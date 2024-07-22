Байден худший президент в истории США, - Трамп

После того как президент США Джо Байден сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок, Дональд Трамп назвал его худшим главой Америки в истории.

Об этом Трамп заявил компании CNN, передает Цензор.НЕТ.

Кандидат от Республиканской партии описал Байдена как "худшего президента в истории нашей страны" в телефонном разговоре через несколько минут после того, как действующий президент объявил о своем выходе из президентской гонки.

Кроме того, он считает, что вице-президента Камалу Харрис будет легче победить на выборах, чем Байдена.

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Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.