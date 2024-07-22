Победить Харрис будет легче, чем Байдена, - Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что победить на выборах Камалу Харрис будет легче, чем действующего лидера страны Джо Байдена, который отказался от участия в гонке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью CNN.
"Харрис будет легче победить, чем Байдена", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Трамп утверждал, что Байден - худший президент за всю историю Соединенных Штатов, и он "непригоден, чтобы баллотироваться в президенты, и, безусловно, непригоден для того, чтобы выполнять свои обязанности".
Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки
Напомним, позже, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.
Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.
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Це дуже складний вибір…
Или наоборот
Мабуть вони всі йому смоктали???
***
«І я, звичайно, допоміг у її першій гонці за посаду окружного прокурора в Сан-Франциско», - сказав він у своєму листі Chronicle у суботу.
«Я також допоміг кар'єрі спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, губернатору Гевіну Ньюсому, сенатору Дайанне Файнштейн і багатьом іншим політикам», - додав він.(c)
Це комплекс всіх вискочек, будь то він, ***** чи от наш *******…
Наприклад, громадянин, щоби брати участь в голосуванні, має скласти іспити з певних дисциплін.
Ну, з державої мови, історії, Конституції. Це основа. Також, необхідно до цього додати іспити з основ економіки та психології.
Загалом, ці два предмети мають бути обов'язково включені до шкільної програми і з них мають бути іспити.
Бо коли кандидат в президенти розповідає про 4 тисячі доларів зарплати для вчителів в найбіднішій країні Європи - в людини мають виникати питання: за рахунок чого і таке інше.
Дуже критичні питання мають виникати.
Тому, або здаєш іспити з основ економіки та психології, або участь у голосуванні тобі просто не потрібна.
Можна додатково ще ввести тести на ідіотизм.
Також, умовою голосування, додатково, можна поставити наявність в людини вогнепальної зброї, будь-якої.
Володіння зброєю в країні зробити максимально вільним.
- Чому так? - володіння зброєю вимагає від людини відповідальності.
Якщо людина не хоче брати на себе відповідальність за свою особисту безпеку та безпеку в країні, а хоче перекласти це на когось іншого, на поліцейського там, ймовірно, їй теж не варто брати участь в голосуванні, і для такої людини варто ввести додатковий податок на утримання поліції.
Камала має шанси на перемогу, а ще вона має гарні шанси після перемоги розібратися нарешті з цим шахраєм та расистом-сексистом.
Трамп президентом вже не буде ніколи, тому що дуже багато уголовщини на ньому повисло.
Трамп - це ганьба Америки, навіть у його партії є його супротивники.
виданнюдівчині платить, той її і танцює!
Republicans doesn't.
That's the result. People are fooled.
You're bums from the suburbs! We've always known that
https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk
Хто така Камала Харрiс и яку загрозу вона несе для свiту. Частина 1
Хто ж така Камала Херріс? Її мало хто знає навіть у США. Вона народилася у Сан-Франциско. Була сенатором першого терміну і, не досидів термін, відразу стала віце-президентом. Така собі Попелюшка, що полюбила прекрасного Принца. Принца звали Віллі Браун, він був мером Сан-Франциско. Йому було тоді 60 років. Попелюшці було 29, її звали Камала Харріс. Вона була чиновником-початківцем у судовому департаменті Сан-Франциско. Принц закохався у Попелюшку, покинув сім'ю. Але кохання не склалося, вони розлучилися і Принц повернувся до своєї родини. Але незалежно від цих подій, Попелюшка почала швидко просуватися кар'єрними сходами, перескакуючи через позиції, поки не доросла до головного соціального обвинувача, тобто, до першої особи Сан-Франциско. Потім вона стала генеральним прокурором найбільшого штату США Каліфорнія. Згідно з офіційною версією, стрімка кар'єра Харріс не має жодного стосунку до тієї історії з Віллі Брауном. Білл Клінтон називав Віллі Брауна дуже слизькою людиною. Принц міг з'явитися на балу під руку одночасно з дружиною та Попелюшкою. Таких попелюшок у Віллі було багато. Чи був принц Віллі у Попелюшки першим і останнім? Ні. Вона була також у близьких стосунках із зіркою американської журналістики Mantel Williams. Це такий американський Дмитро Гордон. Через нього наша Попелюшка отримала доступ до преси, необхідні зв'язки та контакти. Не менш важлива перевага Попелюшки була в тому, що вона була кольоровою. А це у нинішній Америці тренд. Отже, не маючи належного досвіду, але завдяки своєму "таланту", Попелюшка раптом перетворилася на Принцесу, ставши віце-президентом США.
Отже, у разі перемоги Байдена, на нас чекає нове приниження Америки з боку світових диктаторів. Ніхто з них не поважатиме такого президента, чудово знаючи їй ціну. Можна тільки собі уявити, які нові війни очікують світ з її приходом. Коли Харріс задають питання, вона зазвичай видає набір вигуків і нескладних банальних фраз, що не мають відношення до заданого питання. Розуміючи, що вона сказала нісенітницю, Харріс зазвичай завершує свою відповідь неприємним нервовим сміхом. Цьому жанру американські журналісти вже вигадали назву: словесний салат Камали Харріс. У Харріс дуже низький рейтинг, 55% виборців ніколи не голосуватимуть за неї. За нормальних умов вона б миттєво злетіла з виборної дистанції. Єдиний її шанс - увійти до Овального кабінету на плечах чергового чоловіка. В даному випадку - це Байден.
В історії багато випадків успішних кар'єр жінок за допомогою впливових чоловіків. Але чому саме Харріс виявилася без п'яти хвилин президентом? Тут треба зазначити, що вона не просто жінка, вона чорна жінка, символ боротьби з поневоленням чорних. Це жінка-символ. Її батьки приїхали до США вчитися, у цю колиску расизму, отримавши гранти від білих рабовласників. Тато із Ямайки, мати з Індії. При цьому тато наполовину ірландець. Тобто її предки до чорношкірих американських рабів не мали жодного відношення. Щоразу, щоб піднятися на черговий ступінь своєї кар'єри, Харріс крім опори на тверду руку чергового "принца",
не забувала заявляти, що вона представляє пригноблених чорношкірих рабів.
https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk
Хто така Камала Херрiс и яку загрозу вона несе для свiту. Частина 2
Ті самі політичні сили, які просували Камалу Харріс, рухали і Барака Хуссейна Обаму, який завжди був символом боротьби чорних проти білого гноблення. І так само, як у випадку з Херріс, ніхто з предків Обами не був в Америці рабом. Його мати - біла ірландка, а тато - з багатої кенійської родини, яка могла собі дозволити відправити дитину вчитися до Америки. І ось на цьому ж паровозі, що і Обама, як символ гноблення чорних, до Овального кабінету намагається в'їхати і Харріс.
Як же Харріс опинилася поруч із Байденом? Оскільки вона позиціонує себе як радикально ліву, соціалістку та прихильницю репресій проти білих, як це було на виборах у 2020 році, то це не продається в США. Таких божевільних у дем. партії і без неї достатньо. Байден позиціонував себе як центриста, а на додачу, щоб залучити голоси радикально лівих, йому потрібна була така особистість, як Харріс. Ще не ставши президентом, Байден заявив, що його віце-президентом обов'язково буде жінка і обов'язково чорна. Якщо хтось забув, Харріс теж висувалась у президенти і конкурувала з Байденом. При цьому вона... звинувачувала Байдена у расизмі. Таке звинувачення дуже ефективно працює, як і опора на тверду руку "принца" в залежності від ситуації. Байден успішно проковтнув це звинувачення і зробив Харріс своїм віце-президентом.
При тому, що вона примудрилася швидко вилетіти з президентських перегонів, не набравши голосів у її рідному штаті. Вона була нікчемним промовцем, розумово відстала, абсолютно непопулярна і тому не становила загрози Байдену. Тобто він міг правити без побоювань, що Харріс його підсидить і займе його місце. Згадаймо, як прийшов до влади володимир путін.
Ліва агресивна риторика Харріс успадкована нею від батьків, які познайомились у марксистському гуртку. Її тато викладає у Стенфорді марксистко-ленінську економіку. Його дисертація була на тему "Капітал" Маркса. Все дитинство Харріс пройшло в оточенні лівих радикалів, серед розмов про соціальну нерівність, про те, що патріархат треба повалити, про те, що білі мають заплатити за свої злочини. І коли Херріс говорить не з папірця, з неї сипеться ця риторика. Камала Харріс - це представник руху чорних - Black Lives Matter, який громив магазини, підпалював машини та стріляв у спину поліцейським. Вона - ідеолог, хабар їй не потрібен, їй за державу прикро. Вона реально хоче збудувати соціалізм в Америці.
І тут пересічний патріотичний українець скаже: яка нам різниця, що буде з Америкою? Хай хоч згорить, аби гроші давали. Але тут для українців є сюрприз. Камала Харріс, як і все ліво-радикальне крило, не підтримує Україну. Херріс ще лівіше, ще радикальніше за самого Барака Хуссейновича Обаму. А Барак Обама наклав вето на законопроект, схвалений Конгресом на постачання зброї до України після анексії Криму у 2014 році. Прихід Харріс означає повну та остаточну перемогу росії у війні з Україною. І за це "голосують" 90% українців! Вони не розуміють, що це означає кінець державності України та, головне, кінець Америки. Бо якщо не буде Америки, то й України не буде. Ще 4 роки президентства Харріс - це нафта по 150 дол. за барель. А це тисячі та тисячі загиблих українців.
Але, куди не зайдеш, в інтернет, всюди проплачені боти, "лідери думок" - ллють нечистоти саме на Трампа, хоча той, для України не зробив нічого поганого.
Доречи, той же Трамп, дуже швидко поставить росію в "позицію", щойно повноцінно відновить програми видобутку нафти й газу в Штатах. І Трамп вже пообіцяв розпочати "бурити й бурити", щойно відновиться на своїй посаді. росія вже продає нафту з "дисконтом" і вимушена була рекордно підняти виплати своїм військовим, щоби залучити їх на фронт.
Питання, де опиниться росія, при цені 30-40-50 доларів за барель? Чи не там, де опинився куди більш сильніший срср в 1991 році?
Насправді, Трамп із своїми бізнес-підходами теж може страждати від подібного. Він, скоріше непередбачуваний, коли програє, тоді може піти на ескалацію, але якщо йому залишити "призи" (хоча б на словах), то і його можна приспати у зовнішній політиці.
Чи братиме вона участь у виборах, рішення ще немає.
Кандидата обере виборчий з'їзд Демократичної партії 19 серпня в Чикаго.
Так як chatGPT
"В начале 1990-х годов Камала Харрис и Вилли Браун имели романтические отношения. В это время Харрис была молодым адвокатом в районе залива Сан-Франциско.Вилли Браун был примерно на 30 лет старше Харрис и уже был влиятельным политиком в Калифорнии.
Назначения и политическая карьера:
В период их отношений Браун назначил Харрис на два государственных поста в Калифорнии: в Комиссию по безработице и в Апелляционную медицинскую комиссию.
Эти должности были неполный рабочий день и хорошо оплачивались.Назначения Брауна Харрис и её продвижение по политической карьере вызвали обсуждения о возможных конфликтах интересов и влиянии личных отношений на её карьеру."
Тобто мала стосунки з одруженим політиком, згодилась зайняти два державних поста з його подачі, котрі добре оплачувались, з мінімальною роботою.
Це "низькі моральні принципи"?
Хоча новини такі - теж були
Якщо це факт, то чого цього цуратись
Треба казати як є, про всіх кандидатів
Зазвичай "обливать брудом Трампа - мовляв, щось було з інтимом, колись в москві"
Може й було.
Тобто бізнесмен, купив собі "інтим послуги" для задоволення
Якщо порівняти, то Камала Харрис використала одруженого політика Вилли Брауна,
щоб досягти успіху в політичний карєрі та заробити грошей
Який з двох поступків, більш аморальний...
Це ще не началась підготовка до виборів - явно багато що з'явиться на Харіс
На Трампа вже навряд, щось з'явиться, две спецпрокурора пару років шукали - та нічого не знайшли.