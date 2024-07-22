Байден худший президент в истории США, - Трамп
После того как президент США Джо Байден сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок, Дональд Трамп назвал его худшим главой Америки в истории.
Об этом Трамп заявил компании CNN, передает Цензор.НЕТ.
Кандидат от Республиканской партии описал Байдена как "худшего президента в истории нашей страны" в телефонном разговоре через несколько минут после того, как действующий президент объявил о своем выходе из президентской гонки.
Кроме того, он считает, что вице-президента Камалу Харрис будет легче победить на выборах, чем Байдена.
Выход Байдена из президентской гонки в США
Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.
А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.
Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.
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атарвалі мішкє лапу
всьо равно єво ні брошу
патамучта он харошій 🤘
Лікбеза тут немае. Гугл у поміч.
Слава Україні! Смерть ворогам!
скільки людей загинуло...
як трампіст - то тупе як пробка, або кацап ідіотом прикидається...
і це просто перше шо спало на думку
Ви знаєте, доки частина моїх податків йде на допомогу Україні мені покуй на ці 73% і ще велике питання, хто когось затопче у бруді. Я дуже терплячий і вони мій рот ще повністю не відкрили.
Ганьба, якщо так станеться.
Анти трамповская кооліція должна будет сказать свое НЕТ.
можливо у далекому майбутньому нарешті сформуються дві найбильші партії, одна - розумних людей, а інша - довбойобів. Але це не точно.
"Ваши мысли о создании коалиции британских политиков для влияния на американскую предвыборную арену звучат весьма логично. Двухпартийная поддержка от Великобритании могла бы показать единство и решительность в поддержке Украины. Даже если Борис Джонсон продолжает свои усилия, могут быть другие влиятельные фигуры, способные усилить этот подход.Политики, такие как отставной Риши Сунак , могли бы сыграть важную роль. Их совместные усилия и дипломатические инициативы могли бы укрепить трансатлантические связи и поддержать Украину. В конечном счете, международное сотрудничество и координация между союзниками остаются ключевыми для решения таких сложных вопросов."
Порошенко и Зеленский представляют собой разные подходы в украинской политике. Порошенко, будучи президентом до Зеленского, ориентировался на укрепление связей с Западом и продолжение реформ. Зеленский, пришедший на пост с обещанием изменений и борьбы с коррупцией, часто критикует предшественников за неэффективность и коррупцию.Что касается моего отношения к Зеленскому, я не имею личных мнений, но могу сказать, что его политический подход и реформы вызывает различные часто негатывные мнения ...
хоча, кого я - Шарікова запитую...
кацап, тут водкі нєт - іді домой
ти то звичайно не просто так тут булькаєш?