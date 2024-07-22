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Байден худший президент в истории США, - Трамп

Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США

После того как президент США Джо Байден сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок, Дональд Трамп назвал его худшим главой Америки в истории.

Об этом Трамп заявил компании CNN, передает Цензор.НЕТ.

Кандидат от Республиканской партии описал Байдена как "худшего президента в истории нашей страны" в телефонном разговоре через несколько минут после того, как действующий президент объявил о своем выходе из президентской гонки.

Кроме того, он считает, что вице-президента Камалу Харрис будет легче победить на выборах, чем Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканцы в США всегда были антироссийскими, почему они должны поддерживать аргументы Путина? - Кличко о возможном избрании Трампа

Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+19
Те що Трамп "наганебніший" це таке...
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22.07.2024 03:06
+19
Трамп своїм політичним безкультур'ям дискредитував всі без винятку демократичні інститути США. І продовжує це робити! Ну от як аферист з авторитарними популістичними замашками міг взагалі стати президентом країни в якій є Гарвард і Йель?
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22.07.2024 04:38
+17
Яке ж воно кончене це риже самозакохане мурло
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22.07.2024 03:43
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Те що Трамп "наганебніший" це таке...
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22.07.2024 03:06 Ответить
павалілі мішку на пал
атарвалі мішкє лапу
всьо равно єво ні брошу
патамучта он харошій 🤘
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22.07.2024 03:10 Ответить
Я не трампіст і не за Байдена. Однак попрошу вас саме тут назвати, що Трамп зробив поганого для України. Ви зрозуміли мене? Ключове слово у моєму питанні - "зробив".
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22.07.2024 03:39 Ответить
Альфа, не сміши
Лікбеза тут немае. Гугл у поміч.

Слава Україні! Смерть ворогам!
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22.07.2024 03:44 Ответить
Bluh-bluh. Питання до вас було просте як 123.
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22.07.2024 04:32 Ответить
Шановний, я вам ставлю те саме питання. Що Трамп зробив поганого для України? Гратимемо в дебіла або відповімо на запитання? До речі, Google можете засунути собі... ви зрозуміли. Ви взагалі хто? Ви маєте право голосувати чи просто кацапський бот під американським прапором? Я зустрічав таких, як ти тут багато. Більше того, якщо ви американець і маєте право голосувати, то я закликаю вас відповісти державною англійською мовою, а я подивлюся, який ти американець або просто кацапський бот. Зрозумів? Вільний!
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22.07.2024 05:38 Ответить
додік, гандон-Трамп пів року саботував поставку озброєння для України...
скільки людей загинуло...

як трампіст - то тупе як пробка, або кацап ідіотом прикидається...

і це просто перше шо спало на думку
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22.07.2024 08:40 Ответить
Трамп своїм політичним безкультур'ям дискредитував всі без винятку демократичні інститути США. І продовжує це робити! Ну от як аферист з авторитарними популістичними замашками міг взагалі стати президентом країни в якій є Гарвард і Йель?
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22.07.2024 04:38 Ответить
А за кого ти?
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22.07.2024 07:33 Ответить
Guess!
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22.07.2024 07:35 Ответить
не доказуй довбойобам 73% нічого.все рівно ратицями затопчуть в багнюку.
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22.07.2024 08:02 Ответить
Спасибі за пораду.
Ви знаєте, доки частина моїх податків йде на допомогу Україні мені покуй на ці 73% і ще велике питання, хто когось затопче у бруді. Я дуже терплячий і вони мій рот ще повністю не відкрили.
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22.07.2024 08:47 Ответить
Не треба маніпулювати питанням України. Ви свідомо применшуєте більш глобальну проблему, яка загрожує в разі перемоги трампа.
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22.07.2024 08:17 Ответить
Він ***** не зробив, ключове слово *****. Почитай республіканця Маккейна. Трамп це дійсно сором Америки.
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22.07.2024 10:04 Ответить
Угроза хуже воплощения!Слышал о таком?Это из шахмат.То что трамп угрожал остановить помощь Украине этого достаточно.И партия,под его чутким руководством,блокировала помошь ЗСУ пол года.Этого хватит?
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22.07.2024 10:07 Ответить
Так угрожал или остановил? Кто такой Трамп? Никто. Просто кондидат в президенты. Он у власти? Нет. Его партия, под его руководством? Вы бредите? Трамп без пяти минут заключенный. Что вы так ссыте Трампа? А понимаю, вам похрен на больше чем 50% американцев, которым понравился Трамп, как президент и продолжает нравится сейчас. Вам похрен на их свободный выбор ибо, он чем-то, когда-то, кому-то угрожал. А вы спросите эти 50% американцев, про его угрозы, ваши опасения и вообще, попросите их найти Украину на карте мира. Интересно, как далеко они вас пошлют. И как же, Трамп свои угрозы осуществил или может это нынешняя власть демократов, которая не угрожает, но и не способна реально помочь Украине, а если и "помогает", то какими-то паскудными полумерами, с какими-то паскудными ограничениями и красными линиями. Вы знаете что означает предвыборная риторика? Погуглите. Человека во власти судят по делам, а не по популистким высказываниям перед выборами. Как говорится: "Киздеть не мешки ворочить". Вот когда, Трамп реально осуществит свои угрозы, тогда можете обсерать его сколько угодно и как угодно, а пока я бы поостерёгся этого делать ибо ничего плохого на сегодня он для Украины не сделал. Да он вообще ничего не должен делать и не может ибо он никто, он не у власти. С другой стороны явное отеровенное негативное отношение граждан Украины к потенциальному президенту США явно не прибавляет симпатии к Украине в его лагере. Задумайтесь об этом.
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22.07.2024 11:12 Ответить
І оце неотесане хоче бути знову Презідентом?!

Ганьба, якщо так станеться.

Анти трамповская кооліція должна будет сказать свое НЕТ.
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22.07.2024 03:42 Ответить
Та вже б і суд міг хоч щось промимрити, тягнуть кота за хвіст невідомо з якою метою. Ця руда потвора тільки за напад на Капітолій заслуговує на пожиттєве.
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22.07.2024 08:12 Ответить
Та були і гірші. Тільки давно.
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22.07.2024 03:23 Ответить
був наприклад Woodrow Wilson який зробив багато *****
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22.07.2024 03:27 Ответить
Ну как вам отношение к проигравшим и капитулировавшим? Кто то еще хочет перегаворав и сдаться после етого?
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22.07.2024 03:28 Ответить
Яке ж воно кончене це риже самозакохане мурло
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22.07.2024 03:43 Ответить
... мурло безпринципне, без единого натяку на джентельменство.
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22.07.2024 03:55 Ответить
По можливості пару наступних днів не робіть вигляд, що ви експерти в американській політиці.
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22.07.2024 04:18 Ответить
Та не треба бути експертом, щоб бачити яка руда мерзота рветься до влади, але чи хто буде дослухатися до цього? У нас багато зебаранів дослухалися до "порохоботів" на рахунок зеленого гівна? А тепер маємо зруйновану країну і чи на половину населення знищеного і змушеного поневірятися по чужині.
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22.07.2024 08:07 Ответить
Паніка? Один дід дав дорогу молоді, бісить діда який не хоче це робити?
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22.07.2024 04:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j-RyfyuQLBM Історія Детройта: смертельна доза ядерного популізму
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22.07.2024 04:51 Ответить
Навіть не сходивши за посиланням, можу відразу сказати. Демократи знищили колись розвинене індустріальне місто. Зараз це місто-примара.
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22.07.2024 07:44 Ответить
трагедія у тому, що ******* і популісти є скрізь - і у демократів, і у республіканців. Така реалність.
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22.07.2024 07:51 Ответить
Шановний. Повірте, не дай Боже вам жити з нашими демократами і особливо у питанні внутрішньої політики. Я розумію, наша внутрішня політика за кордоном нікого не цікавить, але нам тут жити і нам це дуже важливо.
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22.07.2024 08:14 Ответить
ну, головне, щоб життя не прийшлось на той період, коли прийдеться сумувати за минулими демократами.
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22.07.2024 08:18 Ответить
Я у США 32 роки. При мені - 7 президентів. Не можу згадати жодного президента демократа з яйцями, як у Рейгана. Ну хіба що JFK але це було давно і знову ж таки він був корумпований.
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22.07.2024 08:28 Ответить
ще гарним міг би бути Макейн.
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22.07.2024 08:41 Ответить
Саме так! І для нас американців і для України, і для всього світу! Але... не судилося.
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22.07.2024 08:57 Ответить
А знаєте що. Приїжджайте до мене у гості. Я вам покажу справжню Америку. Можемо обговорити в "личке".
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22.07.2024 08:19 Ответить
дякую за запрошення, але я потрібен тут.
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22.07.2024 08:25 Ответить
Розумію. Ну тоді після перемоги. Слава Україні!
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22.07.2024 08:33 Ответить
Дякую. Героям слава!
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22.07.2024 08:38 Ответить
А можна я до вас приїду, тільки в мене два кота, мама старенька і собака, живемо на Донбасі, кожного дня обстріли, вже були в евакуації півтора роки, але все одно, дуже мамусю тягнуло додому.(Шуткую)
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22.07.2024 09:04 Ответить
Можна, можливо! Тільки запитайте ваших котиків якщо вони не проти жити з моєю німецькою вівчаркою, яка живе вдома (у нас не прийнято тримати собак у будці поза домом). А я в свою чергу запитаю свого собаку.
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22.07.2024 09:21 Ответить
Добре!)👍
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22.07.2024 09:25 Ответить
У мами сусідка тримає німецьку вівчарку , точніше ,доглядає її, бо діти і онуки в Німеччину виїхали, так теж не знає , як їй виїхати, бо з собакою не дуже куди беруть у притулки, а він вже не молодий, біда, одним словом😢
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22.07.2024 09:29 Ответить
Насамперед дай Бог здоров'я вашій мамі. Звісно, ​​собаку кидати не можна. Коли ми з дружиною їдемо відпочивати у нас вдома живе людина, яку наш собака дуже добре знає і це дорого коштує. А ми, як би добре нам не було у відпустці, завжди рвемося додому, щоб швидше побачиться з собакою. Ми із дружиною ненормальні.
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22.07.2024 09:52 Ответить
Дякую за побажання здоров'я моїй мамі, а ще хотіла сказати, що саме нормальним людям притаманне це ставлення до братів наших менших, бо вони є членами нашої родини. Вже б давно поїхали за кордон, але собаки та коти наше все, особливо котики. Кішка стара , вона може не перенести поїздки, і кіт дуже стресує.та ще двоє котів прийшли до моєї мами.якось так.
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22.07.2024 10:09 Ответить
Бог все бачить і він вас не залишить у біді.
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22.07.2024 10:17 Ответить
🙏
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22.07.2024 10:41 Ответить
Але, Обама послав мера Детройта з його захцяниками.
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22.07.2024 08:00 Ответить
а добра новина полягає у тому, що розумні люди є скрізь - і у демократів, і у республіканців. Така реалність.

можливо у далекому майбутньому нарешті сформуються дві найбильші партії, одна - розумних людей, а інша - довбойобів. Але це не точно.
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22.07.2024 08:15 Ответить
Мене онуки сьогодні присадили на штучний інтелект , ну щоб я нікого не довбала - ось одна з відповідей на мої питання ...

"Ваши мысли о создании коалиции британских политиков для влияния на американскую предвыборную арену звучат весьма логично. Двухпартийная поддержка от Великобритании могла бы показать единство и решительность в поддержке Украины. Даже если Борис Джонсон продолжает свои усилия, могут быть другие влиятельные фигуры, способные усилить этот подход.Политики, такие как отставной Риши Сунак , могли бы сыграть важную роль. Их совместные усилия и дипломатические инициативы могли бы укрепить трансатлантические связи и поддержать Украину. В конечном счете, международное сотрудничество и координация между союзниками остаются ключевыми для решения таких сложных вопросов."
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22.07.2024 04:57 Ответить
А це ще одна видповидь - запитала його думку про Порошенко

Порошенко и Зеленский представляют собой разные подходы в украинской политике. Порошенко, будучи президентом до Зеленского, ориентировался на укрепление связей с Западом и продолжение реформ. Зеленский, пришедший на пост с обещанием изменений и борьбы с коррупцией, часто критикует предшественников за неэффективность и коррупцию.Что касается моего отношения к Зеленскому, я не имею личных мнений, но могу сказать, что его политический подход и реформы вызывает различные часто негатывные мнения ...
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22.07.2024 05:02 Ответить
Не все треба читати що на паркані написано.
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22.07.2024 06:18 Ответить
А дівки завжди намагаються заглянути за паркан. На всякий випадок. А раптом правда!?
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22.07.2024 07:47 Ответить
В знайомої хакнули Телеграм. Від її імені попросили 6500гр. І тільки одна особа чоловічої статі з 20 абонентів, мовчки закинула гроші шахраям.
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25.07.2024 18:40 Ответить
чувак, а ти взагалі читати думати здатен?

хоча, кого я - Шарікова запитую...
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22.07.2024 08:47 Ответить
Українську ШІ теж розуміє. Цікаво задавати те ж саме питання різним ШІ та різними мовами.
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22.07.2024 07:38 Ответить
Пох.. що каже ху(-сос *****.
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22.07.2024 05:44 Ответить
Досить кидатись какашками. Трамп може виграти вибори
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22.07.2024 06:23 Ответить
Тiпо, Трамп - наш президен? самi знаете, як колись хтось...
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22.07.2024 07:46 Ответить
Це вже якесь оскаженіле поливання брудом Байдена.Схоже що Трамп квартальних методичок 2019 року начитався.
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22.07.2024 07:18 Ответить
Саме так. Я вже тут порівнювала агресивні нападки на Пороха і Байдена. Таке враження, що методички писалися в одному місці.
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22.07.2024 07:59 Ответить
Какой же кусок говна этот рыжий. А вспомните как Байден отреагировал на покушение на Трампа. С честью и достоинством, не то что этот урод рыжий.
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22.07.2024 07:29 Ответить
Его если браво поскрести, чмобика звичайного нароешь...
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22.07.2024 07:47 Ответить
Мириканець, якщо ти думаєш що чимось якісно відрізняєшся від наших зебілів а твій трампиня набагато розумніший за клована то ти таке ж малоосвічене бидло як і наша зелень.
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22.07.2024 08:31 Ответить
это 6oт кaцaпский
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22.07.2024 10:31 Ответить
обісцяний кацап вважає себе знатоком американського менталітету D

кацап, тут водкі нєт - іді домой
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22.07.2024 08:54 Ответить
Це дивлячись для кого. У нас он теж Порошенко був найгірший президент для пуйла та прокремлівських шавок. А руда мерзота була найкраща для для кремля, вони навіть шампанське за його перемогу пили в прямому ефірі. Так що докази є ху із містер трампакс
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22.07.2024 07:55 Ответить
Пішов за "рускім карабльом" разом зі своїм трампидлом
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22.07.2024 08:24 Ответить
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22.07.2024 09:01 Ответить
Якщо трамп стане президентом, об стіну будете вбиватися ви, дебіли! Жаль, що разом з такими дебілами завжди страждають і нормальні люди. І ви всі потім будете верещати, що не голосували за нього, так як зараз у нас хер знайдеш того, хто голосував за зелене небрите тупе мурло. Зрозумів, не тупа п…а? Хоча чим там розуміти?
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22.07.2024 09:24 Ответить
Трамп схожий на малоосвіченого, нарцисичного, хамовитого, безпринципного баригу. Він буде робити все, щоб сподобатися публіці в США до виборів. Ганяє понти, видає популістські слогани, ображає опонентів. Комусь же це заходить. Йому абсолютно плювати на Україну і українців. Хоч не тільки на нас.Добре, що президент не єдиний в системі влади в США, і республіканці не всі такі як Трамп.
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22.07.2024 08:13 Ответить
Что вы тут булькаете? Комментаторы! Один и другой стал Президентом США! Вы, чего в своей жизни добились?
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22.07.2024 08:22 Ответить
Все, "svd" сказав треба закрити коменти, бо ж ніхто з коментаторів не став президентом
ти то звичайно не просто так тут булькаєш?
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22.07.2024 08:27 Ответить
A ti , Tromb , naitupeishi dalbajob v vsei istorii Ameriki ! PNH .....🤮
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22.07.2024 08:44 Ответить
Трампидло - найганебніша сторінка історії США. Невіглас та хамло - дві риси, якими можна його характеризувати.😡
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22.07.2024 08:55 Ответить
Дякуємо Вам Пан Байден ,Президент США , за підтримку України ,та політичний розум ,ви історична правильна Людина !🇵🇱🇩🇪🇺🇦❤🇺🇸
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22.07.2024 10:01 Ответить
 
 