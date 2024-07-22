Победить Харрис будет легче, чем Байдена, - Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что победить на выборах Камалу Харрис будет легче, чем действующего лидера страны Джо Байдена, который отказался от участия в гонке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью CNN.

"Харрис будет легче победить, чем Байдена", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трамп утверждал, что Байден - худший президент за всю историю Соединенных Штатов, и он "непригоден, чтобы баллотироваться в президенты, и, безусловно, непригоден для того, чтобы выполнять свои обязанности".

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Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки

Напомним, позже, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

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