цей світ здурів
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22.07.2024 08:39
+24
Давно не вживаю алкоголю, але коли Гарріс виграє перегони - мабуть нап'юся на радощах, бо руда потвора і хамло не має права бути президентом великої країни.
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22.07.2024 09:01
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Залишилося контролювати кібер простір ,шоб кремль не підкидав голоси для трампа ....
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22.07.2024 11:42 Ответить
Нет протрамповских СМИ. Посмотри вокруг. Одни твари идиоты тулящие что то против Трампа, с промытыми тупыми бошками. Даже тут. Все сми дерьмократические.
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22.07.2024 13:29 Ответить
знайомий почерк, *************. Тепер зрозуміло, чому ти під VPN. Нехай, так і запишу, що ти, окрім зайняття ботизмо трампізму, щей ворожий нам касап.
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22.07.2024 16:11 Ответить
Я не під впн, я з Києва нікуди не виїзджав 5 років, у мене через кляті відключення стар-лінк. А ти гебня, бо у тебе аргументи тільки шо я гебня
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22.07.2024 18:42 Ответить
59-річна прокурор, проти 78-річного пєрдуна-брехуна та злочинця…
Це дуже складний вибір…
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22.07.2024 10:46 Ответить
Карточные игры в "дурака" заканчиваются, начинаются шахматы...
Или наоборот
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22.07.2024 10:51 Ответить
Вона прокурором стала не від розуму, а завдяки геніталіям.
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22.07.2024 18:31 Ответить
Якось дуже різкувато звучить, тим більше враховуючи, що ви - теж жінка
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22.07.2024 18:54 Ответить
Різкувато? Я вибачаюсь, не очікувала побачити таких тендітних серед коментаторів цензора. Але що було то було, і цей факт її біографіі широко відомий. Тим більше, що коханець, на той час мер Сан Франциско, Віллі Броун це не приховує. https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2019/01/27/willie-brown-kamala-harris-san-francisco-chronicle-letter/2695143002/
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23.07.2024 01:59 Ответить
Тобі карти до рук, якщо маєш такі факти… - трамп тебе зацілує і дасть полизати свого прутня…
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22.07.2024 20:44 Ответить
Пане, той факт , що ви маєте досвід лизання будь чого, не дає вам права тикати незнайомій людині. Ви ж бо не зі мною свиней пасли.
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23.07.2024 02:01 Ответить
Тобто не подобається пані, коли її порівнюють з тим, з ким вона намагається порівняти інших???😁😁😁
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24.07.2024 18:24 Ответить
Я виклала посилання на інформацію. Не в змозі зрозуміти, то ідіть степом.
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25.07.2024 02:27 Ответить


Мабуть вони всі йому смоктали???

***

«І я, звичайно, допоміг у її першій гонці за посаду окружного прокурора в Сан-Франциско», - сказав він у своєму листі Chronicle у суботу.

«Я також допоміг кар'єрі спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, губернатору Гевіну Ньюсому, сенатору Дайанне Файнштейн і багатьом іншим політикам», - додав він.(c)
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28.07.2024 14:29 Ответить
Будет прикольно, если Трамп тоже заболеет ковидом и выдвинет вместо себя дочь или внука
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22.07.2024 10:49 Ответить
Эээ, не надо так сильно озадачивать американцев. У них мозг взорвется )
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22.07.2024 11:46 Ответить
Трамп ніколи не відмовиться від влади чи грошей.
Це комплекс всіх вискочек, будь то він, ***** чи от наш *******…
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22.07.2024 12:00 Ответить
Досить такої демократії, одна людина - один голос. Чому голос професора і голос недоумка рівні? За рівнем IQ повинне бути голосування, один професор з рівнем 150 та істеричка з нижчим 50.
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22.07.2024 11:09 Ответить
Згоден на всі 100...Але як це можна реалізувати практично, щоб голос професора рахувався як 1.0, а голос умовного вантажника складу - 0,1?
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22.07.2024 15:24 Ответить
Ввести законодавчо додаткові вимоги для участі у голосуванні.
Наприклад, громадянин, щоби брати участь в голосуванні, має скласти іспити з певних дисциплін.
Ну, з державої мови, історії, Конституції. Це основа. Також, необхідно до цього додати іспити з основ економіки та психології.
Загалом, ці два предмети мають бути обов'язково включені до шкільної програми і з них мають бути іспити.
Бо коли кандидат в президенти розповідає про 4 тисячі доларів зарплати для вчителів в найбіднішій країні Європи - в людини мають виникати питання: за рахунок чого і таке інше.
Дуже критичні питання мають виникати.
Тому, або здаєш іспити з основ економіки та психології, або участь у голосуванні тобі просто не потрібна.
Можна додатково ще ввести тести на ідіотизм.
Також, умовою голосування, додатково, можна поставити наявність в людини вогнепальної зброї, будь-якої.
Володіння зброєю в країні зробити максимально вільним.
- Чому так? - володіння зброєю вимагає від людини відповідальності.
Якщо людина не хоче брати на себе відповідальність за свою особисту безпеку та безпеку в країні, а хоче перекласти це на когось іншого, на поліцейського там, ймовірно, їй теж не варто брати участь в голосуванні, і для такої людини варто ввести додатковий податок на утримання поліції.
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22.07.2024 16:25 Ответить
Так, так, а ще обов'язкові виміри розміру, форми та пропорцій черепу
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22.07.2024 17:05 Ответить
на росії багато професорів та просто людей з високим IQ які весь час за ***** топлять, тож вискоий рівень інтелекту не означає що його носій адекват
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22.07.2024 21:11 Ответить
Хоть кто лишь бы УКРАИНЕ было хорошо. Все будет УКРАИНА!
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22.07.2024 11:11 Ответить
Дякуємо !
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22.07.2024 12:31 Ответить
Дякуемо!😻
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22.07.2024 16:59 Ответить
Ті хто вживає слово" цветная "тьотка срані русняві боти, недоумкові генетично ,а по друге білі ,теж кольорові ...
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22.07.2024 11:40 Ответить
Казнить нельзя помиловать. Запятые и точки все же нужно ставить.
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22.07.2024 11:48 Ответить
Actually, none of this is any of your business. This witch Harris is hated with passion here in America. And you stay out of our way, our pockets and our business.
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22.07.2024 14:41 Ответить
give us back our nuclear weapons, airplanes and missiles that you illegally took. And if you can't give it to us, then pay. And don't give us any more of your pig snout and stay out of our way, our pockets and our business
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23.07.2024 00:33 Ответить
А трампон реально засцяв перед бойовим прокурором.

Камала має шанси на перемогу, а ще вона має гарні шанси після перемоги розібратися нарешті з цим шахраєм та расистом-сексистом.
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22.07.2024 12:08 Ответить
Трамп, теперь ты старая древняя ****** мумия.
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22.07.2024 12:55 Ответить
Фіі, як грубо, но точно...
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22.07.2024 13:03 Ответить
не кажи гоп,, якщо ти не гопнік *****
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22.07.2024 14:09 Ответить
Да! Уж! Американцы разыграли трагедию! Причем очень дорогую и интересную как умеют!
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22.07.2024 14:12 Ответить
Камала Гарріс буде президентом - це колишній прокурор. яка підтримує Україну та демократію, а не автократію.

Трамп президентом вже не буде ніколи, тому що дуже багато уголовщини на ньому повисло.
Трамп - це ганьба Америки, навіть у його партії є його супротивники.
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22.07.2024 14:19 Ответить
тут прям "Министерство правды". copocы неплохо вложились.
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22.07.2024 14:28 Ответить
Да, дикость, видно как поработал Сорос и его братия, народ бредит. Трамп победит конечно это нечисть Харрис и демов тут никто не допустит обратно к власти
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22.07.2024 14:40 Ответить
большевики просто так не сдадутся. возможно цирк с Харрис это что бы перебить завтрашние слушания по поводу покушения.
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22.07.2024 15:18 Ответить
Хто виданню дівчині платить, той її і танцює!
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22.07.2024 17:13 Ответить
Embarrased to read the comments, you Ukrainians are so hated in America now, I have to hide the fact that I am half Ukrainian. You really blew your chances to everything. Soon, things will change in major way for you. I suggest to stop living in the land of delusions, stop supporting vile vermin and corrupt politicl forces like Harris, stop trying to meddle in American politics (there'll be severe retribution for that, in other words, a pay back), stop asking us for money - we have none, and get back to reality.
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22.07.2024 14:46 Ответить
leftist spent a lot of money for their propaganda in Ukraine and other countries.
Republicans doesn't.
That's the result. People are fooled.
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22.07.2024 16:33 Ответить
no money??? really blew it?
You're bums from the suburbs! We've always known that
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23.07.2024 00:37 Ответить
Самый глупый вице-президент Америки | Камала Харрис - Сергей Любарский
https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk

Хто така Камала Харрiс и яку загрозу вона несе для свiту. Частина 1

Хто ж така Камала Херріс? Її мало хто знає навіть у США. Вона народилася у Сан-Франциско. Була сенатором першого терміну і, не досидів термін, відразу стала віце-президентом. Така собі Попелюшка, що полюбила прекрасного Принца. Принца звали Віллі Браун, він був мером Сан-Франциско. Йому було тоді 60 років. Попелюшці було 29, її звали Камала Харріс. Вона була чиновником-початківцем у судовому департаменті Сан-Франциско. Принц закохався у Попелюшку, покинув сім'ю. Але кохання не склалося, вони розлучилися і Принц повернувся до своєї родини. Але незалежно від цих подій, Попелюшка почала швидко просуватися кар'єрними сходами, перескакуючи через позиції, поки не доросла до головного соціального обвинувача, тобто, до першої особи Сан-Франциско. Потім вона стала генеральним прокурором найбільшого штату США Каліфорнія. Згідно з офіційною версією, стрімка кар'єра Харріс не має жодного стосунку до тієї історії з Віллі Брауном. Білл Клінтон називав Віллі Брауна дуже слизькою людиною. Принц міг з'явитися на балу під руку одночасно з дружиною та Попелюшкою. Таких попелюшок у Віллі було багато. Чи був принц Віллі у Попелюшки першим і останнім? Ні. Вона була також у близьких стосунках із зіркою американської журналістики Mantel Williams. Це такий американський Дмитро Гордон. Через нього наша Попелюшка отримала доступ до преси, необхідні зв'язки та контакти. Не менш важлива перевага Попелюшки була в тому, що вона була кольоровою. А це у нинішній Америці тренд. Отже, не маючи належного досвіду, але завдяки своєму "таланту", Попелюшка раптом перетворилася на Принцесу, ставши віце-президентом США.

Отже, у разі перемоги Байдена, на нас чекає нове приниження Америки з боку світових диктаторів. Ніхто з них не поважатиме такого президента, чудово знаючи їй ціну. Можна тільки собі уявити, які нові війни очікують світ з її приходом. Коли Харріс задають питання, вона зазвичай видає набір вигуків і нескладних банальних фраз, що не мають відношення до заданого питання. Розуміючи, що вона сказала нісенітницю, Харріс зазвичай завершує свою відповідь неприємним нервовим сміхом. Цьому жанру американські журналісти вже вигадали назву: словесний салат Камали Харріс. У Харріс дуже низький рейтинг, 55% виборців ніколи не голосуватимуть за неї. За нормальних умов вона б миттєво злетіла з виборної дистанції. Єдиний її шанс - увійти до Овального кабінету на плечах чергового чоловіка. В даному випадку - це Байден.

В історії багато випадків успішних кар'єр жінок за допомогою впливових чоловіків. Але чому саме Харріс виявилася без п'яти хвилин президентом? Тут треба зазначити, що вона не просто жінка, вона чорна жінка, символ боротьби з поневоленням чорних. Це жінка-символ. Її батьки приїхали до США вчитися, у цю колиску расизму, отримавши гранти від білих рабовласників. Тато із Ямайки, мати з Індії. При цьому тато наполовину ірландець. Тобто її предки до чорношкірих американських рабів не мали жодного відношення. Щоразу, щоб піднятися на черговий ступінь своєї кар'єри, Харріс крім опори на тверду руку чергового "принца",
не забувала заявляти, що вона представляє пригноблених чорношкірих рабів.
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22.07.2024 15:23 Ответить
Самый глупый вице-президент Америки | Камала Харрис - Сергей Любарский
https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk

Хто така Камала Херрiс и яку загрозу вона несе для свiту. Частина 2

Ті самі політичні сили, які просували Камалу Харріс, рухали і Барака Хуссейна Обаму, який завжди був символом боротьби чорних проти білого гноблення. І так само, як у випадку з Херріс, ніхто з предків Обами не був в Америці рабом. Його мати - біла ірландка, а тато - з багатої кенійської родини, яка могла собі дозволити відправити дитину вчитися до Америки. І ось на цьому ж паровозі, що і Обама, як символ гноблення чорних, до Овального кабінету намагається в'їхати і Харріс.

Як же Харріс опинилася поруч із Байденом? Оскільки вона позиціонує себе як радикально ліву, соціалістку та прихильницю репресій проти білих, як це було на виборах у 2020 році, то це не продається в США. Таких божевільних у дем. партії і без неї достатньо. Байден позиціонував себе як центриста, а на додачу, щоб залучити голоси радикально лівих, йому потрібна була така особистість, як Харріс. Ще не ставши президентом, Байден заявив, що його віце-президентом обов'язково буде жінка і обов'язково чорна. Якщо хтось забув, Харріс теж висувалась у президенти і конкурувала з Байденом. При цьому вона... звинувачувала Байдена у расизмі. Таке звинувачення дуже ефективно працює, як і опора на тверду руку "принца" в залежності від ситуації. Байден успішно проковтнув це звинувачення і зробив Харріс своїм віце-президентом.
При тому, що вона примудрилася швидко вилетіти з президентських перегонів, не набравши голосів у її рідному штаті. Вона була нікчемним промовцем, розумово відстала, абсолютно непопулярна і тому не становила загрози Байдену. Тобто він міг правити без побоювань, що Харріс його підсидить і займе його місце. Згадаймо, як прийшов до влади володимир путін.

Ліва агресивна риторика Харріс успадкована нею від батьків, які познайомились у марксистському гуртку. Її тато викладає у Стенфорді марксистко-ленінську економіку. Його дисертація була на тему "Капітал" Маркса. Все дитинство Харріс пройшло в оточенні лівих радикалів, серед розмов про соціальну нерівність, про те, що патріархат треба повалити, про те, що білі мають заплатити за свої злочини. І коли Херріс говорить не з папірця, з неї сипеться ця риторика. Камала Харріс - це представник руху чорних - Black Lives Matter, який громив магазини, підпалював машини та стріляв у спину поліцейським. Вона - ідеолог, хабар їй не потрібен, їй за державу прикро. Вона реально хоче збудувати соціалізм в Америці.

І тут пересічний патріотичний українець скаже: яка нам різниця, що буде з Америкою? Хай хоч згорить, аби гроші давали. Але тут для українців є сюрприз. Камала Харріс, як і все ліво-радикальне крило, не підтримує Україну. Херріс ще лівіше, ще радикальніше за самого Барака Хуссейновича Обаму. А Барак Обама наклав вето на законопроект, схвалений Конгресом на постачання зброї до України після анексії Криму у 2014 році. Прихід Харріс означає повну та остаточну перемогу росії у війні з Україною. І за це "голосують" 90% українців! Вони не розуміють, що це означає кінець державності України та, головне, кінець Америки. Бо якщо не буде Америки, то й України не буде. Ще 4 роки президентства Харріс - це нафта по 150 дол. за барель. А це тисячі та тисячі загиблих українців.
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22.07.2024 15:28 Ответить
Ідіоти не розуміють, що якщо Харріс призначать президентом, то Україна захлинеться в крові, як, зрештою, й ще купа країн по світі, не кажучи вже за те, що й самі Штати зануряться в натуральний морок і їм вже точно буде не жо України.
Але, куди не зайдеш, в інтернет, всюди проплачені боти, "лідери думок" - ллють нечистоти саме на Трампа, хоча той, для України не зробив нічого поганого.
Доречи, той же Трамп, дуже швидко поставить росію в "позицію", щойно повноцінно відновить програми видобутку нафти й газу в Штатах. І Трамп вже пообіцяв розпочати "бурити й бурити", щойно відновиться на своїй посаді. росія вже продає нафту з "дисконтом" і вимушена була рекордно підняти виплати своїм військовим, щоби залучити їх на фронт.
Питання, де опиниться росія, при цені 30-40-50 доларів за барель? Чи не там, де опинився куди більш сильніший срср в 1991 році?
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22.07.2024 16:50 Ответить
Трепло мурло трмпло.
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22.07.2024 16:02 Ответить
Ну Kamala Harris як жінка, пробачте, не найкращий варіант для президента саме у ці роки - зовнішні події можуть бути дуже різкими, не дуже великими, але частими і тут будь-хто може заплутатися, втратити основну лінію принципів. Звичайно, може бути військовий віце-, але це не те.

Насправді, Трамп із своїми бізнес-підходами теж може страждати від подібного. Він, скоріше непередбачуваний, коли програє, тоді може піти на ескалацію, але якщо йому залишити "призи" (хоча б на словах), то і його можна приспати у зовнішній політиці.
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22.07.2024 16:12 Ответить
Порівняв левицю з лисом...
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22.07.2024 16:20 Ответить
За останніми опитуваннями Трамп має перевагу над Гарріс.
Чи братиме вона участь у виборах, рішення ще немає.
Кандидата обере виборчий з'їзд Демократичної партії 19 серпня в Чикаго.
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22.07.2024 17:31 Ответить
З'їзд дєрмократів, зрадників України. Ця тупа кончена Камелла взагалі виступає щоб жодної допомоги Україні не надавали, а потім дивуємося шо клоуна у президенти вибрали. Дєбіли.
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22.07.2024 18:40 Ответить
У 73% українців розуму не побільшало.
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23.07.2024 05:53 Ответить
Дед пургу несе. 1). Вона жінка 2). Вона темно шкіра 3). Вона на половину Індуска. Всі самі великі штати по популяції з найбільшою групою мігрантів проголосують за неї тільки по цим причинам. Я вже не говорю про то що трамп це людина низьких моральних принципів і соціальної відповідальності і ніхто окремо таких же тупоголових довбурів за нього не проголосує. Штати які його підтримують не мають на стільки голосів по зрівнянню з Каліфорнією чи іншими великим ліберальними штатами. З байденом він мав шанс перемогти а з Харріс чи любим іншим демократичним кандидатом у цього старого збоченця немає.
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22.07.2024 18:57 Ответить
You are obviously not in the US.
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22.07.2024 19:07 Ответить
I happened to be right next to Crotona park in the Bronx back in May. You are so wrong
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22.07.2024 19:10 Ответить
Бот проплаченный он, а не американец.
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23.07.2024 05:54 Ответить
А що таке " трамп це людина низьких моральних принципів "?

Так як chatGPT
"В начале 1990-х годов Камала Харрис и Вилли Браун имели романтические отношения. В это время Харрис была молодым адвокатом в районе залива Сан-Франциско.Вилли Браун был примерно на 30 лет старше Харрис и уже был влиятельным политиком в Калифорнии.

Назначения и политическая карьера:

В период их отношений Браун назначил Харрис на два государственных поста в Калифорнии: в Комиссию по безработице и в Апелляционную медицинскую комиссию.

Эти должности были неполный рабочий день и хорошо оплачивались.Назначения Брауна Харрис и её продвижение по политической карьере вызвали обсуждения о возможных конфликтах интересов и влиянии личных отношений на её карьеру."

Тобто мала стосунки з одруженим політиком, згодилась зайняти два державних поста з його подачі, котрі добре оплачувались, з мінімальною роботою.

Це "низькі моральні принципи"?
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22.07.2024 19:10 Ответить
Ідеальних людей не буває, «хто з вас без гріха нехай першим кине камінь» але ці ваші ваші новини можуть бути перебільшені або й зовсім неправдиві від команди Трампа можна всього чекати і прочитайте добре її біографію про її роботу і кар´єру а це було непросто не білій жінці ще донці мігрантів,тому порівнювати Камалу Гарріс з Трампом вже з його пригодами та зальотами у вас напевно є якийсь інтерес щоб все обмазати а тоді вона як і Трамп буде з ним однаковою
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22.07.2024 20:17 Ответить
Це не з новин, це з chatGPT
Хоча новини такі - теж були

Якщо це факт, то чого цього цуратись
Треба казати як є, про всіх кандидатів

Зазвичай "обливать брудом Трампа - мовляв, щось було з інтимом, колись в москві"
Може й було.
Тобто бізнесмен, купив собі "інтим послуги" для задоволення

Якщо порівняти, то Камала Харрис використала одруженого політика Вилли Брауна,
щоб досягти успіху в політичний карєрі та заробити грошей

Який з двох поступків, більш аморальний...

Це ще не началась підготовка до виборів - явно багато що з'явиться на Харіс
На Трампа вже навряд, щось з'явиться, две спецпрокурора пару років шукали - та нічого не знайшли.
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22.07.2024 20:29 Ответить
Не кажи гоп, поки не перескочиш
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22.07.2024 19:46 Ответить
Не кажи гоп.
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22.07.2024 20:06 Ответить
Його рот, коли він язиком втримує нашу галактику від катастрофи, нагадує попку старої і товстої курки.
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22.07.2024 20:37 Ответить
Якщо українцям так подобається комуністка Харріс, то чому б їм не обрати собі наступним президентом Симоненка?
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23.07.2024 06:00 Ответить
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