Выборы в США: за несколько часов поклонники Харрис задонатили почти $50 млн

Американцы через платформу для онлайн-сборов ActBlue за несколько часов собрали на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис 46,7 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные платформы для сборов ActBlue.

"По состоянию на 21:00 по восточноевропейскому времени, после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис, сторонники собрали $46,7 млн через ActBlue. Это был самый большой день сбора средств в 2024 году. Мелкие доноры уже готовы принять участие в этой избирательной кампании", - говорится в сообщении.

АР отмечает, что в июне кампания Байдена и связанные с ней группы имели на счету около 96 млн долларов. Республиканский национальный съезд, наоборот, сообщил о фонде кампании в размере 102 млн долларов.

По данным газеты The New York Times, 21 июля стало самым большим днем для онлайн-пожертвований в пользу Демократической партии со времен выборов 2020 года.

Предыдущий рекорд был установлен на следующий день после смерти судьи Верховного суда Рут Бейдера Гинзбург в сентябре 2020 года, когда организация ActBlue собрала около $73,5 млн.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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