Выборы в США: за несколько часов поклонники Харрис задонатили почти $50 млн
Американцы через платформу для онлайн-сборов ActBlue за несколько часов собрали на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис 46,7 млн долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные платформы для сборов ActBlue.
"По состоянию на 21:00 по восточноевропейскому времени, после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис, сторонники собрали $46,7 млн через ActBlue. Это был самый большой день сбора средств в 2024 году. Мелкие доноры уже готовы принять участие в этой избирательной кампании", - говорится в сообщении.
АР отмечает, что в июне кампания Байдена и связанные с ней группы имели на счету около 96 млн долларов. Республиканский национальный съезд, наоборот, сообщил о фонде кампании в размере 102 млн долларов.
По данным газеты The New York Times, 21 июля стало самым большим днем для онлайн-пожертвований в пользу Демократической партии со времен выборов 2020 года.
Предыдущий рекорд был установлен на следующий день после смерти судьи Верховного суда Рут Бейдера Гинзбург в сентябре 2020 года, когда организация ActBlue собрала около $73,5 млн.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ні не буде цього , рудий чорт
"Рашиській мумії місце за гратами"
Чи це так, щоб потеліпати єрундою??
Ось три причини чому Гарріс здатна перемогти
1) Збір грошей у фонд Харріс за 12 години б'є всі рекорди. Спонсори також вишикувалися в чергу. (тобто підтримка електорату)
2) Кандидатуру Харріс навіть підтримали симпатики Хейлі. (Тобто срамп втрачає прихильників)
3) А головне , тепер виходить срампісти голосують за мумію , що вважає орбана президентом Туречини (тобто вибили останню карту з рук прокремлівського підстреляного афериста)
А що до твоєї брехні про 50 000 000 доларів за пару годин
То де ж такі результати у вашої мумії срампа ?
Ой, нема
Сподіваємось на ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД Американців !!
Приклад з рашистом прутіним та його агентами у США та Україні, чомусь їх навчить!!
Слава Україні!!
Не цікаво бо є тип людей які завжди другі а не перші. Не зважаючи на всі принади та здібності.