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Выборы в США: за несколько часов поклонники Харрис задонатили почти $50 млн

Камала Гарріс

Американцы через платформу для онлайн-сборов ActBlue за несколько часов собрали на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис 46,7 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные платформы для сборов ActBlue.

"По состоянию на 21:00 по восточноевропейскому времени, после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис, сторонники собрали $46,7 млн через ActBlue. Это был самый большой день сбора средств в 2024 году. Мелкие доноры уже готовы принять участие в этой избирательной кампании", - говорится в сообщении.

АР отмечает, что в июне кампания Байдена и связанные с ней группы имели на счету около 96 млн долларов. Республиканский национальный съезд, наоборот, сообщил о фонде кампании в размере 102 млн долларов.

По данным газеты The New York Times, 21 июля стало самым большим днем для онлайн-пожертвований в пользу Демократической партии со времен выборов 2020 года.

Предыдущий рекорд был установлен на следующий день после смерти судьи Верховного суда Рут Бейдера Гинзбург в сентябре 2020 года, когда организация ActBlue собрала около $73,5 млн.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Читайте также: Все 50 глав Демократической партии Штатов выразили поддержку Гаррису как нового кандидата от партии в президенты США, - CNN

Автор: 

выборы (24722) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+12
Молодці!! Респект їм!!
Сподіваємось на ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД Американців !!
Приклад з рашистом прутіним та його агентами у США та Україні, чомусь їх навчить!!
Слава Україні!!
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22.07.2024 08:45
+11
Рашиський-срамп вже б'ється в істериці і скиглить про перенос дебатів з АВС до FOX

Але ні не буде цього , рудий чорт

"Рашиській мумії місце за гратами"
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22.07.2024 08:22
+8
Ой, мага-чортики такі кумедні, такі дурненькі

Ось три причини чому Гарріс здатна перемогти

1) Збір грошей у фонд Харріс за 12 години б'є всі рекорди. Спонсори також вишикувалися в чергу. (тобто підтримка електорату)

2) Кандидатуру Харріс навіть підтримали симпатики Хейлі. (Тобто срамп втрачає прихильників)

3) А головне , тепер виходить срампісти голосують за мумію , що вважає орбана президентом Туречини (тобто вибили останню карту з рук прокремлівського підстреляного афериста)
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22.07.2024 09:04
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Рашиський-срамп вже б'ється в істериці і скиглить про перенос дебатів з АВС до FOX

Але ні не буде цього , рудий чорт

"Рашиській мумії місце за гратами"
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22.07.2024 08:22 Ответить
Шо це Камала за кілька годин так похиріла?
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22.07.2024 08:29 Ответить
А у вас з нею близькі стосунки??
Чи це так, щоб потеліпати єрундою??
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22.07.2024 08:47 Ответить
Подивіться на фотки за місяць до цього
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22.07.2024 08:50 Ответить
Незабаром Зеленський заявить, що складає повноважнення і запропонує кандидатуру Єрмака - хай керує вже сам, без посередника...
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22.07.2024 08:33 Ответить
Може Зеленський проведе телефонну розмову з Камалою? Казали ж треба розмовляти з усіма кандидатами, щоб потім не було боляче та гірко )
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22.07.2024 08:46 Ответить
Навряд чи в неї є шанси проти Трампа, те лівацьких шизоїдів добре б було надовго викинути з білого дому
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22.07.2024 09:00 Ответить
Ой, мага-чортики такі кумедні, такі дурненькі

Ось три причини чому Гарріс здатна перемогти

1) Збір грошей у фонд Харріс за 12 години б'є всі рекорди. Спонсори також вишикувалися в чергу. (тобто підтримка електорату)

2) Кандидатуру Харріс навіть підтримали симпатики Хейлі. (Тобто срамп втрачає прихильників)

3) А головне , тепер виходить срампісти голосують за мумію , що вважає орбана президентом Туречини (тобто вибили останню карту з рук прокремлівського підстреляного афериста)
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22.07.2024 09:04 Ответить
Лол, зібрали 50🍋 баксів в америці, просто ознака мегапідтримки для країни з найбільшою кількістю мільйонерів у світі. На чеських будовах працють віодні знавці політичних вподобань виборців в США🤣
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22.07.2024 09:20 Ответить
Не рівняй всіх по собі, іспанський рибалко

А що до твоєї брехні про 50 000 000 доларів за пару годин

То де ж такі результати у вашої мумії срампа ?

Ой, нема
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22.07.2024 10:20 Ответить
🤣
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22.07.2024 09:47 Ответить
Молодці!! Респект їм!!
Сподіваємось на ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД Американців !!
Приклад з рашистом прутіним та його агентами у США та Україні, чомусь їх навчить!!
Слава Україні!!
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22.07.2024 08:45 Ответить
У них теж не великий вибір харизматичних та відомих особистостей. Тому кольорова жінка- це всі принади Гарріс
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22.07.2024 08:49 Ответить
Вивчіть біографію звершень Гарріс не по FOX тоді знатимете більше
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22.07.2024 09:02 Ответить
Вивчали колись біографії леніна, Сталіна.
Не цікаво бо є тип людей які завжди другі а не перші. Не зважаючи на всі принади та здібності.
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22.07.2024 09:40 Ответить
Лише бевзі і мага-чорти Можуть порівняти Сталіна і Гарріс
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22.07.2024 10:18 Ответить
Згідно з лівацьких доктрин і так дивно,що вона ще й не транс на додачу до цих важливих характеристик
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22.07.2024 09:03 Ответить
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22.07.2024 09:38 Ответить
Я зробив наголос на вивчати а ви на Сталіна. Навчиться читати не слова а речення
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22.07.2024 11:13 Ответить
 
 